Журналістам Bihus.Info заарештували рахунки за позовом Семочко
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Журналістам програми "Bihus.Info" заарештували рахунки за позовом експершого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
На основі листа суду приватний виконавець, не чекаючи апеляції, заарештував рахунки 24 каналу, ведучого програми Дениса Бігуса і журналістки Лесі Іванової, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".
Зазначається, що суддя Голосіївського районного суду Києва Юрій Мазур оголосив рішення 10 вересня, проте повний текст рішення тривалий час не давав і не публікував. Авторка сюжету Леся Іванова отримала повний текст від суду тільки 16 жовтня, після чого в відведені законом терміни (30 днів) була подана апеляція.
"Однак виявилося, що на той момент суддя Мазур вже видав виконавчий лист на примусове виконання рішення суду – спростувати і виплатити Семочку судові витрати. Тобто, суддя вирішив не чекати не те що апеляції, а навіть ознайомлення відповідача з рішенням суду, чим грубо порушив права відповідачів. На основі листа суду приватний виконавець, також не чекаючи апеляції, арештував рахунки 24 каналу, ведучому програми Денису Бігусу та журналістці Лесі Івановій", - зазначає видання.
Раніше суддя задовольнив позов експершого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка до журналістів "Bihus.Info" і зобов'язав їх спростувати інформацію про російське громадянство і численне майно родичів ексрозвідника. Суд не прийняв як докази російське громадянство сім'ї Семочка, бо той відмовився від них як родичів.
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Панамский офшор в жопе не застрял?
Маловато будет?
при Порохе самые правдивые журналисты Bihus.Info такого так и не дождались..
- зато при "вечно молодой и вечно пьяной"(с) Зеле произойти может любая муйня
а при зелі на це все просто забили..
кожна кожен корупціонер або зрадник через суд за гроші може довести
що завгодно..
Именно так!
Там и Свинарчук, и панамский офшор, и Ленинская кузня, и съеденный в Приднестровье брат!
Журналистам Bihus.Info арестовали счета по иску Семочко
Це як? Наприклад надав докази, що його матір "шпокав" хто знає хто і тепер його брат зовсім йому не брат?