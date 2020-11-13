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Журналістам Bihus.Info заарештували рахунки за позовом Семочко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Журналістам Bihus.Info заарештували рахунки за позовом Семочко

Журналістам програми "Bihus.Info" заарештували рахунки за позовом експершого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

На основі листа суду приватний виконавець, не чекаючи апеляції, заарештував рахунки 24 каналу, ведучого програми Дениса Бігуса і журналістки Лесі Іванової, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Зазначається, що суддя Голосіївського районного суду Києва Юрій Мазур оголосив рішення 10 вересня, проте повний текст рішення тривалий час не давав і не публікував. Авторка сюжету Леся Іванова отримала повний текст від суду тільки 16 жовтня, після чого в відведені законом терміни (30 днів) була подана апеляція.

"Однак виявилося, що на той момент суддя Мазур вже видав виконавчий лист на примусове виконання рішення суду – спростувати і виплатити Семочку судові витрати. Тобто, суддя вирішив не чекати не те що апеляції, а навіть ознайомлення відповідача з рішенням суду, чим грубо порушив права відповідачів. На основі листа суду приватний виконавець, також не чекаючи апеляції, арештував рахунки 24 каналу, ведучому програми Денису Бігусу та журналістці Лесі Івановій", - зазначає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семочко відрікся від рідних, і суд зобов'язав Bihus.Info спростувати інформацію про російські паспорти його родичів

Раніше суддя задовольнив позов експершого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка до журналістів "Bihus.Info" і зобов'язав їх спростувати інформацію про російське громадянство і численне майно родичів ексрозвідника. Суд не прийняв як докази російське громадянство сім'ї Семочка, бо той відмовився від них як родичів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
зебаран, а шо бигуса так расстроило наличие родни с росгражданством у семочки и ничуть не волнует такое же гражданство у жени баканова?
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13.11.2020 11:23
+15
ту вот ты за Зеленского и проголосовал )))
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13.11.2020 11:28
+12
Зеботы не в курсе, что реформу судов нижних уровней должен был делать уже Зеленский?
Что он изменил за полтора года?
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13.11.2020 11:19
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Какашечку про Свинарчука ты уже переварил?
Панамский офшор в жопе не застрял?
Маловато будет?
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13.11.2020 11:51 Відповісти
При Семочко (заме внешней разведки), спец операции против Мордора, готовившиеся больше года, так тупо не сливали !
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13.11.2020 21:17 Відповісти
За что боролись, на то и напоролись)))
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13.11.2020 11:29 Відповісти
История с Семочкой - классическая история про двойные стандарты украинской "журналистики".Просто образец из учебника. И то что сраному бигусу прилетело именно за єту историю отличная ирония судьбы.
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13.11.2020 11:32 Відповісти
Схоже ви праві - прилетіла "отвєтка" від свинарчуків.
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13.11.2020 12:04 Відповісти
в судах тоже наблюдаются элементы театра абсурда и примитивной клоунады..., самое интересное, что принимать неправосудные решения теперь может каждый судья...
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13.11.2020 11:32 Відповісти
при "барыге" Порохе такого не было.. шото..
при Порохе самые правдивые журналисты Bihus.Info такого так и не дождались..
- зато при "вечно молодой и вечно пьяной"(с) Зеле произойти может любая муйня
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13.11.2020 11:32 Відповісти
при баризі семочко був призначений,
а при зелі на це все просто забили..
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13.11.2020 11:42 Відповісти
то де ті, хто зєлю вибрав "абинепорох"? той же семочко їм так очі муляв, а тепер що?
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13.11.2020 13:01 Відповісти
..ви, КостКрис, мені просто очі розкрили.. дякую, дуже дякую
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13.11.2020 14:14 Відповісти
Суди працюють не на Україну і народ України а відпрацьовують бабло злодіїв, корупціонерів, ВОРОГІВ, всякої мерзоти.
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13.11.2020 11:33 Відповісти
цій країні наступає триндець..
кожна кожен корупціонер або зрадник через суд за гроші може довести
що завгодно..
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13.11.2020 11:40 Відповісти
ну что бихус, помогло тебе абынепорошенко, теперь будешь на помойке харчеваться )
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13.11.2020 11:41 Відповісти
А "самий чесний журналіст" не розуміє, що гандони використовують тільки один раз, а потім їх викидують "за ненадобностью".
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13.11.2020 11:46 Відповісти
Вы спрашивали у меня, как куётся гавно?
Именно так!
Там и Свинарчук, и панамский офшор, и Ленинская кузня, и съеденный в Приднестровье брат!
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13.11.2020 11:53 Відповісти
судьи зеГнидского мрази
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13.11.2020 11:56 Відповісти
при содействии Ермака
Журналистам Bihus.Info арестовали счета по иску Семочко
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13.11.2020 12:36 Відповісти
А перед виборами "єрмаки" бігуса ледь не на руках носили, тикаючи тою семочкою в Пороха...
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13.11.2020 13:03 Відповісти
Я бігуса не вважаю журналістом. Все,що воно видало перед виборами пішло не на користь, а на вред українцям. Порошенко був оббріханий, а тупий нарідішка вибрав мародера, малороса і баригу, який обслуговує клан Бені, як і бігус.
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13.11.2020 13:03 Відповісти
Нужно закрыть все телевизионные каналы и блокировать каналы youtube. Должны остаться только "Прямой" и "5".
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13.11.2020 15:02 Відповісти
Каждый бигус мечтает стать сергеем лещенко
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13.11.2020 19:13 Відповісти
"...Суд не принял в качестве доказательств российское гражданство семьи Семочко, ибо тот отказался от них как родственников..."

Це як? Наприклад надав докази, що його матір "шпокав" хто знає хто і тепер його брат зовсім йому не брат?
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13.11.2020 23:00 Відповісти
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