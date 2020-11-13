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Якщо карантин вихідного дня не буде повністю реалізований, то ми прийдемо до повного локдауну, - Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Якщо карантин вихідного дня не буде повністю реалізований, то ми прийдемо до повного локдауну, - Немчінов

Кабміну доведеться запровадити повний локдаун, якщо карантин вихідного дня не буде дотримуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу Дом у п'ятницю, 13 листопада.

Немчінов також розповів про компенсації для бізнесу через карантин. Зокрема, Кабмін звернувся до Торгово-промислової палати для того, щоб випадок був визнаний форс-мажорним, і люди, які здають в оренду приміщення або беруть, могли скористатися цим правом для компенсації.

"Люди мають бути офіційно оформлені, за них мають отримувати компенсацію їхні роботодавці, які їм виплачують гроші", - пояснив міністр.

Крім того, Кабмін внесе зміни в програми доступного кредитування 5-7-9: бізнесмени зможуть переоформити кредит або отримати безвідсоткові "канікули".

Читайте: Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності

"Якщо не буде в повному обсязі реалізований карантин вихідного дня, на жаль, ми рано чи пізно прийдемо до повного локдауну. А всі оцінки свідчать, що це буде дуже плачевно для економіки", - резюмував він.

"Якщо не буде в повному обсязі реалізований карантин вихідного дня, на жаль, ми рано чи пізно прийдемо до повного локдауну. А все оцінки говорять, що це буде дуже плачевно для економіки", - резюмував він.

Нагадаємо, що в Україні новий рекорд щодо COVID-19. Серед захворілих 388 дітей і 555 медпрацівників. До лікарень госпіталізовано 1587 осіб.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Ага, есть две новости от последствий локдауна: Хорошая - не умрете от ковид, плохая - таки да,умрете но от голода.
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13.11.2020 11:32
+1
Задрали вы уже этими масками. Ну ввели штраф, и шо? Шото поменялось? Не?
Так нафига тогда вводили?
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13.11.2020 12:01
+1
Задрали вже - локдаун, нокдаун, нокаут, вже б називали по-простонародному, - піпєц.
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13.11.2020 12:37
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Це він попередив, що все одно не уникнути.
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13.11.2020 11:20 Відповісти
Главное чтобы кабаки работали. Если их закрыть пока, то где ж поминки отмечать.
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13.11.2020 11:23 Відповісти
да не занимайтесь ерундой, сделайте полный карантин, недели на три четыре. тогда будет результат. нельзя быть беременной только по выходным, а в будни целкой
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13.11.2020 11:25 Відповісти
а вони й зроблять... акурат перед Новим роком )
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13.11.2020 11:26 Відповісти
вже потроху до цього підводять, бо цей карантин вихідного точно дотримуватись ніхто не буде. Ну давайте повний локдаун, якраз на Новий рік і Рідзво... якщо можна було його ввести раніше, і вже вийти на зимові свята з більш позитивними показниками захворюваності
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13.11.2020 11:26 Відповісти
штрафи за неносіння масок ЕФЕКТИВНІШІ.
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13.11.2020 11:37 Відповісти
Задрали вы уже этими масками. Ну ввели штраф, и шо? Шото поменялось? Не?
Так нафига тогда вводили?
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13.11.2020 12:01 Відповісти
Та якби ж... по-перше поліція мало штрафує, по-друге суди, здебільшого, ці протоколи розбивають в пух і прах
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13.11.2020 12:34 Відповісти
Ага, есть две новости от последствий локдауна: Хорошая - не умрете от ковид, плохая - таки да,умрете но от голода.
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13.11.2020 11:32 Відповісти
или от рук голодающих
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13.11.2020 13:24 Відповісти
только же несколько дней назад вещали что адаптивный карантин замечательно работает, брехуны
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13.11.2020 11:36 Відповісти
Чехія запроваджує нічну комендантську годину

Уряд Чехії оголосив про запровадження нічної комендантської години з 9 вечора і до 5 ранку, починаючи з 28 жовтня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.
Винятки будуть зроблені для поїздок на роботу, для термінових поїздок для захисту життя, здоров'я або майна і для прогулянок з собакою в межах 500 метрів від будинку.
Магазини повинні будуть закриватися о 20:00 з середи, а в неділю всі точки роздрібного продажу будуть повністю закриті. Працюватимуть лише АЗС, аптеки, а також ресторани для видачі їжі на винос.
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13.11.2020 11:36 Відповісти
Уряду.


Припиніть ЛЯКАТИ !!!(не страждайте ..уйнею!!)

Якщо ви не здатні заставити Авакова брати штрафи полцейськими у 175 грн ,то як ви заставите когось робити "ку" ? (Локдаун) Якщо карантин вихідного дня не буде повністю реалізований, то ми прийдемо до повного локдауну, - Немчінов - Цензор.НЕТ 3744
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13.11.2020 12:35 Відповісти
Задрали вже - локдаун, нокдаун, нокаут, вже б називали по-простонародному, - піпєц.
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13.11.2020 12:37 Відповісти
 
 