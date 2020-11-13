Якщо карантин вихідного дня не буде повністю реалізований, то ми прийдемо до повного локдауну, - Немчінов
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Кабміну доведеться запровадити повний локдаун, якщо карантин вихідного дня не буде дотримуватися.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу Дом у п'ятницю, 13 листопада.
Немчінов також розповів про компенсації для бізнесу через карантин. Зокрема, Кабмін звернувся до Торгово-промислової палати для того, щоб випадок був визнаний форс-мажорним, і люди, які здають в оренду приміщення або беруть, могли скористатися цим правом для компенсації.
"Люди мають бути офіційно оформлені, за них мають отримувати компенсацію їхні роботодавці, які їм виплачують гроші", - пояснив міністр.
Крім того, Кабмін внесе зміни в програми доступного кредитування 5-7-9: бізнесмени зможуть переоформити кредит або отримати безвідсоткові "канікули".
"Якщо не буде в повному обсязі реалізований карантин вихідного дня, на жаль, ми рано чи пізно прийдемо до повного локдауну. А всі оцінки свідчать, що це буде дуже плачевно для економіки", - резюмував він.
"Якщо не буде в повному обсязі реалізований карантин вихідного дня, на жаль, ми рано чи пізно прийдемо до повного локдауну. А все оцінки говорять, що це буде дуже плачевно для економіки", - резюмував він.
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Магазини повинні будуть закриватися о 20:00 з середи, а в неділю всі точки роздрібного продажу будуть повністю закриті. Працюватимуть лише АЗС, аптеки, а також ресторани для видачі їжі на винос.
Припиніть ЛЯКАТИ !!!(не страждайте ..уйнею!!)
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