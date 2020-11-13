Якщо карантин вихідного дня не буде повністю реалізований, то ми прийдемо до повного локдауну, - Немчінов

Кабміну доведеться запровадити повний локдаун, якщо карантин вихідного дня не буде дотримуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу Дом у п'ятницю, 13 листопада.

Немчінов також розповів про компенсації для бізнесу через карантин. Зокрема, Кабмін звернувся до Торгово-промислової палати для того, щоб випадок був визнаний форс-мажорним, і люди, які здають в оренду приміщення або беруть, могли скористатися цим правом для компенсації.

"Люди мають бути офіційно оформлені, за них мають отримувати компенсацію їхні роботодавці, які їм виплачують гроші", - пояснив міністр.

Крім того, Кабмін внесе зміни в програми доступного кредитування 5-7-9: бізнесмени зможуть переоформити кредит або отримати безвідсоткові "канікули".

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"Якщо не буде в повному обсязі реалізований карантин вихідного дня, на жаль, ми рано чи пізно прийдемо до повного локдауну. А всі оцінки свідчать, що це буде дуже плачевно для економіки", - резюмував він.

"Якщо не буде в повному обсязі реалізований карантин вихідного дня, на жаль, ми рано чи пізно прийдемо до повного локдауну. А все оцінки говорять, що це буде дуже плачевно для економіки", - резюмував він.

Нагадаємо, що в Україні новий рекорд щодо COVID-19. Серед захворілих 388 дітей і 555 медпрацівників. До лікарень госпіталізовано 1587 осіб.