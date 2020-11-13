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МОЗ очікує від регіонів більше оперативних закупівель для забезпечення лікарень киснем, - заступниця міністра охорони здоров'я Шаталова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ очікує від регіонів більше оперативних закупівель для забезпечення лікарень киснем, - заступниця міністра охорони здоров'я Шаталова

Міністерство охорони здоров'я очікує від регіонів більше оперативних закупівель для забезпечення лікарень киснем для потреб пацієнтів із COVID-19.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У регіонах ми досі спостерігаємо потребу ліжок у кисні. Йдеться як про окремі кисневі станції, так і про кисневі концентратори, балони з киснем. Ще 9 жовтня за поданням міністра охорони здоров'я Максима Степанова Кабмін виділив на ці потреби 570 млн грн. Через кілька днів всі кошти були в областях на рахунках місцевих органів влади, але на сьогодні використано приблизно 5% цих коштів. Практично всі кошти досі на рахунках, хоча минув уже місяць", - сказала Шаталова.

У МОЗ закликали місцеві органи влади і органи місцевого самоврядування "приділити максимальну увагу цьому питанню використання коштів і забезпеченості лікарень".

"Зволікати ми просто не можемо. Будемо працювати над тим, щоб усі ці питання були на максимально жорсткому контролі, щоб потреби регіонів у кисні були задоволені в повному обсязі", - сказала вона.

Шаталова нагадала, що на засіданні Кабміну в четвер на централізоване забезпечення лікарень киснем і підведення кисню до ліжок додатково виділено 895 млн грн.

"Усі необхідні рішення вже були ухвалені. Ми зробимо все можливе, щоб і 895 млн грн оперативно надійшли в регіони", - сказала вона

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Автор: Наталя Джума
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У коридорі районної лікарні помирає «ЗЕбіл», якому не вистачило місця в реанімації і кисневого концентратора… Хрипить:
- Покличте когось з «Європейської Солідарності»... Приходять двоє:
- Що ви хотіли?…
- Хочу, щоб ви мене прийняли в свою партію…
Подумали люди, що гріх не виконать останню просьбу помираючого. Кажуть:
- Добре, приймаємо…
- Ну, от і добре… Помру, і на одного «порохобота» на Землі менше стане…
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13.11.2020 11:20 Відповісти
Так это медлительность регионов виновата что кислород не подведён к койко-местам? А я то думал... Кругом одни інфо-повії та маніпуляції
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13.11.2020 11:21 Відповісти
https://www.youtube.com/post/UgzAWpxw1fA4sMDszK14AaABCQ

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13.11.2020 11:23 Відповісти
Нове відео Шарія? Дякуємо!
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13.11.2020 13:39 Відповісти
Бардак страшний! Лікарні потребуть компресорної-кисневої станції а місцева влада гроші приховала а може і розікрала, що не виділяють гроші на закупівлю! Держава виділила кошти! То в чім справа? СПАМЯТАЙТЕСЬ ЛЮДИ ГИНУТЬ, ЯКІ ПРИВЕЛИ ДО ВЛАДИ ВАС !!!
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13.11.2020 16:26 Відповісти
 
 