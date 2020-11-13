Зеленський у "Феофанії" перебуває на тих самих умовах, що й інші пацієнти, - головлікар Семенів
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Президент України Володимир Зеленський, у якого 9 листопада виявили коронавірус, перебуває в лікарні "Феофанія" на тих самих умовах, що й інші пацієнти.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів.
"Сума утримування президента така сама, як і кожного пацієнта, який потрапляє в лікарню з коронавірусною інфекцією. Це в середньому 7,8 тис. грн на день. Сума може змінюватися, адже залежить від препаратів і процедур, які роблять пацієнту. Так, не щодня роблять КТ і тест, препарати можуть змінювати залежно від симптоматики. Для президента немає окремого бюджету. Він перебуває в лікарні рівно на тих самих умовах, як і інші", - зазначив головлікар.
Семенів нагадав, що "Феофанія" з початку вересня почала приймати пацієнтів з коронавірусною інфекцією і прийняла вже 120 осіб. "І бюджет для кожного - однаковий. І це далеко не 2,7 млн грн, узятих з нізвідки. Такі витрати на пацієнта взагалі важко уявити", - вказав він.
Головлікар "Феофанії" також повідомив, що президент Зеленський почувається добре. "Поки немає ніяких ознак, що перебіг хвороби може ускладнитися. Навпаки, є симптоми, які дозволяють сподіватися на швидке одужання", - зазначив лікар.
Як повідомлялося, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від Covid-19 в лікарні "Феофанія".
Будь ласка, зачекайте...
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовано информацию о ужасающем разграблении Государственного резерва Украины.
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d0838d5d-6d86-4aa0-82e0-58f369836994&title=AuditderzhrezervuPidtverdivTotalneRozkradanniaZapasivIMilionniZbitki
Ни для нас ни для наших читателей это не стало особой новостью, ибо о этих фактах мы сообщали на протяжении достаточно долгого времени.
Более подробно тут https://timeze2019.blogspot.com/2020/11/blog-post.html
За прошедшую неделю ни одно СМИ даже не упомянуло о столь вопиющем факте. В 11 т.н. "СМИ" данная информация была заблокирована к подаче по решению главного редактора\редакционной коллегии\звонка собственника. Ни один "журналист" , "редактор" не возмутился вмешательством в редакционную политику и наступлением на "свободу слова".
Причина предельно проста. В отличии от всех "пленок" с "голосами похожими на ..." сложившаяся ситуация с Госрезервом неопровержимым образом указывает на причастие Зеленского к разграблению стратегических запасов сырья, материалов и зерна Госрезерва, ибо без непосредственного разрешения главы государства \СНБО Украины подобные действия невозможны в принципе.
Поддерживающие Зеленского владельцы СМИ промолчали по понятным причинам, оппозиционные СМИ промолчали ибо его собственники считают преждевременной оглашение такой информации.
В противоположность им обоим мы считаем что полученная информация должна быть проверена, подтверждена и оглашена не зависимо от состояния политической коньюнктуры.
Это называется "свободой слова" и гарантируется ст. 34 Конституции Украины
Про це в коментарі Укрінформу 10.11.2020 10:19 розповіла прессекретар глави держави Юлія Мендель. То до чого тут Феофанія. Штори, канделябри..., а насправді де він? Температура невисока, як єдиний симптом COVID-19. А може не COVID-19? Читаю: «Зеленського з коронавірусом вивезли до "Феофанії"». Опа-на! Хто вивіз, з якою метою... Якась чергова мутна комедія. І ось, нарешті, народний преЗЕдент все поставив на свої місця. Ось його роз'яснення, зрозуміло для всіх, навіть для його опонентів, варто подивитись https://www.youtube.com/watch?v=2UAMpbU55qg
А Кернес находится в ШАРИТЕ "на тех же условиях, что и прочие пациенты Шерите"!
Какие они мля "демократичные"...
Он за свои 61 год жизни, НИ ОДНОГО ДНЯ НЕ РАБОТАЛ!
Откуда у него "свои деньги"?
5 сек поиска в Гуугле и вот тебе статья 2018 года с ЭТОЙ фотографией:
http://www.bagnet.org/news/pressreliz/353826/pervyy-meditsinskiy-tsentr-tel-aviva-gorod-zdorovya-v-gorode-mechty
13.11.2020, 10:15 • 1526 • 5
Про Феофанию. Как человек, много лет связанный с медициной, могу вам сказать - я бы никогда не поехал с короной в Феофанию.
Ехать лечиться я бы предпочёл там, где настоящий конвеер, пишет в своем блогк Алексей Давиденко, информирует UAINFO.org.
Если меня вдруг переедет завтра трамвай - везите меня по скорой в обыкновенное БСМП.
Там Врачи - волшебники.
Там ежеминутно принимают огнестрелы, колотые, самоубийц, страшные ДТП и разобранные на части тела.
Там сшивают по кусочкам десятки людей ежесуточно.
Если не справятся там, то в блатной клинике, где зачастую выводят бородавки уж подавно не справятся.
Соотвественно.
При коронавирусе, я бы предпочёл попасть в такое инфекционное, где врачи с марта спасают тысячи людей.
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Кроме того. Парень, ты занял не просто инфекционную койку - отдельную палату, имея явно не тяжелую форму.
Почитайте его Службу: Президент работает с документами, проводит телефонные разговоры ...
Не для твоей легкой формы.
Номенклатурная.
Не профильная.
Вопрос. Нах*я ты туда поехал?!
Нужна спецсвязь - сиди дома в изоляции.
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Нужна госпитализация - лежи болей в настоящем инфекционном отделении.
Нужно увидеть, как работает система изнутри - езжай в коридор инфекционного отделения обычной районной больницы.
Хоботов! Это мелко ...
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Даже уже на Бубочку не тянет
Господин главврач Семенив:
1.Разрешено ли употребление наркотиков пациентами без предписания врачей?
2.Можете ли Вы провести оперативно обследование господина Зеленского на наркотики и опубликовать результат?
3.Если у пациента Зеленского нет никаких симптомов, почему он не работает дома?
Получается, что КЛОУН, как и простые "пересични" граждане кушает и на завтрак и на обед и на ужин одну ПЕРЛОВКУ НА ВОДЕ???