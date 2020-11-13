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Зеленський (17456) карантин (16095) Феофанія (40) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Зеленський у "Феофанії" перебуває на тих самих умовах, що й інші пацієнти, - головлікар Семенів

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Зеленський у

Президент України Володимир Зеленський, у якого 9 листопада виявили коронавірус, перебуває в лікарні "Феофанія" на тих самих умовах, що й інші пацієнти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів.

"Сума утримування президента така сама, як і кожного пацієнта, який потрапляє в лікарню з коронавірусною інфекцією. Це в середньому 7,8 тис. грн на день. Сума може змінюватися, адже залежить від препаратів і процедур, які роблять пацієнту. Так, не щодня роблять КТ і тест, препарати можуть змінювати залежно від симптоматики. Для президента немає окремого бюджету. Він перебуває в лікарні рівно на тих самих умовах, як і інші", - зазначив головлікар.

Семенів нагадав, що "Феофанія" з початку вересня почала приймати пацієнтів з коронавірусною інфекцією і прийняла вже 120 осіб. "І бюджет для кожного - однаковий. І це далеко не 2,7 млн ​​грн, узятих з нізвідки. Такі витрати на пацієнта взагалі важко уявити", - вказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський. ВIДЕО

Головлікар "Феофанії" також повідомив, що президент Зеленський почувається добре. "Поки немає ніяких ознак, що перебіг хвороби може ускладнитися. Навпаки, є симптоми, які дозволяють сподіватися на швидке одужання", - зазначив лікар.

Як повідомлялося, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від Covid-19 в лікарні "Феофанія".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+55
Зеленский в "Феофании" находится на тех же условиях, что и другие пациенты, - главврач Семенив - Цензор.НЕТ 6077
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13.11.2020 11:24
+50
Зеленский в "Феофании" находится на тех же условиях, что и другие пациенты, - главврач Семенив - Цензор.НЕТ 1780
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13.11.2020 11:27
+41
нахер он там вообще находится, если у него "легенькая" форма ковида, с которой лежат дома на самоизоляции?
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13.11.2020 11:24
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13.11.2020 12:29 Відповісти
А в это время...

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовано информацию о ужасающем разграблении Государственного резерва Украины.
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d0838d5d-6d86-4aa0-82e0-58f369836994&title=AuditderzhrezervuPidtverdivTotalneRozkradanniaZapasivIMilionniZbitki
Ни для нас ни для наших читателей это не стало особой новостью, ибо о этих фактах мы сообщали на протяжении достаточно долгого времени.
Более подробно тут https://timeze2019.blogspot.com/2020/11/blog-post.html
За прошедшую неделю ни одно СМИ даже не упомянуло о столь вопиющем факте. В 11 т.н. "СМИ" данная информация была заблокирована к подаче по решению главного редактора\редакционной коллегии\звонка собственника. Ни один "журналист" , "редактор" не возмутился вмешательством в редакционную политику и наступлением на "свободу слова".
Причина предельно проста. В отличии от всех "пленок" с "голосами похожими на ..." сложившаяся ситуация с Госрезервом неопровержимым образом указывает на причастие Зеленского к разграблению стратегических запасов сырья, материалов и зерна Госрезерва, ибо без непосредственного разрешения главы государства \СНБО Украины подобные действия невозможны в принципе.
Поддерживающие Зеленского владельцы СМИ промолчали по понятным причинам, оппозиционные СМИ промолчали ибо его собственники считают преждевременной оглашение такой информации.
В противоположность им обоим мы считаем что полученная информация должна быть проверена, подтверждена и оглашена не зависимо от состояния политической коньюнктуры.
Это называется "свободой слова" и гарантируется ст. 34 Конституции Украины
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13.11.2020 12:06 Відповісти
мыши АСТАНАВИТЕСЬ!!! вы пожрали всё зерно Зеленський у "Феофанії" перебуває на тих самих умовах, що й інші пацієнти, - головлікар Семенів - Цензор.НЕТ 4840
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13.11.2020 12:25 Відповісти
А этот ваш Семенив очень даже утонченный тролль... )))
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13.11.2020 12:10 Відповісти
Тоді навіщо бреше міністр коли каже,що з легким перебігом ковід не будуть госпіталізувати до лікарень,ось звідси і формується довіра або недовіра до влади."Степанов нагадав, що до 80% людей ,які хворіють на COVID-19,мають легкий перебіг хвороби і їм не показана жодна госпіталізація".
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13.11.2020 12:12 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский, у которого 9 ноября выявили коронавирус, находится в больнице "Феофания" на тех же условиях, что и другие пациенты. Источник: https://censor.net/ru/n3230883 ГЫ!!! а ведь (ни разу)не врёт!!я целыми днями смотрю трансляции из ,,феофанийских"палат пациентов с шторами и канделябрами и у каждого из них государственные флаги за спиной!!(в больничной палате!!КАРЛ!!) или это намёк??(не знаю на какие обстоятельства?) Зеленський у "Феофанії" перебуває на тих самих умовах, що й інші пацієнти, - головлікар Семенів - Цензор.НЕТ 1125 Зеленський у "Феофанії" перебуває на тих самих умовах, що й інші пацієнти, - головлікар Семенів - Цензор.НЕТ 6477
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13.11.2020 12:17 Відповісти
да ни кого там нет, у них сейчас массовое бегство, заболели все в один день, не дай бог что случится этой зимой и за это нужно будет отвечать, а отвечать прийдётся, потому что казна пустая, госрезерв пустой, аренда ИВЛ стоит 2000 грн сутки, и такие деньги есть у единиц, поэтому они сейчас готовят для будущих судов больничные листы, если шо я лежал в присмерти и сколько там тысяч померло на улице я не знаю.
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13.11.2020 12:32 Відповісти
Он такой же больной,как и украинец с него.
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13.11.2020 17:05 Відповісти
Вы знаете,так сложилось,что у меня много друзей евреев,и как минимум 80% их называют Этого просто позором своей нации.
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13.11.2020 17:25 Відповісти
Зеленський це дійсно ганьба, але ганьба української нації, яка виявилась зовсім не нацією.
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13.11.2020 18:45 Відповісти
В семье не без урода,но 73 % таких,это действительно многовато
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14.11.2020 11:08 Відповісти
я за Порошенко и его охрану с прислугой не платила
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13.11.2020 12:52 Відповісти
Порошенко на этом не пиарился
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13.11.2020 12:53 Відповісти
тем более ПАП реально болел, а не прятался
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13.11.2020 12:53 Відповісти
Главное верить в туфту...как говорил американский президент Линкольн...у меня не так хороша память,чтобы врать...
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13.11.2020 12:18 Відповісти
Не знала. Чудовий вислів. Я теж навмисно не брешу, бо боюсь забути.
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13.11.2020 18:47 Відповісти
Порошенко похудал после лечения на 9 кг...,и 10 дней молчал и видосики не посылал в инет...,в отличие от этого Кучмовского пассажира...
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13.11.2020 12:21 Відповісти
Ключевое слово в Феофании,как обычные пациенты ,а почему не в районной больнице ,🤦🤔🤫
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13.11.2020 12:24 Відповісти
"Бедненький" (с) Формула любви.
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13.11.2020 12:31 Відповісти
***** дежавю, азиров с овощем также ссали в глаза из телевизора, рассказывая свои сказки.
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13.11.2020 12:35 Відповісти
Говорят Зе с Ермаком по очереди из кислородной подушки дышат! Зеленський у "Феофанії" перебуває на тих самих умовах, що й інші пацієнти, - головлікар Семенів - Цензор.НЕТ 4930
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13.11.2020 12:45 Відповісти
а мы и не думали что вы ему цену завысите - с какого оно там вообще лежит и мы должны за такие бабки содержать целый отряд охраны с прислугой
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13.11.2020 12:51 Відповісти
Президент Володимир Зеленський почувається добре, із симптомів COVID-19 має лише невисоку температуру, самоізолювався вдома в окремому приміщенні.
Про це в коментарі Укрінформу 10.11.2020 10:19 розповіла прессекретар глави держави Юлія Мендель. То до чого тут Феофанія. Штори, канделябри..., а насправді де він? Температура невисока, як єдиний симптом COVID-19. А може не COVID-19? Читаю: «Зеленського з коронавірусом вивезли до "Феофанії"». Опа-на! Хто вивіз, з якою метою... Якась чергова мутна комедія. І ось, нарешті, народний преЗЕдент все поставив на свої місця. Ось його роз'яснення, зрозуміло для всіх, навіть для його опонентів, варто подивитись https://www.youtube.com/watch?v=2UAMpbU55qg
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13.11.2020 12:53 Відповісти
Зеленский в "Феофании" находится на тех же условиях, шо і баба Марфа в Жабокричці (яка за нього проголосувала в 19 році)
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13.11.2020 12:59 Відповісти
Бу-га-га!
А Кернес находится в ШАРИТЕ "на тех же условиях, что и прочие пациенты Шерите"!
Какие они мля "демократичные"...
Зеленський у "Феофанії" перебуває на тих самих умовах, що й інші пацієнти, - головлікар Семенів - Цензор.НЕТ 1675 Зеленський у "Феофанії" перебуває на тих самих умовах, що й інші пацієнти, - головлікар Семенів - Цензор.НЕТ 1675 Зеленський у "Феофанії" перебуває на тих самих умовах, що й інші пацієнти, - головлікар Семенів - Цензор.НЕТ 1675
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13.11.2020 14:06 Відповісти
Кернеса терпіти не можу, але він лікується за свої гроші.
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13.11.2020 18:50 Відповісти
РАССМЕШИЛА!
Он за свои 61 год жизни, НИ ОДНОГО ДНЯ НЕ РАБОТАЛ!
Откуда у него "свои деньги"?
Зеленський у "Феофанії" перебуває на тих самих умовах, що й інші пацієнти, - головлікар Семенів - Цензор.НЕТ 7458
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13.11.2020 20:45 Відповісти
Крепкие ребята. На санитаров похожи.
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13.11.2020 17:40 Відповісти
ВАТА СПАЛИЛСЯ - смотришь и веруешь в Шария и его фэйки?
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13.11.2020 18:45 Відповісти
У тебя - МОЗГ? НЕ ВЕРЮ!!!
5 сек поиска в Гуугле и вот тебе статья 2018 года с ЭТОЙ фотографией:
http://www.bagnet.org/news/pressreliz/353826/pervyy-meditsinskiy-tsentr-tel-aviva-gorod-zdorovya-v-gorode-mechty
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13.11.2020 19:41 Відповісти
"Ты занял не просто инфекционную койку - отдельную палату, имея явно не тяжелую форму", - блогер о госпитализации Зеленского
13.11.2020, 10:15 • 1526 • 5

Про Феофанию. Как человек, много лет связанный с медициной, могу вам сказать - я бы никогда не поехал с короной в Феофанию.
Ехать лечиться я бы предпочёл там, где настоящий конвеер, пишет в своем блогк Алексей Давиденко, информирует UAINFO.org.
Если меня вдруг переедет завтра трамвай - везите меня по скорой в обыкновенное БСМП.
Там Врачи - волшебники.
Там ежеминутно принимают огнестрелы, колотые, самоубийц, страшные ДТП и разобранные на части тела.
Там сшивают по кусочкам десятки людей ежесуточно.
Если не справятся там, то в блатной клинике, где зачастую выводят бородавки уж подавно не справятся.
Соотвественно.
При коронавирусе, я бы предпочёл попасть в такое инфекционное, где врачи с марта спасают тысячи людей.
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Кроме того. Парень, ты занял не просто инфекционную койку - отдельную палату, имея явно не тяжелую форму.
Почитайте его Службу: Президент работает с документами, проводит телефонные разговоры ...
Не для твоей легкой формы.
Номенклатурная.
Не профильная.
Вопрос. Нах*я ты туда поехал?!
Нужна спецсвязь - сиди дома в изоляции.
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Нужна госпитализация - лежи болей в настоящем инфекционном отделении.
Нужно увидеть, как работает система изнутри - езжай в коридор инфекционного отделения обычной районной больницы.
Хоботов! Это мелко ...
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13.11.2020 14:44 Відповісти
Згоден... Моя дружина народжувала дітей по районних поліклініках : одна - в глибинці Росії, друга - в Україні... З дітьми - порядок... Її співробітниця народжувала в Самарі, в лікарні 4-го управління (для обласної еліти). Хватонула з дитиною, золотистий стафілококк. З нею те саме отримали кілька мам з дітьми... Одна дитина померла...
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13.11.2020 17:35 Відповісти
"Президент Украины Владимир Зеленский, ........, находится в больнице "Феофания" на тех же условиях, что и другие пациенты" ключовим тут є слово Феофанія, оскільки в цю лікарню пересічний громадянин не попаде, це в цій лікарні виділяють по 7,8тис. на день, а у всіх інших усі лікуються виключно за власний кошт. При цьому, щоб швидка забрала у лікарню необхідно щоб твій стан здоров'я був на межі життя/смерті, а до цього тебе буде лікувати сімейний лікар по телефону та рекомендувати приймання ліків які нічим не допомагають, але так проходить лікування у простих громадян а не у президента...тому доречно було сказано у попередніх коментарях - навіщо він займає чиєсь ліжко та витрачає кошти у той час, коли його стан дозволяє йому працювати.. сиди на державній дачі "керуй"..
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13.11.2020 15:26 Відповісти
Уже принимают с начале сентября? А Радуцкий только через 2 месяца (5 ноября) просвистел, что зеля "практически решил передать Феофанию под временный госпиталь (другие президенты только обещали, а зеля ПРАКТИЧЕСКИ (?) РЕШИЛ), и это правильнее, чем Дворец спорта, т.к., в Феофании уже есть врачи и кислород и людей там можно положжить не 500, а намного больше". Ссылка - см. - Радуцкий, Феофания, гордон - https://gordonua.com/news/society/zelenskiy-prakticheski-prinyal-reshenie-peredat-feofaniyu-pod-gospital-dlya-pacientov-s-covid-19-raduckiy-1526191.html
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13.11.2020 15:41 Відповісти
Верите в эту лабуду?
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13.11.2020 15:55 Відповісти
Так это не для нас,а для зебилов,они поверят.
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13.11.2020 17:08 Відповісти
Та ясен хрен, там же все такие как он, не простые смерды ))
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13.11.2020 15:42 Відповісти
7.8 тыс. в день? Интересно сколько расходуется на среднестатистического гражданина в день в обычной городской больнице. Уверен, в разы меньше, а то и вообще все лекарстваза свой счет.
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13.11.2020 15:53 Відповісти
Очередной видосик, пардон - гундосик, от Бубочьки, пардон - Бубенчика.
Даже уже на Бубочку не тянет
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13.11.2020 15:56 Відповісти
Що за звіздеж?Лікування хворих з Ковід-19 проводиться безкоштовно за рахунук держави у відповідності до вимог Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"То чому Президент і простий українець має платити 7.8 тис. гривень за лікування?
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13.11.2020 16:31 Відповісти
Що за звіздеж?Лікування хворих з Ковід-19 проводиться безкоштовно за рахунук держави у відповідності до вимог Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"То чому Президент і простий українець має платити 7.8 тис. гривень за лікування?
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13.11.2020 16:33 Відповісти
Міністра Степанова потрібно притягати до кримінальної відповідальності за вибірковий підхід до лікуваня хворих на ковід.Адже під час сьогоднішньої прес-конференції він заявив що госпіталізують лише хворих з середньою та важкою формою перебігу захворювання.Тоді навіщо бреше міністр коли каже,що з легким перебігом ковід не будуть госпіталізувати до лікарень.Але якщо Президент почувається прекрасно і має легкий перебіг хвороби,то чому він займає ліжкомісце тяжкохворого з Ковід,який може померти у любу хвилину?То де справедливість7
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13.11.2020 16:40 Відповісти
Не надо быть врачом, чтобы, глядя на выступления Зеленского (только что о конституционном суде, например) чтобы убедиться: президент находится под влиянием наркотиков.
Господин главврач Семенив:
1.Разрешено ли употребление наркотиков пациентами без предписания врачей?
2.Можете ли Вы провести оперативно обследование господина Зеленского на наркотики и опубликовать результат?
3.Если у пациента Зеленского нет никаких симптомов, почему он не работает дома?
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13.11.2020 16:41 Відповісти
Расчет на зелохов, новая лапша на уши)))
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13.11.2020 17:09 Відповісти
хорошо. правильно.
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13.11.2020 18:21 Відповісти
"...на тих самих умовах..." Вірю ! Воно навіть в коридорі лежить, бо в палатах немає місць ! Зеленський у "Феофанії" перебуває на тих самих умовах, що й інші пацієнти, - головлікар Семенів - Цензор.НЕТ 9164
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13.11.2020 18:21 Відповісти
Что же ты П#ЗДИШ ПАДЛА!!!
Получается, что КЛОУН, как и простые "пересични" граждане кушает и на завтрак и на обед и на ужин одну ПЕРЛОВКУ НА ВОДЕ???
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13.11.2020 22:00 Відповісти
Зеленський у "Феофанії" перебуває на тих самих умовах, що й інші пацієнти, - головлікар Семенів - Цензор.НЕТ 8646
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15.11.2020 09:27 Відповісти
"Не верю!" (с)
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15.11.2020 17:24 Відповісти
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