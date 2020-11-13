Частину пленарного тижня Ради можуть перенести через хворих на коронавірус Разумкова і Стефанчука, - нардеп "Голосу" Железняк

Частину пленарного тижня Верховної Ради можуть перенести через хворих на коронавірус спікера Дмитра Разумкова і першого віцеспікера Руслана Стефанчука.

Про це повідомив у Telegram нардеп "Голосу" Ярослав Железняк за підсумками онлайн-наради голів фракцій, передає Цензор.НЕТ.

"Порядок денний очевидний: план роботи на найближчий тиждень. Точніше, коригування плану, з огляду на ситуацію, коли в строю тільки віцеспікер. Є ймовірність, що через ситуацію з хворими частину тижня перенесуть, залишивши точно вівторок (17/11). Але остаточного рішення немає і до понеділка не буде. Поки всі налаштовані працювати", - зазначив Железняк.

За його словами, у вівторок планують розглянути:

- "Закон Разумкова" про повернення е-декларування і, можливо, інші закони, пов'язані з КС;

- постанову про належну підготовку до карантинних заходів (№4320);

- знову відтермінування РРО.

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Железняк зазначив, що "також розглядаємо варіант прийняти постанови про скасування "карантину вихідного дня". За його словами, більше ясності буде в понеділок.