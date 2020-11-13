УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11074 відвідувача онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
557 5
ВР (11731) карантин (16095) Разумков Дмитро (1449) Стефанчук Руслан (654) Железняк Ярослав (390) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Частину пленарного тижня Ради можуть перенести через хворих на коронавірус Разумкова і Стефанчука, - нардеп "Голосу" Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Частину пленарного тижня Ради можуть перенести через хворих на коронавірус Разумкова і Стефанчука, - нардеп

Частину пленарного тижня Верховної Ради можуть перенести через хворих на коронавірус спікера Дмитра Разумкова і першого віцеспікера Руслана Стефанчука.

Про це повідомив у Telegram нардеп "Голосу" Ярослав Железняк за підсумками онлайн-наради голів фракцій, передає Цензор.НЕТ.

"Порядок денний очевидний: план роботи на найближчий тиждень. Точніше, коригування плану, з огляду на ситуацію, коли в строю тільки віцеспікер. Є ймовірність, що через ситуацію з хворими частину тижня перенесуть, залишивши точно вівторок (17/11). Але остаточного рішення немає і до понеділка не буде. Поки всі налаштовані працювати", - зазначив Железняк.

За його словами, у вівторок планують розглянути:

- "Закон Разумкова" про повернення е-декларування і, можливо, інші закони, пов'язані з КС;

- постанову про належну підготовку до карантинних заходів (№4320);

- знову відтермінування РРО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція перевіряє інформацію про "мінування" будівлі Ради (оновлено)

Железняк зазначив, що "також розглядаємо варіант прийняти постанови про скасування "карантину вихідного дня". За його словами, більше ясності буде в понеділок.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рады могут перенести из-за больных коронавирусом Разумкова и Стефанчука... незаменимых людей нет. Есть заместители, другие люди есть. Рада простаивает , не выполняя свои функции из за надуманых причин. Работать надо для страны , а не отменять работу , потому что кто где то заболел.
показати весь коментар
13.11.2020 11:43 Відповісти
перенести в Феофанию...или как бы ваще...
показати весь коментар
13.11.2020 11:45 Відповісти
Как бы ваще - соответствует частушке о тёще. "Говорят, что вновь ракету посылают на Луну, вот бы мне в ракету эту тёщу посадить свою".
показати весь коментар
13.11.2020 12:48 Відповісти
операція "кс" триває
показати весь коментар
13.11.2020 11:50 Відповісти
Треба ж щось вигадувати, бо мабуть Юлія відмовилася підтримувати прийняття Бюджету в другому читанні і ідуть "торги".
показати весь коментар
13.11.2020 12:44 Відповісти
 
 