За добу в МВС виявили 360 нових випадків COVID-19, від ускладнень помер один співробітник. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 листопада зафіксовано 360 нових випадків COVID-19 серед співробітників МВС, один помер від ускладнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Найбільшу кількість хворих зареєстровано у Дніпропетровській (27), Донецькій областях (24) та м.Києві (56).

Від початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 17 274 співробітники МВС, одужали – 16 228, померли - 47.

"Бережіть себе та своїх рідних. Не займайтеся самолікуванням і одразу звертайтеся до сімейного лікаря, якщо відчули симптоми захворювання", - йдеться в повідомленні.

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