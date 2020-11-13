"Чому лише ми": в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Завтра в Україні починає діяти карантин вихідного дня. У трьох обласних центрах протестують проти цього обмеження.
Як інформує Цензор.НЕТ, під будівлею Харківської ОДА відбувається мітинг підприємців проти карантину вихідного дня, повідомляє видання "Об'єктив".
Люди вийшли на протест із плакатами "Ні карантину вихідного дня", "Маю право працювати", "Нас уже закрилося 40%". Протестувальники прийшли під будівлю обласної держадміністрації і планують піти під будівлю головного управління поліції.
За словами мітингувальників, від влади немає жодної компенсації. Тому дехто вже звільняє персонал.
Фото: протест у Харкові
Крім того, протестують проти посилення карантину на вихідних і в Черкасах. Про це повідомляє "Центр черкаських медіа". Люди вийшли під стіни міської ради.
Сьогодні їх зібралось майже 200 осіб. І мітингують вони проти того, щоб запроваджували карантин вихідного дня. Люди вийшли з плакатами "Гетманцев - не плутай! Малий бізнес із великими мережами", "Право на працю", "Вимагаємо недопущення вибіркового закриття бізнесу на карантин" тощо.
Фото: протест у Черкасах
Також в Івано-Франківську вийшли на протест ресторатори. Про це повідомляє видання "Галицький кореспондент". Вони пікетували обласне управління поліції, протестуючи проти запровадження карантину вихідного дня. Учасники акції, яких набралося кілька десятків, висловили обурення тим, що їх змушують закритися, але не компенсують витрати на оренду та інші витрати.
Вони також вимагають від поліції, щоб правоохоронці не штрафували заклади, які працюють.
Фото: протест в Івано-Франківську
Будь ласка, зачекайте...
Не ввели - плохо.
Ввели - тоже плохо.
Этот тот случай, когда плохо ВСЁ.
Метро у будь-якомі разі краще за маршрутки.
Тому - метро значно безпечніше за наземний транспорт у цьому плані. Але так, можна було б дооборудовати ці витяжки якимись ультрафіолетовими лампами чи озонаторами.
при петре не было бы посмешища санжар
президент рекомендовал и зав минздрав самоустранилась
не вирус там убивает...потому и маски и перчатки...
в этом году на день рождения путина ответили взрывами складов в россии...процесс пошел...
на смерть родителей тоже будет ответ...сми оповестят
"Что они вам отвечали"?
Ты вчера пил или уже с утра набрался?
Скорее всего, ты просто против всего, что бы они ни сделали или не сделали...
А вообще с такой динамикой этой заразы и героическим ******.ом народа скоро в этот общепит и ТРК не только в выходной день ходить будет некому...
сколько вас беспечных идиотов!
а это наверно те кто легко перенесет ковид на ногах!ну это бабка надвое сказала!
кстати есть исследования что у легкоперенесенных ковид..могут быть осложнения.......
А в харькове быдло себе вместо мэра выбрало пустое место, причем в 1 туре с подавляющим перевесом, и на прошлых выборах тоже. Жрите теперь, жаль только ваших заложников - НЕ быдло.
Если шо - это был очень злой сарказм.