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Івано-Франківськ (341) карантин (16095) протест (2250) Харків (3897) Черкаси (390) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

"Чому лише ми": в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Завтра в Україні починає діяти карантин вихідного дня. У трьох обласних центрах протестують проти цього обмеження.

Як інформує Цензор.НЕТ, під будівлею Харківської ОДА відбувається мітинг підприємців проти карантину вихідного дня, повідомляє видання "Об'єктив".

Люди вийшли на протест із плакатами "Ні карантину вихідного дня", "Маю право працювати", "Нас уже закрилося 40%". Протестувальники прийшли під будівлю обласної держадміністрації і планують піти під будівлю головного управління поліції.

За словами мітингувальників, від влади немає жодної компенсації. Тому дехто вже звільняє персонал.

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Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 01
Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 02
Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 03
Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 04

Фото: протест у Харкові

Крім того, протестують проти посилення карантину на вихідних і в Черкасах. Про це повідомляє "Центр черкаських медіа". Люди вийшли під стіни міської ради.

Сьогодні їх зібралось майже 200 осіб. І мітингують вони проти того, щоб запроваджували карантин вихідного дня. Люди вийшли з плакатами "Гетманцев - не плутай! Малий бізнес із великими мережами", "Право на працю", "Вимагаємо недопущення вибіркового закриття бізнесу на карантин" тощо.

Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 05

Фото: протест у Черкасах

Також в Івано-Франківську вийшли на протест ресторатори. Про це повідомляє видання "Галицький кореспондент". Вони пікетували обласне управління поліції, протестуючи проти запровадження карантину вихідного дня. Учасники акції, яких набралося кілька десятків, висловили обурення тим, що їх змушують закритися, але не компенсують витрати на оренду та інші витрати.

Вони також вимагають від поліції, щоб правоохоронці не штрафували заклади, які працюють.

Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 06

Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 07
Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 08
Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 09
Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 10
Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 11
Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 12
Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 13
Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 14

Фото: протест в Івано-Франківську

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
"Почему только мы": в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 5706

"Почему только мы": в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 8404
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13.11.2020 11:50
+13
Тому що "ми зробили їх разом!". Швидко забули, зебіли.
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13.11.2020 11:53
+12
почему персонально вы? - потому, что персонально так наголосовали
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13.11.2020 11:53
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Во всех населённых пунктах Украины люди спрашивают, - "Чому тільки ми?"
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13.11.2020 11:47 Відповісти
А когда они за вот это голосовали, у них то же спрашивали, - почему за это чмо? Что они вам отвечали?
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13.11.2020 11:57 Відповісти
судя по тому как Петро везде в маске и перчатках где надо и не надо, подозреваю он еще круче ограничения ввел бы
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13.11.2020 12:05 Відповісти
Тут совсем другой случай.
Не ввели - плохо.
Ввели - тоже плохо.
Этот тот случай, когда плохо ВСЁ.
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13.11.2020 12:07 Відповісти
верно, и делать вид что голосовавшие за Зе получили это, а при Петре было бы иначе - примитивно
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13.11.2020 12:10 Відповісти
уверен шо Петро закривал би метро в апреле, при 100 заболевших?
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13.11.2020 12:14 Відповісти
Нельзя быть уверенным в предположениях.
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13.11.2020 12:19 Відповісти
Сделать такой зелений стикер и каждому зебилу на лоб)
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13.11.2020 12:23 Відповісти
Припинення роботи метро це якраз було виправдане рішення, метро і зараз потрібно закривати! Метро це замкнутий простір без прямих сонячних променів - ідеальне середовище для розповсюдження вірусу. Але карантин вихідного дня це рідкісний ідіотизм. Чим відрізяється вихідний день від робочого? Нічим! Тобто при відсутності обмежень в робочі дні робити обмеження в вихідні дні ну це маразм! 5 днів на тиждень ми не боїмось вірусу, а в вихідні вірус стає дуже небезпечним!
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13.11.2020 12:21 Відповісти
Не має сенсу закривати метро - його мають дооборудовати як в Італії, розкреслити зони, поставити на сидіннях розділювачі, щоб виключити тісний контакт між пасажирами.
Метро у будь-якомі разі краще за маршрутки.
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13.11.2020 12:30 Відповісти
В метро безглуздо ділити зони, повітряні маси циркулюють постійно в замкненому просторі, розносячі вірус цілодобово!
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13.11.2020 12:32 Відповісти
У метро дуже потужні витяжки на відміну від маршруток, де їх взагалі немає.
Тому - метро значно безпечніше за наземний транспорт у цьому плані. Але так, можна було б дооборудовати ці витяжки якимись ультрафіолетовими лампами чи озонаторами.
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13.11.2020 12:37 Відповісти
Поки повітря доходить до витяжки, ним встигають подихати тисячі людей. А за один подих хворого в повітря потрапляють мільйони часток коронавірусу.
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13.11.2020 12:50 Відповісти
Що за маячня? Витяжки у вагонах метро одразу над головою - те, що ти видихаєш - одразу йде у витяжку.
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13.11.2020 21:41 Відповісти
примитивно противоставлять петра....
при петре не было бы посмешища санжар
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13.11.2020 14:32 Відповісти
Возможно. Но вводили бы 100% с умом. Думая головой, а не жопой, как эти. Да и 66 миллиардов из фонда на асфальт и распил 100% бы не пустили. К слову, в маске и в перчатках надо ходить везде, и где надо и где, по вашему мнению, не надо.
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13.11.2020 12:10 Відповісти
история не терпит сослагательного наклонения. В противном случае получите аргумент типа "при Порохе вообще никакой эпидемии бы не было"
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13.11.2020 12:19 Відповісти
при порохе не было бы посмешища с санжарами...
президент рекомендовал и зав минздрав самоустранилась
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13.11.2020 14:35 Відповісти
скорее всего...
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13.11.2020 14:53 Відповісти
у петра в семье за короткое время умерли 3 человека родителей...с его возможностями от коронавируса врачи вылечить смогут...
не вирус там убивает...потому и маски и перчатки...
в этом году на день рождения путина ответили взрывами складов в россии...процесс пошел...
на смерть родителей тоже будет ответ...сми оповестят
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13.11.2020 14:40 Відповісти
За что "вот это"?
"Что они вам отвечали"?
Ты вчера пил или уже с утра набрался?
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13.11.2020 12:06 Відповісти
пришли другие времена. "кто, если не мы" - слоган совка ))
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13.11.2020 11:49 Відповісти
Дайте им селедки.
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13.11.2020 11:49 Відповісти
Щяз ...дам тебе в глаз!
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13.11.2020 11:56 Відповісти
"Почему только мы": в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 5706

"Почему только мы": в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 8404
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13.11.2020 11:50 Відповісти
бить по кастрюлям, будет креативно
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13.11.2020 11:53 Відповісти
По башке пускай сами себя бьют. И скандируют, - думайТЕ!
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13.11.2020 11:55 Відповісти
Тому що "ми зробили їх разом!". Швидко забули, зебіли.
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13.11.2020 11:53 Відповісти
почему персонально вы? - потому, что персонально так наголосовали
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13.11.2020 11:53 Відповісти
Підприємці в більшості,голосували за зелених.Нехай отримують сповна.
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13.11.2020 11:54 Відповісти
Как интересно за порохосранью наблюдать. Половина порохоботов кричит что ЗРАДА, Зеленский вводит карантин и не дает работать. Вторая половина кричит что ЗРАДА, Зеленский ничего не предпринимает и не вводит карантин. Одни кричат что ЗРАДА, Зеленский не выплачивает Ахметову 25млрд. по *зеленым тарифам*, вторые кричат что ЗРАДА, Зеленский подымает тарифы на енергоносители по требованию Ахметова. Половина порохоботов кричат что нужно подымать растаможку. Другие кричат ха-ха-ха, Зеленский обманул избирателей и не снизил растаможку. Тоесть ЗРАДА в любом случае. Я одно только понял, если слушать порохоботов то вся ихняя суть настроить народ против власти и они только довольны когда украинцам плохо, при любом президенте.
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13.11.2020 12:09 Відповісти
Ой, так что же делать бубочке. Ответ : НИЧЕГО. Так он ничего и не делает.
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13.11.2020 12:13 Відповісти
"Чому лише ми": в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 6022
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13.11.2020 12:15 Відповісти
ALEX SUROVV Ні,ніякої зради ніде немає.Є лише великі перемоги. "Чому лише ми": в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 1169
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13.11.2020 12:16 Відповісти
Згадай що писали зебіли до виборів. Він таки повернувся.
"Чому лише ми": в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 1311
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13.11.2020 12:17 Відповісти
А потому что вы, лохи, выбрали себе, и нам, такого президента и такую ОПГ "Слуга народа". Что тут не понятного?
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13.11.2020 11:55 Відповісти
Так ты "за" или "против"?
Скорее всего, ты просто против всего, что бы они ни сделали или не сделали...
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13.11.2020 12:10 Відповісти
Напевно більшість з них є свідками секти МиВсіПрезиденти.
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13.11.2020 11:56 Відповісти
Я уже давно говорил, оставьте холопов в покое. Сделайте выходной день и карантин для медиков и закройте больницы на месяц-другой. Пускай те кто сейчас протестуют завтра лечатся дома подорожником и потом не визжат *почему мы*.
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13.11.2020 11:59 Відповісти
Ну ты то, явно какой -то чинуша. Тебе независимо от того, работаешь ты, или нет, денежка капает. Потому ты и такой умный.
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13.11.2020 12:08 Відповісти
Чому? Ви просто дурні.
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13.11.2020 11:59 Відповісти
ПАТАМУШТА... як сказав арахамія.. бо власть, велика !!! "Почему только мы": в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 6776 так повирішувала
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13.11.2020 12:00 Відповісти
главное что не барыга
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13.11.2020 12:01 Відповісти
"Рестораторы" какие-то совсем молодые!
А вообще с такой динамикой этой заразы и героическим ******.ом народа скоро в этот общепит и ТРК не только в выходной день ходить будет некому...
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13.11.2020 12:02 Відповісти
а ты там хотел увидеть 80-летнюю кухарку тётю Машу из общепитовской столовки?
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13.11.2020 12:17 Відповісти
Малый бизнес радостно выбрал себе зеленого могильщика.
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13.11.2020 12:06 Відповісти
Осталось еще шлифонуть кассовими аппаратами.
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13.11.2020 12:15 Відповісти
мама дорогая!
сколько вас беспечных идиотов!
а это наверно те кто легко перенесет ковид на ногах!ну это бабка надвое сказала!

кстати есть исследования что у легкоперенесенных ковид..могут быть осложнения.......
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13.11.2020 12:18 Відповісти
Как же убого выглядит все это на фоне протестов в Европе, США. Тысячи людей, барабаны, фаеры, шествия, речевки. А тут бригада колхозников с выданными организатором плакатами, переминаются с ноги на ногу. Где свободные люди, и где совок.
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13.11.2020 12:24 Відповісти
Про быдлохарьков все просто: вот один из многочисленных в последнее время заголовков:"В Краматорске не будут вводить "карантин выходного дня", - мэр Панков. "
А в харькове быдло себе вместо мэра выбрало пустое место, причем в 1 туре с подавляющим перевесом, и на прошлых выборах тоже. Жрите теперь, жаль только ваших заложников - НЕ быдло.
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13.11.2020 12:27 Відповісти
этот вопрос будете задавать, когда , не дай бог, все повально начнут болеть, и тогда каждый сам себе задаст вопрос лежа на койке с ивл - "почему именно я"... не сдохнем от пару дней! два дня оборота , экономически, распределятся на будни, только с более меньшей концентрацией людей. У меня уже несколько знакомых, здоровых молодых людей, богу душу отдали в три дня! В польше , к примеру, так там и без эпидемии в католические праздники закрыто ВСЕ практически, а это не два дня...
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13.11.2020 12:47 Відповісти
Я рахую що більшість заслужили ніде в нас не в мережевих структурах немає масочного режиму більше того кабаки добавили столів і зробили більшу загрузку тому що потрібно було відбити квітень травень а потім все так і лишили
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13.11.2020 12:47 Відповісти
Экономическая катастрофа в Украине была предречена еще 1.5 года назад, когда *мудрый нарит* сходил на выборы по-приколу. Сейчас 73% должны сполна хлебнуть говнеца за их выбор клоуна каломойши.
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13.11.2020 14:26 Відповісти
Да отменить нафиг все карантины: быдлу пофиг (сплошное "аянибаюсь"!), а остальные..ну кто не переживет - выживут, вот старики, конечно, "порадуют" наш ПФ.. 😞
Если шо - это был очень злой сарказм.
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13.11.2020 14:27 Відповісти
Вибрали тупого керувати країною, чому люди тоді дивуються?

"Чому лише ми": в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 8422
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13.11.2020 15:54 Відповісти
Не знаю як там у Франківську, а в Черкасах вибори, а у Харкові мумію вибрали то тепер допобачення...
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13.11.2020 17:33 Відповісти
Ещё одно подтверждение того, что Украина страна дураков, неспособных элементарно мыслить, даже при угрозе их жизни.
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13.11.2020 17:33 Відповісти
Нужно просто занести в ОП клетчатый баул с американскими деньгами, проконсультируйтесь в Эпицентрике
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13.11.2020 17:34 Відповісти
 
 