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Зеленський (17456) карантин (16095) лікування (561) COVID-19 (18064) коронавірус (16711) Подоляк Михайло (296)

Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Повідомлення про

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк підкреслює, що поширювана інформація про нібито "захмарні тарифи" на лікування президента України Володимира Зеленського від COVID-19 в лікарні "Феофанія" не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Єдина відмінність перебування Володимира Зеленського в "Феофанії" від будь-якого іншого пацієнта - це наявність у нього комунікаційного обладнання та ліній спецзв'язку для роботи онлайн. Будь-які повідомлення про "захмарні тарифи" в "Феофанії" абсолютно не відповідають дійсності. Більше того, скажу, що в столиці далеко не "Феофанія" тримає першість за вартістю одного дня лікування коронавірусного пацієнта", - зазначив Подоляк.

Радник глави ОП заявив, що вартість одного дня перебування президента Зеленського в клініці "Феофанія", включаючи лікарське спостереження, діагностичні процедури, використання клінічних препаратів, становить суму, еквівалентну 7,8 тис. грн, і це стандартний "лікувальний пакет", який отримує будь-який пацієнт клініки.

Читайте також: Зеленський у "Феофанії" перебуває на тих самих умовах, що й інші пацієнти, - головлікар Семенів

"На сьогодні у "Феофанію" госпіталізовано близько 120 осіб з коронавірусною інфекцією. І для кожного з них вартість одного дня лікування становить приблизно таку ж суму. Невелика підсумкова різниця визначається інтенсивністю застосування лікувальних препаратів і несуттєвими змінами в карті медпрепаратів", - підсумував Подоляк.

Як повідомлялося, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від Covid-19 в лікарні "Феофанія".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+43
Для кого то чай за 500 гр. в "Велюре" мелочь, а для кого то 1000 гр. заоблачные деньги. Тем более это чмо лечится не за свои, как пятый президент, а за мои, из бюджета, в который я плачу налоги. К слову Я ПЛАЧУ, а он НЕ ПЛАТИЛ и НЕ ПЛАТИТ.
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13.11.2020 12:15
+30
Ровно пять месяцев назад г-н Зеленский выразил желание "заболеть" коронавирусом.
"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально. Чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу"..
https://youtu.be/z2mixZ6E1JQ
Видимо сейчас он решил, что время пришло.
Причина проста - сместить информационное внимание с десятка острейших и неприятных ему тем, да еще и на фоне нового "шпионского скандала", на свою болезнь, отвлечь внимание, вызвать жалость и сострадание к себе.
Во всем этом представлении Зеленского подвело незнание деталей.
Г-н Зеленский профан в вопросах управления. В этом нет ничего страшного, пока он не начинает играть в то, во что он играть не умеет. И даже это не страшно, ему и не нужно знать тонкости управления, на то есть службы.
Беда в том, что он профан настолько, что даже не знает что они есть.
Есть четкие инструкции по действиям служб в случае заболевания или недееспособности президента.
И первая из них - размещение на сайте главы государства официального заявления о болезни главы государства.
Пока его нет все мендели на телеграммах и фейсбуках вкупе с "зеленскими" на твиттерах и телеграммах - это недостойная государства клоунада.
Зеленский жив и здоров
Он просто играет очередное шутовское представление на подмостках власти ...
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13.11.2020 12:17
+27
Та фейк єто все. Зеленский не может лечится в ВИП-палате в Феофании, потому что еще в марте он сказал что никаих ВИП-палат уже не будет.
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13.11.2020 12:21
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Для кого то чай за 500 гр. в "Велюре" мелочь, а для кого то 1000 гр. заоблачные деньги. Тем более это чмо лечится не за свои, как пятый президент, а за мои, из бюджета, в который я плачу налоги. К слову Я ПЛАЧУ, а он НЕ ПЛАТИЛ и НЕ ПЛАТИТ.
показати весь коментар
13.11.2020 12:15 Відповісти
Та фейк єто все. Зеленский не может лечится в ВИП-палате в Феофании, потому что еще в марте он сказал что никаих ВИП-палат уже не будет.
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13.11.2020 12:21 Відповісти
Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4649
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13.11.2020 12:35 Відповісти
И мы, конечно же, ему ВЕРИМ!
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13.11.2020 12:44 Відповісти
Интересно еще одно, почему простых людей с легкой формой короны врачи шлет по домам, а зеленских и тищенков у которого 36.8 сладут в стационар? Да тот стационар который по словам врачей очень даже заполнен больными в тяжелой форме.
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13.11.2020 12:27 Відповісти
Через наявність комунікаційного обладнання та ліній спецзв'язку для роботи онлайн.
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13.11.2020 13:53 Відповісти
Там есть еще более интересный вопрос: Ермак, не является, по статусу, гос-служащим, он какого хрена в "Феофании" делает?
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13.11.2020 15:00 Відповісти

@Kharkiv_2019

Податки, які не приносять користі, називаються просто даниною.
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13.11.2020 12:28 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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13.11.2020 12:42 Відповісти
Я знав, що ти того, але ти не перестаєш це підтверджувати. Діючий Президента на держзабезпеченні, а минулий вже якось і сам себе утримає. Чи ти раніше не знав, що твої податки витрачаються ще й на функціонування держави, включно на зарплати чи лікування посадових осіб?
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13.11.2020 14:02 Відповісти
Знал, знал, как не знать, и за госсодержание знал. НО! До этого ушлёпка мне ни кто по ушам не юзал за отказ от вип и кортежей, и т.д. При чём лапшу вешали два обсоса. Первый это Говнобородько, а второй это Зеленский. Правда мама у этих обсосов одна. Так, что ему надо либо трусы одеть либо крестик снять. И тогда всё встанет на свои места. Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 957
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13.11.2020 14:12 Відповісти
Якщо ти за нього голосував через це, а я маю великий сумнів, то ти ще міг би щось розповідати. Але я бачу, що такі істерики влаштовують його постійні та принципові супротивники, тому йдіть лісом, панове.
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13.11.2020 14:36 Відповісти
Батенька, я врач психиатр и ни при каких обстаятельствах не голосую за фигляров разъездного балагана на любой пост или госдолжность, не говоря уж о посте президента.
В отличии от вас, когда мне нужен стоматолог, я иду к стоматологу, а не к ассенизатору, как это делаете вы, а когда мне нужен кардиолог я иду к кардиологу, а не к слесарю-сантехнику управляющей компании, как это делаете вы. Поэтому я, и это естественно, являюсь противником фигляра занимающегося не своим делом.
Но раз уж он, благодаря вам, и прочим, умственно отсталым в своём развитии слоям нашего социума, пролез на этот государственный пост, не имею на это ни морального права, ни знаний и опяты, и вообще хоть какого то высшего образования, и пролазая на эту должность раздавал обещания, точнее наё...вал таких, как вы, то я имею ПОЛНОЕ ПРАВО ЕГО НЕ ПРОСТО КРИТИКОВАТЬ, А ПОЛОСКАТЬ ЕГО В ПОМОЯХ. Т.к. место его не в кресле первого лица моей страны, которую он высмеивал и унижал по разным Юрмалам, Анталиям и Москвабадам, а в им созданном балагане, дающим представления для вас и других, недалёких и лоховатых людишек составляющих 73% от числа пришедших на выборы в 2019 году.
Надеюсь я ясно изложил свои мысли и донёс до вас, как моё мнение вот об этом недоразумении из балагана, так и свою гражданскую позицию, совершенно отличную от вашей.
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13.11.2020 15:18 Відповісти
Пардон за опечатку. Не опяты, а опыта.
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13.11.2020 15:19 Відповісти
Позиція зрозуміла, крім "ПОЛОСКАТЬ ЕГО В ПОМОЯХ". Хоча, тут багато таких істеричних гіперпсевдопатріотиків. Треба ж вам десь відриватись? Напишіть будь-яку маячню проти Зе і вас обов'язково лайкнуть! Це не може не гріти душу...
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14.11.2020 15:41 Відповісти
Баааа, не прошло и два года, как мы вам снова здрасьте. Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4543
Вы где сутки были? На на приёме у бетонщика или у члена экипажа мусоровоза по поводу вашего когнитивного диссонанса? Так вам надо к психиатру, но вы человек последовательный, поэтому своих убеждений не меняете, вместо психиатра ходите к оператору ручного доения. Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8856
А вы в какой своей, нездоровой, фантазии взяли за истеричность? Вы это слово постоянно повторяете. Оно вам нравится? Вам в детсяте мама говорила, не истери сынок? Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 7840
К слову, ГРАЖДАНЕ Украины должны даже не полоскать в помоях, а макать его, Зеленского, в говно, ЗЕлёное говно, которое он сам продуцирует и генерирует и наваливает. С горкой. Макать с головой. Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3905
Вы, болезный, новости отслеживаете? Если нет, то вот, что вы скажите на эту новость?
Ушедший позавчера из ОПУ Уманский рассказал о беспрецедентном разворовывании бюджета на программе Зеленского по дорожному строительству, обвинив его в коррупции и построении коррупционных схем. Г-н Уманский человек очень умный, связанный групповыми интересами с Бакановым и Сытником потому его выступление, это не просто информация, это сигнал, что группа к которой он принадлежит готова сразится с Зеленским за свои интересы. Уманский очень много знает о деятельности транспортно-перевалочных объектов экспорта зерна из Украины, в том числе и Одесского припортового элеватора, в вопросе хищения и вывоза зерна с Госрезерва, потому дальнейшие события обещают быть интересными.
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14.11.2020 17:05 Відповісти
Чи мені більше зайнятись нічим, як тільки ІГПП в їх фекалії мокати розважати?
І чим вам свій діагноз не подобається? Істерія - ні добавити, ні убавити. Можна посперечатись про причини, але то вам вже з колегами краще обговорити.
Про Уманського. Новина, як новина. Корупція поки не поборена. Але знов якась маячня, хоча, швидше за все, цілеспрямована брехня - "обвинив его в коррупции и построении коррупционных схем". Де там таке є? Меньше бешіть і, можливо, я до вас буду прислухатися.
Державна аудиторська служба розпочала перевірку Фонду боротьби з COVID-19. Подивимось, може і Уманський бреше.
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14.11.2020 17:47 Відповісти
Вы не обосновали истерию. Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4980
И не ответили на мой вопрос о вашей больной фантазии. Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4224
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14.11.2020 17:50 Відповісти
Лайфхак: Голубеньким світяться посилання. Якщо по ним піти, то знайдеш ще багато цікавого. На перший раз позначу дужками().
Психіатр кажеш? Хм...А знайомий психоаналітик є? - (Для істерії характерні демонстративні емоційні реакції.) Демонстративна ненависть і гидування - це ти все і сам про себе написав. Емоції - такі собі, але 21-е сторіччя ...
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14.11.2020 18:17 Відповісти
Где вы евидели демонстративную ненависть? Поздравляю вас СОВРАМШИ. Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2499
Если вам нужен хороший психоаналитик, то могу посоветовать. Впрочем, судя по симптомам, вам скорее нужен уже психотерапевт чем психоаналитик. К психиатру ещё рановато, а вот к психотерапевту вам нужно было ещё вчера.
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14.11.2020 20:30 Відповісти
Да, совсем забыл, по поводу того, что вы сказали - Про Уманського. Новина, як новина. Корупція поки не поборена. Але знов якась маячня, хоча, швидше за все, цілеспрямована брехня .
Вы, по сей день вытираете с лица "божью россу" от Зеленского? ну, ту, которой он вам писает в лицо. Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4324
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14.11.2020 18:09 Відповісти
Роса, не роса. Але ... Де там таке є? Не треба ліпити взагалі думки третій осіб до Уманського, а висновки я й сам можу робити.
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14.11.2020 18:21 Відповісти
Так росса или не росса? Без АЛЕ... Вы определитесь. Для себя. А то от этой "россы" для вашего лица, "россы" от так называемого первого лица государства, уж очень сильно аммиком смердит. Или у вас обоняние отсутствует? Так это симптом заболевания на коронавирус.
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14.11.2020 20:28 Відповісти
Дас ист фантастиш.
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13.11.2020 15:59 Відповісти
Данке. Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 361
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13.11.2020 16:02 Відповісти
Феофанія не найкраща клініка, але "перша серед рівних". персонал добропорядочний, професіонали, вміють тримати таємниці, але не скажеш, що ці клініки обладнані по максимуму бабла, і найновіші зразки діагностичної техніки не про них.
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13.11.2020 20:46 Відповісти
остальное - в конверте ))
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13.11.2020 12:15 Відповісти
Ровно пять месяцев назад г-н Зеленский выразил желание "заболеть" коронавирусом.
"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально. Чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу"..
https://youtu.be/z2mixZ6E1JQ
Видимо сейчас он решил, что время пришло.
Причина проста - сместить информационное внимание с десятка острейших и неприятных ему тем, да еще и на фоне нового "шпионского скандала", на свою болезнь, отвлечь внимание, вызвать жалость и сострадание к себе.
Во всем этом представлении Зеленского подвело незнание деталей.
Г-н Зеленский профан в вопросах управления. В этом нет ничего страшного, пока он не начинает играть в то, во что он играть не умеет. И даже это не страшно, ему и не нужно знать тонкости управления, на то есть службы.
Беда в том, что он профан настолько, что даже не знает что они есть.
Есть четкие инструкции по действиям служб в случае заболевания или недееспособности президента.
И первая из них - размещение на сайте главы государства официального заявления о болезни главы государства.
Пока его нет все мендели на телеграммах и фейсбуках вкупе с "зеленскими" на твиттерах и телеграммах - это недостойная государства клоунада.
Зеленский жив и здоров
Он просто играет очередное шутовское представление на подмостках власти ...
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13.11.2020 12:17 Відповісти
Быдлу нравится....
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13.11.2020 12:18 Відповісти
"Когда уходят герои, на арену выходят клоуны." -
Генрих Гейне
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13.11.2020 12:41 Відповісти
Значить, вдруге вже не захворіє, і це значить, що хворіти, власно, нема чим.
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13.11.2020 13:03 Відповісти
нема чим?!
Та ви знаєте, яка Мандель винахідлива?!
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13.11.2020 13:16 Відповісти
А палата квадратов 30 минимум на одного? Сколько там коек можно поставить??
Но флагов навешали зеленые скоты...как на праздник...
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13.11.2020 12:17 Відповісти
Кульок гумових різнокольорових нема. Отже це не зовсім св'ято. Лише для Зебілів. А для решти св' ято буде, коли ця палата звільниться, а пацієнт на роботу більше не потрапить. Тоді навіть я кульки у себе на двері почеплю.
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13.11.2020 12:48 Відповісти
Не говори ерунды. Стандартная палата в Феофании - двухместный номер в советском пансионате на море.
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13.11.2020 13:05 Відповісти
Ты еще не знаешь что такое "Советский формат" для ВИПов, там не только "двух местная палата" а еще есть и зал для конференций в придачу...
Рядовых коммунистов да, лечили в двух местных.
Бывал я в детстве в Администрации Президента в Офисе Президента в здании ЦК КПУ ,как же там все скромно-то! Особенно в неофициальной части где принимали лидеров дружественных стран....
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13.11.2020 15:12 Відповісти
Бла-бла-бла.....
Ты ЛИЧНО бывал в Феофании вип?
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13.11.2020 16:44 Відповісти
Был.
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13.11.2020 16:57 Відповісти
Ну так давай детали про невиданую роскошь! В каком корпусе?
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13.11.2020 17:12 Відповісти
Сообщения о "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствуют действительности, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 6391
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13.11.2020 12:17 Відповісти
Ули тут фантазировать! Нормальная палата стоит 100$ в сутки. Плюс персоналу 500грн. Плюс лекарства среднего качества 100-150$. Это при стандартном восполнении легких. Лечение 10 дн- 2 недели.
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13.11.2020 12:17 Відповісти
Так дело том, что "заоблачные" расходы идут не на лечение (лечить его нужно только от наркозависимости, но он не хочет, а температуру 37.2 и сбивать не нужно), а на содержание довольно посредственного блогера. Дурака лечить только портить
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13.11.2020 12:17 Відповісти
Сообщения о "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствуют действительности, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 272

Сообщения о "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствуют действительности, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 293
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13.11.2020 12:17 Відповісти
//// ????
данные на странице в Facebook сообщает Центр миротворец.
"Как выяснилось Зеленский госпитализирован в Феофанию для лечения легкой формы коронавируса. Стоимость его содержания, а также лечения составляет 2 700 000 гривен. Государственных средств в сутки. П.с. Ошибки нет. Около двух миллионов семисот тысяч гривен в сутки"
сомневаетесь в цифрах? а вот цитата .....Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, рассказал почему возникла такая необходимость.
"Государственная резиденция "Конча-Заспа", где на данный момент проживает президент, была ранее законсервирована, а ему нужно будет находиться не на рабочем месте минимум около 14 дней и проводить при этом много встреч в режиме онлайн (подчеркиваю - онлайн...т.е. монитор (та даже 5шт) компьютера)))). В связи с этим было принято решение обеспечить работу президента в "Феофании.
По причине того, что там (в Феофании) уже оборудована специальная ситуационная комната, где поставлено всё оборудование, заведена спецсвязь, и можно сразу работать, проводить онлайн-встречи, селекторные совещания. То есть мотивационно это исключительно связано с тем, чтобы выстроить рабочий график сразу, независимо от того времени, которое ему придется находиться на изоляции"
вопрос для знатоков - сколько времени понадобилось для оборудования этого всего в Феофании, если от результата теста до переезда в Феофанию прошло 2 суток...??? (ну не могли ж они заранее готовить ото все? или могли??)
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13.11.2020 12:18 Відповісти
Поки Бігуса заблокували, Миротворець спробує зайняти його позициї. Щось його "цитата" ніяк не підтверджує несусвітні цифри.
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13.11.2020 14:10 Відповісти
Никого не волнует, как он лечится и что с ним. Важно, что похорона президента и даже бывшего должно оплатить государство. Почести там разные...
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13.11.2020 12:18 Відповісти
Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная... крышка Сообщения о "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствуют действительности, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2810
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13.11.2020 12:18 Відповісти
Тобто 300 долярiв за добу то собi кожен пересiчний українєць може дозволити?! А в **** з цiєї брехливої влади...
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13.11.2020 12:18 Відповісти
Вчителі при зарплаті 4 тищі долярів запросто.
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13.11.2020 12:23 Відповісти
,,Для работы онлайн !!!!!,, Трудоголик б....ь. Сообщения о "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствуют действительности, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 7785
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13.11.2020 12:19 Відповісти
"Парень ты занял не просто инфекционную койку - отдельную палату, имея явно не тяжелую форму.
Почитайте его Службу: Президент работает с документами, проводит телефонные разговоры ...
Не для твоей легкой формы.
Номенклатурная.
Не профильная.
Вопрос.
На##я ты туда поехал?!
Нужна спецсвязь - сиди дома в изоляции.
Нужна госпитализация - лежи болей в настоящем инфекционном отделении.
Нужно увидеть как работает система изнутри - езжай в коридор инфекционного отделения обычной районной больницы.
Хоботов! Это мелко ..."

Источник: https://censor.net/ru/b3230838
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13.11.2020 12:20 Відповісти
Аллочка, коли копіюєте, то хоч трохи думайте, якщо можете. "Нужна спецсвязь - сиди дома в изоляции" - тут якась маячня. Та й все інше на тому ж рівні.
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13.11.2020 14:14 Відповісти
Займіться своїм рівнем.
В його резиденції, де він зараз живе, немає спецзв'язку?
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13.11.2020 14:17 Відповісти
Вірніше, жив до Феофаніі.
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13.11.2020 14:18 Відповісти
Значить нема. Що ви все додумуєте, те що не знаєте? Може для Президента вирішили перестрахуватись, бо легка форма може швидко перейти в важку. Діючих Президентів у нас не так вже багато - один.
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13.11.2020 14:29 Відповісти
Не значить.
Навіть якщо за вашою версією спецзв'язку там не було, його там можна було встановити так точно, як вони це зробили у Феофанії. І не займали легким, активним ( за Мендель ) паціентом дорогоцінні місця, не створювали незручності для персоналу і паціентів.
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13.11.2020 14:42 Відповісти
Те-те-те-те-те. Спецзв'язок за 2 дні не роблять - не треба нам цих казок. Окрім кабелів (глибоко закопаних, бо повітряні заборонені), обладнання, потрібна ще сертифікація, а це все довгенько робиться. Феофанія - це вже давно лікарня для вищого керівництва, тому там точно є лінії спецзв'язку, а на держдачі - малоймовірно.
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13.11.2020 15:11 Відповісти
Только конченый лопух, может поверить что на Гос-даче Президента нет спец-связи!
Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 7701
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13.11.2020 15:19 Відповісти
Понти для лохторату. Навіть канцеляриста Єрмака перевезли у Феофанію.
Міг би посидіти вдома на самоізоляції.
Без цього кінопродюсера преЗедент не запише відосики?
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13.11.2020 15:22 Відповісти
Ботяра, сколько времени потребовалось чтоб русскаязычная челюсть выучила мову?
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13.11.2020 14:49 Відповісти
Бачу, що пройшло шість років війни, а в твоїй кацапській щелепі нічого не змінилося. Для чого ти взагалі сюди ходиш?
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13.11.2020 14:58 Відповісти
Це просто треш,чим більше вони це обігрують тим дурніше виглядають.Незабаром доведеться повідомляти вже про тяжкий стан Зе щоб якось виправдатися..
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13.11.2020 12:23 Відповісти
Вы разве не знали, что "советник ОП" - это самый честное, принципиальное и не разу не заинтересованное лицо? И, кстати, только дурак не знает, что Феофания - самая "дешевая" больница Украины.
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13.11.2020 12:27 Відповісти
Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2967
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13.11.2020 12:29 Відповісти
Ну что вы в самом деле? Эти сообщения вырваны из контекста.
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13.11.2020 12:30 Відповісти
ПОДОЛЯК ТЫ КТО? И при чем тут мало на него кидают в Феофании - в буджет это не включали, но посмотри остальное, что там он пожирает с вашей ОПой ? и ваще где Козырь? Он Вове ванную уже не греет?
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13.11.2020 12:30 Відповісти
Кстати, скажи Вове - пусть молча сидит там и випует, меньше раздражения будет , скажите ему , осмельтесь - или вы его топите специально?
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13.11.2020 12:32 Відповісти
Роздратуванням ви будете забезпечені ще 3,5 роки, то краще й не смикайтесь.
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13.11.2020 14:19 Відповісти
"Любые сообщения о "заоблачных тарифах" в "Феофании" абсолютно не соответствуют действительности." Источник: https://censor.net/ru/n3230896

От цікаво: в ті "тарифи" включено обслуговування цілого поверху (точніше двох: один для дЄрмака, другий для бубочки), утримання 15 людей охорони, окреме харчування, окремий мед.персонал, вартість аренди каналів зв`язку?
А ще цікаво: у тій "Феофанії" кожному пацієнту виділяється цілий поверх? Адже голов.лікар "Феофанії" сказав:
"Зеленский в "Феофании" находится на тех же условиях, что и другие пациенты" Источник: https://censor.net/ru/n3230883
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13.11.2020 12:34 Відповісти
Вопрос еще в том, каким боком дЕрмак тусуется в "Феофании", по должности он не является гос-служащим!
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13.11.2020 15:22 Відповісти
та невже Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 6841 я пролежав 2тижні в олександріївській(ну пощастили, в києві та за держбюджет(), то оріентовна вартість затрачених на мене ліків була в районі 10тис грн(приблизно прикинув ринкову вартість введених препаратів, і кількість). а це ще врахуйте роботу персоналу(уборщиці, ті що їжу роздавали) і лікарів
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13.11.2020 12:38 Відповісти
что это за подоляк такой нарисовался? ленка что-ли балуется?)
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13.11.2020 12:42 Відповісти
А вже ніхто не вірить опі. Бо там лише одні невігласи, непрофесіАННАЛИ, і брехачі. Так, що нехай розказують казки зебілам 95 палати.
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13.11.2020 12:42 Відповісти
Сам факт характеризує його, як обикновеного баригу і мародера, який говорить одне, а робить зовсім інше і те інше, що не на користь і не для народу. Деруть з людей, як будьто живуть останню годину.
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13.11.2020 12:47 Відповісти
Говорят там Зе с Ермаком по очереди дышат из кислородной подушки! Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4784
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13.11.2020 12:49 Відповісти
Вову вже зачекалися в 95 кварталє...
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13.11.2020 13:01 Відповісти
А кому той "квартал" уже потрібен? Малороська помийка і все.
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13.11.2020 13:06 Відповісти
Толік, тебе виперли з Польщі? Мабуть за антиукраїнську діяльність?
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13.11.2020 14:22 Відповісти
Обиделся за квартал? Сторонник дебильных шуточек ниже пояса?
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13.11.2020 14:42 Відповісти
Квартал буде жити, що б ви тут собі не квохтали. Але мене цікавить практичне питання: чого Толік змінив прапор?
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13.11.2020 15:16 Відповісти
Какого кладбища?
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13.11.2020 14:48 Відповісти
Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3267
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13.11.2020 13:02 Відповісти
да даже не в тарифах дело ,а в бабле на содержание там здорового зекретина и его отряда обслуги
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13.11.2020 13:02 Відповісти
А можно ознакомится с прейскуратом!? Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 485
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13.11.2020 13:03 Відповісти
Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2461
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13.11.2020 13:17 Відповісти
Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1390 Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4348
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13.11.2020 15:29 Відповісти
СТРАШНА ВЕЧІРНЯ КАЗОЧКА Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4060Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4060Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4060Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4060
(короновірусная 2.0) Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4274

Йшов ковідно-пакостний високосний год,
Змились на лєченіє Бубочка й ескорт!
Вот, коли закатані дєнюжки в асфальт,
Всє січас сховацця в Феофанію
От грєхов хотят...


Плачуть Мєндєль з Лєнкою ночі напрольот:
Бубочка із регентом ще, НА ЖАЛЬ..., живьот!
І, шо саме главноє, нє спішать назад…
Всє січас сховацця в Феофанію
От грєхов хотят...


Разумков іспуганний пойняв - власті нєт!
І собі взяв бюлєтєнь: - Нафіг вам бюджет?
Стефанчук закашлявся: - Дімка, шо ж ти, гад!…
Всє січас сховацця в Феофанію
От грєхов хотят...


П'ятніца, тринадцяте, високосний год,
Слуги розбігаюцця, кинувши народ,
Главне - встигнуть вірусу об'явить шабат...
Всє січас сховацця в Феофанію
От грєхов хотят...


Так судьбой назначєно, штоб у еті дні
Десь по Феофаніях спряталісь оні.
Там, снімая відіки, вєсєля народ,
Жабеня лежить почті не квакая -
Може пронесьот...



П'ятниця,13.11.2020 Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1211
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13.11.2020 13:25 Відповісти
Интересна сумма командировочных УДОшникам
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13.11.2020 14:00 Відповісти
Отакої! Вийшов зі спростуванням і не спростував. ОП. повідомив про медичне обслуговування 7,8 тис. а журналісти сказали про утримання (обслуга, охорона, проведення спецзвязку, харчування і напевно група для зйомки відосіків з монтажем та костюмери і гримувальники).
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13.11.2020 14:36 Відповісти
А в тех больших числах речь шла о его лечении и содержании в феофании, а не только о самом лечении.
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13.11.2020 14:37 Відповісти
То есть все рассказы как люди бегают за лекарствами за свои деньги и сколько стоит лечение для пересічного українця ,все это брехня?
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13.11.2020 14:39 Відповісти
Канешно ложь,смело умножайте на пять.
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13.11.2020 17:00 Відповісти
зеленский срёт в головы своих избирателей-недоумков, я один из этих лохов
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13.11.2020 15:02 Відповісти
Вава! Не виправдовуйся! Ми й так знаємо, що ти постійно брешеш.

Зеленський - це самий високооплачуваний кловун у світі.
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13.11.2020 15:35 Відповісти
Подоляк соврал,цены за лечение Янелоха,явно не заоблачные,а космические.Радуйтесь з.******** за свою Шмарклю,еще и службу в синагоге закажите
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13.11.2020 16:59 Відповісти
 
 