Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк підкреслює, що поширювана інформація про нібито "захмарні тарифи" на лікування президента України Володимира Зеленського від COVID-19 в лікарні "Феофанія" не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Єдина відмінність перебування Володимира Зеленського в "Феофанії" від будь-якого іншого пацієнта - це наявність у нього комунікаційного обладнання та ліній спецзв'язку для роботи онлайн. Будь-які повідомлення про "захмарні тарифи" в "Феофанії" абсолютно не відповідають дійсності. Більше того, скажу, що в столиці далеко не "Феофанія" тримає першість за вартістю одного дня лікування коронавірусного пацієнта", - зазначив Подоляк.

Радник глави ОП заявив, що вартість одного дня перебування президента Зеленського в клініці "Феофанія", включаючи лікарське спостереження, діагностичні процедури, використання клінічних препаратів, становить суму, еквівалентну 7,8 тис. грн, і це стандартний "лікувальний пакет", який отримує будь-який пацієнт клініки.

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"На сьогодні у "Феофанію" госпіталізовано близько 120 осіб з коронавірусною інфекцією. І для кожного з них вартість одного дня лікування становить приблизно таку ж суму. Невелика підсумкова різниця визначається інтенсивністю застосування лікувальних препаратів і несуттєвими змінами в карті медпрепаратів", - підсумував Подоляк.

Як повідомлялося, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від Covid-19 в лікарні "Феофанія".