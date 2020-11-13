На Львівщині з'явився перший "шериф". ФОТОрепортаж

Поліцейська станція відкрилася в курортному селищі Славське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області

Участь в урочистому відкритті станції, яке відбулося 12 листопада, взяли заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції Дмитро Михалець і голова Славського об'єднаної територіальної громади Володимир Бега.

Славська об’єднана територіальна громада першою на Львівщині взяла участь у проєкті "Поліцейський офіцер громади", головною метою якого є забезпечити кожну територіальну громаду поліцейським офіцером, який працюватиме на території громади.

Поліцейський офіцер громади здійснює повноваження дільничного офіцера поліції, інспектора ювенальної превенції та патрульної поліції, а головне його завдання - надавати мешканцям якісні поліцейські послуги, щоденно забезпечувати правопорядок на території обслуговування, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень. Проєкт впроваджується для реалізації принципу взаємодії населення на засадах партнерства, а оцінювати роботу правоохоронців будуть самі мешканці", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Славська ОТГ налічує 9 селищних рад, її площа - понад 430 квадратних кілометрів, а населення - майже 14 500 жителів. Славське відоме своїми гірськолижними курортами і базами відпочинку, які щорічно відвідують сотні тисяч туристів.

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10 квітня начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський та голова Славської об’єднаної територіальної громади Володимир Бега підписали Меморандум про співпрацю у рамках проекту "Поліцейський офіцер громади", а за кілька днів до того було оголошено конкурс на дві посади поліцейських офіцерів громади у Славську ОТГ, які в подальшому обійняли поліцейські Андрій Зинич та Богдан Шрібак.

"Цей проєкт є одним з найуспішніших, що реалізовується в Україні, а його завданням є забезпечення кожної громади своїм поліцейським, який буде частиною громади, в якій працюватиме та житиме, а оцінювати його ефективність будуть самі мешканці. Дякую голові Славської об’єднаної територіальної громади, голові райадміністрації, виконавчому комітету, депутатському корпусу та всім членам громади за те, що виявляли ініціативу та забезпечили підтримку в реалізації цього проекту. Безпека громади залежить від нашої співпраці і керівництво поліції Львівщини гарантує подальшу тісну комунікацію в реалізації всіх безпекових проектів у громаді", - зазначив Дмитро Міхалець.

За кошти громади поліцейським виділили окреме приміщення, обладнане усім необхідним для роботи, а також поліцейський автомобіль. Саме на поліцейській станції чергуватимуть правоохоронці і сюди мешканці звертатимуться у разі потреби.

"Я вдячний керівництву поліції Львівщини за співпрацю у рамках проекту "Поліцейський офіцер громади", за навчених та підготовлених правоохоронців, які забезпечуватимуть правопорядок у нашій громаді. Ми пишаємось, що наша ОТГ стала першою на Львівщині, яка пройшла цей шлях і відкрила у себе поліцейську станцію і очікуємо, що ці двоє поліцейських офіцерів невдовзі стануть частиною нашої громади, забезпечуватимуть дотримання законності та реагуватимуть на усі звернення людей", - наголосив Володимир Бега.

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