Явка в другому турі місцевих виборів буде значно нижчою порівняно з першим, - ОПОРА

У громадянській мережі "ОПОРА" вважають, що явка на повторне голосування буде значно нижчою порівняно з першим туром через епідеміологічну ситуацію і карантинні заходи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила глава правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

"Ситуація з антиковідними заходами є такою, що явка на повторне голосування буде значно нижчою порівняно з 25 жовтня у зв'язку з об'єктивними обставинами, бо майже на 40% підвищилися показники захворюваності і загальна офіційна статистика є негативною", - зазначила Айвазовська.

Що стосується агітаційної кампанії на повторному голосуванні 15 листопада, то, за словами старшого аналітика "ОПОРИ" Олександра Клюжева, спостерігачі не зафіксували інтенсивних агітаційних заходів на підтримку кандидатів. Він зазначив, що значний сегмент агітації проходить через інтернет і роздачу агітаційних матеріалів.

"Наші спостерігачі відслідковували процес, який стосується передчасної агітації, між першим туром і повторним голосуванням з боку кандидатів, які мали шанс взяти участь у повторному голосуванні загалом. Зокрема, ми відстежували агітацію в соціальних мережах і, за попередніми підрахунками, за цей період політичні гравці витратили понад 144 тис. доларів на проведення такої агітації, що, найімовірніше, не потрапить у звіти за виборчими фондами", - додала Айвазовська.

Що стосується порушень з боку кандидатів, які беруть участь у повторному голосуванні, то "ОПОРА" на зафіксувала великого масиву порушень, що насамперед пов'язано з коротким терміном кампанії і відсутністю публічних заходів.

За даними "ОПОРИ", в 7 містах повторне голосування відбуватиметься 15 листопада, в 11 містах - 22 листопада і, попередньо, в двох містах - 12 листопада.

Після цього у виборчих комісій буде до 5 днів для встановлення результатів повторного голосування.

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