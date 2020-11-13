Пленарне засідання Ради буде в будь-якому разі. Зараз планується, що наступного тижня головуватиме Кондратюк, - "слуга народу" Кравчук
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Навіть, щоб змінити план роботи Верховної Ради, необхідно провести засідання й ухвалити відповідні зміни до календарного плану.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо будуть будь-які зміни щодо плану роботи Верховної Ради - вони все одно мають голосуватися у залі, тому навіть якщо треба буде прийняти рішення щодо скорочення роботи або зміни у календарному плані, то Верховна Рада все одно має для цього зібратися і проголосувати, тому в будь-якому випадку пленарне засідання буде", - зазначила парламентарка.
За її словами, на погоджувальній раді також додатково повідомлять, яка ситуація по фракціях.
"За правилами, враховуючи, що Стефанчук теж отримав позитивний результат, то є пані Кондратюк. І зараз такий є план, щоб вона головувала на пленарному тижні... Тим часом у нас 18 хворих, а також люди на самоізоляції. Якщо все буде в силі, то звичайно наша фракція візьме участь у засіданнях", - додала нардепка.
Нагадаємо, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила, що наступний пленарний тиждень ВР може зірватися через CОVID-19 у керівництва парламенту і кількох у народних депутатів.
Як повідомлялось, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заразився коронавірусом і пішов на самоізоляцію. Пізніше стало відомо, що у першого заступника голови Ради Руслана Стефанчука теж підтвердили коронавірус.
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нельзя оплачивать больничные т.к. они нарушали пасочный режим
Кроме того просмотреть видио всех заседаний ВС и комитетов и за каждый раз нарушения масочного и дистанционный режима -ОШТРАФОВАТЬ, а эти многомиллионные суммы направить на борьбу с КОВИДОМ 19 !!! Начните уро*ды с себя выполняя законы и решения
"Я продовжую працювати, незважаючи на коронавірусну хворобу. Зараз знаходжуся вдома на самоізоляції. Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно. Сподіваюся, вірус минеться швидко та без ускладнень", - написав Разумков у п'ятницю на своїй сторінці у Facebook.
Він висловив упевненість, що колеги з парламенту разом із віце-спікером Оленою Кондратюк зроблять усе, щоб Верховна Рада і надалі ефективно виконувала свої функції.
Як повідомлялося, Кондратюк висловила готовність вести пленарні засідання парламенту за відсутності Разумкова та його першого заступника Руслана Стефанчука, які хворіють на COVID-19.