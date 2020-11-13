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Пленарне засідання Ради буде в будь-якому разі. Зараз планується, що наступного тижня головуватиме Кондратюк, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пленарне засідання Ради буде в будь-якому разі. Зараз планується, що наступного тижня головуватиме Кондратюк, -

Навіть, щоб змінити план роботи Верховної Ради, необхідно провести засідання й ухвалити відповідні зміни до календарного плану.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо будуть будь-які зміни щодо плану роботи Верховної Ради - вони все одно мають голосуватися у залі, тому навіть якщо треба буде прийняти рішення щодо скорочення роботи або зміни у календарному плані, то Верховна Рада все одно має для цього зібратися і проголосувати, тому в будь-якому випадку пленарне засідання буде", - зазначила парламентарка.

За її словами, на погоджувальній раді також додатково повідомлять, яка ситуація по фракціях.

Також читайте: Частину пленарного тижня Ради можуть перенести через хворих на коронавірус Разумкова і Стефанчука, - нардеп "Голосу" Железняк

"За правилами, враховуючи, що Стефанчук теж отримав позитивний результат, то є пані Кондратюк. І зараз такий є план, щоб вона головувала на пленарному тижні... Тим часом у нас 18 хворих, а також люди на самоізоляції. Якщо все буде в силі, то звичайно наша фракція візьме участь у засіданнях", - додала нардепка.

Нагадаємо, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила, що наступний пленарний тиждень ВР може зірватися через CОVID-19 у керівництва парламенту і кількох у народних депутатів.

Як повідомлялось, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заразився коронавірусом і пішов на самоізоляцію. Пізніше стало відомо, що у першого заступника голови Ради Руслана Стефанчука теж підтвердили коронавірус.

Автор: Анастасія Потіха
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Работы в Раде практически нет. Ни комитеты ни комиссии не собираются. Ко всему ее еще и "заминировали". Собака с МВД приходила . (с) Пленарное заседание Рады будет в любом случае. Сейчас планируется, что на следующей неделе будет председательствовать Кондратюк, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4424
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13.11.2020 12:33 Відповісти
Помнится,как Котлета подбежал к трибуне и выгреб от Арахамки , Теперь это можно сказать о всех випуюющих в Феофании с трибуны ВР , пусть Слуги скажут вслух- соберите их , а то потом ТАК! взорвет!
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13.11.2020 12:34 Відповісти
Позитивний ПЛР тест говорить тільки про те що вірус був у людини протягом 70 діб, але він вже скорше за все неактивний. Тому потрібно повертати Стефанчука та Разумкова на роботу з карантину, якщо в них немає температури та задишки.
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13.11.2020 12:35 Відповісти
Ты того Стефанчука видел? У него по ходу и у здорового одышка. Пленарное заседание Рады будет в любом случае. Сейчас планируется, что на следующей неделе будет председательствовать Кондратюк, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7487
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13.11.2020 12:37 Відповісти
Зелень втекла на лікарняні. Нехай засідання веде Мендель.
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13.11.2020 12:36 Відповісти
хоть поржём
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13.11.2020 12:46 Відповісти
Никто уже не смеется. Но, цирк не уезжает. Клоуны становятся злее, а билеты все дороже. Но, никто не уходит. (с)
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13.11.2020 12:36 Відповісти
Зараз выставлять відбувайлів, щоб звільнити суд і назначити нових.
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13.11.2020 12:37 Відповісти
Страна в локдауне власти , дважды говенный канал по контракту гонит заработок квартальному (презу)) демонстрацией сватов и прочей херни, ВР создает видимость работы ... Вова из ванны в Феофании вещает об успехах ! Пропагандон Подоляк шо-та тм еще вякает... Козырь знык . Дед Леоня продолжает гнать на каналах. уХуйло в выжидании победы в еще одной многоходовочке.
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13.11.2020 12:41 Відповісти
Однозначно что не одному народному депутату их помощникам ,а также секретариату

нельзя оплачивать больничные т.к. они нарушали пасочный режим Пленарне засідання Ради буде в будь-якому разі. Зараз планується, що наступного тижня головуватиме Кондратюк, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3543

Кроме того просмотреть видио всех заседаний ВС и комитетов и за каждый раз нарушения масочного и дистанционный режима -ОШТРАФОВАТЬ, а эти многомиллионные суммы направить на борьбу с КОВИДОМ 19 !!! Начните уро*ды с себя выполняя законы и решения Пленарне засідання Ради буде в будь-якому разі. Зараз планується, що наступного тижня головуватиме Кондратюк, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7990
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13.11.2020 13:24 Відповісти
Пленарне засідання Ради буде в будь-якому разі. Зараз планується, що наступного тижня головуватиме Кондратюк, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9497
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13.11.2020 14:31 Відповісти
Пленарне засідання Ради буде в будь-якому разі. Зараз планується, що наступного тижня головуватиме Кондратюк, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6242
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13.11.2020 14:33 Відповісти
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков продовжує працювати, перебуваючи на самоізоляції через коронавірусну хворобу.
"Я продовжую працювати, незважаючи на коронавірусну хворобу. Зараз знаходжуся вдома на самоізоляції. Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно. Сподіваюся, вірус минеться швидко та без ускладнень", - написав Разумков у п'ятницю на своїй сторінці у Facebook.
Він висловив упевненість, що колеги з парламенту разом із віце-спікером Оленою Кондратюк зроблять усе, щоб Верховна Рада і надалі ефективно виконувала свої функції.
Як повідомлялося, Кондратюк висловила готовність вести пленарні засідання парламенту за відсутності Разумкова та його першого заступника Руслана Стефанчука, які хворіють на COVID-19.
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13.11.2020 14:41 Відповісти
 
 