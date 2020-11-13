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безпека (657) Чорне море (1355) Ходжес (139)

Якщо Захід не конкуруватиме в Чорному морі, це означає, що Росія може тут робити все, що завгодно, - екскомандувач сил США у Європі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Якщо Захід не конкуруватиме в Чорному морі, це означає, що Росія може тут робити все, що завгодно, - екскомандувач сил США у Європі

Україна є наріжним каменем для безпеки на Чорному морі, і Захід має конкурувати тут з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на Львівському безпековому форумі - 2020 сказав генерал-лейтенант збройних сил США у відставці, екскомандувач сил США у Європі Бен Ходжес.

"Чорноморський регіон - це своєрідне поле для конкуренції між Сходом і Заходом, і я вірю, що конкуренція великих держав може запобігти великим конфліктам, якщо ми конкуруватимемо в дипломатичному, інформаційному, економічному, а також військовому просторах. Ми говоримо, що регіон важливий для нас, і ми збираємося розміщувати тут ресурси. Ми будемо заохочувати приватні інвестиції в цей регіон. Ми притягнемо вас до відповідальності в міжнародних судах - це все частина змагань. Якщо ми цього не будемо робити, то ми прямим текстом скажемо Росії: ви можете робити тут усе що завгодно, адже ми програли і ми більше не можемо впливати на ситуацію. Саме тому Росія була готова застосувати силу проти кораблів ВМС України в листопаді 2018 року. Вони були впевнені, що ми насправді не збираємося на це реагувати, і вони мали рацію. Вони були майже впевнені, що ми не збираємося ніяк реагувати, коли вони захопили 20% Грузії, і вони мали рацію. Отже, якщо ми розглядаємо Чорноморський регіон як поле для конкуренції, то ми мусимо конкурувати там. Я можу використати ще одну метафору - Україна є наріжним каменем, який, ви знаєте з архітектури, є ключовим каменем і несе всю тяжкість арки, наприклад, у вікні або в будівлі. І це Україна. Україна є наріжним каменем", - зазначив він.

Також читайте: Україна є "наріжним каменем" у протистоянні за Чорне море, - генерал США Ходжес

Ходжес наголосив, що Росія використовує Крим не тільки як військову базу для впливу в Чорному морі, але і як двері в Середземномор'я та Близький Схід.

Також читайте: Грузія і Україна мають координувати свої інтереси в протистоянні Росії в Чорному морі, - експерт Львівського безпекового форуму Гвінерія

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
хай це допише абамі у твітер
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13.11.2020 12:46
+1
ето и уходящему и новому президенту нужно в уши орать нон-стоп...

хотя уходящему не нужно - хвореет оно на чуб...
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13.11.2020 12:46
+1
Проблема же не в наличии воружении, а в политическом безволии президентов США!
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13.11.2020 12:49
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Ходжеса командиром Пентагона
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13.11.2020 12:40 Відповісти
Ахтунг! Ахтунг!..
ПВО Вешнории имеет честь сообщить о том, что 13 ноября (в пятницу) 2020г. был сбит ракетой "земля-воздух-кацап-земля" ватолет Расиянских ВКС АН-124 "Руслан"..
У нас в запасе еще много ракет))) .. ссыльЕсли Запад не будет конкурировать в Черном море, это значит, что Россия может здесь делать все, что угодно, - экс-командующий силами США в Европе - Цензор.НЕТ 3527Если Запад не будет конкурировать в Черном море, это значит, что Россия может здесь делать все, что угодно, - экс-командующий силами США в Европе - Цензор.НЕТ 9566Если Запад не будет конкурировать в Черном море, это значит, что Россия может здесь делать все, что угодно, - экс-командующий силами США в Европе - Цензор.НЕТ 6526
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13.11.2020 12:40 Відповісти
Там же Если Запад не будет конкурировать в Черном море, это значит, что Россия может здесь делать все, что угодно, - экс-командующий силами США в Европе - Цензор.НЕТ 2232
12 Листопада, 2020 У Єгипті розбився гелікоптер СШАУ Єгипті поблизу курортного міста Шарм-ель-Шейх розбився гелікоптер США. Про це повідомляє CNN. Загинули 8 військових з миротворчого контингенту на Синайському півострові. Є інформація, що одному військовому зі США вдалося вижити в катастрофі. Загиблі це шестеро американців, чех і француз.
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13.11.2020 12:55 Відповісти
ахах).. сравнил потерю "Руслана" и вертолета среднего класса..
давай еще посчитаем количество ДТП с американскими пикапами на дорогах Флориды..
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13.11.2020 12:58 Відповісти
Плевать на железки. Людей жалко.
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13.11.2020 12:59 Відповісти
ээ, нет!.. теперь этот самолет уже не приземлится в Харькове с 800 кацапо/десантниками..
так что, не плевать!
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13.11.2020 13:07 Відповісти
хай це допише абамі у твітер
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13.11.2020 12:46 Відповісти
ето и уходящему и новому президенту нужно в уши орать нон-стоп...

хотя уходящему не нужно - хвореет оно на чуб...
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13.11.2020 12:46 Відповісти
Проблема же не в наличии воружении, а в политическом безволии президентов США!
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13.11.2020 12:49 Відповісти
настаиваю на "Бешеного Пса" под избранным Президентом - генерал себя повел как обычно - правильно, в момент разгула рыжей муйни.
многие - от очень многие республиканцы разочаровали....
будем думать....
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13.11.2020 12:56 Відповісти
Если Запад не будет конкурировать в Черном море, это значит, что Россия может здесь делать все, что угодно, - экс-командующий силами США в Европе - Цензор.НЕТ 362 Если Запад не будет конкурировать в Черном море, это значит, что Россия может здесь делать все, что угодно, - экс-командующий силами США в Европе - Цензор.НЕТ 6451
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13.11.2020 12:58 Відповісти
Друг ху#ла пішов, тому сподіватися треба тільки на ворога ху#ла, новообраного президента. Добре, що є такі генерали, які це розуміють та озвучують.
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13.11.2020 13:04 Відповісти
Турки спелись с ******. Болгары давно ...
Кто с кем будет конкурировать?
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13.11.2020 13:55 Відповісти
Надо отжать назад газовые вышки принадлежащие Украине.
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13.11.2020 14:50 Відповісти
Отдать их американцам в аренду на десять лет! И тогда недоумки убегут и из Крыма.
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13.11.2020 17:01 Відповісти
 
 