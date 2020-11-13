УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11009 відвідувачів онлайн
Новини Події ДТП
3 668 3
ДТП (4211) Нацполіція (13932) Хмельниччина (662)

Двоє людей загинули, ще четверо, зокрема двоє дітей, постраждали внаслідок ДТП на Хмельниччині, - поліція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

У Хмельницькій області поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій загинуло двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області

Аварія сталася вчора, 12 листопада, приблизно о 18:57 на автодорозі "Житомир - Чернівці" поблизу с. Скаржинці Ярмолинецького району.

На трасі зіткнулися два автомобілі "Шкода Октавія" під керуванням хмельничан 32 та 42 років.

Двоє людей загинули, ще четверо, зокрема двоє дітей, постраждали внаслідок ДТП на Хмельниччині, - поліція 01

"У результаті ДТП 42-річний водій одного з автомобілів та 32-річний пасажир з іншого загинули на місці події.

Ще один водій та 36-річна жінка і двоє 6-річних дітей з іншої автівки із травмами різного ступеня важкості госпіталізовані до Хмельницької обласної клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві автомобіль влетів у зупинку: двоє загиблих, - поліція. ВІДЕО (оновлено)

За цим фактом слідчі слідчого управління ГУНП у Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нещодавно відремонтована ділянка... З обгонами по усій трасі біда - на більшості ділянок по 1 смузі руху в кожну сторону і постійно купа фур. Треба хоча б дві смуги в одному напрямку, а зустрічні треба взагалі розводити роздільною зеленою смугою або відбійниками.
показати весь коментар
13.11.2020 12:43 Відповісти
Це говноремонти доріг призводять до таких аварій, коли асфальт тупо накатують на стару основу, без зміни подушки, без розширення дороги, без облаштування узбіч.
показати весь коментар
13.11.2020 12:49 Відповісти
правильно говорить поребрик
показати весь коментар
13.11.2020 17:31 Відповісти
 
 