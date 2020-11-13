Нардеп Торохтій звернувся до Генпрокурора через ситуацію на Турбоатомі: Сенниченко і Суботін ведуть завод до банкрутства

Народний депутат України Богдан Торохтій звернувся до Генерального прокурора Ірині Венедіктової з вимогою почати кримінальне провадження проти глави Фонду держмайна Дмитра Сенниченка і гендиректора АТ "Турбоатом" Віктора Суботіна.

Торохтій вважає, що Сенниченко і Суботін ведуть завод до штучного банкрутства.

Про це Торохтій написав на своїй сторінці в Facebook.

"Подав сьогодні звернення до Генерального прокурора з приводу ситуації, що склалась на АТ "Турбоатом". Маю у своєму розпорядженні звіт Служби внутрішнього аудиту за перше півріччя 2020 року. Крім того, як стало відомо, виявлено недоотримання прибутків у сумі майже 500 млн грн за підсумками 2019 року та чисті збитки у сумі 63 млн грн, розкрадання майна на більше ніж 800 тисяч грн", - написав Торохтій.

Крім того, Торохтій заявив, що гендиректор "Турбоатома" Віктор Суботін допустив серйозний конфлікт інтересів при управлінні заводом.

"Мене просто обурює той факт, що директор АТ "Турбоатом" з великою державною часткою Віктор Субботін поклав 1,2 млрд грн (!!!) на депозитний рахунок у власному (!!!) банку (Мегабанк), та як банкір заробляє на державних грошах. Ба більше – на підприємстві не вистачає грошей на виплату заробітної плати, і замість того, щоб повернути з свого власного банку депозит "Турбоатому", він взяв кредит в "Укргазбанку" на виплату зарплати людям! Тобто маючи гроші підприємства, фактично вільні гроші, він інвестує їх у свій власний бізнес, а на державу вішає кредит! Це брутальний конфлікт інтересів, це перевищення повноважень, нанесення збитків підприємству, адже відсотки за кредитом значно вищі, аніж за депозитом! І заплатить цю різницю "Турбоатом"!, - написав Торохтій.

Нардеп також зазначає, що глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко контролює наглядову раду "Турбоатома", має всі юридичні підстави і повноваження для того, щоб звільнити гендиректора Віктора Суботіна, але не робить цього.

"Це злочинна бездіяльність, яка завдає значні економічні збитки для держави. Вбачаю у цьому умисел – доведення до штучного банкрутства стратегічного підприємства. Або Сенніченко Д. професійно не придатний і не знає, не розуміє проблему "Турбоатому", або він просто злочинець та покриває схему розкрадання стратегічного підприємства. Вимагаю від правоохоронних органів негайно порушити кримінальне провадження, розслідувати діяльність голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка та його співучасника - гендиректора "Турбоатому" Віктора Субботіна", - написав Торохтій.