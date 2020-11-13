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Турбоатом (9) Сенниченко Дмитро (69)

Нардеп Торохтій звернувся до Генпрокурора через ситуацію на Турбоатомі: Сенниченко і Суботін ведуть завод до банкрутства

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Нардеп Торохтій звернувся до Генпрокурора через ситуацію на Турбоатомі: Сенниченко і Суботін ведуть завод до банкрутства

Народний депутат України Богдан Торохтій звернувся до Генерального прокурора Ірині Венедіктової з вимогою почати кримінальне провадження проти глави Фонду держмайна Дмитра Сенниченка і гендиректора АТ "Турбоатом" Віктора Суботіна.

Торохтій вважає, що Сенниченко і Суботін ведуть завод до штучного банкрутства.

Про це Торохтій написав на своїй сторінці в Facebook.

"Подав сьогодні звернення до Генерального прокурора з приводу ситуації, що склалась на АТ "Турбоатом". Маю у своєму розпорядженні звіт Служби внутрішнього аудиту за перше півріччя 2020 року. Крім того, як стало відомо, виявлено недоотримання прибутків у сумі майже 500 млн грн за підсумками 2019 року та чисті збитки у сумі 63 млн грн, розкрадання майна на більше ніж 800 тисяч грн", - написав Торохтій.

Крім того, Торохтій заявив, що гендиректор "Турбоатома" Віктор Суботін допустив серйозний конфлікт інтересів при управлінні заводом.

"Мене просто обурює той факт, що директор АТ "Турбоатом" з великою державною часткою Віктор Субботін поклав 1,2 млрд грн (!!!) на депозитний рахунок у власному (!!!) банку (Мегабанк), та як банкір заробляє на державних грошах. Ба більше – на підприємстві не вистачає грошей на виплату заробітної плати, і замість того, щоб повернути з свого власного банку депозит "Турбоатому", він взяв кредит в "Укргазбанку" на виплату зарплати людям! Тобто маючи гроші підприємства, фактично вільні гроші, він інвестує їх у свій власний бізнес, а на державу вішає кредит! Це брутальний конфлікт інтересів, це перевищення повноважень, нанесення збитків підприємству, адже відсотки за кредитом значно вищі, аніж за депозитом! І заплатить цю різницю "Турбоатом"!, - написав Торохтій.

Нардеп також зазначає, що глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко контролює наглядову раду "Турбоатома", має всі юридичні підстави і повноваження для того, щоб звільнити гендиректора Віктора Суботіна, але не робить цього.

"Це злочинна бездіяльність, яка завдає значні економічні збитки для держави. Вбачаю у цьому умисел – доведення до штучного банкрутства стратегічного підприємства. Або Сенніченко Д. професійно не придатний і не знає, не розуміє проблему "Турбоатому", або він просто злочинець та покриває схему розкрадання стратегічного підприємства. Вимагаю від правоохоронних органів негайно порушити кримінальне провадження, розслідувати діяльність голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка та його співучасника - гендиректора "Турбоатому" Віктора Субботіна", - написав Торохтій.

Автор: Анастасія Потіха
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Нардеп Торохтий обратился к Генпрокурору из-за ситуации на Турбоатоме: Сенниченко и Субботин ведут завод к банкротству - Цензор.НЕТ 794
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13.11.2020 12:51 Відповісти
Нардеп Торохтий обратился к Генпрокурору из-за ситуации на Турбоатоме: Сенниченко и Субботин ведут завод к банкротству - Цензор.НЕТ 8489
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13.11.2020 12:51 Відповісти
Стране жопа полная, правохранителям нет ни до чего дела.
Государству Украина можно сливать воду
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13.11.2020 12:56 Відповісти
Зате потім, "правільниє людЕ", куплять задешево. Рейдерське захопленн країни продовжується.
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13.11.2020 12:56 Відповісти
Країна можливостей!!!

Нардеп Торохтий обратился к Генпрокурору из-за ситуации на Турбоатоме: Сенниченко и Субботин ведут завод к банкротству - Цензор.НЕТ 2451
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13.11.2020 12:58 Відповісти
Товарищи Зеананисты!
Что вы суки натворили!!!
Кого вы перевели к власти!
Убийц, гомиков, наркоманов,и воров, а самое главное, предателей Украины!
С вас гады точно такой спрос как и с ЗеКоМанды..
Уроды.. Только не Петя..
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13.11.2020 13:01 Відповісти
И скольких за это посадили?
Счет начинать с 1992г.
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13.11.2020 13:45 Відповісти
всё по заветам *****, единственный гос завод остался и тот обанкротить и порезать на металл, клоуну осталось 3 года некчемного существования как раз справится,
по финишу КС развален СБУ развален в ВР фотографы и сотрудники шапито 95 сёзики юзики кивы аналы и прочий мусор, госрезерв ноль казна ноль и тут появляется ***** с объятиями братушки, занавес.
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13.11.2020 13:49 Відповісти
 
 