Держкосмос підписав угоду з NASA про співпрацю в дослідженні Місяця, Марса, комет і астероїдів

Державне космічне агентство України підписало Домовленості в рамках програми NASA "Артеміда" про принципи співробітництва в цивільному дослідженні і використанні Місяця, Марса, комет і астероїдів в мирних цілях і приєдналася до космічних агентств інших країн-учасників програми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу агентства.

Таким чином, Україна стала дев'ятою країною, яка підписала Домовленості в рамках "Артеміди".

"Це важливо для України, бо ми зможемо реалізувати свої власні проекти у партнерстві з провідними космічними агенціями світу. Це логічний крок в продовження того, що ми же вступили до Moon Village Association. Українські проекти вперше стали частиною глобального сценарію освоєння Місяця від ISECG, і логічно, що ми далі хочемо реалізовувати наш потенціал в рамках програми "Артеміда"", - підкреслив глава Держкосмосу Усов.

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Також підписання Домовленостей сприятиме обговоренню питання укладення Рамкової угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях (Рамкова угода від 31 березня 2008 року втратила чинності 22 січня 2019 р.), розширенню співпраці України і США в інших напрямках космічної діяльності та відновлення діалогу держав у рамках українсько-американської робочої групи з питань досліджень і використання космічного простору в мирних цілях, яка була створена 2016 року.

Україна має всі науково-технічні можливості та досвід, які дозволяють їй стати одним із вагомих партнерів NASA під час реалізації програми "Артеміда".