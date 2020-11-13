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Держкосмос підписав угоду з NASA про співпрацю в дослідженні Місяця, Марса, комет і астероїдів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Держкосмос підписав угоду з NASA про співпрацю в дослідженні Місяця, Марса, комет і астероїдів

Державне космічне агентство України підписало Домовленості в рамках програми NASA "Артеміда" про принципи співробітництва в цивільному дослідженні і використанні Місяця, Марса, комет і астероїдів в мирних цілях і приєдналася до космічних агентств інших країн-учасників програми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу агентства.

Таким чином, Україна стала дев'ятою країною, яка підписала Домовленості в рамках "Артеміди".

"Це важливо для України, бо ми зможемо реалізувати свої власні проекти у партнерстві з провідними космічними агенціями світу. Це логічний крок в продовження того, що ми же вступили до Moon Village Association. Українські проекти вперше стали частиною глобального сценарію освоєння Місяця від ISECG, і логічно, що ми далі хочемо реалізовувати наш потенціал в рамках програми "Артеміда"", - підкреслив глава Держкосмосу Усов.

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Також підписання Домовленостей сприятиме обговоренню питання укладення Рамкової угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях (Рамкова угода від 31 березня 2008 року втратила чинності 22 січня 2019 р.), розширенню співпраці України і США в інших напрямках космічної діяльності та відновлення діалогу держав у рамках українсько-американської робочої групи з питань досліджень і використання космічного простору в мирних цілях, яка була створена 2016 року.

Україна має всі науково-технічні можливості та досвід, які дозволяють їй стати одним із вагомих партнерів NASA під час реалізації програми "Артеміда".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Госкосмос подписал соглашение с NASA о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов - Цензор.НЕТ 3428
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13.11.2020 12:57
+2
Последним президентом США кто говорил о мощных американских вооружениях был Рональд Рейган Горбачеву в Рейкьявике 11 октября 1986 года.С тех пор американцы не хвастались ядерный оружием...,у них его нет,от слова совсем... Госкосмос подписал соглашение с NASA о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов - Цензор.НЕТ 5755
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13.11.2020 12:59
+2
Просто редакторам треба правильно називати структури. В Україні нема госкосмосу, а є Державне космічне агентство України, хоча і в цій назві кацапський душок - правильно не агентство, а агенція.
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13.11.2020 14:27
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это хорошо...больше фублей в абсолютный вакуум-меньше заплат наемникам и новых военных железяк
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13.11.2020 12:52 Відповісти
Дык это Госкосмос Украины подписал.
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13.11.2020 13:11 Відповісти
ну,тады ой...но фубли все равно надо в вакуум Держкосмос підписав угоду з NASA про співпрацю в дослідженні Місяця, Марса, комет і астероїдів - Цензор.НЕТ 2452.или ты против?
а для Украины-это поддержка предприятий космической направленности.
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13.11.2020 13:22 Відповісти
Не, не годишься ты в первого украинского лунатика.
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13.11.2020 13:30 Відповісти
та и ладно...
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13.11.2020 13:34 Відповісти
спалилася консерва
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13.11.2020 13:17 Відповісти
Просто редакторам треба правильно називати структури. В Україні нема госкосмосу, а є Державне космічне агентство України, хоча і в цій назві кацапський душок - правильно не агентство, а агенція.
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13.11.2020 14:27 Відповісти
В ответочке Путлер построил новый радиактивный пепел... Госкосмос подписал соглашение с NASA о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов - Цензор.НЕТ 9546
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13.11.2020 12:54 Відповісти
Госкосмос подписал соглашение с NASA о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов - Цензор.НЕТ 3428
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13.11.2020 12:57 Відповісти
нагадало анекдот:Прилетіли американці на місяць. Висадились. Дивляться, в кратері люди якісь сидять, постелена капа, цибулька, сало, первачок, збоку лежать клітчасті сумки...
Здивований командир американського екіпажу підходить і запитує:
- Ви хто такі???
- Українці!
- А що ви ТУТ робите?
- Як що, на заробітки приїхали!
- НА МІСЯЦЬ???
- Та чого ж на місяць, на півроку мінімум!

P.S. А так просто отмывка денег: Земля ведь плоская и шершавая Госкосмос подписал соглашение с NASA о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов - Цензор.НЕТ 5878
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13.11.2020 13:04 Відповісти
Последним президентом США кто говорил о мощных американских вооружениях был Рональд Рейган Горбачеву в Рейкьявике 11 октября 1986 года.С тех пор американцы не хвастались ядерный оружием...,у них его нет,от слова совсем... Госкосмос подписал соглашение с NASA о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов - Цензор.НЕТ 5755
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13.11.2020 12:59 Відповісти
Лучше бы подписали соглашения об иследованиях и мониторинге территории самой Украины /куда больше РЕАЛЬНОЙ пользы как в экономическом и экологическом плане, так и военной сфере/!
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13.11.2020 13:19 Відповісти
Нескоро кацапы батут достроят... Все баблосы на рогозинские песни ушли
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13.11.2020 13:32 Відповісти
Эй Украина какой нафиг космос ? просто смешно ! В Харьковской областной больнице месяц не могут запустить отделение для больных Ковидом ,потому что нет спецов которые бы настроили разводку по отделению кислорода в каждую палату и наладили станцию для хранения кислорода .А они блин космос.СМЕШНО
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13.11.2020 17:18 Відповісти
НЕСМЕШНО
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13.11.2020 18:09 Відповісти
 
 