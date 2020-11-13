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Міноборони (5286) обстріл (21130) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Від початку доби найманці РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Від початку доби найманці РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони

Сьогодні, станом на 12:00, з боку окупантів здійснені дві вогневі провокації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, противник, використовуючи міномети калібру 82 мм, обстріляв позиції українських сил поблизу Кам'янки, а в районі Водяного застосував автоматичний гранатомет.

"Всі зазначені обстріли, як протягом минулих, так і поточної доби, мали провокаційний характер, тому вогонь не відкривався", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Також читайте: Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС

Автор: Анастасія Потіха
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На провокации надо отвечать усиленными провокациями. А то обезьяны расслабились, гуляют по городу со своими **************.
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13.11.2020 13:00 Відповісти
Зевлада планує відповісти на "провокаційні" обстріли березневими виборами в ордло.
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13.11.2020 13:12 Відповісти
 
 