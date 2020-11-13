Від початку доби найманці РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони
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Сьогодні, станом на 12:00, з боку окупантів здійснені дві вогневі провокації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За даними відомства, противник, використовуючи міномети калібру 82 мм, обстріляв позиції українських сил поблизу Кам'янки, а в районі Водяного застосував автоматичний гранатомет.
"Всі зазначені обстріли, як протягом минулих, так і поточної доби, мали провокаційний характер, тому вогонь не відкривався", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.
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Люцифер
показати весь коментар13.11.2020 13:00 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар13.11.2020 13:12 Відповісти Мені подобається 1
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