Місцеві органи влади не можуть ігнорувати карантин вихідного дня, - Немчінов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що місцеві органи влади не можуть ігнорувати запровадження карантину вихідного дня в їхніх регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Я не розумію, як міські голови можуть це ігнорувати, оскільки діяльність місцевих органів влади на вихідні дні не обмежується ... Ця постанова не має ніякого стосунку до діяльності виконавчих органів місцевих рад. Яким іншим способом вони можуть впливати на сфери, на які вони не впливають, я не знаю", - пояснив міністр.
Немчінов зазначив, що вся Україна зараз перебуває в помаранчевій зоні епідемічної небезпеки.
Нагадаємо, раніше уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме як мінімум до 30 листопада.
Будь ласка, зачекайте...
Т.е. при таком вот карантине ты и за многое даже претензии предъявить не можешь - а при ЧС мог бы.
Вот потому оно так как есть.
P.S. нагадує: Ай Моська знать она сильна, коль лает на Слона...
Як тільки треба вкладати кошти в розвиток району/області, в боротьбу з ковідом - то це місцеві повинні робити, а як тільки треба показати роботу уряду, то місцеві проголошуються такими, що не мають ніяких прав. Добре, якщо ще й до місцевого бюджету ці "керманичі" при цьому не залізуть!
Будут праздновать!
Просто на місцевому рівні тимчасово відмінили вихідні дні для деяких категорій підприємств
І все законно для України ..., але все правильно
Очень жаль, что не понимаешь!
Проконсультируйся у юристов.
Бачили би ви їх веселі фізіономії... Почали виправдовуватися, що вони бояться штрафів. Тобто самий останній тупий дебіл ніякого коронавіруса не боїться - тільки штрафів. Всі все давно зрозуміло, тільки настирний дядя сорос сидить і платить, платить, платить своїм засобам масової дезінформації та фабрикам тролів...
Схоже, що "совки" в цетральній владі давно на *** не ходили.
Або дурні вони там, або ще гірше.
"Керманичи"....