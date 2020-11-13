УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5318 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
4 956 26
карантин (16095) COVID-19 (18064) Немчінов Олег (170) коронавірус (16711)

Місцеві органи влади не можуть ігнорувати карантин вихідного дня, - Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Місцеві органи влади не можуть ігнорувати карантин вихідного дня, - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що місцеві органи влади не можуть ігнорувати запровадження карантину вихідного дня в їхніх регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Я не розумію, як міські голови можуть це ігнорувати, оскільки діяльність місцевих органів влади на вихідні дні не обмежується ... Ця постанова не має ніякого стосунку до діяльності виконавчих органів місцевих рад. Яким іншим способом вони можуть впливати на сфери, на які вони не впливають, я не знаю", - пояснив міністр.

Немчінов зазначив, що вся Україна зараз перебуває в помаранчевій зоні епідемічної небезпеки.

Також читайте: У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, раніше уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме як мінімум до 30 листопада.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4260
показати весь коментар
13.11.2020 13:17
+10
11 000 заболевших в сутки,это не ЧП украинского масштаба,а режим ЧС кто по Конститукции вводит?Ведмедчук или Рабинович?
показати весь коментар
13.11.2020 13:05
+9
Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов - Цензор.НЕТ 2062
показати весь коментар
13.11.2020 13:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Украине началось многовластие. Безвластие - следующий этап. Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов - Цензор.НЕТ 6849
показати весь коментар
13.11.2020 13:05 Відповісти
та ничо не началось...продолжается деградация монобильшости
показати весь коментар
13.11.2020 13:18 Відповісти
11 000 заболевших в сутки,это не ЧП украинского масштаба,а режим ЧС кто по Конститукции вводит?Ведмедчук или Рабинович?
показати весь коментар
13.11.2020 13:05 Відповісти
При ЧС много чего низзя делать .И много чего правительство будет ОБЯЗАНО делать.
Т.е. при таком вот карантине ты и за многое даже претензии предъявить не можешь - а при ЧС мог бы.
Вот потому оно так как есть.
показати весь коментар
13.11.2020 14:35 Відповісти
Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов - Цензор.НЕТ 836 Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов - Цензор.НЕТ 8974
показати весь коментар
13.11.2020 13:05 Відповісти
Могут оказывается, мил человек.
показати весь коментар
13.11.2020 13:07 Відповісти
Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов - Цензор.НЕТ 2062
показати весь коментар
13.11.2020 13:07 Відповісти
Теоретически да, практически нет Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов - Цензор.НЕТ 632
P.S. нагадує: Ай Моська знать она сильна, коль лает на Слона...
показати весь коментар
13.11.2020 13:07 Відповісти
где бабло из ковидфонда, марзота? игнорировать никто не может...
показати весь коментар
13.11.2020 13:08 Відповісти
Местное самоуправление в Украине было принято в 1339 году в городах Львов,Каменец-Подольский,Луцк...всего это право получили еще 700 городов Украины...
показати весь коментар
13.11.2020 13:11 Відповісти
Воно хоч саме зрозуміло, що сказало? Чи децентралізація вже всьо і всім керують печерські пагорби в ручному режимі?
Як тільки треба вкладати кошти в розвиток району/області, в боротьбу з ковідом - то це місцеві повинні робити, а як тільки треба показати роботу уряду, то місцеві проголошуються такими, що не мають ніяких прав. Добре, якщо ще й до місцевого бюджету ці "керманичі" при цьому не залізуть!
показати весь коментар
13.11.2020 13:15 Відповісти
Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4260
показати весь коментар
13.11.2020 13:17 Відповісти
Самое интересное что на РАБссии тоже было местное самоуправление в 1611 году это право получили всего три РАБссиянских города..Новгород Смоленск и Псков... Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов - Цензор.НЕТ 24
показати весь коментар
13.11.2020 13:17 Відповісти
Они и не собираются игнорировать.
Будут праздновать!
Місцеві органи влади не можуть ігнорувати карантин вихідного дня, - Немчінов - Цензор.НЕТ 8192
показати весь коментар
13.11.2020 13:35 Відповісти
Есть момент децентрализации.
показати весь коментар
13.11.2020 14:39 Відповісти
Тернополю похрен))))) Зе ,що приструнить??? мера??? кишка тонка))))
показати весь коментар
13.11.2020 15:19 Відповісти
Так як ваш президент поклав болт на Конституцію і Закони, потім це неодноразово робила Рада і КМУ, потім КСУ, а тепер це роблять усі. А ви як собі це уявляли, ви будете плювати на усі закони, а решта їх буде виконувати? Це не росія, тут таке не прокатить.
показати весь коментар
13.11.2020 15:41 Відповісти
Нешановний міністр забув додати, що багато з "нових" обмежень т.з. карантину вихідного дня мають діяти тіьки після запровадження НС. Уся ця маячня має вагу лише як рекомендації.
показати весь коментар
13.11.2020 17:58 Відповісти
Місцеві органи влади не можуть ігнорувати карантин вихідного дня, - Немчінов - Цензор.НЕТ 485 Місцеві органи влади не можуть ігнорувати карантин вихідного дня, - Немчінов - Цензор.НЕТ 4308 Місцеві органи влади не можуть ігнорувати карантин вихідного дня, - Немчінов - Цензор.НЕТ 8257 У Львові не відмінили "карантин вихідних днів" ...

Просто на місцевому рівні тимчасово відмінили вихідні дні для деяких категорій підприємств Місцеві органи влади не можуть ігнорувати карантин вихідного дня, - Немчінов - Цензор.НЕТ 5722
І все законно для України ..., але все правильно Місцеві органи влади не можуть ігнорувати карантин вихідного дня, - Немчінов - Цензор.НЕТ 5290
показати весь коментар
13.11.2020 21:14 Відповісти
У молодежи паника остаться без работы и развлечений. у пенсионеров -чем платить за газ по новым тарифам. В Запорожской области подняли тариф до 9 грн за 1 м.куб. Предлагают перейти и покупать Нафтогазе по 6.33грн. Но там нужно столько документов ксерить и как куда их отправлять -не понятно! Такое впечатление что специально сделали для того, чтобы пенсионеры или голодные сидели или в холодных домах. ведь субсидия даже половины не покрывает расхода газа. И главное хотя б один депутат заикнулся! Все как воды в рот набрали! А СМИ нам все про Карабах и Беларусь пишет!
показати весь коментар
13.11.2020 17:54 Відповісти
Да срать хотели местные власти , на высеры жалкого подобия на власть центральную. Осла Оманского уже даже ради приличия слушать не кто не хочет ,как и его бригаду идиотов расставленных на керуючие должности.
показати весь коментар
13.11.2020 20:47 Відповісти
"Я не понимаю, как городские головы могут это игнорировать, так как деятельность местных органов власти на выходные дни не ограничивается.."

Очень жаль, что не понимаешь!
Проконсультируйся у юристов.
показати весь коментар
13.11.2020 22:03 Відповісти
Сьогодні нам приносили меблі в офіс, так я примусив робітників зняти маски. Казав, що на фірму в масках не пущу, бо у нас територія без масок.
Бачили би ви їх веселі фізіономії... Почали виправдовуватися, що вони бояться штрафів. Тобто самий останній тупий дебіл ніякого коронавіруса не боїться - тільки штрафів. Всі все давно зрозуміло, тільки настирний дядя сорос сидить і платить, платить, платить своїм засобам масової дезінформації та фабрикам тролів...
показати весь коментар
14.11.2020 00:23 Відповісти
Центральна влада вирішила піпіськами позмагатися з місцевою владою.
Схоже, що "совки" в цетральній владі давно на *** не ходили.
Або дурні вони там, або ще гірше.
"Керманичи"....
показати весь коментар
14.11.2020 00:26 Відповісти
 
 