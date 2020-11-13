Окупанти на Донбасі проводять вербування в російські "миротворчі" підрозділи для виконання завдань у Карабасі, - розвідка
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Російсько-окупаційні адміністрації за розпорядженням російських кураторів продовжують заходи щодо прискорення процесу примусової паспортизації населення на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
"Наявність російського паспорта є обов’язковою умовою проходження військової служби у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ. Процес оформлення військовослужбовцями паспортів громадян РФ тримається російським командуванням на особливому контролі.
Крім того, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях здійснюється вербування осіб з російським громадянством з метою комплектування так званих "миротворчих" підрозділів для виконання завдань у Нагірному Карабасі", - сказано в повідомленні.
Також, як зазначають в українській розвідці, окупантами розглядається питання запровадження обмежень громадянських прав для осіб, які мають паспорт громадянина України, з наданням статусу "іноземного громадянина": "Зокрема, передбачається позбавити їх "виборчого права", можливості укладати цивільно-правові угоди, що вимагають нотаріального засвідчення".
Будь ласка, зачекайте...
И ненадолго.
Вот и ищут мясо на дамбасе и подобных дырах цивилизации.
Поправка:
для выполнения задач не в Нагорном Карабахе, а на Донбассе!
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Работу украинской делегации в ТКГ необходимо блокировать как минимум до инаугурации Байдена!