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Окупанти на Донбасі проводять вербування в російські "миротворчі" підрозділи для виконання завдань у Карабасі, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти на Донбасі проводять вербування в російські

Російсько-окупаційні адміністрації за розпорядженням російських кураторів продовжують заходи щодо прискорення процесу примусової паспортизації населення на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Наявність російського паспорта є обов’язковою умовою проходження військової служби у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ. Процес оформлення військовослужбовцями паспортів громадян РФ тримається російським командуванням на особливому контролі.

Крім того, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях здійснюється вербування осіб з російським громадянством з метою комплектування так званих "миротворчих" підрозділів для виконання завдань у Нагірному Карабасі", - сказано в повідомленні.

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Також, як зазначають в українській розвідці, окупантами розглядається питання запровадження обмежень громадянських прав для осіб, які мають паспорт громадянина України, з наданням статусу "іноземного громадянина": "Зокрема, передбачається позбавити їх "виборчого права", можливості укладати цивільно-правові угоди, що вимагають нотаріального засвідчення".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Ферма по выращиванию боевых обезьян.
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13.11.2020 13:22
+1
Домбасяни отримали паспорти з куркою і тепер повинні виконувати шо їм скаже *****.
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13.11.2020 13:12
+1
Зато в Украине нет никаких ограничений для граждан с росссийскими паспортами. Кстати, как будут называться такие граждане Украины, которые принимают участие в российских миротворческих миссиях? Они не становятся автоматически уголовниками? Хм, думаю, что нет, потому что в Украине полный бардак с вопросами гражданства, подданства, резидентства и т.п.
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13.11.2020 13:14
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не смешите, мои Байрактары )))
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13.11.2020 13:10 Відповісти
Домбасяни отримали паспорти з куркою і тепер повинні виконувати шо їм скаже *****.
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13.11.2020 13:12 Відповісти
Зато в Украине нет никаких ограничений для граждан с росссийскими паспортами. Кстати, как будут называться такие граждане Украины, которые принимают участие в российских миротворческих миссиях? Они не становятся автоматически уголовниками? Хм, думаю, что нет, потому что в Украине полный бардак с вопросами гражданства, подданства, резидентства и т.п.
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13.11.2020 13:14 Відповісти
Кацапский мясокомбинат работает без перерыва.
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13.11.2020 13:21 Відповісти
Ферма по выращиванию боевых обезьян.
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13.11.2020 13:22 Відповісти
Условно боевых.
И ненадолго.
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13.11.2020 13:24 Відповісти
Бабы нарасие не нарожали запаса для компенсации подохших в Украине, Сирии, Карабахе...
Вот и ищут мясо на дамбасе и подобных дырах цивилизации.
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13.11.2020 13:23 Відповісти
Эти нарассийские твари хоть и дохнут везде Но!Они имеют территориальные маштабы своего влияния ...Что имеем Мы?????Почему сидим в окопах на СВОЕЙ земле и не хотим резать оккупантов рашки и гнать их со своей земли..Если начнем НАСТУПАТЬ из окопов НА Россию то я брошу диван и вступлю в в ВСУ!!!!!!!!!
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13.11.2020 13:57 Відповісти
30 лет нарид выбирает только дерьмо и уголовников...
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13.11.2020 14:35 Відповісти
Тебе хоть в жопу кричи что ты *нарид* ты будешь превыше власти!Лично Мне Нужен сильный и Умный начальник!Ну или Пре-Зидент страны!У нас хоть когда за 30 лет были такие?У беларусов есть Картошка )У кацапов есть Куйло..А мы все 30 лет скачем и никуя не наскакали!
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13.11.2020 15:24 Відповісти
Я превыше быдла, а не власти, ну, ты понял. Того самого быдла, которое уголовника кучму 2 раза выбрало и орет, что "скачут". Ты еще про "кастрюлеголовых" не высказался.
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13.11.2020 18:05 Відповісти
"Кроме того, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых "миротворческих" подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе"


Поправка:
для выполнения задач не в Нагорном Карабахе, а на Донбассе!


Готовится сдача Зеленским Донбасса российским оккупантам.
Россия активизировала свои усилия по введению своих "миротворцев" в регион до назначения Байдена президентом.

Работу украинской делегации в ТКГ необходимо блокировать как минимум до инаугурации Байдена!
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13.11.2020 15:39 Відповісти
Алієв купився ****** на гру в наперстки і просрав перемогу.
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13.11.2020 16:40 Відповісти
 
 