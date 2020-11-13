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До остаточного врегулювання конфлікту в Карабасі ще далеко, будуть повороти і маневри, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До остаточного врегулювання конфлікту в Карабасі ще далеко, будуть повороти і маневри, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що до остаточного врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі далеко і будуть ще повороти і маневри в цій історії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Громадського Радіо".

"Що стосується Нагірного Карабаху, то м’яко кажучи ситуація неоднозначна з точки зору нарощування політичного впливу Росії у регіоні, але з точки зору наших відносин із Азербайджаном я думаю, що Азербайджан зробив той крок який спирається на міжнародне право. Але наш досвід підтверджує, що там, де Росія — до остаточного врегулювання цього конфлікту може бути ще далеко і я думаю, що будуть повороти і маневри у цій історії", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ: РФ не має ні юридичних, ні моральних підстав називати своїх військових у Карабасі миротворцями

Як повідомлялося, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання з президентами Росії та Азербайджану спільної заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

Російські військові вже прибули до Вірменії. Згідно з оприлюдненим 12 листопада указом президента РФ Володимира Путіна, російські військові розміщуються в Нагірному Карабаху на 5-річний термін, причому не рідше двох разів на рік має проводитися їхня ротація.

Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Вы со своим разберитесь.туда еще свой пятак засовываете.
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13.11.2020 13:13
+3
Кулеба, это не "конфликт в Карабахе", а многолетняя оккупация парашей с участием армяшек части суверенной территории Азербайджана. До окончательного урегулирования конфликта в Карабахе еще далеко, будут повороты и маневры, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8495
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13.11.2020 13:19
+3
Но при этом Турция (НАТО) уже в Карабахе. Напомните, кого там ***** в очередной раз "переиграл"?
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13.11.2020 13:20
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Вы со своим разберитесь.туда еще свой пятак засовываете.
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13.11.2020 13:13 Відповісти
Не будет там никакого "окончательного урегулирования", никогда
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13.11.2020 13:18 Відповісти
ну почему никогда?не будет раиськи-будет урегулирование...все армянские понты-от чуства вседозволенности.
70 000 армян живут в турции,считают ее своей родиной и не бузят
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13.11.2020 13:40 Відповісти
Вот когда её не станет, тогда и поговорим об "окончательном урегулировании". Давайте смотреть правде в глаза и не врать хотя бы самим себе - мы вряд ли этого дождёмся.
Я всегда все действия на будущее выстраиваю по принципу, что рашка никогда не развалится. Так я по крайней мере не буду разочарован. Развалится - хорошо. Не развалится - тоже не расстроюсь, потому что изначально исходил из этого. Вы ведь, когда думаете, к примеру, о развитии нашей армии, исходите из того, что рядом неадекватный северный сосед и нужно быть всегда готовым к его действиям, а не из того, что рашка развалится и поэтому вооружать и обновлять армию не нужно. То то же.
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13.11.2020 14:29 Відповісти
армия еще нужнее в случае развала рашки .
во первых нам придется в любом случае изгонять ее со своей территории и устанавливать украинские законы.
а во вторых-у кого ,как не у нас будет самый передовой опыт нейтрализации бунтующей ваты?и нам придется выполнять миротворческую миссию в конфликтах осколков этого недоорганизма.
и в третьих, констатация неизбежности развала рахи-не для украинцев,(они и так в курсе).а для забегающих на огонек кацаплян.которых процентов тридцать от всех завсегдатаев цензора.шоб готовились к неизбежному До остаточного врегулювання конфлікту в Карабасі ще далеко, будуть повороти і маневри, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3768
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13.11.2020 14:43 Відповісти
Сорри, но лепишь псевдопатриотическую вышиватную чушь. Могу с тобой поспорить на символическую пляшку, что этого не будет. Рекомендую больше обращать внимание на свою страну, так как она нынче идёт вразнос и развалиться у неё, на данный момент, больше шансов, чем у россии.
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13.11.2020 14:54 Відповісти
та и ты своей займись До остаточного врегулювання конфлікту в Карабасі ще далеко, будуть повороти і маневри, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9141.просто ватной
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13.11.2020 15:27 Відповісти
я своей и занимаюсь, а не леплю детскую херню про развалины кремля
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13.11.2020 15:47 Відповісти
Кулеба, это не "конфликт в Карабахе", а многолетняя оккупация парашей с участием армяшек части суверенной территории Азербайджана. До окончательного урегулирования конфликта в Карабахе еще далеко, будут повороты и маневры, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8495
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13.11.2020 13:19 Відповісти
Но при этом Турция (НАТО) уже в Карабахе. Напомните, кого там ***** в очередной раз "переиграл"?
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13.11.2020 13:20 Відповісти
Пока видно в Карабахе Российских Вояк и не одного Турка!
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13.11.2020 13:52 Відповісти
Смотри в оба
https://twitter.com/i/status/1326575889027641344

До остаточного врегулювання конфлікту в Карабасі ще далеко, будуть повороти і маневри, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8332
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13.11.2020 23:25 Відповісти
Смотри
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13.11.2020 13:57 Відповісти
Правильно... Як тільки останній вірменин втече з Карабаху, бо вони там не потрібні нікому, проблема вирішиться... Як прийшли їх предки, під прикриттям російських багнетів, 200 років тому, з Урмії персидської, в Карабах, так їх потомки, під прикриттям російських багнетів, звідти і підуть...
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13.11.2020 13:21 Відповісти
О каком окончании конфликта в Карабахе идет речь? Карабах как был спорной территорией так и остался. К тому же конфликт еще и усложнился введением росийских войск в Карабах. У Алиева был шанс закончить конфликт до НГ полностью освободив Карабах от окупантов. А так передаст конфликт своим наследникам.
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13.11.2020 13:25 Відповісти
россия, по словам пресс-секретаря президента не имела права вводить войска на территорию Нагорного Карабаха
До остаточного врегулювання конфлікту в Карабасі ще далеко, будуть повороти і маневри, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6021
Однако, сказал дмитрий песков в интервью телеканалу , москва получила санкцию от обеих сторон конфликта. По словам пескова, россия остается государством, которое придерживается резолюции Совета безопасности ООН
США призывают Россию согласиться на ввод миротворцев ООН в Донбасс. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт. При этом в Вашингтоне подразумевают, что миротворческая миссия будет осуществляться на согласованных американской и украинской сторонами условиях, и не упоминают, что аргументы Москвы учитываться не будут.«Оккупация силами ООН»: почему США настаивают на размещении миротворцев в Донбассе
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13.11.2020 13:43 Відповісти
"Но наш опыт подтверждает, что там, где Россия - до окончательного урегулирования этого конфликта может быть еще далеко и я думаю, что будут повороты и маневры в этой истории", - отметил Кулеба.
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Дмитрий, напомню, что о философии миротворчества рф::
"Кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии ибо милосердие наше безпощадно." Жан Поль Сартр.
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13.11.2020 13:28 Відповісти
Какие повороты?
За три дня до окончательной победы Азербайджан капитулировал.
В результате его самолётам запрещены полеты над его же признанными территориями.
В это время там спокойно господствуют российские ми-24.
Это уникальный случай в мировой истории
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13.11.2020 13:29 Відповісти
нафига це він висрав
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13.11.2020 13:29 Відповісти
Прекратите писать бред кремлевскими терминами. Гибридная война, гибридный мир, режзим тишины, урегулирование конфликта. Какое урегулирование конфликта если в твоем доме посторонние лица ненавидящие друг друга? Ето все равно что жена с мужем ненавидящие друг друга урегулируют конфликт когда к ним переедет теща на ПМЖ, мирить их постоянно.
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13.11.2020 13:30 Відповісти
Но ведь Пашинян... Но ведь "реформы за три дня"...
До окончательного урегулирования конфликта в Карабахе еще далеко, будут повороты и маневры, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3815
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13.11.2020 13:30 Відповісти
Кулеба , слушать твои прогнозы - себя не уважать .
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13.11.2020 13:31 Відповісти
упадок и разруха
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13.11.2020 13:35 Відповісти
Так ничего удивительного... Армяне еще тридцать лет назад разрушили все азербайджанские дома, для которых не хватило армян, чтобы заселится... А теперь сжигают и остальные "свои" дома, там где нужно отдать территорию Азербайджану.... видео
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13.11.2020 14:00 Відповісти
Зачем преподносить нам всякий бред как важные новости? Да и вообще как новости.
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13.11.2020 13:40 Відповісти


Сергей Дорожный

Есть первая шпала!.И пусть попробуют тронуть жд-
Сегодня министр транспорта Турции заявил о подготовке к строительству железной дороги Баку-Нахичевань.
Турция "...вложила в развитие своей инфраструктуры,$5,7 млрд и намерена стать «логистической супердержавой»
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13.11.2020 13:43 Відповісти
Через марс?
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13.11.2020 13:44 Відповісти
Через Армению...
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13.11.2020 14:07 Відповісти
отдадут армянам оставшийся карабах,а у них стребуют южную часть армении До остаточного врегулювання конфлікту в Карабасі ще далеко, будуть повороти і маневри, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1687.
все довольны,все смеются
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13.11.2020 14:18 Відповісти
Солдаты массонского Кремля опять выскочили. как черт из табакерки,когда ИндоПэриджан=ГрекоАнар(Рим др.)=ОдЭрБэйДжан ДОЛЖЕН БЫЛ БРАТЬ Г(Х)анКэнди -пер."Деревня императора Ганория(Кровей муж)", а не какойто пахабный керт.На Кавказе-начале мираздания- наименования всх мест идут к духам и ангелам,а не ковсяким пришлым арабохайским словам.В уходящих из ГанКэнди НИКТО НЕ СТРЕЛЯЛ! А захватчики Кремля приперлись,чтоб оставить 2 гос-ва своих родственников (по А.Гитлеру),СОЗДАННЫХ ИМИ НА СВЯТОЙ КАВКАЗСКОЙ ЗЕМЛЕ.
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13.11.2020 14:46 Відповісти
Ни каких контрабахов и прочей автономной нечести в Азербайджане быть не должно, вот только тогда будет МИР.
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13.11.2020 19:30 Відповісти
До остаточного врегулювання конфлікту в Карабасі ще далеко, будуть повороти і маневри, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3233
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28.12.2020 14:26 Відповісти
Вторая карабахская война - уроки истории

"...У римлян было ранено сто человек и убито пять."
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28.12.2020 14:29 Відповісти
 
 