До остаточного врегулювання конфлікту в Карабасі ще далеко, будуть повороти і маневри, - Кулеба
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що до остаточного врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі далеко і будуть ще повороти і маневри в цій історії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Громадського Радіо".
"Що стосується Нагірного Карабаху, то м’яко кажучи ситуація неоднозначна з точки зору нарощування політичного впливу Росії у регіоні, але з точки зору наших відносин із Азербайджаном я думаю, що Азербайджан зробив той крок який спирається на міжнародне право. Але наш досвід підтверджує, що там, де Росія — до остаточного врегулювання цього конфлікту може бути ще далеко і я думаю, що будуть повороти і маневри у цій історії", - зазначив Кулеба.
Як повідомлялося, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання з президентами Росії та Азербайджану спільної заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.
Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.
Російські військові вже прибули до Вірменії. Згідно з оприлюдненим 12 листопада указом президента РФ Володимира Путіна, російські військові розміщуються в Нагірному Карабаху на 5-річний термін, причому не рідше двох разів на рік має проводитися їхня ротація.
Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.
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70 000 армян живут в турции,считают ее своей родиной и не бузят
Я всегда все действия на будущее выстраиваю по принципу, что рашка никогда не развалится. Так я по крайней мере не буду разочарован. Развалится - хорошо. Не развалится - тоже не расстроюсь, потому что изначально исходил из этого. Вы ведь, когда думаете, к примеру, о развитии нашей армии, исходите из того, что рядом неадекватный северный сосед и нужно быть всегда готовым к его действиям, а не из того, что рашка развалится и поэтому вооружать и обновлять армию не нужно. То то же.
во первых нам придется в любом случае изгонять ее со своей территории и устанавливать украинские законы.
а во вторых-у кого ,как не у нас будет самый передовой опыт нейтрализации бунтующей ваты?и нам придется выполнять миротворческую миссию в конфликтах осколков этого недоорганизма.
и в третьих, констатация неизбежности развала рахи-не для украинцев,(они и так в курсе).а для забегающих на огонек кацаплян.которых процентов тридцать от всех завсегдатаев цензора.шоб готовились к неизбежному
https://twitter.com/i/status/1326575889027641344
Однако, сказал дмитрий песков в интервью телеканалу , москва получила санкцию от обеих сторон конфликта. По словам пескова, россия остается государством, которое придерживается резолюции Совета безопасности ООН
США призывают Россию согласиться на ввод миротворцев ООН в Донбасс. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт. При этом в Вашингтоне подразумевают, что миротворческая миссия будет осуществляться на согласованных американской и украинской сторонами условиях, и не упоминают, что аргументы Москвы учитываться не будут.«Оккупация силами ООН»: почему США настаивают на размещении миротворцев в Донбассе
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Дмитрий, напомню, что о философии миротворчества рф::
"Кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии ибо милосердие наше безпощадно." Жан Поль Сартр.
За три дня до окончательной победы Азербайджан капитулировал.
В результате его самолётам запрещены полеты над его же признанными территориями.
В это время там спокойно господствуют российские ми-24.
Это уникальный случай в мировой истории
Сергей Дорожный
Есть первая шпала!.И пусть попробуют тронуть жд-
Сегодня министр транспорта Турции заявил о подготовке к строительству железной дороги Баку-Нахичевань.
Турция "...вложила в развитие своей инфраструктуры,$5,7 млрд и намерена стать «логистической супердержавой»
все довольны,все смеются
"...У римлян было ранено сто человек и убито пять."