До остаточного врегулювання конфлікту в Карабасі ще далеко, будуть повороти і маневри, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що до остаточного врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі далеко і будуть ще повороти і маневри в цій історії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Громадського Радіо".

"Що стосується Нагірного Карабаху, то м’яко кажучи ситуація неоднозначна з точки зору нарощування політичного впливу Росії у регіоні, але з точки зору наших відносин із Азербайджаном я думаю, що Азербайджан зробив той крок який спирається на міжнародне право. Але наш досвід підтверджує, що там, де Росія — до остаточного врегулювання цього конфлікту може бути ще далеко і я думаю, що будуть повороти і маневри у цій історії", - зазначив Кулеба.

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Як повідомлялося, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання з президентами Росії та Азербайджану спільної заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, а й турецькі миротворці.

Російські військові вже прибули до Вірменії. Згідно з оприлюдненим 12 листопада указом президента РФ Володимира Путіна, російські військові розміщуються в Нагірному Карабаху на 5-річний термін, причому не рідше двох разів на рік має проводитися їхня ротація.

Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.