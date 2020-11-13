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Законопроєкт про територіальну оборону має бути ухвалений до кінця року, - секретар РНБО Данілов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Законопроєкт про територіальну оборону має бути ухвалений до кінця року, - секретар РНБО Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до кінця року має бути ухвалений законопроєкт, розроблений на виконання рішення Ради від 7 травня 2019 року "Про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави".

Про це Данілов заявив на нараді з питання завершення розробки законопроєкту про територіальну оборону, передає Цензор.НЕТ.

"Необхідно створити потужну систему територіальної оборони. Вона повинна бути державницькою, відповідати сучасному стану речей в Україні та світі і стандартам НАТО", - підкреслив Данілов.

У нараді взяли участь перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль, заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк, командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України Григорій Галаган, а також представники суб'єктів сектору безпеки і оборони, залучені до підготовки відповідних законодавчих змін.

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Автор: Анастасія Потіха
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Лечись сам. Обороняйся сам. А нахеры вы тогда нужны??
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13.11.2020 13:31 Відповісти
Шо не было закона про ТрО - все было на бумажке. Что будет закон - все равно все будет на бумажке.
==
Кривонос говорил - хотят бойцам ТрО выдать АК-74 на домашнее хранение. С одной стороны - вроде неплохо.
С другой - не люблю отвечать за казенное. Свое нужно иметь )) Ну и шо, что не 5,45, а 7,62 и .223??
Зато свое.
А вообще, любимый калибр для большинства жизненных ситуйовин - 12-й картечный))
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13.11.2020 14:44 Відповісти
Українці мають бути озброєними! І не стидатися застосовувати зброю проти окупантів та колаборантів.
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13.11.2020 14:56 Відповісти
А потім вийде Кравчук з Арестовичем та розповість про злочини захисників України. А Сивохо запропонує вибачитися перед російськими військами та сепарами. В таку тероборону йдіть самі, всім 95 кварталом із лисим в голові колони.
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13.11.2020 15:21 Відповісти
 
 