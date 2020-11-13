До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов

У Службі безпеки України планують скоротити штат, проте опрацьовують варіант "плавного скорочення".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава СБУ Іван Баканов.

За словами глави СБУ, на початку роботи над проєктом закону вийшли на оптимальну чисельність співробітників Служби.

"Обґрунтованим є поступове скорочення до 2027 року, щоб у результаті вийти на 20 тис. особового складу (проти нинішніх 27 тис. у звичайний та 31 тис. в особливий період). Ця цифра ґрунтувалася на аналітиці, розрахунках, рекомендаціях МДГ (Міжнародна дорадча група . - Ред.) і сучасних безпекових реаліях. Звісно, можна дискутувати і про 15 тис. штату, наводячи невдалі приклади чисельності спецслужб європейських країн, які неможливо порівняти з Україною ні за розмірами території, ні за кількістю населення, ні за небезпекою загроз, з якими вони стикаються…", - наголосив Баканов.

"І ще одне питання, яке вперто ігнорують "критики": у Службі працюють живі люди, яких не можна просто викинути на вулицю. Де взяти кошти в держбюджеті на виплату компенсацій при майже одночасному звільненні половини штату? Тому варіант плавного скорочення, який пропонувала Служба, більш оптимальний. Він дає змогу вийти на пенсію тим військовослужбовцям, які мають достатній стаж, і оновити нашу структуру. А держава не втратить свої ресурси", - додав глава СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запропонований нардепами законопроєкт про реформу СБУ послаблює безпеку країни, - Баканов