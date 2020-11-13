До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов
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У Службі безпеки України планують скоротити штат, проте опрацьовують варіант "плавного скорочення".
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава СБУ Іван Баканов.
За словами глави СБУ, на початку роботи над проєктом закону вийшли на оптимальну чисельність співробітників Служби.
"Обґрунтованим є поступове скорочення до 2027 року, щоб у результаті вийти на 20 тис. особового складу (проти нинішніх 27 тис. у звичайний та 31 тис. в особливий період). Ця цифра ґрунтувалася на аналітиці, розрахунках, рекомендаціях МДГ (Міжнародна дорадча група . - Ред.) і сучасних безпекових реаліях. Звісно, можна дискутувати і про 15 тис. штату, наводячи невдалі приклади чисельності спецслужб європейських країн, які неможливо порівняти з Україною ні за розмірами території, ні за кількістю населення, ні за небезпекою загроз, з якими вони стикаються…", - наголосив Баканов.
"І ще одне питання, яке вперто ігнорують "критики": у Службі працюють живі люди, яких не можна просто викинути на вулицю. Де взяти кошти в держбюджеті на виплату компенсацій при майже одночасному звільненні половини штату? Тому варіант плавного скорочення, який пропонувала Служба, більш оптимальний. Він дає змогу вийти на пенсію тим військовослужбовцям, які мають достатній стаж, і оновити нашу структуру. А держава не втратить свої ресурси", - додав глава СБУ.
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тем более, что шпионов и диверсантов к нам вообще никто не засылает, кругом друзья ...
когда проходят ихние планерки, особенно перед выборами, то практически свободных автомест в округе просто нет...и машины, заметь те, не какиет о лахи....а вы говорите
ещё треть сидит в областных центрах,
а на местах на город в 100 тыщ населения около 3-4 человек.
Ну не нужно так показательно и не стесняясь сдавать Украину, даже с таким электоратом , любителей поржать под квартальчик
Вообще проблема не в численности СБУ а в их качестве. Деградация и упадок это общая черта всех наших госконтор. Умные и порядочные люди не желают работать в этих рассадниках блатных и коррупционеров, зато всякое ворье и жулье слетаеться туда как мухи на труп дохлой коровы.
Именно такова кадровая политика во всех без исключения госконторах. Государство разлагаеться с каждым годом все больше и больше, и только потоки бабла от налогоплательщиков еще как-то позволяют этому зомби изображать подобие жизни.
Хай живе і будьмо! Если что.
Жінка громадянство поміняла, чи так і залишилась громадянкою мордору?
А кто будет бабулек с семечками гонять?
Скорочення СБУ , коли повним ходом іде "гібридна війна"
Більша частина з "ковідного фонду" - на дороги та інші ліві видатки
І т.п. і т.д. ...
А як робив у відповідній ситуації Азурджбанжан ?
А як чистили у деяких країнах (на жаль не у всіх) ШТАЗІ та їм подібні органи
А як у Китаї були на пустому місці турміново побудовані та облаштовані нові лікарні
І т.п. і т.д. ...