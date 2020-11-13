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До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов

У Службі безпеки України планують скоротити штат, проте опрацьовують варіант "плавного скорочення".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава СБУ Іван Баканов.

За словами глави СБУ, на початку роботи над проєктом закону вийшли на оптимальну чисельність співробітників Служби.

"Обґрунтованим є поступове скорочення до 2027 року, щоб у результаті вийти на 20 тис. особового складу (проти нинішніх 27 тис. у звичайний та 31 тис. в особливий період). Ця цифра ґрунтувалася на аналітиці, розрахунках, рекомендаціях МДГ (Міжнародна дорадча група . - Ред.) і сучасних безпекових реаліях. Звісно, можна дискутувати і про 15 тис. штату, наводячи невдалі приклади чисельності спецслужб європейських країн, які неможливо порівняти з Україною ні за розмірами території, ні за кількістю населення, ні за небезпекою загроз, з якими вони стикаються…", - наголосив Баканов.

"І ще одне питання, яке вперто ігнорують "критики": у Службі працюють живі люди, яких не можна просто викинути на вулицю. Де взяти кошти в держбюджеті на виплату компенсацій при майже одночасному звільненні половини штату? Тому варіант плавного скорочення, який пропонувала Служба, більш оптимальний. Він дає змогу вийти на пенсію тим військовослужбовцям, які мають достатній стаж, і оновити нашу структуру. А держава не втратить свої ресурси", - додав глава СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запропонований нардепами законопроєкт про реформу СБУ послаблює безпеку країни, - Баканов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
До 2027 года все забудут,кто такой баканов,не говоря уже о его бреднях.
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13.11.2020 13:41
+8
Согласен, по 5 человек на город - это дохрена,

тем более, что шпионов и диверсантов к нам вообще никто не засылает, кругом друзья ...
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13.11.2020 13:33
+8
Даю гарантию, первыми уволят тех немногих, что честно делают свою работу и не замешаны в коррупции. А крышеватели борделей и наркопритонов, взяточники, блатные и всякие безмозглые бюрократы гарантированно сохранят свои насиженные места.
Именно такова кадровая политика во всех без исключения госконторах. Государство разлагаеться с каждым годом все больше и больше, и только потоки бабла от налогоплательщиков еще как-то позволяют этому зомби изображать подобие жизни.
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13.11.2020 14:02
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Да хот полдностью разгоняйте. Толку от него никакого. Особенно, когда безопасностью заведуют ватные клоуны немые.
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13.11.2020 13:32 Відповісти
Как это "толку никакого"? Ты не прав! Вон как лихо 7-й км. потрусли. Опять же тюль изъяли. И все в пользу государства. А как они лихо обнальные центры хлопают! Правда у них налички изымают, почему-то, в 10 раз меньше, чем другие органы, но то такое ... Наговоры все это! Опять же таможню трусят. Таможенники уже раскупорили все свои кубышки (ну, что бы порешать). Ан нет. Наглых таможенников-коррупционеров отправляет доблестная СБУ ... искать поболе денег, т.к. статьи-то серьезные.
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13.11.2020 14:17 Відповісти
Согласен, по 5 человек на город - это дохрена,

тем более, что шпионов и диверсантов к нам вообще никто не засылает, кругом друзья ...
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13.11.2020 13:33 Відповісти
А сокращённых куда переведут? В 95 квартал?
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13.11.2020 13:35 Відповісти
25 регионов по 1000 человек...ну пускай немного меньше...
когда проходят ихние планерки, особенно перед выборами, то практически свободных автомест в округе просто нет...и машины, заметь те, не какиет о лахи....а вы говорите До 2027 года штат СБУ сократят до 20 тыс. личного состава, - Баканов - Цензор.НЕТ 9342
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13.11.2020 13:38 Відповісти
из 20 тысяч треть сидит в Киеве

ещё треть сидит в областных центрах,

а на местах на город в 100 тыщ населения около 3-4 человек.
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13.11.2020 13:41 Відповісти
Навіщо нам СБУ, коли усім заправляє ФСБ?
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13.11.2020 13:40 Відповісти
До 2027 года все забудут,кто такой баканов,не говоря уже о его бреднях.
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13.11.2020 13:41 Відповісти
дай бог
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13.11.2020 13:42 Відповісти
Безробітний мєнт, то готовий, навчений, злочинець.
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13.11.2020 13:44 Відповісти
А остальная группа возглавит ряды бандитов
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13.11.2020 13:45 Відповісти
То есть войны с Россией нет и можно дембельнуть профессионально подготовленный личный состав в армию безработных?Епт!Слава Украине!*****!!Плакать хочется!
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13.11.2020 13:46 Відповісти
Я думаю 20 тысяч солдат, это именно то количество военных, которые должна иметь Украина рядом с таким агрессором по соседству как Россия ...
Ну не нужно так показательно и не стесняясь сдавать Украину, даже с таким электоратом , любителей поржать под квартальчик
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13.11.2020 13:52 Відповісти
За оставшиеся 7 лет Семочки и Демчины Украину разворуют полностью. И клованы потом будут не при делах.
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13.11.2020 13:55 Відповісти
27 год... Маск полетит на Марс, гиперлупы во все поля. А мы победно сократим численность и то если повезёт... Эпоха эпичных надбань...
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13.11.2020 13:56 Відповісти
В царской России корпус жандармов (примерно то же,что сейчас у нас СБУ) насчитывал в начале 20 века....3500(!) человек.На всю империю от Анадыря до Варшавы!И жандармы десятилетиями успешно боролись с толпами революционеров,террористов,шпионов и финансовых аферистов.При тех средствах связи и технического обеспечения.
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13.11.2020 14:01 Відповісти
Ну в той империи 9/10 населения были неграмотные крестьяне. Какие из них революционеры, террористы и шпионы?
Вообще проблема не в численности СБУ а в их качестве. Деградация и упадок это общая черта всех наших госконтор. Умные и порядочные люди не желают работать в этих рассадниках блатных и коррупционеров, зато всякое ворье и жулье слетаеться туда как мухи на труп дохлой коровы.
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13.11.2020 14:06 Відповісти
Напевно жовтневий заколот, громадянська війна і перемога червоних їх самий великий успіх.
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13.11.2020 14:45 Відповісти
Ну,к 1917 году российскую империю привели не столько революционеры,сколько недолугая власть и мировая война.
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13.11.2020 16:16 Відповісти
Ну вот и результат в 1917
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13.11.2020 14:47 Відповісти
Даю гарантию, первыми уволят тех немногих, что честно делают свою работу и не замешаны в коррупции. А крышеватели борделей и наркопритонов, взяточники, блатные и всякие безмозглые бюрократы гарантированно сохранят свои насиженные места.
Именно такова кадровая политика во всех без исключения госконторах. Государство разлагаеться с каждым годом все больше и больше, и только потоки бабла от налогоплательщиков еще как-то позволяют этому зомби изображать подобие жизни.
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13.11.2020 14:02 Відповісти
100% !
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14.11.2020 08:58 Відповісти
пора спешить, чтобы Байдену пришлось выбирать или из пула предыдущего или из нынешнего, а остатки из украинцев надо зачистить. Не видели афиш, когда будут начинать бить не по паспортам?
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13.11.2020 14:11 Відповісти
начни, блдь, с себя, Бакланов..
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13.11.2020 14:11 Відповісти
СБУ чистилась уже не один раз, весной 2024 года опять будут чистить от путинской агентуры, а Бакланов тогда неизвестно где будет, но уж точно не во главе СБУ.
Хай живе і будьмо! Если что.
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13.11.2020 14:18 Відповісти
Зачем кормить своё СБУ лучше кормить парашостанские ФСБ не правда ли *******... избиратели Зеклоуна, какая разница, главное не Порошенко
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13.11.2020 14:33 Відповісти
До 27 года вас всех поганой метлой погонят.
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13.11.2020 14:40 Відповісти
Пора замовляти таблички "ЗАКРИТО".
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13.11.2020 14:46 Відповісти
СБУ, которое охотится на спецназ Минобороны, вообще следует ликвидировать. Физически. Без этого филиала ФСБ безопасность будет только крепче.
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13.11.2020 15:05 Відповісти
Якраз одне керівництво залишиться. Паліть все!
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13.11.2020 15:09 Відповісти
З точки зору ватного баканова, нахріна Україні служба безпеки, ще й під час війни з кацапами?
Жінка громадянство поміняла, чи так і залишилась громадянкою мордору?
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13.11.2020 15:11 Відповісти
Плавный переход длиною в 7 лет? Да эти СБУшники уже себя и своих детей обеспечили на 100 лет вперед. И после этого останется еще 20000 бездельников, которые только трясут бизнес и крышуют контрабанду, и все это в воюющей стране.
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13.11.2020 15:41 Відповісти
Конечно надо сокращать, у нас же нет войны за сохранение нашей нации, всё отлично. Мы окружены Швейцарией, Италией, Францией. Нам нечего бояться не за что бороться. Да, мудаки зелёные?
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13.11.2020 16:20 Відповісти
Сократят ?? До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов - Цензор.НЕТ 8037
А кто будет бабулек с семечками гонять?
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13.11.2020 17:05 Відповісти
Не люблю СБУ после того, как почти все сбушники в Крыму перешли на сторону Московии. Но не Баканову об этом говорить. Квартал разгоняй.
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13.11.2020 18:53 Відповісти
а шо будет в 2027, неужели кто то вспомнит кем был этот самый бакланов или кто такой был ермак? не удивлюсь что в том далёком году некоторые из нынешних окажуться в мацкве или в питере.....
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13.11.2020 20:50 Відповісти
Скорочення фінансування ВСУ , коли у нас є окуповані території До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов - Цензор.НЕТ 7253
Скорочення СБУ , коли повним ходом іде "гібридна війна" До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов - Цензор.НЕТ 1592
Більша частина з "ковідного фонду" - на дороги та інші ліві видатки До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов - Цензор.НЕТ 5176
І т.п. і т.д. ... До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов - Цензор.НЕТ 612

А як робив у відповідній ситуації Азурджбанжан ? До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов - Цензор.НЕТ 8176
А як чистили у деяких країнах (на жаль не у всіх) ШТАЗІ та їм подібні органи До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов - Цензор.НЕТ 8176
А як у Китаї були на пустому місці турміново побудовані та облаштовані нові лікарні До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов - Цензор.НЕТ 8176
І т.п. і т.д. ... До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов - Цензор.НЕТ 8176
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13.11.2020 21:48 Відповісти
это не смешно, значит этот клоун Баканов не смог отстоять интересы службы. В воюющей стране контрразведку никогда не сокращают
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13.11.2020 23:50 Відповісти
 
 