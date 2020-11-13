Рахманін - Зеленському: Мода на понтову зухвалість минає. Щоб продукувати відеоролики, необов'язково займати президентське крісло
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Для виходу з конституційної кризи необхідні зміни і Закону "Про Конституційний Суд", і Основного закону в тій частині, що стосується КС.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав глава фракції "Голос" Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо з державного органу глузує найвища посадова особа, це називається неповага до держави. Байдуже, подобається йому цей орган чи ні. Якщо в нас держава, а не взеленський патріархат.
Жартуючи про Конституційний Суд, Зеленський ніби забув про те, що він більше не актор. І, до слова, про те, що, якби не КСУ, то рідна йому парламентська фракція була б дещо меншою.
Легковажне, зверхнє чи навіть презирливе ставлення до устрою, системи, правил і колег останнім часом було політичним трендом. Поразка найяскравішого послідовника цього стилю, Трампа, доводить, що мода на понтову зухвалість минає. Недарма в Штатах подейкували: найбільше поразки Дональда Фредовича прагнули у Держдепі й Пентагоні. Як висуванці республіканців, так і ставленики демократів. Адже не можна зневажати те, що маєш захищати. Не варто плюндрувати те, що є частиною держави. Безславний кінець неминучий.
А для того, аби продукувати твіти чи відеоролики, необов’язково займати президентське крісло.
І трохи про нудне, але необхідне. Напевно, є сенс уточнення і Закону "Про Конституційний суд", і Основного закону в тій частині, що стосується КСУ. Є потреба збільшення вимог до кандидатів на посаду суддів КСУ. І щодо критеріїв доброчесності, і щодо обсягу й характеру знань. Багаторічний досвід прокурора або блискуче знання господарського права не робить з людину конституціоналіста. І розуміти Конституцію й вчити конституційне право треба ДО того, як отримаєш мантію", - розповів Рахманін.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні, коментуючи конституційну кризу: Поки що ми загасили пожежу, але сірники залишилися в руках "шкідників у мантіях".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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Все своє життя клоун тільки те й робив, що зневажав державу Україна. З цією метою він і прийшов у крісло президента, щоб сплюндрувати Україну. Що лазар каганович не встигли зробити у 1932 - 1933 роках, блазень зеленський намагається завершити у 2019 -2021 роках.