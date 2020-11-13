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Рахманін - Зеленському: Мода на понтову зухвалість минає. Щоб продукувати відеоролики, необов'язково займати президентське крісло

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рахманін - Зеленському: Мода на понтову зухвалість минає. Щоб продукувати відеоролики, необов'язково займати президентське крісло

Для виходу з конституційної кризи необхідні зміни і Закону "Про Конституційний Суд", і Основного закону в тій частині, що стосується КС.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав глава фракції "Голос" Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо з державного органу глузує найвища посадова особа, це називається неповага до держави. Байдуже, подобається йому цей орган чи ні. Якщо в нас держава, а не взеленський патріархат.

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Жартуючи про Конституційний Суд, Зеленський ніби забув про те, що він більше не актор. І, до слова, про те, що, якби не КСУ, то рідна йому парламентська фракція була б дещо меншою.

Легковажне, зверхнє чи навіть презирливе ставлення до устрою, системи, правил і колег останнім часом було політичним трендом. Поразка найяскравішого послідовника цього стилю, Трампа, доводить, що мода на понтову зухвалість минає. Недарма в Штатах подейкували: найбільше поразки Дональда Фредовича прагнули у Держдепі й Пентагоні. Як висуванці республіканців, так і ставленики демократів. Адже не можна зневажати те, що маєш захищати. Не варто плюндрувати те, що є частиною держави. Безславний кінець неминучий.

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А для того, аби продукувати твіти чи відеоролики, необов’язково займати президентське крісло.

І трохи про нудне, але необхідне. Напевно, є сенс уточнення і Закону "Про Конституційний суд", і Основного закону в тій частині, що стосується КСУ. Є потреба збільшення вимог до кандидатів на посаду суддів КСУ. І щодо критеріїв доброчесності, і щодо обсягу й характеру знань. Багаторічний досвід прокурора або блискуче знання господарського права не робить з людину конституціоналіста. І розуміти Конституцію й вчити конституційне право треба ДО того, як отримаєш мантію", - розповів Рахманін.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні, коментуючи конституційну кризу: Поки що ми загасили пожежу, але сірники залишилися в руках "шкідників у мантіях".

Рахманін - Зеленському: Мода на понтову зухвалість минає. Щоб продукувати відеоролики, необовязково займати президентське крісло 01
Рахманін - Зеленському: Мода на понтову зухвалість минає. Щоб продукувати відеоролики, необовязково займати президентське крісло 02

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+53
Рахманин - Зеленскому: Мода на понтовую дерзость проходит. Чтобы продуцировать видеоролики, необязательно занимать президентское кресло - Цензор.НЕТ 2931
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13.11.2020 13:45
+46
Рахманин - Зеленскому: Мода на понтовую дерзость проходит. Чтобы продуцировать видеоролики, необязательно занимать президентское кресло - Цензор.НЕТ 7559
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13.11.2020 13:33
+34
Всрався? Молодець. А тепер штани зніми.
Ідіоте, чий би не був Рахманін, він на всі1000% ПРАВИЙ! От просто він правий, а не твоє зелене чмо.
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13.11.2020 13:41
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Найжалюгідніше явище - це "дєрзость" бздуна...
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13.11.2020 14:35 Відповісти
Услышал как то интересную фразу от человека из 25% - (Порошенко оставим в покое) Так вот он сказал - "янукович был умнее и при нем хоть что то правильно делалось". Дожились. Пардон - доголосовались. Прикол удался.
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13.11.2020 14:50 Відповісти
Естественно умнее... Преступник, предатель и т.д., но не дурак... Даже схемы у большинства его подельников были многоходовыми, а не как у этих рукожопов, что двуходовка для них верх гениальности))) И таких сравнений можно приводить и приводить... Да и с выборами... Янык смог удержаться с 2004 по 2010-й, и не постиг судьбу всех "сбитых летчиков"...
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13.11.2020 15:37 Відповісти
Рахманин видать забыл кем его избрали? Напомню ему - народным депутатом. И вместо того,чтобы запиливать такой-же беспонтовый видосик, мог бы начать чуть более плодотворней работать депутатом - например подать свой закон о КС. А так хочется ему ответить его же славами - Чтобы продуцировать видеоролики, необязательно занимать кресло нардепа!
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13.11.2020 15:14 Відповісти
"Сам дурак"?))) Как знакомо)))
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13.11.2020 15:39 Відповісти
РАЗОЗЛІЛО ? А мене порадувало- нарешті Рахманін показав зуби ЗЕбілу!
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13.11.2020 19:52 Відповісти
Сглатывай
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13.11.2020 21:30 Відповісти
Красиво сказано...
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13.11.2020 15:45 Відповісти
Рахманін - Зеленському: Мода на понтову зухвалість минає. Щоб продукувати відеоролики, необов'язково займати президентське крісло - Цензор.НЕТ 941
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13.11.2020 16:55 Відповісти
нет нет нет все нормально будут мамочки ходить на йогурт просить *** ДАМ, зеленский подаст
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14.11.2020 00:03 Відповісти
Рахманин красава прямо под дых Зелебобику
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13.11.2020 17:36 Відповісти
Много у нас диковин, каждый мудак Бетховен, каждый осёл Рахманин, каждый Иван Сусанин.
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13.11.2020 19:24 Відповісти
Рашістская падаль бєснуєтся, а ЗЕленая вспливает на собственном говне
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13.11.2020 19:54 Відповісти
Лева, то по чем свой зад в аренду хачам сжаешь?
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13.11.2020 21:31 Відповісти
Адже не можна зневажати те, що маєш захищати.

Все своє життя клоун тільки те й робив, що зневажав державу Україна. З цією метою він і прийшов у крісло президента, щоб сплюндрувати Україну. Що лазар каганович не встигли зробити у 1932 - 1933 роках, блазень зеленський намагається завершити у 2019 -2021 роках.
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13.11.2020 20:55 Відповісти
и кстати во время карантина отменяется нах цензурирование
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14.11.2020 00:04 Відповісти
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