12 400 11
Міносвіти рекомендує вишам із 16 листопада перейти на змішану форму навчання
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністерство освіти і науки рекомендувало закладам вищої та професійної передвищої освіти перейти на змішану форму навчання.
Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Із 16 листопада 2020 року навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти МОН рекомендує проводити за змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні та закладі освіти. Лист уже надіслано керівникам закладів освіти", - повідомив міністр.
Він зазначив, що організовуючи навчання за дистанційною або змішаною формами, варто враховувати зміни до правил карантину та попередні рекомендації МОН.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
или еще нет?
Здивоавний! Коли це заслуженого плагіатора прижначили?
Здивований! Коли це заслуженого плагіатора призначили?