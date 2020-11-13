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Міносвіти рекомендує вишам із 16 листопада перейти на змішану форму навчання

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міносвіти рекомендує вишам із 16 листопада перейти на змішану форму навчання

Міністерство освіти і науки рекомендувало закладам вищої та професійної передвищої освіти перейти на змішану форму навчання.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Із 16 листопада 2020 року навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти МОН рекомендує проводити за змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні та закладі освіти. Лист уже надіслано керівникам закладів освіти", - повідомив міністр.

Він зазначив, що організовуючи навчання за дистанційною або змішаною формами, варто враховувати зміни до правил карантину та попередні рекомендації МОН.

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Автор: Наталя Джума
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...она уже давно смешанная... С этим, коричневым, что так любят наши 73%, но не с шоколадом Минобразования рекомендует вузам с 16 ноября перейти на смешанную форму обучения - Цензор.НЕТ 2808
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13.11.2020 13:57 Відповісти
жареный петух клюнул?
или еще нет?
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13.11.2020 13:59 Відповісти
Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет Джерело:https://censor.net/ua/n3230928

Здивоавний! Коли це заслуженого плагіатора прижначили?
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13.11.2020 14:22 Відповісти
Давно уже пора переходить на дитанционное школам и университетам
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13.11.2020 14:22 Відповісти
Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет Джерело:https://censor.net/ua/n3230928

Здивований! Коли це заслуженого плагіатора призначили?
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13.11.2020 14:23 Відповісти
Харківські діти з понеділка ідуть до школи.
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13.11.2020 14:44 Відповісти
********
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13.11.2020 14:48 Відповісти
Змішана це як? На місцях зроблять, що тиждень учаться одні, тиждень інші. Як не крути, хворі учні в школу потраплять. Вчителі будуть кожний день в школі поки їх швидка не вивезе.У ЧОМУ КАРАНТИННІ ОБМЕЖЕННЯ? І якщо бізнес 100% потерпає від карантину, школи потерпають від тупості керівників. В освіті ще багато червоних директорів кому за 60.
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13.11.2020 14:55 Відповісти
Лекції - дистанційно, практичні - аудиторно.
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13.11.2020 17:06 Відповісти
То б то і не вашим і не нашим ! Так наче карантин є, і наче його не має ? Це повний ідіотизм , особливо враховуючи середній вік викладачів, тих хто за ці копійки наважився працювати в школах та інших навчальних закладах! Це призведе до того, що дійсно не буде КОМУ ні лікувати, ні навчати!
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13.11.2020 16:11 Відповісти
В Миколаєві з понеділка починають працювати університети .......
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13.11.2020 16:26 Відповісти
 
 