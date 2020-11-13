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Профільний комітет схвалив до розгляду Радою законопроєкти про збільшення квоти суддів КС, необхідної для розгляду проваджень

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Профільний комітет схвалив до розгляду Радою законопроєкти про збільшення квоти суддів КС, необхідної для розгляду проваджень

Парламентський комітет з питань правової політики рекомендує Верховній Раді включити до порядку денного сесії законопроєкт №4311, що пропонує встановити, що Конституційний Суд України (КС) повноважний здійснювати конституційне провадження, якщо в його складі не менше мають повноваження 17 суддів.

Таке рішення було прийнято на засіданні комітету, проведеного в режимі відеоконференції в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт №4311 "Про внесення змін до ст.10 закону України "Про Конституційний суд", авторства групи народних депутатів на чолі з Олександром Корнієнком (фракція" Слуга народу "), Ярославом Юрчишиним (фракція "Голос"), пропонує встановити, що Конституційний суд повноважний здійснювати конституційне провадження, якщо в його складі мінімум 17 суддів КС, які мають повноваження.

Комітет також рекомендував парламенту скоротити на половину терміни подачі альтернативних законопроєктів і підготовки до першого читання цього законопроєкту.

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Профільний комітет також рекомендував парламенту включити до порядку денного альтернативні законопроєкти №4311-1 і №4311-2.

Законопроєкт №4311-1 пропонує встановити, що КС є повноважним здійснювати конституційне провадження, якщо в його складі мінімум 2/3 суддів КС, які мають повноваження.

Законопроєкт №4311-2 пропонує скоротити до 10 з 12 кількість суддів, повноважних здійснювати конституційне провадження.

Автор: Анастасія Потіха
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ну тепер судді заживуть ще краще.будуть брати гроші щоб не приходити на засідання.
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13.11.2020 15:16 Відповісти
 
 