Профільний комітет схвалив до розгляду Радою законопроєкти про збільшення квоти суддів КС, необхідної для розгляду проваджень

Парламентський комітет з питань правової політики рекомендує Верховній Раді включити до порядку денного сесії законопроєкт №4311, що пропонує встановити, що Конституційний Суд України (КС) повноважний здійснювати конституційне провадження, якщо в його складі не менше мають повноваження 17 суддів.

Таке рішення було прийнято на засіданні комітету, проведеного в режимі відеоконференції в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт №4311 "Про внесення змін до ст.10 закону України "Про Конституційний суд", авторства групи народних депутатів на чолі з Олександром Корнієнком (фракція" Слуга народу "), Ярославом Юрчишиним (фракція "Голос"), пропонує встановити, що Конституційний суд повноважний здійснювати конституційне провадження, якщо в його складі мінімум 17 суддів КС, які мають повноваження.

Комітет також рекомендував парламенту скоротити на половину терміни подачі альтернативних законопроєктів і підготовки до першого читання цього законопроєкту.

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Профільний комітет також рекомендував парламенту включити до порядку денного альтернативні законопроєкти №4311-1 і №4311-2.

Законопроєкт №4311-1 пропонує встановити, що КС є повноважним здійснювати конституційне провадження, якщо в його складі мінімум 2/3 суддів КС, які мають повноваження.

Законопроєкт №4311-2 пропонує скоротити до 10 з 12 кількість суддів, повноважних здійснювати конституційне провадження.