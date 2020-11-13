У Білорусі запропонували позбавляти громадянства за спричинення тяжкої шкоди інтересам країни
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Депутати Палати представників Національних зборів готують до розгляду в другому читанні на осінній сесії законопроєкт про зміну закону "Про громадянство Республіки Білорусь".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БелТА.
"Передбачається можливість втрати білоруського громадянства внаслідок участі в терористичній та іншій екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі", - повідомила депутатка Марія Василевич.
Також, за словами Василевич, у новому законопроєкті виключаються випадки, коли "припинення громадянства допомагає уникнути відповідальності за злочин".
Депутатка розповіла, що згідно з документом планується розширити перелік тих, хто має право отримати білоруське громадянство в спрощеному порядку, і впровадити новий для Білорусі інститут - поновлення в громадянстві.
"Крім того, пропонується уточнити підстави для відмови в прийнятті до розгляду заяви про набуття громадянства і встановити їх для припинення розгляду такої заяви", - зазначила Василевич.
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Ведь это получается по Щедрину, как унтер офицерская вдова, что сама себя высекла.
"В Минске строят гигантскую тюрьму для «врагов Лукашенко» - раньше она была долгостроем, но сейчас темпы введения в эксплуатацию резко ускорились на фоне протестов.
Комплекс находится в Колядичах, примерно в получасе езды от Минска. Он стоит посреди промышленной зоны. За мощным забором - поля, склады и небольшой частный сектор (с курами, металлоломом и собственной бронированной разведывательно-дозорной машиной под забором).
Этот комплекс строится за счет города. В УКС Мингорисполкома нам сообщили, что первую очередь они планируют сдать в декабре этого года, однако с полной уверенностью говорить об этом в ведомстве не решились: всякое может произойти.
Тем не менее большая часть построек сегодня выглядит практически готовой.
Такого объекта стране действительно не хватает - заявили в МВД Беларуси."
("Русский Еврей")
Бульбофюрер снимет гражданство со всех кто против него а потом проведет выборы.
Ибо остальной живности там не останется
Головокружительная карьера от "мисс" - через "эскорт" у Лукашенко - в депутаты декоративного парламента. Ума не хватает даже сейчас понять - что ее, дуру, сейчас тоже имеют в извращенной форме. У гестаповцеа из ОМОН хоть балаклавы есть - призрачный шанс остаться неподсудными.
А эта проститутка молода и узнаваема - не отмыться...
У них , за то что ходят с цветочками и флагами , могут лишить всех прав...
У нас половина зРады просила ***** ввести войсках , и ничего - даже "талоны на усиленное питание получают" , а дЭбилы еще за них упорото продолжают голосовать ...
Его лечить надо, справка ещё из"ссср" есть, а не лишать гражданства!!! Любопытно, а у зЕ, есть?
Украину к глобальной нищете.
Интересно, а усатого первым лишат?