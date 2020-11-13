УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5276 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
2 440 34
Білорусь (5970) громадянство (912)

У Білорусі запропонували позбавляти громадянства за спричинення тяжкої шкоди інтересам країни

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Білорусі запропонували позбавляти громадянства за спричинення тяжкої шкоди інтересам країни

Депутати Палати представників Національних зборів готують до розгляду в другому читанні на осінній сесії законопроєкт про зміну закону "Про громадянство Республіки Білорусь".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БелТА.

"Передбачається можливість втрати білоруського громадянства внаслідок участі в терористичній та іншій екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі", - повідомила депутатка Марія Василевич.

Також, за словами Василевич, у новому законопроєкті виключаються випадки, коли "припинення громадянства допомагає уникнути відповідальності за злочин".

Депутатка розповіла, що згідно з документом планується розширити перелік тих, хто має право отримати білоруське громадянство в спрощеному порядку, і впровадити новий для Білорусі інститут - поновлення в громадянстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарні Мінська помер активіст, якого побили за біло-червоний прапор

"Крім того, пропонується уточнити підстави для відмови в прийнятті до розгляду заяви про набуття громадянства і встановити їх для припинення розгляду такої заяви", - зазначила Василевич.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+11
...не сбылась твоя мечта, вася, ходи недоизнасилованным В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 2201 Хорошо хоть Порох регулярно откладывает тебе личинки в штаны - хоть это тебя утешает? В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 7012 В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 8311
показати весь коментар
13.11.2020 14:04
+9
Окуенная идея! Вот бы у нас так же. Я даже кандидата № 1 знаю. Ну букву "З" начинается. Там "тяжкий вред интересам страны" не один лист займет.
показати весь коментар
13.11.2020 14:22
+8
Наверняка будет интересен масштаб личности "депутата" Василевич.
Головокружительная карьера от "мисс" - через "эскорт" у Лукашенко - в депутаты декоративного парламента. Ума не хватает даже сейчас понять - что ее, дуру, сейчас тоже имеют в извращенной форме. У гестаповцеа из ОМОН хоть балаклавы есть - призрачный шанс остаться неподсудными.
А эта проститутка молода и узнаваема - не отмыться...
показати весь коментар
13.11.2020 14:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Первый кандидат - бульбофюрер!
показати весь коментар
13.11.2020 13:59 Відповісти
Бульбофюрер ведёт себя с гражданами Беларуси, как барин с крепостными. Шо хочу, то и творю и это в 21 веке. Интересно насколько их хватит ходить выходными взад-вперёд с плакатиками и сэлфи
показати весь коментар
13.11.2020 14:04 Відповісти
Ну, а кто же это всё породил? Уж не сами ли эти граждане этой Беларуссии?
показати весь коментар
13.11.2020 14:06 Відповісти
пока не примут закон о лишении гражданства , как-никак экстремисты.
показати весь коментар
13.11.2020 15:23 Відповісти
...не сбылась твоя мечта, вася, ходи недоизнасилованным В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 2201 Хорошо хоть Порох регулярно откладывает тебе личинки в штаны - хоть это тебя утешает? В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 7012 В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 8311
показати весь коментар
13.11.2020 14:04 Відповісти
В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 1532
показати весь коментар
13.11.2020 14:05 Відповісти
Так, что, Сашку бульборождённого в политотделе СА лишат гражданства? Сябры, у вас все в правительстве психически нездоровые или есть хоть один без шизофрении?
Ведь это получается по Щедрину, как унтер офицерская вдова, что сама себя высекла.
В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 4328
показати весь коментар
13.11.2020 14:04 Відповісти
Ну, що я писав? На, читай:
"В Минске строят гигантскую тюрьму для «врагов Лукашенко» - раньше она была долгостроем, но сейчас темпы введения в эксплуатацию резко ускорились на фоне протестов.
Комплекс находится в Колядичах, примерно в получасе езды от Минска. Он стоит посреди промышленной зоны. За мощным забором - поля, склады и небольшой частный сектор (с курами, металлоломом и собственной бронированной разведывательно-дозорной машиной под забором).
Этот комплекс строится за счет города. В УКС Мингорисполкома нам сообщили, что первую очередь они планируют сдать в декабре этого года, однако с полной уверенностью говорить об этом в ведомстве не решились: всякое может произойти.
Тем не менее большая часть построек сегодня выглядит практически готовой.
Такого объекта стране действительно не хватает - заявили в МВД Беларуси."
("Русский Еврей")
показати весь коментар
13.11.2020 15:22 Відповісти
Наверное и расстрельные комнаты там будут. Сябры, примите мои поздравления. Вы это сами вырастили.
показати весь коментар
13.11.2020 15:26 Відповісти
Страна и государство разные вещи.
Бульбофюрер снимет гражданство со всех кто против него а потом проведет выборы.
показати весь коментар
13.11.2020 14:06 Відповісти
а вот это опыт который можно и нужно адаптировать к нашим условиям...
показати весь коментар
13.11.2020 14:07 Відповісти
Врахувати при принятті закону про колаборантів (колорадів і в самій Раді).
показати весь коментар
13.11.2020 14:38 Відповісти
Нормально... Спочатку позбавлЯть громадянства, потім депортувать з країни... Ну, а там і до Куропат недалеко... Боліт у Біловезькій пущі вистачає, є де розстріляних хоронить......
показати весь коментар
13.11.2020 14:07 Відповісти
Ні не так - читайте текст - "виключаються випадки, коли "припинення громадянства допомагає уникнути відповідальності за злочин" - тобто зразу позбавлять громадянства, а потім людина відсидить за "скоєне"!!! О, ноу хау від Лукашеску!!!
показати весь коментар
13.11.2020 14:20 Відповісти
Та я вже на це й уваги не звертав... Як і на "відновлення в правах", "іскуплением кровью"...
показати весь коментар
13.11.2020 14:30 Відповісти
В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 7233
показати весь коментар
13.11.2020 14:08 Відповісти
Так Лука нарушивший Конституцию и захвативший власть будет первый на очереди У Білорусі запропонували позбавляти громадянства за спричинення тяжкої шкоди інтересам країни - Цензор.НЕТ 2746
показати весь коментар
13.11.2020 14:09 Відповісти
О, тогда очень скоро там жабы начнут пользовать гадюк
Ибо остальной живности там не останется
показати весь коментар
13.11.2020 14:12 Відповісти
Якщо так будуть позбавлять громадянства то залишиться лише лука під охороною своїх мавп.
показати весь коментар
13.11.2020 14:13 Відповісти
Так легитимность Лукашеску и его банды закончилась еще 10 сентября. И все *законы* что будут приняты самопровозглашенным диктатором не имеют силы.
показати весь коментар
13.11.2020 14:13 Відповісти
Наверняка будет интересен масштаб личности "депутата" Василевич.
Головокружительная карьера от "мисс" - через "эскорт" у Лукашенко - в депутаты декоративного парламента. Ума не хватает даже сейчас понять - что ее, дуру, сейчас тоже имеют в извращенной форме. У гестаповцеа из ОМОН хоть балаклавы есть - призрачный шанс остаться неподсудными.
А эта проститутка молода и узнаваема - не отмыться...
показати весь коментар
13.11.2020 14:15 Відповісти
и шо ,теперь луку лишат гражданства?
показати весь коментар
13.11.2020 14:22 Відповісти
Окуенная идея! Вот бы у нас так же. Я даже кандидата № 1 знаю. Ну букву "З" начинается. Там "тяжкий вред интересам страны" не один лист займет.
показати весь коментар
13.11.2020 14:22 Відповісти
Нет. Его вместе с К сначала привести к криминальной ответственности.
показати весь коментар
13.11.2020 15:37 Відповісти
Вот тут проблемка. УК выписан такими соплями по асфальту, что не привлечешь. "Нет у вас методов проти Кости Сопрыкина".
показати весь коментар
13.11.2020 16:12 Відповісти
От зняли з нього громадянство - і як йому бути?..куди йому йти?..Всі кругом - громадяни,і він якийсь поц,ні те ні се...Пенсію заберуть,мешкання (якщо державне) заберуть,в магазин не пустять,з роботи виженуть...Куди бєдному крєстьяніну податьца?..Тіко в Москву,віником махати,генофонд покращувати...
показати весь коментар
13.11.2020 14:30 Відповісти
Класс !
У них , за то что ходят с цветочками и флагами , могут лишить всех прав...
У нас половина зРады просила ***** ввести войсках , и ничего - даже "талоны на усиленное питание получают" , а дЭбилы еще за них упорото продолжают голосовать ...
показати весь коментар
13.11.2020 14:34 Відповісти
Это не в Беларуси, а в бсср. Никак Беларусь не родится, все схватки, схватки...
показати весь коментар
13.11.2020 14:38 Відповісти
Так это что - лукашеску на законных основаниях теперь выпрут на па-рашку? У Білорусі запропонували позбавляти громадянства за спричинення тяжкої шкоди інтересам країни - Цензор.НЕТ 544
показати весь коментар
13.11.2020 15:06 Відповісти
Не трогайте саню3%!!!
Его лечить надо, справка ещё из"ссср" есть, а не лишать гражданства!!! Любопытно, а у зЕ, есть?
показати весь коментар
13.11.2020 16:19 Відповісти
Україна забов'язана застосувати це,по відношенню до обожнувателів кацапщіни.
показати весь коментар
13.11.2020 16:41 Відповісти
По такому закону у нас можно посадить абсолютно все бывшие правительства приведшие
Украину к глобальной нищете.
показати весь коментар
13.11.2020 19:11 Відповісти
"В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны"
Интересно, а усатого первым лишат?
показати весь коментар
14.11.2020 01:06 Відповісти
 
 