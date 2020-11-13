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69-річний чоловік випав з автобуса і помер на зупинці у Львові, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

69-річний чоловік випав з автобуса і помер на зупинці у Львові, - Нацполіція

На зупинці громадського транспорту у Львові помер 69-річний чоловік. За словами очевидців, він випав з автобуса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

12 листопада близько 17.40 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про чоловіка, який загинув унаслідок ДТП на зупинці громадського транспорту по вулиці Грінченка у Львові.

Правоохоронці встановили особу загиблого - 69-річного жителя одного із сіл Жовківського району. За словами очевидців події, чоловік нібито випав з автобуса на тротуар і від травм помер на місці події.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Автор: Анастасія Потіха
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Одне знаю чітко - у Львові забитих людьми маршруток нема...Два-три стоячих і то не часто побачиш...Щодо Грінченка - це вулиця де максимальна швидкість 30 км в годину...На одній стороні базари,на другій багатоповерхівки,через кожні 50 метрів переходи...Тим паче випадок на зупинці...Може,водій не винен?..
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13.11.2020 14:22 Відповісти
А что там ездит по Гринченка - новые Электроны и МАЗы, или раздолбанные Богданы?
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13.11.2020 14:33 Відповісти
У файному місті Лева є чималий негатив.Міський транспорт традиційно надто перевантажений - люд у ньому як ті оселедці в діжці, особливо у години пік. По собі особисто це знаю, на відміну від мудрого Володимира... Романчука - мабуть, він працівник управління міського транстпорту та боронить за вказівкою своїх верхів честь мундиру?
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13.11.2020 15:15 Відповісти
Мужичок ,вероятно, и выпал потому,что умер.Тем более на остановке.Вина водителя вообще не просматривается.
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13.11.2020 15:48 Відповісти
а это засняла видеокамера Авакова?
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14.11.2020 00:05 Відповісти
 
 