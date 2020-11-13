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Смерть 35-річної дружини ексміністра охорони здоров'я Квіташвілі: поліція відкрила кримінальне провадження

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Смерть 35-річної дружини ексміністра охорони здоров'я Квіташвілі: поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті 35-річної жінки в одній зі столичних лікувальних закладів після проведення планової операції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції.

"До чергової частини поліції Києва із заявою звернувся чоловік, який повідомив про те, що після проведення хірургічної операції у одній з лікарень померла його дружина. Він додав, що можлива причина смерті є неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками. Попередньо встановлено, що 35-річна жінка мала ряд операцій у декількох клініках міста Києва, однак після останньої вона померла", - йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України, в рамках якого призначено проведення судово-медичної експертизи. Також слідчі направили до суду клопотання на отримання необхідної медичної документації із закладу, в якому вона лікувалася.

Дивіться також: В Умані почали проводити операції на серці. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одній зі столичних приватних клінік після операції на жовчному міхурі померла 35-річна Анастасія Островська - дружина ексміністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Одна из клиник -это «Борис» Радуцкого. Который учит нас в носу ковыряться и насоветовал Зеле «карантин выходного дня»
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13.11.2020 14:19
+10
Вы хоть видели ети частные клиники в Украине? Тупые домохозяйки купившие дипломы врачей пооткрывали в своих квартирах офисы и назвали ето клиниками. Тут даже зубы страшно лечить, а они серьезные операции себе делают в сомнительный забегаловках.
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13.11.2020 14:21
+10
Насміхатись про смерть людини просто неприпустимо, може б адмін закрив би коменти.
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13.11.2020 14:23
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Одна из клиник -это «Борис» Радуцкого. Который учит нас в носу ковыряться и насоветовал Зеле «карантин выходного дня»
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13.11.2020 14:19 Відповісти
Не нерв , а сосуд или артерию
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13.11.2020 14:25 Відповісти
Не уявляю, чому так. Багато років звертаюсь саме до цієї клініки. Все добре, гарні лікарі, чудовий догляд, хоча може і трохи дорогувато.. Є чудова плеяда лікарів, найкраща педіатр Ірина *, найкращий терапевт Марина *,чудові хірурги, ЛОР, УЗІ, гастроентеролог Інна *, всім їм дай Боже здоров"я і не хворіти, співчуваю всім фігурантам цієї справи, вкрай прикро, що це так сталося і загинула молода жінка, хай спочиває з Богом, Панове, будьте відповідальні і обачні, немає слів розділити біль і горе родичів Спочилої, дуже жаль..
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13.11.2020 21:51 Відповісти
Вы хоть видели ети частные клиники в Украине? Тупые домохозяйки купившие дипломы врачей пооткрывали в своих квартирах офисы и назвали ето клиниками. Тут даже зубы страшно лечить, а они серьезные операции себе делают в сомнительный забегаловках.
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13.11.2020 14:21 Відповісти
100 баллов
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13.11.2020 14:25 Відповісти
Пришел я как-то к частникам с ушибом мизинца ноги. Превдо хирург решил шо у меня проблемы со спиной и послал на мрт спины за 1500 ну и я его послал на мрт мозга)
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13.11.2020 14:50 Відповісти
Добробут вполне нормальная сеть клиник.
А врачи там работают те, что раньше в гос. клиниках работали или совмещают.
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13.11.2020 15:28 Відповісти
Ну так вы не ходите туда где домохозяйки. Пойдите в нормальную клинику. А зубы можете в Аванто полечить, там и врачи хорошие и оборудование
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13.11.2020 22:35 Відповісти
Пришел к доктору с синяком, а тебе отрезали и продали почку.
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13.11.2020 14:21 Відповісти
Насміхатись про смерть людини просто неприпустимо, може б адмін закрив би коменти.
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13.11.2020 14:23 Відповісти
а нахрен нам писать про ЭТО вообще
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13.11.2020 15:07 Відповісти
35-летняя Анастасия Островская - жена экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили.
Карма?
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13.11.2020 14:24 Відповісти
да, надо закрыть комменты, люди не ведают, что несут....
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13.11.2020 14:26 Відповісти
Кувітошвілю прыготуватысь..
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13.11.2020 14:48 Відповісти
Ужас какой. Как жаль. Такая симпатичная девушка.
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13.11.2020 14:27 Відповісти
Ммм, да. Не разобрался Саша в украинских реалиях. Надо было делать как все наши чинуши: кричат о реформах и достижениях, но лечатся в Европе. Сочувствую.
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13.11.2020 14:35 Відповісти
в государственной Феофании лечатся. они не дураки
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13.11.2020 14:57 Відповісти
Хаос и безответственность власти не может не привести к безответственности и расхлябанности некоторых людей. Отсюда и такое и отсюда и наезды на людей на остановках общественного транспорта и т.п.
Необходимы незамедлительно новые выборы президента и парламента
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13.11.2020 14:44 Відповісти
в платных клиниках вообще не нужно лечиться. настоящие практики только в государственных больницах работают. и все великие врачи были бескорыстны. Смерть 35-річної дружини ексміністра охорони здоров'я Квіташвілі: поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 7017
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13.11.2020 15:00 Відповісти
Смерть 35-річної дружини ексміністра охорони здоров'я Квіташвілі: поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 4954
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13.11.2020 17:25 Відповісти
Кучма в свое время тоже сделал операцию у наших супер врачей. Министр здравоохранения по телику говорил , что операция плевая (кишечная спайка) - но сделали плохо и
мудрый Кучма рвонул в Германию переделывать. Потом месяц в Баден-Бадене (сотня чиновников с ним поехала тоже подлечиться).

Жив до сих пор.
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13.11.2020 19:07 Відповісти
"Реформатор" медицины, посидел, посидел министром да и слинял. теперь ему Украина пенсию платить будет, и 35 лет стажа не нужно.
Учитесь, студенты "стаж" зарабатывать!
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13.11.2020 19:27 Відповісти
Министр здравоохранения (хоть и бывший) жалуется на врачей.. Смерть 35-річної дружини ексміністра охорони здоров'я Квіташвілі: поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 9025
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13.11.2020 22:43 Відповісти
 
 