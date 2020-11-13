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Рішення Кабміну про карантин вихідного дня мають виконувати всі суб'єкти господарювання, - Шмигаль

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Рішення Кабміну про карантин вихідного дня мають виконувати всі суб'єкти господарювання, - Шмигаль

Мери міст не мають повноважень робити винятки для об'єктів, внесених до переліку постанови про карантин вихідного дня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що за рішенням Уряду протягом вихідних заклади, визначені в переліку, підлягають закриттю або не повинні приймати відвідувачів. А також наголосив, що міські голови не мають повноважень робити винятки для об’єктів, що внесені до переліку постанови.

"У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень Уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Рішення Уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання, які розташовуються на території України. Карантин вихідного дня стосується винятково визначеного переліку суб’єктів господарювання, які є на території України. Якщо це, наприклад, ТРЦ, то він має бути закритий протягом вихідних", — зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеві органи влади не можуть ігнорувати карантин вихідного дня, - Немчінов

За словами глави уряду, голови ОДА мають скоординувати роботу місцевої поліції та Держпродспоживслужби для перевірки суб’єктів господарювання, які на вихідні не повинні приймати відвідувачів.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував очільника Уряду про те, що відбулися перемовини з великими торговельними мережами, і всі учасники ринку запевнили представників держави, що працюватимуть згідно із законодавством. Крім того, Арсен Аваков зазначив, що біля великих торгових об’єктів чергуватимуть представники Національної поліції.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Правильно. Крепостные должны сидеть по домам. А то, глядишь, бунт задумают, и вынесут всю зелёную банду с Банковой, а армия не вмешается.

Вообще вы достали всех со своим дурантином. Население перестаёт бояться. "Ковид" был неплохим дуриловом, но у всякого развода есть предел. Вот он и подкрался.
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13.11.2020 14:24
+8
Решение Кабмина о карантине выходного дня должны выполнять все субъекты хозяйствования, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2530
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13.11.2020 14:23
+7
Городской глава Тернополя Сергей Надал заявил, что карантина выходного дня в городе не будет. По его словам, эти ограничения уничтожат экономику города.Источник: https://censor.net/ru/n3230932

И это не только в Тернополе!
То, что местные власти многих городов просто "клали с прибором" на ваши решения, говорит, очкарик, что вертикаль вашего управления имеет размер не больше, чем причандал "сиониста Пидорова".
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13.11.2020 14:31
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Решение Кабмина о карантине выходного дня должны выполнять все субъекты хозяйствования, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3785
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13.11.2020 14:21 Відповісти
Решение Кабмина о карантине выходного дня должны выполнять все субъекты хозяйствования, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2530
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13.11.2020 14:23 Відповісти
Правильно. Крепостные должны сидеть по домам. А то, глядишь, бунт задумают, и вынесут всю зелёную банду с Банковой, а армия не вмешается.

Вообще вы достали всех со своим дурантином. Население перестаёт бояться. "Ковид" был неплохим дуриловом, но у всякого развода есть предел. Вот он и подкрался.
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13.11.2020 14:24 Відповісти
Это ты всех достал. Рішення Кабміну про карантин вихідного дня мають виконувати всі суб'єкти господарювання, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5834
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13.11.2020 14:30 Відповісти
Вы так верно написали: население. Это правильное определение. Люди не подходит. Люди умеют думать и беспокоиться за родных, родителей и близких.
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13.11.2020 14:34 Відповісти
Но, людей мало; около 10%.

Остальное голосует за ОПЗЖ, "слуг", Юлю и т.д. С них какой спрос ? Такими родились; даже школа бессильна.
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13.11.2020 14:47 Відповісти
А коли ці рідні взагалі не можуть потрапити до лікарні на планове лікування чи операцію? Чи ти сирота?
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13.11.2020 14:48 Відповісти
Отвечаю. Я в прошлую пятницу, ночью, возила свою дочку по скорой, было подозрение что нужна срочная операция. Возила в Добробут. Дочку застраховала три года назад.Нас приняли. Готовы были при необходимости оперировать, к счастью это не понадобилось. Если что-то случится с отцом, не дай Бог. Я повезу ешо в Обериг или Добробут и там нас приймут.
Так что ты сама решай, кто из нас кто. Я вдова с маленькими детьми. работающая с утра и до вечера и спопобная обеспечить и себя и родных. Или люди, которые только жаловаться могут и которым все должны
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13.11.2020 14:58 Відповісти
Ти забула написати, що ще й інвалідність маєш.
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13.11.2020 15:10 Відповісти
Ну, ты и дура. Желаю тебе никогда моего счастья не иметь...
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13.11.2020 15:20 Відповісти
Гарна в тебе робота, що аж стільки читачів маєш.
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13.11.2020 15:25 Відповісти
Читатели у меня еще со времен Майдана. Тогда я была домохозяйкой, муж работал я дома с детьми была.
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13.11.2020 15:30 Відповісти
Тоді не такі вже й маленькі. Іди працюй, не відволікатиму.
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13.11.2020 15:32 Відповісти
У меня отпуск. Старшей дочери 12 лет она еще не пошла на работу и не сняла квартиру... И я бы не сказала, что очень взрослая.
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13.11.2020 15:39 Відповісти
Угу, точно..и благодаря сионистскому заговору всех бесстрашных в больницы Одессы и Полтавы уже не принимают..по факту начался режим сортировки
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13.11.2020 14:37 Відповісти
А какие симптомы ? С чем едут-то ?
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13.11.2020 14:48 Відповісти
З хронічними захворюваннями, як зверху наказали.
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13.11.2020 14:49 Відповісти
Интернет есть? Читай! Здесь
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13.11.2020 14:55 Відповісти
Ну, рассказал, да. Интересно. А кадры есть ? Хоть постановочные !
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13.11.2020 15:23 Відповісти
Навесні нікого з знайомих, хто хворів би, а зараз з тих, хто лежав, двоє, та вони нічого не бачили, з палат не випускали.
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13.11.2020 15:28 Відповісти
тебе надо сьемки из больницы где лежат люди на грани жизни и смерти?
настоятельно рекомендую срочно обратится к психиатру, психотерапевт тебе уже не поможет
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13.11.2020 16:01 Відповісти
Да, конечно. Я хочу видеть симптоматику, анализы, историю болезни. Мне нужно быть уверенным что мошенники в белых халатах не выдают обычную гриппозную пневмонию за "ковид".
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13.11.2020 22:15 Відповісти
Товарищ Наполеон Виссарионович, вам корона не жмет? Потому как в нынешнее время существует тайна личности и ваши хотения всем остальным глубоко посвист
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13.11.2020 23:43 Відповісти
Тайна личности ? Вы, похоже, застряли в 20-м веке.
Ваши перемещения отслеживаются 24 часа в сутки, с точностью полтора метра. Вы же сами с собой носите ваш радиомаячок: мобильный телефон.

Мне не нужны фамилии тех кто там "больны ковидом". Я спрашивал только о медицинской информации.
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13.11.2020 23:51 Відповісти
Начхальник зеленый выискался.
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13.11.2020 14:25 Відповісти
Логічно,адже Ахметов продає нам маму дешеву енергію по найвищій ціні в світі а гарантувала йому такі ціни команда ЗЕ під гарантування їх державним бюджетом.
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13.11.2020 14:26 Відповісти
Городской глава Тернополя Сергей Надал заявил, что карантина выходного дня в городе не будет. По его словам, эти ограничения уничтожат экономику города.Источник: https://censor.net/ru/n3230932

И это не только в Тернополе!
То, что местные власти многих городов просто "клали с прибором" на ваши решения, говорит, очкарик, что вертикаль вашего управления имеет размер не больше, чем причандал "сиониста Пидорова".
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13.11.2020 14:31 Відповісти
Тупые избиратели зеленского будут шляться и плевать на решение кабмина.
А умные противники будут беречь себя и своих близких.
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13.11.2020 14:32 Відповісти
Рішення Кабміну про карантин вихідного дня мають виконувати всі суб'єкти господарювання, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8410
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13.11.2020 14:39 Відповісти
Бгг. Интересно. А если бы этот карантин отказался выполнять скажем Кличко.
Вот бы веселуха была:
Приезжает Шмыгаль убеждать Кличко...
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13.11.2020 14:32 Відповісти
Рішення Кабміну про карантин вихідного дня мають виконувати всі суб'єкти господарювання, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 152
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13.11.2020 14:41 Відповісти
Местные выборы показали, что преЗЕрвативы уже никто в этой стране. В большинстве крупных городов, квартальная срань даже в тройку не вошла. Я уже не говорю про мэрские кресла. Поэтому местные власти будут и дальше посылать нахер квартальных шутов, ведь избирали мэров граждане городов, а не назначали в Киеве.
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13.11.2020 14:44 Відповісти
Прощайте, зелёные ушлёпки.
Вы пришли из ниоткуда, и уйдёте в никуда.
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13.11.2020 14:47 Відповісти
Гуляй дятеллллл
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13.11.2020 20:31 Відповісти
 
 