Рішення Кабміну про карантин вихідного дня мають виконувати всі суб'єкти господарювання, - Шмигаль
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Мери міст не мають повноважень робити винятки для об'єктів, внесених до переліку постанови про карантин вихідного дня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що за рішенням Уряду протягом вихідних заклади, визначені в переліку, підлягають закриттю або не повинні приймати відвідувачів. А також наголосив, що міські голови не мають повноважень робити винятки для об’єктів, що внесені до переліку постанови.
"У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень Уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Рішення Уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання, які розташовуються на території України. Карантин вихідного дня стосується винятково визначеного переліку суб’єктів господарювання, які є на території України. Якщо це, наприклад, ТРЦ, то він має бути закритий протягом вихідних", — зазначив Шмигаль.
За словами глави уряду, голови ОДА мають скоординувати роботу місцевої поліції та Держпродспоживслужби для перевірки суб’єктів господарювання, які на вихідні не повинні приймати відвідувачів.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував очільника Уряду про те, що відбулися перемовини з великими торговельними мережами, і всі учасники ринку запевнили представників держави, що працюватимуть згідно із законодавством. Крім того, Арсен Аваков зазначив, що біля великих торгових об’єктів чергуватимуть представники Національної поліції.
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Вообще вы достали всех со своим дурантином. Население перестаёт бояться. "Ковид" был неплохим дуриловом, но у всякого развода есть предел. Вот он и подкрался.
Остальное голосует за ОПЗЖ, "слуг", Юлю и т.д. С них какой спрос ? Такими родились; даже школа бессильна.
Так что ты сама решай, кто из нас кто. Я вдова с маленькими детьми. работающая с утра и до вечера и спопобная обеспечить и себя и родных. Или люди, которые только жаловаться могут и которым все должны
настоятельно рекомендую срочно обратится к психиатру, психотерапевт тебе уже не поможет
Ваши перемещения отслеживаются 24 часа в сутки, с точностью полтора метра. Вы же сами с собой носите ваш радиомаячок: мобильный телефон.
Мне не нужны фамилии тех кто там "больны ковидом". Я спрашивал только о медицинской информации.
И это не только в Тернополе!
То, что местные власти многих городов просто "клали с прибором" на ваши решения, говорит, очкарик, что вертикаль вашего управления имеет размер не больше, чем причандал "сиониста Пидорова".
А умные противники будут беречь себя и своих близких.
Вот бы веселуха была:
Приезжает Шмыгаль убеждать Кличко...
Вы пришли из ниоткуда, и уйдёте в никуда.