Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков упевнений, що "русофобські антитіла" зникнуть в Україні доволі швидко, оскільки українці і росіяни - два споріднені, при цьому не братні, народи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він сказав в інтерв'ю RT.

"Ми, як і раніше, вважаємо, що ми були і залишаємося двома спорідненими народами, при цьому не братніми", - сказав представник Кремля, говорячи про відносини РФ та України.

Він висловив думку, що за останні роки керівництво України неабияк попрацювало, щоб спровокувати ворожі відчуття у свого народу щодо Росії.

"Ми не думаємо, що це такий довгостроковий антиросійський імунітет. Ні, він не може бути довгостроковим. Ці антитіла минуть швидко ... Штучно насаджені русофобські антитіла минуть швидко", - наголосив Пєсков.

При цьому він зазначив, що місцеві вибори, що минули в Україні, та їхні результати засвідчили, що "антитіла не такі вже й сильні".

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