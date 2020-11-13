Пєсков упевнений, що "русофобські антитіла" в Україні вже ослабли і скоро минуть
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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков упевнений, що "русофобські антитіла" зникнуть в Україні доволі швидко, оскільки українці і росіяни - два споріднені, при цьому не братні, народи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він сказав в інтерв'ю RT.
"Ми, як і раніше, вважаємо, що ми були і залишаємося двома спорідненими народами, при цьому не братніми", - сказав представник Кремля, говорячи про відносини РФ та України.
Він висловив думку, що за останні роки керівництво України неабияк попрацювало, щоб спровокувати ворожі відчуття у свого народу щодо Росії.
"Ми не думаємо, що це такий довгостроковий антиросійський імунітет. Ні, він не може бути довгостроковим. Ці антитіла минуть швидко ... Штучно насаджені русофобські антитіла минуть швидко", - наголосив Пєсков.
При цьому він зазначив, що місцеві вибори, що минули в Україні, та їхні результати засвідчили, що "антитіла не такі вже й сильні".
Будь ласка, зачекайте...
Визнав наявність в Україні імунітету до цієї зарази, і заявив про свої "хотелки" щоб цей імунітит ослаб і Україна знову стала вразливою до зарази.
Украинцы не имеют ничего родственного с россиянами.
Народ родственный украинцам - это русские.
В составе УПА от 30 до 40% были русскими.
Более 50% армии Украины - это русские.
Половина русских Украины - это "антитела" которые опасаются враждебную всему русскому россию.
Мы - один народ!
Мы- братские народы!
Мы - родственные народы!
Песков не знает смысла слов "иммунитет", "русофобские"?
Оно, похоже, думает, что "иммунитет" - это про фобию (страх).
Так оно даже по-русски не понимает! Мышебрат....
Зараз на слуху, через ковід, імунітет.. антитіла...
От він і сує їх всди)
В Карелии откроют бутафорский концлагерь для детей
видео - https://youtu.be/rsdQSE-2i1g
Еще одно подтверждение того, что страна сошла с ума.
Причем это приняло характер массового соревнования, в котором каждый пытается превзойти других своей ипанутостью.
Вы только вдумайтесь, по пунктам:
- в Карелии открывают бутафорский концлагерь, уже готовы бараки и пулеметные вышки;
- для детей;
- на средства президентского гранта;
- на территории базы отдыха;
- преодолевая сопротивление местной общественности;
- силами Фонда "Открытые возможности".
В Карелии открывают музей - мемориал на месте финского детского (Маркиз- для детей концентрационного лагеря для перемещённых лиц действовавшего с 1941 по 1944 год. Это те милые фины что в особенностях охоты.
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