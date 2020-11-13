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Пєсков упевнений, що "русофобські антитіла" в Україні вже ослабли і скоро минуть

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Пєсков упевнений, що

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков упевнений, що "русофобські антитіла" зникнуть в Україні доволі швидко, оскільки українці і росіяни - два споріднені, при цьому не братні, народи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він сказав в інтерв'ю RT.

"Ми, як і раніше, вважаємо, що ми були і залишаємося двома спорідненими народами, при цьому не братніми", - сказав представник Кремля, говорячи про відносини РФ та України.

Він висловив думку, що за останні роки керівництво України неабияк попрацювало, щоб спровокувати ворожі відчуття у свого народу щодо Росії.

"Ми не думаємо, що це такий довгостроковий антиросійський імунітет. Ні, він не може бути довгостроковим. Ці антитіла минуть швидко ... Штучно насаджені русофобські антитіла минуть швидко", - наголосив Пєсков.

При цьому він зазначив, що місцеві вибори, що минули в Україні, та їхні результати засвідчили, що "антитіла не такі вже й сильні".

Читайте також: Пєсков про введення російських миротворців на Донбас: Не хотілося б вдаватися до такого інструменту

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+56
Лапті так і не зрозуміли Україну.
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13.11.2020 14:27
+55
Не учился усатый.
Не знает, что антитела вырабатываются для борьбы с болезнью!
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13.11.2020 14:30
+50
Здохните кацапы!!! Здохните твари!!
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13.11.2020 14:27
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Антитела бывают только к вирусу. Тоесть он признает, что русский мир-это болезнь?
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13.11.2020 15:02 Відповісти
Параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма !!))
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13.11.2020 15:22 Відповісти
Тобто пресс- секретар пахана московії практично офіційно визнав ідеологію срусского "мира" заразою.
Визнав наявність в Україні імунітету до цієї зарази, і заявив про свої "хотелки" щоб цей імунітит ослаб і Україна знову стала вразливою до зарази.
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13.11.2020 15:03 Відповісти
Русофобию , как термин , придумали в Кремле . Понятно , для чего.
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13.11.2020 15:05 Відповісти
Пєсков упевнений, що "русофобські антитіла" в Україні вже ослабли і скоро минуть - Цензор.НЕТ 6391 Пєсков упевнений, що "русофобські антитіла" в Україні вже ослабли і скоро минуть - Цензор.НЕТ 8897
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13.11.2020 15:09 Відповісти
Ты, тупой петух галантерейеый, для всего цивилизованного мира, дикая кремлевская орда является большим проблемным антителом, или вирусом, от которого еще нету вакцины, пока в силе только дедовский рецепт борьбы с нечистью, сжечь, как клопов.
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13.11.2020 15:10 Відповісти
Дедівський засіб проти колорадів,це гас та вогонь !!))
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13.11.2020 15:20 Відповісти
Лишь сферический ид*от может сравнивать народ (украинцев) с населением (россияне).
Украинцы не имеют ничего родственного с россиянами.
Народ родственный украинцам - это русские.
В составе УПА от 30 до 40% были русскими.
Более 50% армии Украины - это русские.
Половина русских Украины - это "антитела" которые опасаются враждебную всему русскому россию.
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13.11.2020 15:10 Відповісти
И Степа Бандера был русским, но шухерился.
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13.11.2020 17:45 Відповісти
Бандера нет. Но вот в винницком и одесском отделении УПА почти все русскими были. И Шухевич систематически приезжал отдыхать в одесских санаториях по поддельным документам. Шоб ты понимал, украинец - это изначально политическая идея. Самоназвание нации - русины. И украинскую политическую идею русских разделяло не меньше чем русин
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13.11.2020 17:57 Відповісти
кто такие бастарны по происхождению(певкины)? Кто такие (на этих же землях после певкинов) русины?
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14.11.2020 00:23 Відповісти
почему бастарны(певкины) напали на южных антов? Почему бастарны пытались захватить Киев, но были изгнаны из наших земель в сторону Вятки, больше нос не совали.
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14.11.2020 00:27 Відповісти
кста, русь-анты) изначально - это юго-восток, затем часть антов-руси осела у Киева(движуха с востока германцев, сармат, гуннов), часть антов-руси села в Карпатах... ЗАтем слышим , шо это русины?
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14.11.2020 00:32 Відповісти
А еще Шухевич отдыхал на Бали. Не знал? И к русинам москали не имеют никакого отношения.
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14.11.2020 10:05 Відповісти
Мешком по голове удареный чтоли? Распинались же ранее, что "одинарод"!
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13.11.2020 15:13 Відповісти
Пєсков упевнений, що "русофобські антитіла" в Україні вже ослабли і скоро минуть - Цензор.НЕТ 2321
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13.11.2020 15:13 Відповісти
Пєсков упевнений, що "русофобські антитіла" в Україні вже ослабли і скоро минуть - Цензор.НЕТ 4342
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13.11.2020 15:16 Відповісти
Що таке «родсвінніє, но прі єтам нє братсвєнніє»?! Кацапи і підкацапники деколи гонять відверту пургу!
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13.11.2020 15:19 Відповісти
досить
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13.11.2020 15:21 Відповісти
Что не нравится?
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13.11.2020 16:27 Відповісти
іноді
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13.11.2020 16:56 Відповісти
Чи можна таке сказати канадійцям? Чи говорять таку єрєсь поляки про чехів?! Що за дурдом?! Кацапи, ідіть на юх!
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13.11.2020 15:24 Відповісти
канада не україна
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13.11.2020 15:45 Відповісти
Канада більше Україна ніж сама Україна, хахол.
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15.11.2020 01:15 Відповісти
ти мабуть береги сплутав, втікач
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16.11.2020 22:00 Відповісти
Русофобские антитела? Т.е. Песков таки признает, что русня - это вирус?
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13.11.2020 15:21 Відповісти
syphilis rossijanum
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17.11.2020 06:14 Відповісти
Эволюция запоребрика:
Мы - один народ!
Мы- братские народы!
Мы - родственные народы!
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13.11.2020 15:22 Відповісти
"Мы не думаем, что это такой долгосрочный антироссийский иммунитет. Нет, он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро... Искусственно насажденные русофобские антитела пройдут быстро",

Песков не знает смысла слов "иммунитет", "русофобские"?
Оно, похоже, думает, что "иммунитет" - это про фобию (страх).

Так оно даже по-русски не понимает! Мышебрат....
Пєсков упевнений, що "русофобські антитіла" в Україні вже ослабли і скоро минуть - Цензор.НЕТ 868
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13.11.2020 15:22 Відповісти
От які знає "вумні" слова такі і говорить...
Зараз на слуху, через ковід, імунітет.. антитіла...
От він і сує їх всди)
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13.11.2020 15:31 Відповісти
Фактически этот идиот признаёт что "рюскемир"- это смертельно опасный вирус. Ну просто дебил. Что с него возьмёшь?
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13.11.2020 15:41 Відповісти
Налицо явный прогресс - раньше говорили что один народ, теперь уже что два разных.
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13.11.2020 15:22 Відповісти
Мышебратья с Лаптестана надеются что мы вернемся Пєсков упевнений, що "русофобські антитіла" в Україні вже ослабли і скоро минуть - Цензор.НЕТ 7741"Антитела" говорите исчезнут. Ну-ну!Пєсков упевнений, що "русофобські антитіла" в Україні вже ослабли і скоро минуть - Цензор.НЕТ 3377
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13.11.2020 15:28 Відповісти
Кого вы слушаете?
В Карелии откроют бутафорский концлагерь для детей

видео - https://youtu.be/rsdQSE-2i1g
Еще одно подтверждение того, что страна сошла с ума.
Причем это приняло характер массового соревнования, в котором каждый пытается превзойти других своей ипанутостью.

Вы только вдумайтесь, по пунктам:

- в Карелии открывают бутафорский концлагерь, уже готовы бараки и пулеметные вышки;
- для детей;
- на средства президентского гранта;
- на территории базы отдыха;
- преодолевая сопротивление местной общественности;
- силами Фонда "Открытые возможности".
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13.11.2020 15:34 Відповісти
Вношу ясность кацапы- твари. ***** есть *****. Дурак - есть дурак.
В Карелии открывают музей - мемориал на месте финского детского (МаркизПєсков упевнений, що "русофобські антитіла" в Україні вже ослабли і скоро минуть - Цензор.НЕТ 8079- для детей концентрационного лагеря для перемещённых лиц действовавшего с 1941 по 1944 год. Это те милые фины что в особенностях охоты.
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13.11.2020 17:50 Відповісти
Вот и новое поганяло песочному таракану - АНТИТЕЛО
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13.11.2020 15:38 Відповісти
Трамп дав московії 4 роки відпочинку, в америці знову всі трублять про росію та її неадекватність, далі буде цікавіше, головне ватникам не віддати владу.
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13.11.2020 15:45 Відповісти
Це тільки Кравчук і Зеленський їм простить 10 000 вбитих, а ті хто їх хоронив не пробачать окупанту, ні Криму, ні Донбасу.
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13.11.2020 15:47 Відповісти
Подумаешь, грабежи и убийства, пытки и казни, насилие и обман. Это такие пустяки. Ванек все равно нужно любить. Они такие няшки.
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13.11.2020 15:55 Відповісти
Песков ,ты падло идиот . Пєсков упевнений, що "русофобські антитіла" в Україні вже ослабли і скоро минуть - Цензор.НЕТ 1823
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13.11.2020 15:59 Відповісти
Интересно, он в это верит или надеется на это?
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13.11.2020 16:15 Відповісти
Как же у кацев свербит в причинном месте! Такая близкая, такая теплая и гостеприимная Украина ПОЧЕМУ-ТО вдруг повернулась то ли к "сестре", то ли "брату"- роSSии спиной и перестала хотеть "дружить", жить одним руцким миром! И как ее не бьет роSSия в непокорную спину, а Украина никак! Не сдается! А без этого пазлика картинка "благополучной империи" никак не складывается! Оказывается, все дело в АНТИТЕЛАХ!
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13.11.2020 16:20 Відповісти
Лучше всего отношение к русским описал Л.Толстой в Хаджи-Мурате
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13.11.2020 16:31 Відповісти
Кацапи лайно,змінити цей висновок нереально.
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13.11.2020 16:36 Відповісти
не дочекаєшся, скоріше ти вусата курва здохнеш
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13.11.2020 16:37 Відповісти
"родственными народами, при этом не братскими" -а еще раньше вообшэ одним норотом были. Как не крути а прогресс есть)) еще лет 5 и будут просто соседскими. Оно и понятно. Старое поколение которому еще можно было бы втирать про одиннорот уходит, а новому нужно что-то новенькое. Им и брацкий норот уже по цимбалам))
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13.11.2020 16:39 Відповісти
Маньяк ищет жертву, вот и вся любовь.
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13.11.2020 16:40 Відповісти
Так и есть - сколько уже презедент поставил руководителей оп и гп ... руководителей руского мира, какой процент голосовал за опзж и мертветчука по всей стране, суды над патриотами ,армии запрещают защищать Украину - а украинцы устали от войны, выборов, Томаса, безвиза. Всё летит к маме бениной и маме риты. Нихрена украинцы уже не сделают - такие все разочарованные.
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13.11.2020 16:50 Відповісти
Звіняйтє ,, я шо то такоє ляпнул , і сам нє понял шо .

Пєсков упевнений, що "русофобські антитіла" в Україні вже ослабли і скоро минуть - Цензор.НЕТ 2892. Пєсков упевнений, що "русофобські антитіла" в Україні вже ослабли і скоро минуть - Цензор.НЕТ 4102 .
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13.11.2020 17:00 Відповісти
Пургу. Пєсков упевнений, що "русофобські антитіла" в Україні вже ослабли і скоро минуть - Цензор.НЕТ 3875
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13.11.2020 17:56 Відповісти
Ти ба, як фуйло задоволене роботою бубочки і його команди.
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13.11.2020 17:02 Відповісти
Это типа за Крым и Донбасс порусофобят, порусофобят и станут рософилами. Подлость и наглость москалей безгранична и вечна. Это неизлечимо!
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13.11.2020 17:52 Відповісти
Не родственных и не братских... ишь.... придумал, су чара кремлевская, байку про "братство"... волки вам братья, кремлевские су ки, мордва с чувашами в братья набивается..., чем вы лучше папуасов??? ничем не лучше - хуже... папуасы нас не убивали, не морили голодом, не заражали бацилой коммунизма, не заганяли в колхозы, не оккупировали, не ассимлиовали, не кацапизировали, не душили нашу государственность... продолжать можно бесконечно..
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13.11.2020 17:54 Відповісти
Не брат ты МНЕ КРЫСА ********** и не РОДСТВЕННИК -- ПНХ Пєсков упевнений, що "русофобські антитіла" в Україні вже ослабли і скоро минуть - Цензор.НЕТ 6464
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13.11.2020 18:50 Відповісти
Русофобские антитела пройдут...Так это наоборот позволит русофобии развиваться, если антитела к ней пройдут.Какой же он тупой лапоть. Пєсков упевнений, що "русофобські антитіла" в Україні вже ослабли і скоро минуть - Цензор.НЕТ 1907
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13.11.2020 19:13 Відповісти
А не пошёл бы ты пучеглазый родственник наХ и не возвращайся.
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13.11.2020 19:17 Відповісти
Хутин Пуйло
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13.11.2020 19:34 Відповісти
Пєсков упевнений, що "русофобські антитіла" в Україні вже ослабли і скоро минуть - Цензор.НЕТ 3654
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13.11.2020 19:36 Відповісти
Пескову ( бесполезно что то объяснять, он просто говорящая голова рашен пропаганды) Но нужно в таких ситуациях примерять ситуацию на себя. Какое было бы отношение граждан России было бы к Украине если бы Украина сославшись на исторические нюансы аннексировала бы Краснодарский край, а в Белгородскую и Воронежскую области ввела войска, поставляли технику и вооружение и под этим видам создала бы Белгородскую и Воронежскую народные республики , убила 14 тысяч российских граждан а тысяч 40-45 или ранили или сделали инвалидами, и вынудив бежать 1,5 миллиона беженцев и 7 лет продолжали стрелять по российским военным не смотря ни на какие договоренности. И по сути требовали капитуляции. Странно почему они удивляются "русофобскому"отношению к ним украинских граждан и о каких "хороших отношениях" в недалеком будущем может идти речь. Пускай примеряют ситуацию на себя.., а потом рассуждают. А по другому это чистое лицемерие. ( Хотя о чем это я.. Лицемерие это их втрое Я)
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13.11.2020 19:46 Відповісти
Пиииииииииськов.... !!!!
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13.11.2020 19:47 Відповісти
Лично я не русофоб. Ничего против русских не имею. Но я - оккупантофоб. А так вышло, что они, в основном, из РФ...
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13.11.2020 19:57 Відповісти
пурга з мордору...
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13.11.2020 20:24 Відповісти
А що, Єрмаки свої хлопці, трудяться не покладаючи рук?
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13.11.2020 20:33 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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13.11.2020 20:46 Відповісти
Писькову не известно ,что антиордынскую прививку получило большинство в этом мире. И были бы у мацковских правителей мозги,они бы задумались :как жить в окружении народов ,которые их искренне ненавидят ? Не задумаются -крах неизбежен!
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13.11.2020 20:59 Відповісти
Он либо стебеться либо хз какую цель этой фразой преследовал... И этот додик вроде соображает и о своей шкуре думает.. Порода.
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13.11.2020 21:00 Відповісти
и он прав...
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13.11.2020 21:06 Відповісти
Прямым текстом говорит, что Россия - это бацилла.
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13.11.2020 22:58 Відповісти
Раз мы антитела, значит Песков открыто считает себя вирусом, это хорошо что он вышел на откровенный уровень.
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13.11.2020 23:45 Відповісти
пане Стеблев , стебетесь?... Какой вирус? - бацильный туалетный ЙОршик, не более.
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14.11.2020 00:34 Відповісти
Тамбовский волк тебе родственничек вместе с таукитайцами.
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14.11.2020 00:38 Відповісти
каким может быть кацап нам родственником, если имеет угрофинно-монголоидные гаплогруппы спутницы , которых нет у нас... Посмотрите на заточку любого коренного Ванятки... Та монголы нервно курят в сторонке, бо метисы чуть красивше.
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14.11.2020 00:42 Відповісти
пурга опять... к зиме?
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14.11.2020 00:50 Відповісти
Тю, так глубоко копать...- до молодика йде -ЙОршик возбудился.
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14.11.2020 00:57 Відповісти
Пєсков упевнений, що "русофобські антитіла" в Україні вже ослабли і скоро минуть - Цензор.НЕТ 8657
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14.11.2020 01:04 Відповісти
цей клоун не розуміє, що я свою дитину виховую з розумінням того, шо мацкалі нам з поконвічні вороги!
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14.11.2020 07:59 Відповісти
Они просто тупые Ублюдки !
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14.11.2020 08:43 Відповісти
Нееет, ты не прав. Они просто хитрые, наглые, подлые твари. Им нужна Украина, 40млн рабов на благо орды. Они не остановятся, пока не аннексируют Украину.
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14.11.2020 14:34 Відповісти
Піськов, запиши мене в люті вороги кацапстану.
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14.11.2020 10:34 Відповісти
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