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Київ, як і решта міст, виконуватиме рішення Кабміну про карантин вихідного дня, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Київ, як і решта міст, виконуватиме рішення Кабміну про карантин вихідного дня, - КМДА

Київ, як і решта міст України, має виконувати рішення уряду про так званий карантин вихідного дня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив радник мера Києва, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

"Постанова Кабміну, якою запроваджено ці додаткові обмеження, є нормою прямої дії і обов’язкова для виконання, погоджуємось ми концептуально із підходом уряду чи ні. Отже, з опівночі суботи у Києві почне діяти низка визначених урядом обмежень. За дотриманням їх мають слідкувати правоохоронні органи", – наголосив Володимир Бондаренко.

При цьому, зазначив Володимир Бондаренко, постанова має однаково працювати для усіх без виключення суб’єктів.

"Нагадаю, що уряд ввів загальний карантин, поширивши протиепідемічні обмеження, які стосувалися помаранчевої зони, на всі регіони країни. А столиця перебувала саме у помаранчевій зоні, тому те, що стосується робочих днів тижня, для нас не змінюється. Ми просто виконуємо постанову уряду", – додав Бондаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Кабміну про карантин вихідного дня мають виконувати всі суб'єкти господарювання, - Шмигаль

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кілька  міст України відмовилися запроваджувати  карантин вихідного дня. Серед них: Слов'янськ, Одеса, Чернігів, Рівне, Краматорськ, Черкаси і Тернопіль.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Киев и другие дебилы будут исполнять идиотизм выходного дня)
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13.11.2020 14:51
+4
"приватні кафешки бариг" - це Фопи, у яких за вихідні 50% сумарної виручки.
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13.11.2020 15:17
+3
Кафетерий в эпицентре будет работать как и ранее, только вывеску поменяют на "аптека" или корм для животных
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13.11.2020 14:56
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Первый шаг к коалиции с СН
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13.11.2020 14:40 Відповісти
Более тысчи больных в сутки? Не?
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13.11.2020 14:42 Відповісти
В коалиции со смертью, конечно будет правильнее. Київ, як і решта міст, виконуватиме рішення Кабміну про карантин вихідного дня, - КМДА - Цензор.НЕТ 7374
Да?
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13.11.2020 14:49 Відповісти
А почему только мы?)
Ну ладно....
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13.11.2020 14:40 Відповісти
А Эпицентр?
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13.11.2020 14:44 Відповісти
Уже включили заднюю.
Будут карантинить.
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13.11.2020 14:47 Відповісти
Но не то чтобы полностью, не?
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13.11.2020 14:55 Відповісти
Кафетерий в эпицентре будет работать как и ранее, только вывеску поменяют на "аптека" или корм для животных
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13.11.2020 14:56 Відповісти
Київ, як і решта міст, виконуватиме рішення Кабміну про карантин вихідного дня, - КМДА - Цензор.НЕТ 1300
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13.11.2020 15:08 Відповісти
Киев и другие дебилы будут исполнять идиотизм выходного дня)
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13.11.2020 14:51 Відповісти
За зеленского голосовал?
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13.11.2020 14:55 Відповісти
Последние 10 лет я вообще не голосую)
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13.11.2020 15:04 Відповісти
Останній раз - за Віктора Фьодрича? Тільки чесно. Київ, як і решта міст, виконуватиме рішення Кабміну про карантин вихідного дня, - КМДА - Цензор.НЕТ 2637
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13.11.2020 15:16 Відповісти
Не угадали)
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13.11.2020 17:12 Відповісти
А кто такой бондаренко? Его киевляне не избирали отвечать от нашего лица. Поэтому мнение квартального скунса, нас не интересует.
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13.11.2020 14:53 Відповісти
Что касается карантина выходного дня, цель правительства не разорвать цепь (заболеваемости. - Ред.), разорвать цепь может только полный локдаун, но карантин выходного дня может уменьшить количество заболевших," перезагрузить "кровати и все остальное", - сказал Радуцкий, добавив, что сейчас проблема не столько в кроватях, а в недостатке врачей и медицинских работников, которые тоже болеют коронавирусной болезнью.Источник: https://censor.net/ru/n3230827
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13.11.2020 14:58 Відповісти
В Тернополе бизнесмен придумал, как избежать потери бабла от карантина.
Он создал религиозную организацию "Братство Лысых".
Ресторан переоборудовал под храм, а хостел - под монастырь.
Ждём субботнюю и воскресную мессу.
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13.11.2020 14:59 Відповісти
Якщо людина на вихідні не піде в зачинені на локдаун кафешки і клуби і не витратить грошей в гаманці бізнесменам, то бюджет недоотримає грошей і настане криза.
А скільки витатиться з бюджету на людину. яка захворіє ковідом, лишиться на лікарняному і не піде на роботу?
Чи це не враховується?
А ще ця людина в кафешці може заразити ще трьох. і троє не вийдуть. а ще вона викличе швидку і зляже в лікарню... це не враховується на витрати державного бюджету? А овертайми державних лікарів і медсестрер в переповнених лікарнях не враховуються? Лише за приватні кафешки бариг турбуємося?
11.11.2020 19:48
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13.11.2020 14:59 Відповісти
"приватні кафешки бариг" - це Фопи, у яких за вихідні 50% сумарної виручки.
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13.11.2020 15:17 Відповісти
Коронапятница 13-е

Почитал я новости и задумался.
В Украине почти каждый четвертый тест - положительный!
+46 813 тестов.
+11 787 инфицированых.

Знаете что это означает ...

Шведы посыпают пеплом голову за отсутствие карантина весной и что у них ужас - каждый пятый тест положительный.
https://nord.news/2020/11/09/every-fifth-person-tested-in-stockholm-is-positive/
В Украине - каждый четвертый!

И тут Зелёные Гении придумали карантин выходного дня.

Я вот в замешательстве, "почему?".
Они думают, что вирус отдыхает в субботу и воскресенье?
Или это чтоб вирус отдохнул в эти дни?
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13.11.2020 15:57 Відповісти
Не треба казок за шведів, у них усе чудово без карантину.
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13.11.2020 16:04 Відповісти
Корінні кияни клали на цей карантин. Його дотримується лише зомбоване бидло.
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13.11.2020 16:02 Відповісти
Киев, как и остальные города
Если остальные не будут ...
Київ, як і решта міст, виконуватиме рішення Кабміну про карантин вихідного дня, - КМДА - Цензор.НЕТ 1649
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13.11.2020 16:59 Відповісти
 
 