Київ, як і решта міст, виконуватиме рішення Кабміну про карантин вихідного дня, - КМДА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Київ, як і решта міст України, має виконувати рішення уряду про так званий карантин вихідного дня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив радник мера Києва, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.
"Постанова Кабміну, якою запроваджено ці додаткові обмеження, є нормою прямої дії і обов’язкова для виконання, погоджуємось ми концептуально із підходом уряду чи ні. Отже, з опівночі суботи у Києві почне діяти низка визначених урядом обмежень. За дотриманням їх мають слідкувати правоохоронні органи", – наголосив Володимир Бондаренко.
При цьому, зазначив Володимир Бондаренко, постанова має однаково працювати для усіх без виключення суб’єктів.
"Нагадаю, що уряд ввів загальний карантин, поширивши протиепідемічні обмеження, які стосувалися помаранчевої зони, на всі регіони країни. А столиця перебувала саме у помаранчевій зоні, тому те, що стосується робочих днів тижня, для нас не змінюється. Ми просто виконуємо постанову уряду", – додав Бондаренко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кілька міст України відмовилися запроваджувати карантин вихідного дня. Серед них: Слов'янськ, Одеса, Чернігів, Рівне, Краматорськ, Черкаси і Тернопіль.
Будь ласка, зачекайте...
Да?
Ну ладно....
Будут карантинить.
Он создал религиозную организацию "Братство Лысых".
Ресторан переоборудовал под храм, а хостел - под монастырь.
Ждём субботнюю и воскресную мессу.
А скільки витатиться з бюджету на людину. яка захворіє ковідом, лишиться на лікарняному і не піде на роботу?
Чи це не враховується?
А ще ця людина в кафешці може заразити ще трьох. і троє не вийдуть. а ще вона викличе швидку і зляже в лікарню... це не враховується на витрати державного бюджету? А овертайми державних лікарів і медсестрер в переповнених лікарнях не враховуються? Лише за приватні кафешки бариг турбуємося?
11.11.2020 19:48
Почитал я новости и задумался.
В Украине почти каждый четвертый тест - положительный!
+46 813 тестов.
+11 787 инфицированых.
Знаете что это означает ...
Шведы посыпают пеплом голову за отсутствие карантина весной и что у них ужас - каждый пятый тест положительный.
https://nord.news/2020/11/09/every-fifth-person-tested-in-stockholm-is-positive/
В Украине - каждый четвертый!
И тут Зелёные Гении придумали карантин выходного дня.
Я вот в замешательстве, "почему?".
Они думают, что вирус отдыхает в субботу и воскресенье?
Или это чтоб вирус отдохнул в эти дни?
Если остальные не будут ...