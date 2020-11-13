Київ, як і решта міст, виконуватиме рішення Кабміну про карантин вихідного дня, - КМДА

Київ, як і решта міст України, має виконувати рішення уряду про так званий карантин вихідного дня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив радник мера Києва, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

"Постанова Кабміну, якою запроваджено ці додаткові обмеження, є нормою прямої дії і обов’язкова для виконання, погоджуємось ми концептуально із підходом уряду чи ні. Отже, з опівночі суботи у Києві почне діяти низка визначених урядом обмежень. За дотриманням їх мають слідкувати правоохоронні органи", – наголосив Володимир Бондаренко.

При цьому, зазначив Володимир Бондаренко, постанова має однаково працювати для усіх без виключення суб’єктів.

"Нагадаю, що уряд ввів загальний карантин, поширивши протиепідемічні обмеження, які стосувалися помаранчевої зони, на всі регіони країни. А столиця перебувала саме у помаранчевій зоні, тому те, що стосується робочих днів тижня, для нас не змінюється. Ми просто виконуємо постанову уряду", – додав Бондаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Кабміну про карантин вихідного дня мають виконувати всі суб'єкти господарювання, - Шмигаль

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кілька міст України відмовилися запроваджувати карантин вихідного дня. Серед них: Слов'янськ, Одеса, Чернігів, Рівне, Краматорськ, Черкаси і Тернопіль.