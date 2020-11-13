За добу в США вперше виявили понад 150 тисяч нових випадків COVID-19, зареєстровано 919 смертей
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У Сполучених Штатах за останню добу повідомили про 153 496 випадків захворювання на COVID-19, що стало новим щоденним максимумом з початку пандемії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
Кілька штатів повідомили про рекордну кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом. За останню добу підтверджено 919 летальних випадків серед інфікованих.
У США десятий день поспіль фіксують понад 100 000 випадків, але сьогодні вперше кількість перевищила 150 000 за один день.
На сьогодні в США в цілому виявили 10 552 821 випадок захворювання на COVID-19 і не менше 242 423 випадки смерті.
Також стало відомо, що Техас і Каліфорнія першими з американських штатів перетнули позначку в 1 мільйон випадків.
Будь ласка, зачекайте...
Тысяча умерших. Они что не знали что это просто грип? Почему им никто не сказал?
Ещё неизвестно, кто с кем справится.
Его возраст в зоне риска.