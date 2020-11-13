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За добу в США вперше виявили понад 150 тисяч нових випадків COVID-19, зареєстровано 919 смертей

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

За добу в США вперше виявили понад 150 тисяч нових випадків COVID-19, зареєстровано 919 смертей

У Сполучених Штатах за останню добу повідомили про 153 496 випадків захворювання на COVID-19, що стало новим щоденним максимумом з початку пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Кілька штатів повідомили про рекордну кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом. За останню добу підтверджено 919 летальних випадків серед інфікованих.

У США десятий день поспіль фіксують понад 100 000 випадків, але сьогодні вперше кількість перевищила 150 000 за один день.

На сьогодні в США в цілому виявили 10 552 821 випадок захворювання на COVID-19 і не менше 242 423 випадки смерті.

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Також стало відомо, що Техас і Каліфорнія першими з американських штатів перетнули позначку в 1 мільйон випадків.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
если в США будут какие-то инновации по борьбе с ковидом, то все они будут перениматься к нам и в Европу
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13.11.2020 15:07
+1
так умирает 2%. а выявленных, вон - стопицят тыщ. не удивлюсь, если 80% положительных тестов бракованные.
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13.11.2020 15:13
+1
На жаль, але на передвиборчих сходках у Трампа майже всі присутні були без масок, як і він сам. До Байдена приходили більш свідомі прихильники, та і сам Джо ніколи без маски не спілкувався з виборцями.
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13.11.2020 16:12
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Очень печально.
Тысяча умерших. Они что не знали что это просто грип? Почему им никто не сказал?
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13.11.2020 14:46 Відповісти
а два из четырёх сработавших у Илона Маска теста туда посчитали? За сутки в США впервые выявили более 150 тысяч новых случаев COVID-19, зарегистрировано 919 смертей - Цензор.НЕТ 1881
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13.11.2020 14:49 Відповісти
Когда умрёт два раза, тогда посчитают.
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13.11.2020 14:51 Відповісти
так умирает 2%. а выявленных, вон - стопицят тыщ. не удивлюсь, если 80% положительных тестов бракованные.
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13.11.2020 15:13 Відповісти
посмотрим как Джо справится с этим... какой баланс будет держать.... идти по лезвию бритвы
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13.11.2020 14:51 Відповісти
Тут бабушка надвое сказала.
Ещё неизвестно, кто с кем справится.
Его возраст в зоне риска.
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13.11.2020 15:02 Відповісти
его возраст не причем... я про здоровье американцев и его президенскую команду и коронавирус челендж
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13.11.2020 15:05 Відповісти
если в США будут какие-то инновации по борьбе с ковидом, то все они будут перениматься к нам и в Европу
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13.11.2020 15:07 Відповісти
На жаль, але на передвиборчих сходках у Трампа майже всі присутні були без масок, як і він сам. До Байдена приходили більш свідомі прихильники, та і сам Джо ніколи без маски не спілкувався з виборцями.
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13.11.2020 16:12 Відповісти
За добу в США вперше виявили понад 150 тисяч нових випадків COVID-19, зареєстровано 919 смертей - Цензор.НЕТ 8120 Недавно умер самый пожилой человек планеты,-111 летний румын. А тут реклама про "120-летнюю молдованку "которая чем то делится! За добу в США вперше виявили понад 150 тисяч нових випадків COVID-19, зареєстровано 919 смертей - Цензор.НЕТ 8120 Холопы! Зря проедаете бюджет! За добу в США вперше виявили понад 150 тисяч нових випадків COVID-19, зареєстровано 919 смертей - Цензор.НЕТ 9323
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13.11.2020 16:38 Відповісти
 
 