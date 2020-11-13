Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов

Автора "чорних шевронів", начальника відділу Міноборони полковника Ігоря Непоту затримала СБУ на хабарі в 400 тисяч гривень за організацію тендера із закупівлі беретних знаків Збройних сил України в інтересах комерційної фірми.

Про це йдеться в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Шеврони в пуху: Версія про справжній сенс наказу №238".

"О 13:00 12 листопада в службовому комітеті Міністерства оборони під час одержання хабаря затримано полковника Ігоря Непоту - начальника відділу розробки та впровадження військової символіки Управління розвитку речового майна Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України. Непота отримав 100 тисяч гривень - це перший транш із загальної обумовленої суми хабаря в 400 тисяч від власника ТОВ "Бомакс плюс" М. Бойка, за зміну технічних умов щодо сплаву металу, з якого виготовляються беретні знаки. Зараз беретні знаки закуповуються за 120 гривень за штуку. Зміна технічних умов щодо сплаву автоматично дозволяє видалити з тендера конкурентів і створює унікальні переваги тому виробнику, хто вже володіє такою технологією і запасом матеріалів", - розповів Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Міноборони упіймався на хабарі 400 тис. грн за сприяння в перемозі на тендерах, - СБУ. ФОТО

Журналіст зазначає, що ця корупція стала можливою внаслідок скандального і гостро розкритикованого наказу від 30 червня 2020 року №238 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 року №606", який абсолютно без будь-яких розумних обґрунтувань змінив Правила носіння військової форми одягу і знаків розрізнення військовослужбовцями ЗСУ.

"Кожен військовий знає цей наказ, оскільки він передбачає масу необґрунтованих змін форми одягу ... Навіщо на ці дрібні і зовсім несуттєві зміни витрачати час керівництва Міноборони і командування ЗСУ? Навіщо витрачати гроші платників податків? Справа полковника Непоти дозволяє висунути версію про справжній сенс наказу № 238. Виходить, він став приводом по-новому виписати технічні завдання і вимагати хабарі з виробників на нових тендерах. Ось така логіка очевидна. Корупція ця дуже дрібна і незначна - така ж незначна, як і сенс наказу №238. Сподіваюся, міністр оборони Таран і головком ЗСУ Хомчак прокоментують справу Непоти і сенс видання наказу №238, який абсолютно далекий від "стандартів НАТО" і близький до статей Кримінального кодексу", - акцентує Бутусов.

Справа в тому, що, як кажуть джерела Цензор.НЕТ у Міноборони, є підстави підозрювати, що під одного виробника виписано й інші тендери, згідно з наказом 238. Наприклад, з виробництва погонів, з виробництва нових курток.

Полковник Непота очолює відділ ГУРСМЗ три роки, він виписав технічні умови на багато тендерів при трьох міністрах оборони, тепер правоохоронні органи мають з'ясувати, на яких умовах Непота раніше організовував закупівлі. Усе це потребує перегляду і перевірки.

Раніше стало відомо, що чиновника Міноборони впіймали на хабарі 400 тис. грн за сприяння в перемозі на тендерах.

Детальніше читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Шеврони в пуху: Версія про справжній сенс наказу №238" за посиланням.