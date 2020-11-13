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хабар (3992) держзакупівлі (334) Міноборони (5289) тендер (264) Бутусов Юрій (3130) ЗСУ (5721) Непота Ігор (2)

Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про

Автора "чорних шевронів", начальника відділу Міноборони полковника Ігоря Непоту затримала СБУ на хабарі в 400 тисяч гривень за організацію тендера із закупівлі беретних знаків Збройних сил України в інтересах комерційної фірми.

Про це йдеться в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Шеврони в пуху: Версія про справжній сенс наказу №238".

"О 13:00 12 листопада в службовому комітеті Міністерства оборони під час одержання хабаря затримано полковника Ігоря Непоту - начальника відділу розробки та впровадження військової символіки Управління розвитку речового майна Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України. Непота отримав 100 тисяч гривень - це перший транш із загальної обумовленої суми хабаря в 400 тисяч від власника ТОВ "Бомакс плюс" М. Бойка, за зміну технічних умов щодо сплаву металу, з якого виготовляються беретні знаки. Зараз беретні знаки закуповуються за 120 гривень за штуку. Зміна технічних умов щодо сплаву автоматично дозволяє видалити з тендера конкурентів і створює унікальні переваги тому виробнику, хто вже володіє такою технологією і запасом матеріалів", - розповів Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Міноборони упіймався на хабарі 400 тис. грн за сприяння в перемозі на тендерах, - СБУ. ФОТО

Журналіст зазначає, що ця корупція стала можливою внаслідок скандального і гостро розкритикованого наказу від 30 червня 2020 року №238 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 року №606", який абсолютно без будь-яких розумних обґрунтувань змінив Правила носіння військової форми одягу і знаків розрізнення військовослужбовцями ЗСУ.

"Кожен військовий знає цей наказ, оскільки він передбачає масу необґрунтованих змін форми одягу ... Навіщо на ці дрібні і зовсім несуттєві зміни витрачати час керівництва Міноборони і командування ЗСУ? Навіщо витрачати гроші платників податків? Справа полковника Непоти дозволяє висунути версію про справжній сенс наказу № 238. Виходить, він став приводом по-новому виписати технічні завдання і вимагати хабарі з виробників на нових тендерах. Ось така логіка очевидна. Корупція ця дуже дрібна і незначна - така ж незначна, як і сенс наказу №238. Сподіваюся, міністр оборони Таран і головком ЗСУ Хомчак прокоментують справу Непоти і сенс видання наказу №238, який абсолютно далекий від "стандартів НАТО" і близький до статей Кримінального кодексу", - акцентує Бутусов.

Справа в тому, що, як кажуть джерела Цензор.НЕТ у Міноборони, є підстави підозрювати, що під одного виробника виписано й інші тендери, згідно з наказом 238. Наприклад, з виробництва погонів, з виробництва нових курток.

Полковник Непота очолює відділ ГУРСМЗ три роки, він виписав технічні умови на багато тендерів при трьох міністрах оборони, тепер правоохоронні органи мають з'ясувати, на яких умовах Непота раніше організовував закупівлі. Усе це потребує перегляду і перевірки.

Раніше стало відомо, що чиновника Міноборони впіймали на хабарі 400 тис. грн за сприяння в перемозі на тендерах.

Детальніше читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Шеврони в пуху: Версія про справжній сенс наказу №238" за посиланням.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
зашли расстреляли в прямом эфире по всем каналам 72 часа и на весь мир... и все коррупция закончится мгновенно в Украине.... все эти Нетопы (оцы) Семочки Хомячки и прочая гопота на Меринах и Бентли свалит из украины за 24 часа босиком по снегу.. 80% побежит отсасывать Ху..ло 20 % побежит в сторону ненавистной им Европы..
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13.11.2020 15:00
+15
Украина -- страна возможностей!
Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8077
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13.11.2020 15:09
+13
так это сраные кокарды... шо там с питанием и гсм творится - страшно представить......
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13.11.2020 14:55
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Какие деньги налогоплательщиков? Всё покупалось за свои.
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13.11.2020 14:52 Відповісти
зашли расстреляли в прямом эфире по всем каналам 72 часа и на весь мир... и все коррупция закончится мгновенно в Украине.... все эти Нетопы (оцы) Семочки Хомячки и прочая гопота на Меринах и Бентли свалит из украины за 24 часа босиком по снегу.. 80% побежит отсасывать Ху..ло 20 % побежит в сторону ненавистной им Европы..
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13.11.2020 15:00 Відповісти
А до Пети ничего не было или твоя жизнь тоже началась с Пети ?
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13.11.2020 15:26 Відповісти
"до Пети был доллар по 8"
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13.11.2020 15:44 Відповісти
а до доллара по 8 был доллар по 5, а до по 5 был 1,8
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13.11.2020 16:38 Відповісти
А еще до этого стоил 67 копеек и эскимо было вкусное.
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13.11.2020 16:46 Відповісти
Ескімо усі бачили, а долар..... тільки члени політбюро.
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13.11.2020 17:18 Відповісти
Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9258 Зачем членам политбюро доллар?
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13.11.2020 17:25 Відповісти
Вони не ходили у магазини..... де торгували за карбованці. Навіть не знали як вони виглядають.. Вигляд грошей мінявся частіше ніж генсеки Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2344
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13.11.2020 17:45 Відповісти
Вот по этой причине им доллары тоже не надо были. Позвонил, потребовал и вот у тебя уже дома колбаса по 2-20 или по 2-40.
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13.11.2020 17:52 Відповісти
За 2 роки після введення " інституту прапорщиків" з'ясувалось що в них один пагон зайвий - заважав нести мішки з краденим. Треба застосувати цей досвід для старших офіцерів служби постачання.Відразу буде зрозумило "хто бере".
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13.11.2020 17:24 Відповісти
так это сраные кокарды... шо там с питанием и гсм творится - страшно представить......
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13.11.2020 14:55 Відповісти
Орден йому!!! З "закруткою" на спині...
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13.11.2020 14:56 Відповісти
Краще на ЛОБІ.
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13.11.2020 17:26 Відповісти
Ой! Довго "мудохаться" - це ж треба череп свердлить наскрізь.. А так ткнув штиком, вставив болт і закручуй..
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13.11.2020 17:54 Відповісти
Я вас умоляю...дело ведь не в личностях Порошенки или Зеленского - дело в том, что такие персонажи как этот полковник идут на свои должности, чтобы воровать и на рабочем месте заняты именно тем, как бы придумать что-то, где можно украсть побольше.
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13.11.2020 15:31 Відповісти
Как ты тут запел по другому.
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13.11.2020 15:45 Відповісти
Цей Непота мабуть большой патриот Украины , бо нихде больше он не сможет так воровать Задержанный на взятке 400 тыс. грн начальник отдела Минобороны Непота - автор приказа о "черных шевронах", позволившего вымогать взятки с производителей на новых тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7508
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13.11.2020 14:57 Відповісти
Такой же, как и ты, поцреот он, готов х...о лизать во всех местах за бабло и поливать реальных патриотов грязью, потому как дают те ему по рукам, а таким как ты по киздящим губам
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13.11.2020 15:54 Відповісти
Слава Свынарчукам Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3162
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13.11.2020 16:00 Відповісти
Задержанный на взятке 400 тыс. грн начальник отдела Минобороны Непота - автор приказа о "черных шевронах", позволившего вымогать взятки с производителей на новых тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1854 Задержанный на взятке 400 тыс. грн начальник отдела Минобороны Непота - автор приказа о "черных шевронах", позволившего вымогать взятки с производителей на новых тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3955
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13.11.2020 14:57 Відповісти
Какой поп ( зельцман ) , таков приход ! Зебарыги на крови - все его подручные
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13.11.2020 16:40 Відповісти
Украина -- страна возможностей!
Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8077
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13.11.2020 15:09 Відповісти
Треш...
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13.11.2020 15:12 Відповісти
Ты ведь сделал всех и теперь тоже президент.
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13.11.2020 15:47 Відповісти
Каким образом я "сделал всех", проголосовав за Партию Голос?

Ты явно неадекватный тролль, пытающийся убедить всех, что "есть только порошен и враги".
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13.11.2020 15:52 Відповісти
да за какой голос ты мог голосовать если его еще не было в 2014 году.
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13.11.2020 16:02 Відповісти
Очевидно, что за Голос я голосовал в 2019м году, когда и появился слоган СН "сделаем всех вместе".

В 2014м, если мне не изменяет память - я голосовал за НФ.
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13.11.2020 16:05 Відповісти
В 2014м, если мне не изменяет память - я голосовал за НФ.

Зря ты это сказал , Кеша этого не переживет Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8815
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13.11.2020 16:11 Відповісти
Каким образом я "сделал всех", проголосовав за Партию Голос?

Канешно . Ты же не голосовал за БПП - значит ты кремлевский ахент . Спроси у Кешки , он подтвердит Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4118
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13.11.2020 16:03 Відповісти
От гнусавого клоуна , который радовался ,что член его шоблы попался на взятке и будет наказан , через пару дней с Юрченко сняли браслет
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13.11.2020 16:44 Відповісти
Весь "доход" этого полковника плавно перейдет в карманы так называемых "правоохранительных органов" и все....преступления как и небыло.
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13.11.2020 15:16 Відповісти
Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3029
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13.11.2020 15:16 Відповісти
Полковник наш рождён был "хватом".
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13.11.2020 15:16 Відповісти
Внезапно. Ведь честнейший был человек. И тут, на-те ... Спорим, завтра под залог выйдет?
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13.11.2020 15:18 Відповісти
Всякое может быть. Вопрос, ЗАЧЕМ вообще затеяли это разбазаривание немалых средств, в армии нет проблем кроме бутафории?

13.11.2020 15:26
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13.11.2020 15:32 Відповісти
А вам уже известны все детали дела? Поделитесь.
Он сам задумал и организовал схему или ему спустили ее сверху те, кто издал этот идиотский приказ?
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13.11.2020 15:39 Відповісти
"Каждый военный знает этот приказ, поскольку он предусматривает массу необоснованных изменений формы одежды:
- перекраска шевронов с именами военнослужащих буквами черного цвета;
- изменение мест нашивки государственного флага и нарукавного знака воинской части;
- золотые погоны на парадной форме;
- перенос "зубчатки" с погон генералов на воротники генералов, а булавы с ворота переместили на погоны генералов;
- внесение изменений в несколько десятков знаков и эмблем.

Зачем на эти мелкие и совершенно несущественные изменения тратить время руководства Минобороны и командования ВСУ? Зачем тратить деньги налогоплательщиков?"

Источник: https://censor.net/ru/r3230931
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13.11.2020 15:26 Відповісти
Ну как зачем? ДенеХ в бюджете навалом, девать некуда, вот клованы шашечки и рисуют.
А куда едет машина и едет ли она вообще, им пофигу.
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13.11.2020 15:29 Відповісти
при Зеле-уклонистке-мародёрке паркетные барыги-генералы расцвели буйным цветом
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13.11.2020 15:53 Відповісти
Скільки ще таких "полковників" в ЗСУ...Потрібно кардинально все міняти, починаючи зверху.
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13.11.2020 15:55 Відповісти
Кляті "свінарчукі", лізуть і лізуть. Такі накази зеленим героям підсовують, що без хабаря взагалі працювати неможливо.
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13.11.2020 15:58 Відповісти
Хоть кого-нибудь, когда-нибудь, посадят уже за коррупцию в этой стране??? Сколько этих видосов уже на всю страну?
-Розенблат, Ляшко, Мосийчук, Грымчак, брат Ермака, Юрченко.....
И это навскидку, что в голове всплыло. Их преступления видела вся страна! Почему они не в тюрьме сейчас? А потом возмущаемся почему страна беднейшая в Европе!
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13.11.2020 15:58 Відповісти
А почему до сих пор не создана какая- нибудь швейная ГОСУДАСТВЕННАЯ фабрика по производству формы, шевронов и т.д( для всех служб)? И не будет всяких темных" тендеров". И военторги должны быть закрыты( в том числе и на рынках под страхом уголовной ответственности. ТОГДА И ФОРМУ БУДУТ ВЫДАВАТЬ НЕ НА " БУМАГЕ", которая потом и УХОДИТ В ЭТИ " ВОЕНТОРГИ"
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13.11.2020 16:05 Відповісти
це залишки пецикіних військових крадіїв
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13.11.2020 16:36 Відповісти
Сгинь, мразь кацапская
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13.11.2020 16:47 Відповісти
Непотизм, стало быть
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13.11.2020 18:17 Відповісти
Нет иного выхода кроме как уволить к чертям собачьим все МОУ и набрать лейтенантов-выпускников. А на должности начальников управлений назначить американских полковников. А после этого уволить 50% лейтенантов, которые за это время стали капитанами, и набрать новых лейтенантов. И так 5 раз подряд.
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13.11.2020 19:08 Відповісти
Папалась, ****!!!
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13.11.2020 20:46 Відповісти
Альдо Рейна по прозвищу "Апач" на них не хватает...кокарды нарисовал бы им
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14.11.2020 09:53 Відповісти
 
 