За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов

Є докази, що деякі з цих ОЗУ на Сході використовували російські спецслужби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава СБУ Іван Баканов.

За словами Баканова, стратегія національної безпеки України акцентує увагу на тому, що спецслужби іноземних держав, перш за все Російської Федерації, продовжують розвідувально-підривну діяльність проти України.

"Вони намагаються посилювати сепаратистські настрої, використовують організовані злочинні угруповання і корумпованих посадових осіб, прагнуть посилити інфраструктуру впливу. До речі, в нашій практиці є чимало таких прикладів. Тільки за два останні роки СБУ викрила 120 організованих злочинних угруповань, які мали вплив на місцеву владу за рахунок розгалужених корупційних зв'язків, своїх представників у владі, легалізації бізнесу та відмивання коштів. Є докази, що деякі з цих ОЗУ на Сході використовували російські спецслужби", - розповів глава СБУ.

Баканов зазначив, що ці ОЗУ, наприклад, забезпечували проникнення російських фінансово-промислових груп в стратегічні галузі нашої економіки.

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