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ОЗУ (155) Правоохоронні органи (2660) СБУ (10042) Баканов Іван (295)

За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов

Новини Цензор.НЕТ Події

За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов

Є докази, що деякі з цих ОЗУ на Сході використовували російські спецслужби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава СБУ Іван Баканов.

За словами Баканова, стратегія національної безпеки України акцентує увагу на тому, що спецслужби іноземних держав, перш за все Російської Федерації, продовжують розвідувально-підривну діяльність проти України.

"Вони намагаються посилювати сепаратистські настрої, використовують організовані злочинні угруповання і корумпованих посадових осіб, прагнуть посилити інфраструктуру впливу. До речі, в нашій практиці є чимало таких прикладів. Тільки за два останні роки СБУ викрила 120 організованих злочинних угруповань, які мали вплив на місцеву владу за рахунок розгалужених корупційних зв'язків, своїх представників у владі, легалізації бізнесу та відмивання коштів. Є докази, що деякі з цих ОЗУ на Сході використовували російські спецслужби", - розповів глава СБУ.

Баканов зазначив, що ці ОЗУ, наприклад, забезпечували проникнення російських фінансово-промислових груп в стратегічні галузі нашої економіки.

Читайте також: До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
"Правда" что именно? То что ОПГ влияет на власть это уже и дети знают. А то что они "разоблачили" - это словестный понос! Факты - это ФИО, суть противоправной деятельности, суд, приговор (в смысле его суть), тюрьма (РЕАЛЬНАЯ! За решеткой!). Ничего этого Баканов не озвучил, т.к. ... "порешали".
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13.11.2020 15:14
+4
Ви б ліпше "разоблачілі" одну ОЗГ, що впливає, а фактично керує центральною владою. Штат Делавер готовий вам допомогти в цьому.
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13.11.2020 15:04
+4
Более того. Почему Бакланов рассказывает за 2 года? Хотя сам он на должности с 20.08.19 г.
Сдается, что там и дел за эти 15 месяцев с десяток всего, иначе Зеленский ему бы уже какой-то орден вручил За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов - Цензор.НЕТ 6227
За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов - Цензор.НЕТ 2510
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13.11.2020 15:21
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если это правда, то молодцы За два последних года СБУ разоблачила 120 ОПГ, которые влияли на местные власти, - Баканов - Цензор.НЕТ 1020
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13.11.2020 15:02 Відповісти
"Правда" что именно? То что ОПГ влияет на власть это уже и дети знают. А то что они "разоблачили" - это словестный понос! Факты - это ФИО, суть противоправной деятельности, суд, приговор (в смысле его суть), тюрьма (РЕАЛЬНАЯ! За решеткой!). Ничего этого Баканов не озвучил, т.к. ... "порешали".
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13.11.2020 15:14 Відповісти
Более того. Почему Бакланов рассказывает за 2 года? Хотя сам он на должности с 20.08.19 г.
Сдается, что там и дел за эти 15 месяцев с десяток всего, иначе Зеленский ему бы уже какой-то орден вручил За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов - Цензор.НЕТ 6227
За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов - Цензор.НЕТ 2510
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13.11.2020 15:21 Відповісти
Для того что бы Зе вручило медальку, вовсе не обязательно иметь какие-нибудь достижения (Скрябин - пример). А орден "За верность и преданность" пока отсутствует. Адекваты говорят, что он какой-то собачий. Но не думаю, что Зе остановят аргументы каких-то "умников". Так что ждемс ...
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13.11.2020 15:29 Відповісти
Он имеет ввиду - остронили конкурентов.
Для лохов это борьба с ОПГ.
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14.11.2020 07:57 Відповісти
Молодцы где? На выходе что? Сколько членов ОПГ получили приговор? Пока все бла-бла-бла как у "зеленых" всегда
За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов - Цензор.НЕТ 2062
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13.11.2020 15:15 Відповісти
И создало 240 !
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13.11.2020 15:51 Відповісти
А сколько бандитов получили сроки от "шиКАЛадных"? Га?
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14.11.2020 00:23 Відповісти
Вася! Тебя в школе не били? В моей бурсе люто ненавидели крыс, стукачей и стрелочников. Презрение к таким, чмоушникам, вроде тебя со временем только усилилось
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14.11.2020 06:32 Відповісти
А шо там с бриллиантовыми прокурорами , а ? За два последних года СБУ разоблачила 120 ОПГ, которые влияли на местные власти, - Баканов - Цензор.НЕТ 4795
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13.11.2020 15:03 Відповісти
Они только по мелкому .... рогатому скоту.
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13.11.2020 15:05 Відповісти
...перетворилися на графіт під час експертизи. "...іді і больше нє ґрєши..." (с) За два последних года СБУ разоблачила 120 ОПГ, которые влияли на местные власти, - Баканов - Цензор.НЕТ 4715
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13.11.2020 15:05 Відповісти
Ви б ліпше "разоблачілі" одну ОЗГ, що впливає, а фактично керує центральною владою. Штат Делавер готовий вам допомогти в цьому.
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13.11.2020 15:04 Відповісти
а местные власти - это не ОПГ???
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13.11.2020 15:07 Відповісти
І поставило своїх нянь. За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов - Цензор.НЕТ 4214
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13.11.2020 15:10 Відповісти
Сами себя ловят и наказывают
За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов - Цензор.НЕТ 2880
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13.11.2020 15:14 Відповісти
Именно поэтому надо сокращать СБУ?
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13.11.2020 15:18 Відповісти
А как же та, с Ермаком во главе? А Бенина ОПГ? Фирташ и Медведчук JGU& Мелочевку хватают, а на щук сачков не хвататает? Или смотрим только в микроскоп?
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13.11.2020 15:25 Відповісти
сейчас услышав о сокращении жопы рвать начнут сбушники.
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13.11.2020 15:53 Відповісти
сколько? 120? да в Украине всего 119 сварщиков... но 120 ОПГ? быканов быкует...
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13.11.2020 16:01 Відповісти
Нам клялся Президент на Конституции,
кричал из телевизора сурово:
«Я положу конец коррупции!»
Но, выполнил лишь первые три слова…
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13.11.2020 17:15 Відповісти
Ну разоблачили и что дальше? Отпустили ? Посадили ?Ааааа.... вам бы только отчитаться
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13.11.2020 17:40 Відповісти
А разве ОПГ это прерогатива СБУ? Не полиции?
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13.11.2020 18:59 Відповісти
Ну і де ці ОПГ? В тюрмі чи відкупилися? Бандитів треба знищувати, а не викривати.
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13.11.2020 20:42 Відповісти
Ваня БЫКанов зажигает ?
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14.11.2020 00:24 Відповісти
 
 