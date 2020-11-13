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Новини За кордоном Революція в Білорусі
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Лукашенко про події в Білорусі: "Ніякою революцією тут не пахне, тому що просто немає революціонерів"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко про події в Білорусі:

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, назвав події останніх місяців у країні спробою неконституційного перевороту і заявив, що в Білорусі немає революціонерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Запад".

"Ми однозначно оцінюємо події, які відбуваються після виборів в країні, як спробу неконституційного перевороту за лекалами, як то кажуть, кольорових революцій", - сказав Лукашенко, додавши, що насправді "ніякою революцією тут не пахне, тому що просто немає революціонерів".

За словами "президента", який захопив владу, світ сьогодні живе в умовах серйозних потрясінь, а планета переживає системну кризу.

"Головною причиною того, що відбувається, багато ЗМІ називають коронавірус. Вже говорив і повторю, що це лише привід, ширма, під якою глобальні гравці в черговий раз намагаються переділити світ на свій манер. У них є плани і на пострадянському просторі, в тому числі і на Білорусь", - додав Лукашенко.

Також дивіться: Пам'ять мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор, вшанували біля посольства Білорусі в Києві. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Немного в этом вопросе не согласен этим ушлёпком. Они были, революционеры, но в 2014 году приехали к нам и встали на защиту от орды Украины. Лучшие, как Жизневский. А в остальном лука прав, остались инфантильные и терпилы которых уже убивают, но они с упрямством осла ходят по воскресеньям с цветочками.
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13.11.2020 15:24
+9
А він, доречі, правий. Революція - це щось інше. Може мирний бунт з квітами?
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13.11.2020 15:28
+7
Правий він в одному: те що зараз у Білорусі відбувається- не є революцією. Скінчиться так, як і у Хабаровську- нічим.
З самого початку у людей були шанси позбутись таргана, проте цей шанс вони профукали.
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13.11.2020 15:26
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Лукашенко а как выюорв в США, продолжаш не признавать? )))
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13.11.2020 15:24 Відповісти
Невизнання тарганом виборів у США має таку ж міжнародну вагу, як і думки алкаша "Бєляша" з фунфириком глоту)
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13.11.2020 15:27 Відповісти
Немного в этом вопросе не согласен этим ушлёпком. Они были, революционеры, но в 2014 году приехали к нам и встали на защиту от орды Украины. Лучшие, как Жизневский. А в остальном лука прав, остались инфантильные и терпилы которых уже убивают, но они с упрямством осла ходят по воскресеньям с цветочками.
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13.11.2020 15:24 Відповісти
Снова зелька из борделя выпустил,клиентов нет?)Иди ботинки почисти рабиновичам,мураевым, шуфричам и прочей нечисти прокацапской в Украине,нетерпила диванная...такой ты атаман комнатный.)
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13.11.2020 15:51 Відповісти
Убогий, как ответил тебе вчера один человек, - я приму все твои притензии но только после того, как ты выгониш с трона лукашенко и он ответит за свои преступления перед народом твоей страны. Так, что жуй сопли свои и далее, вперемежку с собственной желчью, глупое порождения беларусского совка. Лукашенко про події в Білорусі: "Ніякою революцією тут не пахне, тому що просто немає революціонерів" - Цензор.НЕТ 9492
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13.11.2020 15:56 Відповісти
Ослу оманскому и ермакам ответьте, дрЫщи диванные.После Порха зеленка закончилась даже....уже за мову из маршруток выгоняют...а ты все Майданом прикрываешься,как лапти Наполеона до сих пор бьют.Хоть он и сам ушел.)
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13.11.2020 16:00 Відповісти
Нет,вдруг я откажусь,я просто когда надо уйду с этого поста.Зачем вдруг?Вдруг это опасно.
Цитата Лукашенко журналистам....Меня улыбнуло)))
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13.11.2020 18:30 Відповісти
Его вдруг либо ковид поможет,либо новичок от "братьев" или его окружения.Он полстраны в крови утопит раньше чем уйдет.Эта пластинка с одной песней 26 лет уже,только аранжировки разные.
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13.11.2020 22:57 Відповісти
Ну, за 26 лет з вами нічого не стряслося, скоріш навпаки, це з нами стряслося -- демократичними і свободними. Ваша Тіхановская втопить полстраньі в крові, якщо ви не прийдете до тями.
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14.11.2020 10:36 Відповісти
Владимир Высоцкий: «Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков»
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13.11.2020 15:25 Відповісти
просто лука нюх потерял
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13.11.2020 15:26 Відповісти
вово, долечился ковид-19 трактором
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13.11.2020 15:38 Відповісти
лукашеску потерял обоняние. Неуж-то ковид? Лукашенко о событиях в Беларуси: "Никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров" - Цензор.НЕТ 3452
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13.11.2020 15:26 Відповісти
Нехай в феофанію до зєлі їде лікуватися
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13.11.2020 16:39 Відповісти
Ненене. В бункер к х-йлу. И вiслюка туда же.
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13.11.2020 16:41 Відповісти
Правий він в одному: те що зараз у Білорусі відбувається- не є революцією. Скінчиться так, як і у Хабаровську- нічим.
З самого початку у людей були шанси позбутись таргана, проте цей шанс вони профукали.
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13.11.2020 15:26 Відповісти
Не было у них шанса.
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13.11.2020 15:31 Відповісти
Дуракам этого не понять,что шанс может быть когда хоть один силовой блок бы предал и перешел на сторону народа....или военные.
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13.11.2020 15:56 Відповісти
Нет. Дело не в этом. Дело в мышлении. Революция это всегда слом мышления. А вы ментально ничем от Лукашенко не отличаетесь. Разницы между вами нет.
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13.11.2020 15:57 Відповісти
Ты голову проверь.Не ментально,а по ФАКТУ у вас 80% в Крыму и лугандонии Украину предали....и в 2019 проголосовали за того кому куйло приказал....с любым кроме Порошенко будем вести диалог...СЕБЕ хоть не лги.
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13.11.2020 16:07 Відповісти
Какое это отношение имеет к революции? Я в самом начале еще написал, что ваша главная проблема в том, что вы не можете привлечь население. У вас нет идей. А когда идей нет, то протест выдохнется. Власти нужно просто подождать. Что и произошло.
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13.11.2020 16:10 Відповісти
Он просто ждет холодов и когда устанет народ.Ты вот вспомни начало вашего Майдана.И ответь на вопрос...зачем стали бить студентов 30 ноября 2013,если они сами оот холода стали расходиться? Значит кому то было это нужно.Неужели вы за 6 лет так и не поняли,что Майдан нужен был лаптям,чтобы Крым навинтить...странные вы люди.
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13.11.2020 16:30 Відповісти
Какое отношение Майдан имеет к Крыму? Не лезь в то в чем ничего не понимаешь. Ты думаешь что всё решает воля конкретных людей, но всё решают идеи.
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13.11.2020 16:34 Відповісти
Ты точно странный.А как бы без Майдана и при ЛЕГИТМНОМ Януке лаптеногие украли Крым????) Майдан,"побег липовый",песня про госпереворот и хунта пришла к власти...и Крымнаш. А лугандонию развязали для шантажа признания Крыма,как разменная карта.Потому и не признают лугандонию до сих пор.Сурков с *********** с вас наивных детей животы надрывают.
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13.11.2020 17:09 Відповісти
У Лахті своя логіка )))))
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13.11.2020 18:56 Відповісти
Как проводить успешно революции известно с середины девятнадцатого века. Но у вас никто не потрудился изучить чей-то опыт и понять что нужно делать. Безголовая "революция" обречена.
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13.11.2020 16:15 Відповісти
Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны.Мы с братьями поляками и литовцами веками воевали с москалями веками....а для революции нужны условия-лидер организа ор,оружие,деньги и народная поддержка.У нас кроме НАРОДА нет НИЧЕГО.А если чуть подвинется кресло усатого,то москали с молотеом под боком ему в помощь СРАЗУ.
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13.11.2020 16:37 Відповісти
Нет у вас народа. Оттого вы и проиграли. Для того чтобы был народ вы должны иметь идеи. Сколько раз это повторять?
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13.11.2020 16:40 Відповісти
Наш НАРОД не боится и выходит против ДИКТАТОРА.а такие как ты с болтом клоуна на голове живете.Разницу заметь.Одна Маруся Зверобой,любовь моя обнять,прижать,из рук не выпускать Патриот...Зельку под резинку.Так что,умняк,гоняй мышь по столу или шары киве.
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13.11.2020 16:55 Відповісти
Читай мои посты выше. И лесть развращает. Она дает самоуспокоение.
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13.11.2020 16:59 Відповісти
ННе смеши тапки медведчуков,мураевых,шуфричей,кивы,допы-гепы и даже толикашарика.....революционер ты творений Ильф и Петрова)
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13.11.2020 17:16 Відповісти
Якщо народ за вас, то не проблема, і зброю, і організатора знайти. Аби була ідея. А у вас її немає, то який смисл революції, якщо ви хочете лише поміняти президента, бо вам набридла його рожа. За це життя не віддають. А бацька питав у вас: які ваші требования? у вас їх просто немає. Лука повернув курс на Захід, до ваших братьев -- і проросійські провокатори з вашою допомогою повернули його назад. Ото і все. Тепер задача Кремля будь-яким способом створити заварушку і хаос з пролиттям крові, щоб анексувати вашу Білорусь назавжди, бо Лука "союзу" не хоче.
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14.11.2020 11:05 Відповісти
Хуже всего что вы так ничего и не поняли. Вот русские девять лет назад могли избавиться от Путина, но тоже похлопали ушами и всё. Причем за них была часть элит, это то что ты пишешь вам не хватает. Но они совершили те же ошибки что и вы.
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13.11.2020 16:50 Відповісти
Лукашенко готов отдать жизнь за свою власть, а у вас никто не готов отдать жизнь за свободу. Поэтому будете в рабстве до конца его жизни
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13.11.2020 16:15 Відповісти
Так чего сидишь в Чехии прячешься.Иди отдай и освободи Крым,лугандонию,кацапов из Украины выгони.Боишься,тогда сиди в зеленом борделе или в привате в Чехии,нераб.Откуда вы беретесь.
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13.11.2020 16:50 Відповісти
Я против освобождения этих территорий, я что крысчан что лугандонов людьми не могу назвать. Надо их просто держать в тонусе артой постоянно, и чистить территорию потихоньку. Никакой воды, никакой электороэнергии, никаких зарплат. А в Украине зеленую мразь снесут, мы же рабы как вы
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13.11.2020 17:38 Відповісти
Тогда отдай еще Одессу,Запорожье,Марик,Харьков,Николаев..там тоже плохих 73% подкуйловников.....и дальше возмущайся и рассказывай как их чистить по тихоньку,нераб.))
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13.11.2020 23:08 Відповісти
Невже так важко зрозуміти, що Лукашенко готовий віддати своє життя не за власть, а за свій народ і країну. Він ще й до виборів говорив, що готовий передати владу, але пробілоруському кандидату. А Тіхановський, Цепкало і Бабарика -- це проросійські агенти кремля. Чому ж передвиборчий штаб потім складався тільки з трьох їхніх жінок.
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14.11.2020 11:23 Відповісти
Потому что таракан посадил их в гулаг??
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14.11.2020 15:25 Відповісти
Он ненавидит свой народ, почему он уничтожил беларуську мову? историю?
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14.11.2020 15:26 Відповісти
Силові структури в Білорусі бачать, що правда на боці президента Лукашенка, а не на боці проросійських протестувальників -- зрадників.
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14.11.2020 10:46 Відповісти
А він, доречі, правий. Революція - це щось інше. Може мирний бунт з квітами?
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13.11.2020 15:28 Відповісти
Лукашенко про події в Білорусі: "Ніякою революцією тут не пахне, тому що просто немає революціонерів" - Цензор.НЕТ 9484
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13.11.2020 15:39 Відповісти
Усатое падло! Фашист и диктатор!
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13.11.2020 15:28 Відповісти
Да пошел Ты!Мужик Лука держит Страну Беларусь!Будет другой През их заколбасит как и нас!Мы вообще никому не нужны в этом гребаном бездушном мире!40 лимонов брошенных=потерянных людей((((
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13.11.2020 15:37 Відповісти
140 лимонов, опечатка у тебя
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13.11.2020 15:38 Відповісти
Да посмотри ты на Польшу и Литву...а у них в остатке после совка было в разы хуже экономическое положение,чем у нас.Все просрал,бизнес убит наглухо,кроме его прихлебаев,колхозы развалены.В деревне корову с фонариком не найти.Если бы не контрабас и Польша с Литвой под боком...уже бы замазку грызли. Просто кто с россией свяжется,тот в говне окажется-АКСИОМА.
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13.11.2020 16:19 Відповісти
Я понимаю твою боль и разделяю даже,но пока не развалится страна-тварюга...не видать счастья ни Украине ни Беларуси.Они нас не отпустят и будут держать в напряге до своей смерти.Другого выхода нет.ЯО в руках этой твари весомый аргумент,поэтому только экономические санкции США и здравых мира сего могут помочь.Гражданскую надо развязать у них...
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13.11.2020 16:44 Відповісти
Каких 30 лет.До Крыма надеялись на их разум и в десна целовались.6 лет пока ...как за них взялись.С приход. Байдена надеемся процесс ускорится.
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13.11.2020 17:21 Відповісти
А чому ж жоден з протестувальників не поскаржився журналістам, що голодний, чи мала платня, чи затримують. На питання про економічні причини відповідали, що не мають причин.
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14.11.2020 11:31 Відповісти
"Просто нет революционеров. Я их перетопил перевешал, закопал."
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13.11.2020 15:29 Відповісти
Во-во... Це ми вже проходили, а ще "брата своего убил на карабахе..."
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14.11.2020 11:33 Відповісти
Ну, кому ж знать, як не йому? Він же давав команду на вбивства чверть століття...
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13.11.2020 15:32 Відповісти
Belorus netu i prezidenta v dani moment,
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13.11.2020 15:32 Відповісти
Бідасік, ти бідасік, російський тролляка.
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14.11.2020 11:35 Відповісти
Da net eto vy rosijskaja troliaka .Mne rosija eto ************* strana a kotoroj nemogu skazat ncego xorosego.
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14.11.2020 11:51 Відповісти
В Украине в ноябре месяце кубометр газа стоит 8.83 грн. и его доставка 1.17 грн. и выше, у Лукашенко куб газа с доставкой стоит 1.38 грн. , но это диктатора не спасет.
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13.11.2020 15:41 Відповісти
Судя потому что ты уже 900 уголовных дел состряпал на людей, посадил и повыгонял всех лидеров, массово избиваешь людей, убийства. Только вчера парень был забит до смерти- ещё как пахнет. А твоим пердежом так воняет, что глаза слезятся. И это из-за страха перед революционерами, которых типо "нет".
Хотя, конечно, вон в Америке после смерти одного парня, который шел с фальшивыми деньгами и был с уголовным прошлым - вышла вся страна , а в Беларуси...
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13.11.2020 15:41 Відповісти
не замечать, закрыв глаза... это не значит что их нет...
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13.11.2020 15:41 Відповісти
Лука тут на 100% прав.
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13.11.2020 15:42 Відповісти
На 20 титушек без опознавательных знаков нужно 200 протестующих. На одного - 10 человек. Схватили, сняли маску, сняли видео и фото.Отпустили. Идентифицировали, и выложили в интернет. Бить не надо, раз так страшно. Ну делайте хоть что-то...
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13.11.2020 15:43 Відповісти
Лука думает, что на силовиках можно жить, время всё расставит. Теперь ЕС и США денег не дают Луке, а страну содержать надо, у росии своих недореспублик хватает - ДНР, ЛНР, ПМР, Сирия, Ливия, Крим, оккупированная часть Грузии, на Белорусь много они не дадут...... привит нищая Беларусь, и что дальше будет Лука народу рассказывать, какой ты хороший усатый?
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13.11.2020 15:44 Відповісти
Babchenko, [13.11.20 11:38]

Михаил Жизневский и Роман Бондаренко. Вы уж меня извините, конечно, за цинизм, но за последние годы я стал называть вещи своими именами. Эвфемизмы убивают. Как и розовые пони. Поэтому я теперь злой и прямолинейный. В отличие от нобелевских лауреатов и лидеров протеста с сердечками. Если речь уже заходит о жизни и смерти, то лично я предпочел бы умереть на баррикадах с коктейлем молотова, а не быть забитым без оружия в автозаке. Собственно, именно поэтому я и переехал из страны автозаков в страну баррикад.
О том, что хождения с шариками продержатся примерно два месяца, а затем пойдут на спад, потому то невозможно поддержание одного и того же градуса протеста без его результатов, вам орали во все уши. Прошло два месяца... О том, что как только хождения с шариками пойдут на убыль, начнется ответная реакция, вам орали в уши все два месяца. Ну, вот. Если вы думаете, что это единичный случай и эксцесс исполнителя - то нет. Это только начало.
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13.11.2020 15:56 Відповісти
Ему Китай правит. Китаю нужно создавать свои форпосты в Европе. Они и в Украине пытались к Зеленскому клинья подбивать.
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13.11.2020 15:59 Відповісти
Бацька здатний врятувати народ від ворожих провокаторів і зліва, і справа. Зайде гроші і в арабів. І картоплю туди продасть, не переймайтеся.
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14.11.2020 11:39 Відповісти
диктатор абсолютно правий...
не треба плутати "рожевих поні" з революціонерами....

Илья старается скорее
уравновесить зло добром:
увидел парни бьют мальчишку -
красиво рядом станцевал. Лукашенко про події в Білорусі: "Ніякою революцією тут не пахне, тому що просто немає революціонерів" - Цензор.НЕТ 3870

https://censor.net/ru/forum/3207950/vibori_v_blorusskorocheno_nayivajlivshe/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_75048760
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13.11.2020 15:55 Відповісти
бульбаши, и на троне бульба
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13.11.2020 16:13 Відповісти
для революціі треба гроші, а де їх брати коли алигархів нема
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13.11.2020 16:15 Відповісти
За бугром как бланк и бронштейн
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14.11.2020 10:55 Відповісти
Глумится лука. Это не янык - крепкая картофелина!
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13.11.2020 16:23 Відповісти
трима за бидло
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13.11.2020 16:38 Відповісти
И глумится горбатый (усатый) главарь.
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13.11.2020 16:59 Відповісти
ТЕСТ ДЛЯ БЕЛАРУСКИХ РЕВОЛЮЦИОНЕРО

В ходе теста каждый испытуемый должен придать ленинским
высказываниям правильный, со своей точки зрения, смысл,
выбрав один из прилагаемых вариантов.

1. Мы пойдем:

другим путем - 100 очков,
Северным морским путем - 10 очков,
к чертовой бабушке - 0 очков,
на дискотеку - 3 очка.

2. Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой
все время говорили большевики:

совершилась - 100 очков,
вы будете смеяться, но совершилась - 10 очков,
провалилась - 0 очков,
состоится 25 октября в музее "Эрмитаж", приглашаются
все желающие - 3 очка.

3. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул:

революционную агитацию - 100 очков,
знамя социалистического соревнования - 10 очков,
флаг Ливийской Джамахирии - 0 очков,
наступление на Курской дуге - 2 очка.

4. Товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках:

необъятную власть - 100 очков,
рыболовную снасть - 10 очков,
товарищ Крупскую - 0 очков,
рычаги управления комбайном "Колос" - 1 очко.

5. Профсоюзы - школа:

коммунизма - 100 очков,
бюрократизма - 10 очков,
бихевиоризма - 0 очков,
N3 Бабушкинского района города Москвы - 2 очка.

6. Из всех искусств для нас важнейшим является:

кино - 100 очков,
вино - 10 очков,
домино - 0 очков,
искусство резьбы по кости и моржовому клыку - 1 очко.

7. Партия - ум, честь и совесть:

нашей эпохи - 100 очков,
вашей эпохи - 10 очков,
эпохи Великих географических открытий - 0 очков,
малого ледникового периода - 3 очка.

8. Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем:

Россию - 100 очков,
памятник Екатерине II - 10 очков,
кастрюлю с борщом - 0 очков,
автомобиль ГАЗ-24 - 2 очка.

9. Отберем все земли, все фабрики у помещиков и капиталистов и устроим:

социалистическое общество - 100 очков,
общество ДОСААФ - 10 очков,
именины товарища Калинина на 700 человек - 0 очков,
турнир по городкам на призы газеты "Водный транспорт" - 1 очко.

10. Учение Маркса всесильно, потому что оно:

верно - 100 очков,
вроде бы верно - 10 очков,
скверно - 0 очков,
Маркса - 5 очков.

Если вы набрали 0 очков, то вы обыкновенный человек.
Если вы набрали от 1 до 99 очков, то вы либо левый уклонист,
либо правый оппортунист.
Если вы набрали от 100 до 999 очков, то волноваться уже бесполезно:
вы полный коммунист.
Ну, а если Вы набрали 1000 очков, то нам остается вам только
позавидовать: вы - Ленин.
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13.11.2020 18:00 Відповісти
поддонок

однозначно..
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13.11.2020 18:26 Відповісти
Да, есть тут правда, слишком часто выступления недовольных властью стали называть революциями, нивелируя само это понятие. В Украине тоже грешат этим: кое-кто уже насчитал у нас аж три революции, хотя на самом деле не было ни одной - не было изменения общественно-политического строя - как стоял на дворе с 91-го года дикий капитализм, так и стоит по сей день.
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13.11.2020 18:47 Відповісти
просто треба враховувати -революції бувають успішні і невдалі.

Останні невдалі -Гуайдо у Венесуелі і Тіхановська в Білорусі..
До речі,це вже друга революція в Білорусі ,що не вдалась.
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13.11.2020 19:01 Відповісти
Её не было, да ещё и не удалась...
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13.11.2020 19:16 Відповісти
1.Майдан не мав своїм завданням зміну суспільного ладу..
Основне своє завдання виконав -не дозволив Україні розвернутись у сторону москви.

2. перехід від капіталізму дикого до капіталізму соціалястичного чи цивілізованого відбувається звичайним покращенням законодавства,а не революціями...)
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13.11.2020 19:05 Відповісти
Однако эти кровавые майданные события, приведшие к потере территории и войне, нужно было как-то оправдать, поэтому их назвали революцией.
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13.11.2020 19:19 Відповісти
Це був народний протест проти курсу на СНГ і за курс на Захід. А війна національно-визвольна, проти російських окупантів, і її почала Росія.
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14.11.2020 11:52 Відповісти
Их там нет сказал Лука и сконал под дурака.
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13.11.2020 19:14 Відповісти
Бо ти всіх знищив ?
От же скотина така....
Луку по хорошому треба під трибунал за злочини. І вирок - смертну кару. Як крапку.
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14.11.2020 11:34 Відповісти
Кровожадна дурепа.
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14.11.2020 11:45 Відповісти
 
 