Лукашенко про події в Білорусі: "Ніякою революцією тут не пахне, тому що просто немає революціонерів"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, назвав події останніх місяців у країні спробою неконституційного перевороту і заявив, що в Білорусі немає революціонерів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Запад".
"Ми однозначно оцінюємо події, які відбуваються після виборів в країні, як спробу неконституційного перевороту за лекалами, як то кажуть, кольорових революцій", - сказав Лукашенко, додавши, що насправді "ніякою революцією тут не пахне, тому що просто немає революціонерів".
За словами "президента", який захопив владу, світ сьогодні живе в умовах серйозних потрясінь, а планета переживає системну кризу.
"Головною причиною того, що відбувається, багато ЗМІ називають коронавірус. Вже говорив і повторю, що це лише привід, ширма, під якою глобальні гравці в черговий раз намагаються переділити світ на свій манер. У них є плани і на пострадянському просторі, в тому числі і на Білорусь", - додав Лукашенко.
Будь ласка, зачекайте...
Цитата Лукашенко журналистам....Меня улыбнуло)))
З самого початку у людей були шанси позбутись таргана, проте цей шанс вони профукали.
Хотя, конечно, вон в Америке после смерти одного парня, который шел с фальшивыми деньгами и был с уголовным прошлым - вышла вся страна , а в Беларуси...
Михаил Жизневский и Роман Бондаренко. Вы уж меня извините, конечно, за цинизм, но за последние годы я стал называть вещи своими именами. Эвфемизмы убивают. Как и розовые пони. Поэтому я теперь злой и прямолинейный. В отличие от нобелевских лауреатов и лидеров протеста с сердечками. Если речь уже заходит о жизни и смерти, то лично я предпочел бы умереть на баррикадах с коктейлем молотова, а не быть забитым без оружия в автозаке. Собственно, именно поэтому я и переехал из страны автозаков в страну баррикад.
О том, что хождения с шариками продержатся примерно два месяца, а затем пойдут на спад, потому то невозможно поддержание одного и того же градуса протеста без его результатов, вам орали во все уши. Прошло два месяца... О том, что как только хождения с шариками пойдут на убыль, начнется ответная реакция, вам орали в уши все два месяца. Ну, вот. Если вы думаете, что это единичный случай и эксцесс исполнителя - то нет. Это только начало.
не треба плутати "рожевих поні" з революціонерами....
Илья старается скорее
уравновесить зло добром:
увидел парни бьют мальчишку -
красиво рядом станцевал.
https://censor.net/ru/forum/3207950/vibori_v_blorusskorocheno_nayivajlivshe/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_75048760
В ходе теста каждый испытуемый должен придать ленинским
высказываниям правильный, со своей точки зрения, смысл,
выбрав один из прилагаемых вариантов.
1. Мы пойдем:
другим путем - 100 очков,
Северным морским путем - 10 очков,
к чертовой бабушке - 0 очков,
на дискотеку - 3 очка.
2. Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой
все время говорили большевики:
совершилась - 100 очков,
вы будете смеяться, но совершилась - 10 очков,
провалилась - 0 очков,
состоится 25 октября в музее "Эрмитаж", приглашаются
все желающие - 3 очка.
3. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул:
революционную агитацию - 100 очков,
знамя социалистического соревнования - 10 очков,
флаг Ливийской Джамахирии - 0 очков,
наступление на Курской дуге - 2 очка.
4. Товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках:
необъятную власть - 100 очков,
рыболовную снасть - 10 очков,
товарищ Крупскую - 0 очков,
рычаги управления комбайном "Колос" - 1 очко.
5. Профсоюзы - школа:
коммунизма - 100 очков,
бюрократизма - 10 очков,
бихевиоризма - 0 очков,
N3 Бабушкинского района города Москвы - 2 очка.
6. Из всех искусств для нас важнейшим является:
кино - 100 очков,
вино - 10 очков,
домино - 0 очков,
искусство резьбы по кости и моржовому клыку - 1 очко.
7. Партия - ум, честь и совесть:
нашей эпохи - 100 очков,
вашей эпохи - 10 очков,
эпохи Великих географических открытий - 0 очков,
малого ледникового периода - 3 очка.
8. Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем:
Россию - 100 очков,
памятник Екатерине II - 10 очков,
кастрюлю с борщом - 0 очков,
автомобиль ГАЗ-24 - 2 очка.
9. Отберем все земли, все фабрики у помещиков и капиталистов и устроим:
социалистическое общество - 100 очков,
общество ДОСААФ - 10 очков,
именины товарища Калинина на 700 человек - 0 очков,
турнир по городкам на призы газеты "Водный транспорт" - 1 очко.
10. Учение Маркса всесильно, потому что оно:
верно - 100 очков,
вроде бы верно - 10 очков,
скверно - 0 очков,
Маркса - 5 очков.
Если вы набрали 0 очков, то вы обыкновенный человек.
Если вы набрали от 1 до 99 очков, то вы либо левый уклонист,
либо правый оппортунист.
Если вы набрали от 100 до 999 очков, то волноваться уже бесполезно:
вы полный коммунист.
Ну, а если Вы набрали 1000 очков, то нам остается вам только
позавидовать: вы - Ленин.
однозначно..
Останні невдалі -Гуайдо у Венесуелі і Тіхановська в Білорусі..
До речі,це вже друга революція в Білорусі ,що не вдалась.
Основне своє завдання виконав -не дозволив Україні розвернутись у сторону москви.
2. перехід від капіталізму дикого до капіталізму соціалястичного чи цивілізованого відбувається звичайним покращенням законодавства,а не революціями...)
От же скотина така....
Луку по хорошому треба під трибунал за злочини. І вирок - смертну кару. Як крапку.