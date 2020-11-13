Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?"

Мешканка Кривого Рогу Юлія Костецька втратила сім'ю в кривавій різанині 7 листопада. Її 66-річний чоловік і 31-річний син стали жертвою жорстокого нападу маніяка на вулиці.

Про це вона розповіла виданню "Факти", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зловмисник напав на них несподівано, першим двічі вдарив ножем молодшого чоловіка, побачивши це, батько намагався заступитися за сина, але дістав множинні ножові поранення. Обидва чоловіки загинули на місці.

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"У неділю, 8 листопада, ми збиралися їхати з чоловіком і сином в Вінницьку область. У суботу кажу їм:"Хлопці, треба щось в дорогу купити ... Давайте сходимо в магазин". Син сказав:"Мама, ти йди вперед, а ми тебе наздоженемо". Я пішла в магазин, ходжу-ходжу, а хлопців моїх немає."От гади, - думаю, - прийду додому, я вам дам". Все купила, повертаюся і раптом телефонний дзвінок:"Ви знаєте Костецького Миколу Антоновича?"-" Знаю ... "-" Вашого чоловіка вбили ... ", - розповіла Юлія Костецька.

Жінка розпитала, де це сталося і побігла на місце злочину, там, побачивши закривавленого чоловіка, вона почала кричати: "Колю, вставай!" Потім втратила свідомість, а отямилася, коли її почали бити по щоках.

"Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити? Хочу запитати у нього:"За що? Я вимолювали це дитя у Бога цілих вісім років ... А ти його вбив!"- додала вона.

За словами жінки, у них з чоловіком довго не було дітей, тому вони вирішили усиновити дитину. Вона розповіла, що після першого викидня у них з чоловіком вісім років не було дітей. Вона довго лікувалася, але все без толку. Знайома, яка працювала в пологовому будинку, розповідала, що там є кинуті діти. Юля пригледіла дівчинку, але її удочерили. І тоді жінці сказали: "У відділенні лежить хлопчик. П'ять місяців. Правда, дуже хворий, слабенький". Їй винесли дитину. Його звали Коля. Як і чоловіка.

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"Я ось все думаю про те, що син в останній момент мене відправив у магазин на п'ять хвилин раніше. А якби ми пішли всі разом і цей маніяк на нас напав, там би все і залишилися лежати. Я інвалід третьої групи, опорно руховий апарат. Ні втекти, ні боротися ... Виходить, що Колюня загинув, а мене врятував. А я його не змогла. І чоловіка Колю теж втратила. ... Зараз би притулитися до когось рідного, поплакати. А родичів поруч немає… Сплю зараз я не на подушці, а на курточці мого дорогого коханого чоловіка Миколи Антоновича і на шапці сина, і на літньому кашкеті чоловіка. І фото синочка улюбленого мого Колі поруч на речах лежить ... Вимкну світло - і мені здається, що вони поруч, що живі. Не думала, що таке зі мною станеться. Раз - і в тебе нікого немає. Ні чоловіка, ні сина, ні допомоги на старості років. Залишилися вдома тільки котик і морська свинка ... Думаю, що той вбивця зовсім не дурник, він з нормальної головою ... Хіба це справедливо, що в такому віці я залишилася одна? А він хоче вийти ?! Нехай його покарають за всією суворістю закону. Хоч якась справедливість повинна бути на цій землі ... ", - розповіла Юлія Костецька.

За словами одного зі свідків нападу, він бачив, як молодик ув капюшоні і масці б'є дівчину по обличчю ножем.

"Я вискочив, його вже не було. Дівчини - теж. Вибіг на подвір'я і побачив стареньку з закривавленим обличчям, яка сказала мені, що він у дворі. Я побіг за ним і побачив, як він б'є молодого хлопця і чоловіка в шию ножем. Я підбіг до хлопця, у нього з шиї текла кров. Дав йому маску прикласти до рани. І, щоб не втратити з поля зору злочинця, побіг за ним далі. Гнався за ним і кричав людям, щоб вони йшли в сторону, тому що у нього ніж ... ".

Як повідомлялося, в суботу, 7 листопада, в Металургійному районі Кривого Рогу 29-річний чоловік на вулиці напав і завдав ножові поранення десятьом перехожим, у тому числі 8-річній дитині. Двоє потерпілих померли на місці злочину, інші перебувають у лікарні.

Злочинця затримано, йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб та замаху на вбивство ще вісьмох громадян.

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Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з подіями в Кривому Розі закликав українських правоохоронців зробити вулиці українських міст безпечнішими і заявив, що сподівається на справедливий вирок "цьому покидьку".Джерело: https://censor.net/ua/n3230004