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Кривий Ріг (811) напад (1014) масове вбивство (72)

Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?"

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад:

Мешканка Кривого Рогу Юлія Костецька втратила сім'ю в кривавій різанині 7 листопада. Її 66-річний чоловік і 31-річний син стали жертвою жорстокого нападу маніяка на вулиці.

Про це вона розповіла виданню "Факти", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зловмисник напав на них несподівано, першим двічі вдарив ножем молодшого чоловіка, побачивши це, батько намагався заступитися за сина, але дістав множинні ножові поранення. Обидва чоловіки загинули на місці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував без права застави підозрюваного у вбивстві двох і пораненні 8 жителів Кривого Рогу, - поліція

"У неділю, 8 листопада, ми збиралися їхати з чоловіком і сином в Вінницьку область. У суботу кажу їм:"Хлопці, треба щось в дорогу купити ... Давайте сходимо в магазин". Син сказав:"Мама, ти йди вперед, а ми тебе наздоженемо". Я пішла в магазин, ходжу-ходжу, а хлопців моїх немає."От гади, - думаю, - прийду додому, я вам дам". Все купила, повертаюся і раптом телефонний дзвінок:"Ви знаєте Костецького Миколу Антоновича?"-" Знаю ... "-" Вашого чоловіка вбили ... ", - розповіла Юлія Костецька.

Жінка розпитала, де це сталося і побігла на місце злочину, там, побачивши закривавленого чоловіка, вона почала кричати: "Колю, вставай!" Потім втратила свідомість, а отямилася, коли її почали бити по щоках.

"Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити? Хочу запитати у нього:"За що? Я вимолювали це дитя у Бога цілих вісім років ... А ти його вбив!"- додала вона.

За словами жінки, у них з чоловіком довго не було дітей, тому вони вирішили усиновити дитину. Вона розповіла, що після першого викидня у них з чоловіком вісім років не було дітей. Вона довго лікувалася, але все без толку. Знайома, яка працювала в пологовому будинку, розповідала, що там є кинуті діти. Юля пригледіла дівчинку, але її удочерили. І тоді жінці сказали: "У відділенні лежить хлопчик. П'ять місяців. Правда, дуже хворий, слабенький". Їй винесли дитину. Його звали Коля. Як і чоловіка.

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"Я ось все думаю про те, що син в останній момент мене відправив у магазин на п'ять хвилин раніше. А якби ми пішли всі разом і цей маніяк на нас напав, там би все і залишилися лежати. Я інвалід третьої групи, опорно руховий апарат. Ні втекти, ні боротися ... Виходить, що Колюня загинув, а мене врятував. А я його не змогла. І чоловіка Колю теж втратила. ... Зараз би притулитися до когось рідного, поплакати. А родичів поруч немає… Сплю зараз я не на подушці, а на курточці мого дорогого коханого чоловіка Миколи Антоновича і на шапці сина, і на літньому кашкеті чоловіка. І фото синочка улюбленого мого Колі поруч на речах лежить ... Вимкну світло - і мені здається, що вони поруч, що живі. Не думала, що таке зі мною станеться. Раз - і в тебе нікого немає. Ні чоловіка, ні сина, ні допомоги на старості років. Залишилися вдома тільки котик і морська свинка ... Думаю, що той вбивця зовсім не дурник, він з нормальної головою ... Хіба це справедливо, що в такому віці я залишилася одна? А він хоче вийти ?! Нехай його покарають за всією суворістю закону. Хоч якась справедливість повинна бути на цій землі ... ", - розповіла Юлія Костецька.

За словами одного зі свідків нападу, він бачив, як молодик ув капюшоні і масці б'є дівчину по обличчю ножем.

"Я вискочив, його вже не було. Дівчини - теж. Вибіг на подвір'я і побачив стареньку з закривавленим обличчям, яка сказала мені, що він у дворі. Я побіг за ним і побачив, як він б'є молодого хлопця і чоловіка в шию ножем. Я підбіг до хлопця, у нього з шиї текла кров. Дав йому маску прикласти до рани. І, щоб не втратити з поля зору злочинця, побіг за ним далі. Гнався за ним і кричав людям, щоб вони йшли в сторону, тому що у нього ніж ... ".

Як повідомлялося, в суботу, 7 листопада, в Металургійному районі Кривого Рогу 29-річний чоловік на вулиці напав і завдав ножові поранення десятьом перехожим, у тому числі 8-річній дитині. Двоє потерпілих померли на місці злочину, інші перебувають у лікарні.

Злочинця затримано, йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб та замаху на вбивство ще вісьмох громадян.

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Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з подіями в Кривому Розі закликав українських правоохоронців зробити вулиці українських міст безпечнішими і заявив, що сподівається на справедливий вирок "цьому покидьку".Джерело: https://censor.net/ua/n3230004

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+35
Потерявшая семью в кровавой резне жительница Кривого Рога Костецкая рассказала о нападении: "Хоть бы одного оставил, нелюдь! Как мне теперь жить?" - Цензор.НЕТ 6044
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13.11.2020 15:33
+31
Вбивця завжди знайде знаряддя вбивства, йому закон - не завада. А ось нормальний громадянин для самозахисту не має по суті нічого.
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13.11.2020 15:53
+25
співчуття нещасній жінці... та хіба слова применшать ту тугу???
от горе !
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13.11.2020 15:38
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Потерявшая семью в кровавой резне жительница Кривого Рога Костецкая рассказала о нападении: "Хоть бы одного оставил, нелюдь! Как мне теперь жить?" - Цензор.НЕТ 6044
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13.11.2020 15:33 Відповісти
Таки так, вбивці волина була б зручніша ніж ніж.
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13.11.2020 15:38 Відповісти
Вбивця завжди знайде знаряддя вбивства, йому закон - не завада. А ось нормальний громадянин для самозахисту не має по суті нічого.
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13.11.2020 15:53 Відповісти
Для самозахисту , крім зброї , ще потрібні добрячі навички . Уяви , повз тебе проходить людина , ти не знаєш що в неї на умі , порівнявшись з тобою вона зненацька наносить удар ножем чи стріляє зі зброї . А в тебе пістолет ще в кармані . Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 1503 . Не кожна людина може миттєво зреагувати , щоб витягти пістолет вистрілити в нападника . Треба володіти навичками спецназівця . Переважна більшість громадян , навіть і зброєю не зможуть себе захистити .
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13.11.2020 16:21 Відповісти
Во-первых, никто не запрещает прописать курсы обращения с оружием обязательными перед выдачей соответствующих разрешений. Во-вторых, в проекте Закона, который уже есть в Раде, эта норма уже прописана. В третьих, оружие самообороны, если разрешено его скрытое ношение, защищает и тех, у кого оно есть, и тех, у кого его нет - преступник заранее не знает, где отхватит кошелек, а где маслину в лоб, и это сильно уменьшает энтузиазм к совершению преступления. Ну и если у вас нет оружия, у кого-то из прохожих оно может оказаться, и, если есть закон о применении оружия для предотвращения преступления, то вам помогут на вполне законных основаниях. Проект закона Украины от 02.09.2019 № 1222
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13.11.2020 16:36 Відповісти
Це якщо ти молодий та здоровий , то злочинець на тебе і так не нападе . Гаманці відбирають в тих хто слабіше , жінок , дітей , людей похилого віку . Злочинці теж не дурні , вони знають і бачуть , кого грабувати , а з ким краще не зв'язуватись . Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 6764 .
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13.11.2020 16:49 Відповісти
Господь Бог создал людей, президент Линкольн дал им свободу, а полковник Кольт сделал их равными.
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13.11.2020 17:02 Відповісти
На жаль , це тільки слова Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 9474 . Кольт у злочинця в руках , і в сумці цієї жінки - інваліда , не зробить ї рівними .
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13.11.2020 17:27 Відповісти
Это зависит от того, на сколько усердно жiнка училась на курсах владения оружием.
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13.11.2020 17:29 Відповісти
Я гадаю що жінці похилого віку , та ще й інваліду , вже далеко не до курсів стрільби . Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 4490 .
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13.11.2020 17:31 Відповісти
А в проекте закона, который предложен Верховной Раде, курсы владения оружием являются обязательными, так что жiнке очень даже до курсов...
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13.11.2020 17:35 Відповісти
...Я инвалид третьей группы, опорно-двигательный аппарат. Ни убежать, ни бороться… Источник: https://censor.net/ru/n3230959
Ничего страшного, жиночка. Valery Greff даст вам пистолет и отправит на курсы. После этого будете выходить за хлебом и молоком только со стволом. Преступности конец!
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13.11.2020 19:07 Відповісти
А с чего таким людям в одиночку шататься по криминальным районам? У таких людей обычно есть опекуны и именно их задача беспокоиться о благополучии и безопасности опекаемых.
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13.11.2020 19:10 Відповісти
авжеж, якщо напад був зненацька, майже неможліво дати відсіч нападніку. АЛЕ!!! свідки, які були поруч, не ганялися вулицями за тим хлопом, а просто б прострелили б йому тупу чи хвору макітру і ВСЕ. Більш того, чи пішоб би він на той злочін, якщо б допускав ймовірність збройного супротиву, навіть гіпотетичного??
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13.11.2020 16:59 Відповісти
А якби в нього замість ножа теж був пістолет , який він купив на законних підставах ,, скільки тоді було б жертв . ? Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 1539 .

В США зброю можна мати , але чи завжди вона захищає ? Кожен рік там стрілянина , в школах наприклад , десятки жертв , і я щось не чув щоб злочинця знешкоджували самі ж громадяни . Завжди це робить або поліція , або SWAT .
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13.11.2020 17:14 Відповісти
В школах США, как раз, запрещено иметь оружие, потому туда и липнут всякие "стрелкИ". А в Израиле в школах обязательно есть и вооруженная охрана и преподаватели могут быть с оружием и, о чудо, в школы там не особо лезут пострелять...
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13.11.2020 17:34 Відповісти
От нехай озброєна охорона , охороною і займається . Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 1392 .
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13.11.2020 17:39 Відповісти
И учителя. В Израиле учителя тоже могут иметь оружие. И технический персонал. Так что, получается, что все могут участвовать в охране школы и детей. И еще родители, только в школу им с оружием не разрешается заходить, а снаружи могут тоже поучаствовать. Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 1295
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13.11.2020 17:42 Відповісти
. Та й що з того . ? Нехай "сходять з розуму" як хочуть . Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 3345 .
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13.11.2020 17:49 Відповісти
Как раз в Израиле в школах всё спокойно и куда-то там сходить им нет никакой причины.
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13.11.2020 17:51 Відповісти
Чувак который ушатал десяток человек одним ножом тоже наверное курсы морских котиков проходил да?) Ножом это еще сложнее чем со стволом. Ствол это не так уж и сложно. Даже проще чем водить машину. п.с. Дай мне шокер и мотивацию и я сделаю из тебя молодого и здорового не совсем не здорового за три минуты. И мне будет пох на то как ты выглядишь и на сколько ты молод.... тем более в темноте я этого даже не рассмотрю)
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13.11.2020 17:12 Відповісти
Угу , яка надзвичайна самовпевненість . ! Не думай що один ти Рембо , а інші дурніші тебе . Сдєлаю Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 8682 ,, сделаєш , собі в штани скоріше .
В інтернеті всі круті і покручені , а на вулиці , як бачуть злочин , обходять те місце десятою дорогою . . Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 3178 .
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13.11.2020 17:23 Відповісти
одна справа кидатись голіруч на маніяка з ножем, а інша - засадити йому пару маслин
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13.11.2020 21:27 Відповісти
Чушь полная, тут пока он убивал одного, второй мог воспользоваться оружием, к тому же находящиеся рядом граждане были бы вооружены и могли бы легко обезвредить маньяка, даже сам по себе вид пистолета останавливает нападающего каким бы сильным он ни был, сам лично был тому свидетелем, прежде чем писать нужно думать хоть немного.
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13.11.2020 22:17 Відповісти
співчуття нещасній жінці... та хіба слова применшать ту тугу???
от горе !
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13.11.2020 15:38 Відповісти
Таких уродов надо четвертовать на площади публично!!
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13.11.2020 15:39 Відповісти
Таких треба стріляти на місці, таке неможно ні пробачити ні виправдати ні вилікувати, якщо недай бог він вийде з в'язниці або дурки знову буде вбивати.
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13.11.2020 15:40 Відповісти
Зачем? Дать "пожизненную",чтобы он оставшиеся десятилетия ходил полусогнутым.
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13.11.2020 15:57 Відповісти
он психбольной наверное
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13.11.2020 16:11 Відповісти
Скорее обкуренный.
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13.11.2020 16:20 Відповісти
может и так. родственники говорят, что он ездил на заработки в Чехию и оттуда вернулся какой-то странный. Может, там употреблять начал и крыша поехала.
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13.11.2020 16:59 Відповісти
Для этого в свободных государствах граждане имеют право на приобретение и применение специализированного оружия для самообороны и в целях самообороны.
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13.11.2020 16:02 Відповісти
Совершенно верно, только украинский народ единственный в Европе не имеет права на самооборону с помощью короткоствольного оружия!
Во все времена не имели права владеть оружием только рабы, вот и украинцы сейчас единственные находятся в рабском положении во власти олигархов, которые прекрасно вооружены все до одного несмотря ни на какие законы, а также являются гражданами нескольких стран, что также в Украине запрещено!
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13.11.2020 22:05 Відповісти
И ещё раз о свободном ношении

видео - https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aMx5vPX_460sv.mp4
Женщина-полицейский ( после дежурства) застрелила грабителя. Бразилия
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6851609/amp/Off-duty-female-police-officer-Brazil-shot-dead-40-year-old-man-tried-attack-her.html
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13.11.2020 16:03 Відповісти
Хто-хто?
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13.11.2020 20:32 Відповісти
Нападавший явно психически болен. Все заметили, что последние пару лет таких диких и необъяснимых случаев стало больше. Все эти расстрелы непонятные, захваты мостов и заложников... Все довольно просто - принят закон о психиатрии по которому положить на лечение больного человека без его согласия реально невозможно. Конечно есть варианты, но за очень дополнительные деньги - мотивированный врач всегда уговорит. Чисто коррупционный закон, менять который никто не спешит.
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13.11.2020 16:12 Відповісти
скоро будемо як у Колумбії - в магазин чи на вулицю ходити в бронежилетах
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13.11.2020 21:28 Відповісти
Был вчера у себя на почти , в очереди стояло два мужика с оружием , в гражданке , сами по себе , и я подумал , попробовал бы кто то напасть с ножом Мешканка Кривого Рогу Костецька, яка втратила сім'ю в кривавій різанині, розповіла про напад: "Хоч би одного залишив, нелюдь! Як мені тепер жити?" - Цензор.НЕТ 7367
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13.11.2020 16:14 Відповісти
Бідна жінка. Не дай,Боже, нікому пережити таке горе.
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13.11.2020 16:34 Відповісти
В Киеве купить ствол вообще не проблема и раньше проблемой небыло, а сейчас и гранату не проблема купить. Даже искать не надо. Просто стоишь такой у рынка а неприметном месте а к тебе сами подходят и предлагают, то что-то сравнительно безобидное типа электрошокера, то что-то более интересное типа переделанного травмата ПМки. Но самое главное КТО предлагает. Какие-то обкуренные наркоты и прочие ханыги. Т.е. у них 2 варианта или продать цацку и купить шырки или пойти и вечером пустить в ход цацку и... купить шырки. Так что оружия на руках дохера, все кто хотел уже купил и будет использовать, а законно себя защитить никто не сможет.
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13.11.2020 17:04 Відповісти
Скоріш за все це випущений на волю псих з чергового ліквідованого (читай реформованого) псих будинку...Він і далі буде ходити і різати,поки його самого не вб"ють...
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13.11.2020 17:22 Відповісти
Жаль что нельзя его отправить отбывать наказание в Индию, Пакистан, Иран.
Там наказание соответствует ТАКОМУ проступку.
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13.11.2020 18:01 Відповісти
Только украинский народ единственный в Европе не имеет права на самооборону с помощью короткоствольного оружия!
Во все времена не имели права владеть оружием только рабы, вот и украинцы сейчас единственные находятся в рабском положении во власти олигархов, которые прекрасно вооружены все до одного несмотря ни на какие законы, а также являются гражданами нескольких стран, что также в Украине запрещено!
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13.11.2020 22:06 Відповісти
Именно поэтому украинский народ и самый бедный в этой же Европе!
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13.11.2020 22:07 Відповісти
маланці из Кривого Рога никак не участвуют в этой схеме?
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13.11.2020 22:15 Відповісти
бл*дь **** жесть. я теперь от всех голосовавшим за Зеленского, буду стрематься
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13.11.2020 22:14 Відповісти
Эй, крикуны о том что "нация не готова до носиння зброи" где же вы? Давайте теперь запретим кухонные ножи и алкоголь! Тогда вот точно убийств не будет.
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13.11.2020 23:01 Відповісти
сейчас те, кто считает что только менты и бандиты должны иметь право на оружие, должны привести веские аргументы в стиле "а представьте сколько он бы убил людей если бы у него был пулимьот Максим!". Хотя прекрасно знают что скорее всего никого - его бы первее застрелили
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13.11.2020 23:41 Відповісти
в америке бы его нашпиговали в три ствола свинцом а толку все равно или выпустят или еще что
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14.11.2020 00:07 Відповісти
В США далеко не все ходят по улицам с оружием. Как правило только маньяки и убивают людей по нескольку. Многие самоубийцы чтоб в одиночку не умирать убивают несколько человек, потом стреляют в себя
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23.02.2021 19:48 Відповісти
Пусть бы сообщили номер карточки бедной женщины. По сто гривен многие украинцы бы выслали. Хоть какое то утешение. В Америке всегда так делают - и на собак бездомных даже, и на людей бездомных,, и на беженцев высылают, и на тех кто попал в беду. Женщине было бы легче, что люди с нею вместе в ее горе.
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14.11.2020 01:02 Відповісти
Здесь маньяк действовал ножом и убил 2 человека. Скоро разрешат покупать пистолеты, тогда он убьет 20 или 40 человек!
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23.02.2021 19:46 Відповісти
Супрун позакрывали псих больницы. Психи вышли на свободу и убивают людей. А главное этому маньяку ничего не будет, в тюрьму его садить нельзя - больной человек, не понимал что делает
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23.02.2021 19:51 Відповісти
 
 