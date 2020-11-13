Найманці РФ продовжують блокувати всі КПВВ, крім "Станиці Луганської" та "Новотроїцького", - Держприкордонслужба

З дня відновлення роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду, 10 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі фактичний пропуск здійснюється тільки на двох КПВВ.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щодобово та "Новотроїцьке", в якому представники окупаційної влади розблоковують рух двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю. На решті дорожніх коридорів рух заблокований проросійськими незаконними збройними формуваннями", - зазначається в повідомленні.

Загалом за тиждень прикордонники оформили:

у КПВВ "Станиця Луганська" на вхід з тимчасово окупованої території України (ТОТУ) – 821 особу, на вихід - 1074 особи;

у КПВВ "Новотроїцьке" – на виїзд до ТОТУ 230 громадян та 36 транспортних засобів, на в’їзд – 77 осіб та 9 транспортних засобів;

у КПВВ "Золоте" – 3 особи та в КПВВ "Щастя" – 11 осіб, які вибули у напрямку тимчасово окупованої території, були повернуті представниками окупаційної влади;

у КПВВ "Гнутове", "Мар'їнка" та "Майорське" громадяни для перетину лінії розмежування не прибували.

Крім того, протягом тижня до тимчасово окупованої території України міжнародними організаціями доправлено гуманітарні вантажі. Так, через КПВВ "Новотроїцьке" проїхали 14 вантажівок від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та 10 транспортних засобів від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для потреб мешканців тимчасово окупованої частини Донбасу направлено продуктові та гігієнічні набори, медичні засоби. Загальна вага гуманітарної допомоги становить майже 324 тонни.

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