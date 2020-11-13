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Держприкордонслужба (4341) КПВВ (320)

Найманці РФ продовжують блокувати всі КПВВ, крім "Станиці Луганської" та "Новотроїцького", - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Найманці РФ продовжують блокувати всі КПВВ, крім

З дня відновлення роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду, 10 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі фактичний пропуск здійснюється тільки на двох КПВВ.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щодобово та "Новотроїцьке", в якому представники окупаційної влади розблоковують рух двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю. На решті дорожніх коридорів рух заблокований проросійськими незаконними збройними формуваннями", - зазначається в повідомленні.

Загалом за тиждень прикордонники оформили:

  • у КПВВ "Станиця Луганська" на вхід з тимчасово окупованої території України (ТОТУ) – 821 особу, на вихід - 1074 особи;
  • у КПВВ "Новотроїцьке" – на виїзд до ТОТУ 230 громадян та 36 транспортних засобів, на в’їзд – 77 осіб та 9 транспортних засобів;
  • у КПВВ "Золоте" – 3 особи та в КПВВ "Щастя" – 11 осіб, які вибули у напрямку тимчасово окупованої території, були повернуті представниками окупаційної влади;
  • у КПВВ "Гнутове", "Мар'їнка" та "Майорське" громадяни для перетину лінії розмежування не прибували.

Крім того, протягом тижня до тимчасово окупованої території України міжнародними організаціями доправлено гуманітарні вантажі. Так, через КПВВ "Новотроїцьке" проїхали 14 вантажівок від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та 10 транспортних засобів від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для потреб мешканців тимчасово окупованої частини Донбасу направлено продуктові та гігієнічні набори, медичні засоби. Загальна вага гуманітарної допомоги становить майже 324 тонни.

Також читайте: Окупанти на Донбасі не пропускають людей через КПВВ навіть попри те, що всі пункти пропуску почали роботу, - Держприкордонслужба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Славо Богу , Лугандонцы будут жить спокойно , бендеровцы к ним не попадут Найманці РФ продовжують блокувати всі КПВВ, крім "Станиці Луганської" та "Новотроїцького", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1302
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13.11.2020 16:19
+3
До тих пір, доки в України не буде 100%-го контролю за кордоном в т.з. ОРДЛО, - закрити КПВВ і максимально обмежити сполучення з неконтрольованими територіями Донецької, Луганської областей та АР Крим! (Нєх.йшаст.ть!)
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13.11.2020 16:27
+3
Мои родственники из Старобельска мечтают,чтобы кппв в Станице провалилось под землю и исчезли толпы ватного лугандонского быдла у банкоматов,отделения ПФУ и миграционной службы их родного города.
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13.11.2020 16:28
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Ну судя по статистике пенсии и пособия пополучали, харчами затарились, можено идти и путЄна любить. А потом в первіх числах опять к хунте за пособиями, пенсиями и харчами и так по кругу... А там глядишь ***** еще трёшку подкинет на шмурдяк. Хорошо... И нах** им перемирия всякие...
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13.11.2020 15:57 Відповісти
какой ужас! План Бубочки-миротворца рушиться!
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13.11.2020 16:06 Відповісти
До чого тут Бубачька-міроточєц, вибачте, міротворєц? Просто ті, хто за ним стоїть, не мають можливості пиляти бабло на облаштування нових КПВВ. Швидше за все не поділилися з роками за попередні.
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13.11.2020 16:55 Відповісти
Везите туды Кравчука, пусть порешает на месте, а не трындит из теплых кабинетов.
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13.11.2020 16:09 Відповісти
То балабол. Решала - Юзик.
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13.11.2020 17:09 Відповісти
Краще з усією родиною і зразу на ПМЖ. Щоб у нього була можливість, до березня, установити в ордло українську владу, простлідукувати за повним припиненням вогню тієюстороною.
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13.11.2020 17:10 Відповісти
Славо Богу , Лугандонцы будут жить спокойно , бендеровцы к ним не попадут Найманці РФ продовжують блокувати всі КПВВ, крім "Станиці Луганської" та "Новотроїцького", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1302
показати весь коментар
13.11.2020 16:19 Відповісти
До тих пір, доки в України не буде 100%-го контролю за кордоном в т.з. ОРДЛО, - закрити КПВВ і максимально обмежити сполучення з неконтрольованими територіями Донецької, Луганської областей та АР Крим! (Нєх.йшаст.ть!)
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13.11.2020 16:27 Відповісти
Мои родственники из Старобельска мечтают,чтобы кппв в Станице провалилось под землю и исчезли толпы ватного лугандонского быдла у банкоматов,отделения ПФУ и миграционной службы их родного города.
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13.11.2020 16:28 Відповісти
Стали меньше шастать? Я сейчас заплачу! Каждый день,блин,это нам преподносят как трагедию.Они люто нас ненавидят,получают(и никто их не заставляет)мордорские паспорта и лезут к нам за пенсией.Мне знакомая со Станицы Луг. рассказывала,что некоторые "наши люди",которые за пенсией приходят,говорят:"Мы так хорошо никогда не жили,вы там повоюйте подольше,а мы по две пенсии пополучаем" Найманці РФ продовжують блокувати всі КПВВ, крім "Станиці Луганської" та "Новотроїцького", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9642
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13.11.2020 16:44 Відповісти
Ай яй яй. Что делать? Не хотят. Украина давно превратилась в статиста-терпилу, который ни на что не влияет, максимум может постонать от боли. Позорище.
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13.11.2020 17:25 Відповісти
це дуже добре, треба зі своєї сторони робити повну блокаду
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13.11.2020 18:31 Відповісти
нех шастать.
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14.11.2020 10:53 Відповісти
 
 