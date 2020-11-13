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Новини Політика України Оборона
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держзакупівлі (334) зброя (5763) Укроборонпром (959) Гончаренко (461) Фоменко Ігор (9) Таран Андрій (260) Арестович Олексій (372)

Нардеп "ЄС" Гончаренко просить Міноборони й "Укроборонпром" роз'яснити ситуацію із закупівлею застарілих гаубиць "Дана-М2": Наживатися на цьому неприпустимо. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп

Нардеп ("ЄС") Олексій Гончаренко звернувся до в.о. гендиректора "Укроборонпрому" Ігоря Фоменка і до міністра оборони Андрія Тарана з вимогою надати документи щодо закупівлі гаубиць "Дана-М2" й оприлюднити рік їхнього виготовлення і назву виробника.

Про це повідомив нардеп ("ЄС") Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Написав звернення до в.о. гендиректора "Укроборонпрому" Ігоря Фоменка та до міністра оборони Андрія Тарана з вимогою надати документи щодо закупівель гаубиць "Дана-М2" та оприлюднити рік їхнього виготовлення та назву виробників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77 "Дана". Це чергова спроба під виглядом модернізації провернути сумнівну угоду, - Забродський

Наприкінці жовтня блогера і актора Олексія Арестовича було призначено радником делегації з інформаційної політики у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Саме він виступив на підтримку закупівлі самохідних гаубиць "Дана-М2" виробництва Чехословаччини.

Далі мені стало відомо, що заступник міністра оборони Олександр Миронюк направив "Укроборонпрому" листа про зацікавленість Міноборони у придбанні 26 одиниць "Дана-М2". Після цього листом за підписом генерального директора з маркетингу та збуту Морозова М.М. окремим ДП у складі Концерну (зокрема "Укрінмаш" та "Спецтехноекспорт") було наказано утриматися від надання комерційних пропозицій Міноборони щодо постачання "Дана-М2" у зв'язку з тим, що параметри поставки цього найменування вже погоджені та будуть реалізовані "Укрспецекспортом", який станом на 20.10.20 вже уклав відповідний зовнішньоекономічний контракт.

Ситуація ускладнюється тим, що у професійних колах триває дискусія щодо загальної доцільності придбання цих гаубиць, адже такий виріб припинили виготовляти ще у 90-х роках, зразки такої техніки мають середній вік від 40 років, багато країн визнають їх застарілими. При цьому Арестович публічно заявляє, що "Дани-М2" будуть "новехонькие" та виготовлятимуть їх спеціально під Україну.

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З урахуванням усього цього, я прошу надати мені копії контракту "Укрспецекспорту" на постачання самохідних гаубиць та боєприпасів і усіх супровідних документів до контракту. Крім цього, вимагаю надати технічну інформацію про рік випуску "Дана-М2", які планують постачати в Україну, та повідомити назву виробника.

Те, що наразі посадовці намагаються закупити можливо застарілу військову техніку та дати можливість нажитися на цьому окремим особам, – це неприпустимо. Особливо, коли у країні тривають реальні військові дії і треба захищати свої території. Буду тримати у курсі ситуації!" - заявив Гончаренко.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов писав про ситуацію із закупівлею гаубиць "Дана-М2" у своїй статті "Україна не робить висновків із війни в Карабасі: Міноборони уклало контракт на закупівлю застарілих гаубиць "Дана" калібру 152 мм замість озброєння за стандартами НАТО" .

Нардеп ЄС Гончаренко просить Міноборони й Укроборонпром розяснити ситуацію із закупівлею застарілих гаубиць Дана-М2: Наживатися на цьому неприпустимо 01
Нардеп ЄС Гончаренко просить Міноборони й Укроборонпром розяснити ситуацію із закупівлею застарілих гаубиць Дана-М2: Наживатися на цьому неприпустимо 02
Нардеп ЄС Гончаренко просить Міноборони й Укроборонпром розяснити ситуацію із закупівлею застарілих гаубиць Дана-М2: Наживатися на цьому неприпустимо 03
Нардеп ЄС Гончаренко просить Міноборони й Укроборонпром розяснити ситуацію із закупівлею застарілих гаубиць Дана-М2: Наживатися на цьому неприпустимо 04
Нардеп ЄС Гончаренко просить Міноборони й Укроборонпром розяснити ситуацію із закупівлею застарілих гаубиць Дана-М2: Наживатися на цьому неприпустимо 05
Нардеп ЄС Гончаренко просить Міноборони й Укроборонпром розяснити ситуацію із закупівлею застарілих гаубиць Дана-М2: Наживатися на цьому неприпустимо 06

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Зачем нам старая ДАНА-2, 152 мм, когда у нас есть своя новая БОГДАНА 155мм, которая намного мощнее?
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13.11.2020 16:04
+22
Нардеп "ЕС" Гончаренко просит Минобороны и "Укроборонпром" разъяснить ситуацию с закупкой устаревших гаубиц "Дана-М2": Наживаться на этом недопустимо - Цензор.НЕТ 2625
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13.11.2020 16:06
+19
Их можно быстро сделать, тем более, что:
- испытания БОГДАНА прошла
- 152 мм снаряды кончаются. А 155мм это НАТОвский стандарт и мы можем их сами делать. Линия уже есть
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13.11.2020 16:08
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Как говорится- ну кто бы говорил. Но только не гончаренко . Сразу вспоминается, как он руководил группой сумасшедших бабушек в одесском порту, кричавших 'НАТО не пройдет' и бросавшихся с кулаками на иностранных военных моряков. Тогда он был против си бриз , сейчас у него другая легенда. Когда ты честен , Лёша? Хотелось бы верить, что сейчас.
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13.11.2020 20:05 Відповісти
А в каком году это было? Не в 2007? Это когда Симоненко с Витренко толпу православных коммунистов предпенсионного и пенсионного возраста собирали? С хоругвями, иконами и красными знаменами?

https://www.unian.net/politics/53230-aktsiya-protesta-protiv-ucheniy-si-briz-v-odesse-10-foto.html
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14.11.2020 00:32 Відповісти
Возможно. Но он с группой поддержки тогда был именно возле морвокзала. . Тогда моряки так и не сошли на берег. Это был настоящий позор, но маленькая победа регионала-гончаренко.
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14.11.2020 07:16 Відповісти
'Похоже, свежая "региональная" кровь имеет тот же идеологический резус-фактор, что и у нынешних "взрослых" соратников Януковича.
На персональном сайте Гончаренко с гордостью пишет, что первым решением в горсовете он добился предоставления русскому языку статуса рабочего в одесской мэрии' .
Нашла только это за 2011. Сейчас Лёша мимикрировал и разговаривает исключительно на мове.
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14.11.2020 07:28 Відповісти
Понятно. Подчистил следы, наверное. Ибо никак это не согласуется с его нынешним имиджем пламенного патриота.
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14.11.2020 10:15 Відповісти
Паяц за гроші. Як і ті, хто його тиражує.
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13.11.2020 20:27 Відповісти
В Чернігові, на фортечній стіні, до сих пір пушки стоять! Теж можна задіяти.
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13.11.2020 20:31 Відповісти
Это не крепостная стена)) Это земляной вал, где стояли стены княжеского детинца. Но да, изношенность стволов у этих пушек такая же как у украинской артиллерии, так что думаю вместо Богданы которая будет в одном экземпляре еще минимкм пару лет, будет лучше иметь хоть 30 новых стволов Уже Сейчас, пускай и 152мм.
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13.11.2020 22:56 Відповісти
https://youtu.be/sTApl7dVaQM
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13.11.2020 23:18 Відповісти
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