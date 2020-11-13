Нардеп "ЄС" Гончаренко просить Міноборони й "Укроборонпром" роз'яснити ситуацію із закупівлею застарілих гаубиць "Дана-М2": Наживатися на цьому неприпустимо. ДОКУМЕНТ

Нардеп ("ЄС") Олексій Гончаренко звернувся до в.о. гендиректора "Укроборонпрому" Ігоря Фоменка і до міністра оборони Андрія Тарана з вимогою надати документи щодо закупівлі гаубиць "Дана-М2" й оприлюднити рік їхнього виготовлення і назву виробника.

Про це повідомив нардеп ("ЄС") Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Написав звернення до в.о. гендиректора "Укроборонпрому" Ігоря Фоменка та до міністра оборони Андрія Тарана з вимогою надати документи щодо закупівель гаубиць "Дана-М2" та оприлюднити рік їхнього виготовлення та назву виробників.

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Наприкінці жовтня блогера і актора Олексія Арестовича було призначено радником делегації з інформаційної політики у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Саме він виступив на підтримку закупівлі самохідних гаубиць "Дана-М2" виробництва Чехословаччини.

Далі мені стало відомо, що заступник міністра оборони Олександр Миронюк направив "Укроборонпрому" листа про зацікавленість Міноборони у придбанні 26 одиниць "Дана-М2". Після цього листом за підписом генерального директора з маркетингу та збуту Морозова М.М. окремим ДП у складі Концерну (зокрема "Укрінмаш" та "Спецтехноекспорт") було наказано утриматися від надання комерційних пропозицій Міноборони щодо постачання "Дана-М2" у зв'язку з тим, що параметри поставки цього найменування вже погоджені та будуть реалізовані "Укрспецекспортом", який станом на 20.10.20 вже уклав відповідний зовнішньоекономічний контракт.

Ситуація ускладнюється тим, що у професійних колах триває дискусія щодо загальної доцільності придбання цих гаубиць, адже такий виріб припинили виготовляти ще у 90-х роках, зразки такої техніки мають середній вік від 40 років, багато країн визнають їх застарілими. При цьому Арестович публічно заявляє, що "Дани-М2" будуть "новехонькие" та виготовлятимуть їх спеціально під Україну.

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З урахуванням усього цього, я прошу надати мені копії контракту "Укрспецекспорту" на постачання самохідних гаубиць та боєприпасів і усіх супровідних документів до контракту. Крім цього, вимагаю надати технічну інформацію про рік випуску "Дана-М2", які планують постачати в Україну, та повідомити назву виробника.

Те, що наразі посадовці намагаються закупити можливо застарілу військову техніку та дати можливість нажитися на цьому окремим особам, – це неприпустимо. Особливо, коли у країні тривають реальні військові дії і треба захищати свої території. Буду тримати у курсі ситуації!" - заявив Гончаренко.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов писав про ситуацію із закупівлею гаубиць "Дана-М2" у своїй статті "Україна не робить висновків із війни в Карабасі: Міноборони уклало контракт на закупівлю застарілих гаубиць "Дана" калібру 152 мм замість озброєння за стандартами НАТО" .











