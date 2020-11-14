"Братство лисих": Тернопільський бізнесмен оголосив свій ресторан храмом, щоб не закриватися на вихідні
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Власник тернопільських ресторанів "Лисий" і "Леліва" Тарас Ковальчук вирішив створити релігійну організацію "Братство лисих", щоб його заклади могли працювати під час карантину вихідного дня.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що 11 листопада разом з іншими рестораторами приєднався до акції протесту під Кабміном, вимагаючи не вводити карантин вихідного дня, однак уряд не почув вимоги.
"Почали шукати юридичний механізм, як ми зможемо продовжити працювати в нових умовах. Почали дивитися на досвід інших країн. Запала в очі Польща (найрелігійніша країна Європи) і фітнес центр, який став церквою. Почали вивчати, виявилося церкви не треба, треба просто релігійну організацію", - розповів він.
Після цього Ковальчук зі своїми колегами вирішив створити релігійну організацію "Братство Лисих" і вести бізнес від її імені.
"Тому на ці вихідні хостел працюватиме у форматі монастиря, Леліва - трапезна, Лисий - храм", - зазначив бізнесмен.
Ковальчук нагадав, що згідно зі ст. 35 Конституції України "Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно справляти одноосібно чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність".
Нагадаємо, раніше уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме, як мінімум, до 30 листопада.
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