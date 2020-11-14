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"Братство лисих": Тернопільський бізнесмен оголосив свій ресторан храмом, щоб не закриватися на вихідні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Власник тернопільських ресторанів "Лисий" і "Леліва" Тарас Ковальчук вирішив створити релігійну організацію "Братство лисих", щоб його заклади могли працювати під час карантину вихідного дня.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що 11 листопада разом з іншими рестораторами приєднався до акції протесту під Кабміном, вимагаючи не вводити карантин вихідного дня, однак уряд не почув вимоги.

"Почали шукати юридичний механізм, як ми зможемо продовжити працювати в нових умовах. Почали дивитися на досвід інших країн. Запала в очі Польща (найрелігійніша країна Європи) і фітнес центр, який став церквою. Почали вивчати, виявилося церкви не треба, треба просто релігійну організацію", - розповів він.

Після цього Ковальчук зі своїми колегами вирішив створити релігійну організацію "Братство Лисих" і вести бізнес від її імені.

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Братство лисих: Тернопільський бізнесмен оголосив свій ресторан храмом, щоб не закриватися на вихідні 01

"Тому на ці вихідні хостел працюватиме у форматі монастиря, Леліва - трапезна, Лисий - храм", - зазначив бізнесмен.

Ковальчук нагадав, що згідно зі ст. 35 Конституції України "Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно справляти одноосібно чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність".

Нагадаємо, раніше уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме, як мінімум, до 30 листопада.
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Топ коментарі
+31
Гарна їдея "Братство лысых": Тернопольский бизнесмен объявил свой ресторан храмом, чтобы не закрываться на выходные - Цензор.НЕТ 5431
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13.11.2020 16:12
+21
С шутами у власти, так шутить и надо. Автор идеи молодец.
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13.11.2020 16:15
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дух вайші живучий
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13.11.2020 18:31 Відповісти
Я давно предлагаю бизнес проект по легализации публичных домов, достаточно притоны объявить храмами любаи (венеры и аполлона), проститутог жрицами, половой акт -божественной литургией (обрядом) оплату - подношением и можно не ставить касмовых апаратов и не платить налогов (попы же до мих порособая каста) и даже портебовать госудпрственного солержания храмов любви, ведь церкви на баласмте госбюджета и даже аренды не платят! Причем все в соответчствии с контитуцией и правами (верующих)!
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13.11.2020 18:47 Відповісти
"церкви на балансе госбюджета" - брехня! Если только церковь в реестре исторических или архитектурных памятников - и то , от государства копейки. Здания церквей действующих в основном общины содержат за свой счет.
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14.11.2020 11:22 Відповісти
Это будет уже секта, ничего общего с верой в Бога не имеющая, впрочем, как и православная религия... "Братство лисих": Тернопільський бізнесмен оголосив свій ресторан храмом, щоб не закриватися на вихідні - Цензор.НЕТ 8963
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13.11.2020 19:08 Відповісти
Якщо фітнес центр став церквою, то логічний і наступний крок "Братство лисих": Тернопільський бізнесмен оголосив свій ресторан храмом, щоб не закриватися на вихідні - Цензор.НЕТ 3217
Не писатиму, щоб не блюзнити.
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13.11.2020 19:14 Відповісти
То ж,Епіцентру можна 72годинну п"ятницю,а іншим ні??? Так і палити прийдуть
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13.11.2020 19:24 Відповісти
А он не боится, что туда нагрянет Кива и будет гонять лысого? "Братство лисих": Тернопільський бізнесмен оголосив свій ресторан храмом, щоб не закриватися на вихідні - Цензор.НЕТ 1430
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13.11.2020 21:26 Відповісти
Який креативний дядько! Браво! Цікаво, які " релігійні" секти виникнуть після цієї новаторської ініціативи?
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14.11.2020 10:34 Відповісти
То есть религиозным организациям карантин до сих пор не указ? Браво, так коронавирус будет у нас навечно.
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16.11.2020 11:37 Відповісти
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