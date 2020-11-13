"Час жити чи час помирати": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять карантин вихідного дня і чи можна реалізувати на Донбасі "азербайджанський сценарій"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 13 листопада, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить в прямому ефірі каналу "Україна", обговорять, чи переживе бізнес вихідні на карантині, чи варто Україні розраховувати на вакцину від коронавірусу найближчим часом. Азербайджанський сценарій у Карабасі: наскільки реально його реалізувати на Донбасі?
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Гості студії:
МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
МАКСИМ СТЕПАНОВ, міністр охорони здоров'я України;
ОЛЬГА ГОЛУБОВСЬКА, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, заслужений лікар України;
МИХАЙЛО РАДУЦЬКИЙ, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ", голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації;
ЯРОСЛАВ ЖЕЛЕЗНЯК, заступник голови фракції партії "ГОЛОС";
ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРЕНКО, народний депутат, "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ";
НЕСТОР ШУФРИЧ, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ";
АНДРІЙ БІЛЕЦЬКИЙ, лідер партії "Національний корпус";
АНДРІЙ САДОВИЙ, міський голова Львова;
ОСТАП СТУПКА, народний артист України;
СЕРГІЙ СИТНІКОВ, ресторатор;
ДМИТРО ФЕДОТЕНКОВ, власник мережі ресторанів Tarantino family;
РОМАН РОМАНЧУК, генеральний директор мережі кінотеатрів Multiplex;
АНДЕРС АСЛУНД, старший співробітник Atlantic Council;
ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК, керуючий партнер юридичної компанії EUCON.
Будь ласка, зачекайте...
думаю он бубочке не откажет
Пусть в Израиле обсуждает проблемы арабского терроризма
Научиться бы еще думать...