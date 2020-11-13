"Час жити чи час помирати": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять карантин вихідного дня і чи можна реалізувати на Донбасі "азербайджанський сценарій"

Сьогодні, 13 листопада, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить в прямому ефірі каналу "Україна", обговорять, чи переживе бізнес вихідні на карантині, чи варто Україні розраховувати на вакцину від коронавірусу найближчим часом. Азербайджанський сценарій у Карабасі: наскільки реально його реалізувати на Донбасі?

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії:

МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);

МАКСИМ СТЕПАНОВ, міністр охорони здоров'я України;

ОЛЬГА ГОЛУБОВСЬКА, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, заслужений лікар України;

МИХАЙЛО РАДУЦЬКИЙ, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ", голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації;

ЯРОСЛАВ ЖЕЛЕЗНЯК, заступник голови фракції партії "ГОЛОС";

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРЕНКО, народний депутат, "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ";

НЕСТОР ШУФРИЧ, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ";

АНДРІЙ БІЛЕЦЬКИЙ, лідер партії "Національний корпус";

АНДРІЙ САДОВИЙ, міський голова Львова;

ОСТАП СТУПКА, народний артист України;

СЕРГІЙ СИТНІКОВ, ресторатор;

ДМИТРО ФЕДОТЕНКОВ, власник мережі ресторанів Tarantino family;

РОМАН РОМАНЧУК, генеральний директор мережі кінотеатрів Multiplex;

АНДЕРС АСЛУНД, старший співробітник Atlantic Council;

ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК, керуючий партнер юридичної компанії EUCON.