УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16035 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 481 19
Азербайджан (607) Вірменія (658) карантин (16095) Шустер (359) Нагірний Карабах (460) коронавірус (16711)

"Час жити чи час помирати": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять карантин вихідного дня і чи можна реалізувати на Донбасі "азербайджанський сценарій"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 13 листопада, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить в прямому ефірі каналу "Україна", обговорять, чи переживе бізнес вихідні на карантині, чи варто Україні розраховувати на вакцину від коронавірусу найближчим часом. Азербайджанський сценарій у Карабасі: наскільки реально його реалізувати на Донбасі?

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії:

МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);

МАКСИМ СТЕПАНОВ, міністр охорони здоров'я України;

ОЛЬГА ГОЛУБОВСЬКА, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, заслужений лікар України;

МИХАЙЛО РАДУЦЬКИЙ, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ", голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації;

ЯРОСЛАВ ЖЕЛЕЗНЯК, заступник голови фракції партії "ГОЛОС";

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРЕНКО, народний депутат, "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ";

НЕСТОР ШУФРИЧ, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ";

АНДРІЙ БІЛЕЦЬКИЙ, лідер партії "Національний корпус";

АНДРІЙ САДОВИЙ, міський голова Львова;

ОСТАП СТУПКА, народний артист України;

СЕРГІЙ СИТНІКОВ, ресторатор;

ДМИТРО ФЕДОТЕНКОВ, власник мережі ресторанів Tarantino family;

РОМАН РОМАНЧУК, генеральний директор мережі кінотеатрів Multiplex;

АНДЕРС АСЛУНД, старший співробітник Atlantic Council;

ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК, керуючий партнер юридичної компанії EUCON.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
будут обсуждать ввод жыдоугрофиннобурятских миротворцев..
показати весь коментар
13.11.2020 16:36
+3
сьогодні о 21:00 на 5-му телеканалі вийде запис інтерв'ю Михайла Ніколова, одного з учасників зірваного Єрмаком операції української розвідки по звільненню військовополонених ЗСУ в донецькій тюрмі.
показати весь коментар
13.11.2020 16:36
+2
Заколебал этот Шукстрик
Пусть в Израиле обсуждает проблемы арабского терроризма
показати весь коментар
13.11.2020 16:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
будут обсуждать ввод жыдоугрофиннобурятских миротворцев..
показати весь коментар
13.11.2020 16:36 Відповісти
"Время жить или время умирать": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят карантин выходного дня и можно ли реализовать на Донбассе "азербайджанский сценарий" - Цензор.НЕТ 4697
показати весь коментар
13.11.2020 16:39 Відповісти
а нафига их готовить?проще взять в аренду у ***** лет на пятьдесят где нить на колыме.
думаю он бубочке не откажет
показати весь коментар
13.11.2020 17:17 Відповісти
сьогодні о 21:00 на 5-му телеканалі вийде запис інтерв'ю Михайла Ніколова, одного з учасників зірваного Єрмаком операції української розвідки по звільненню військовополонених ЗСУ в донецькій тюрмі.
показати весь коментар
13.11.2020 16:36 Відповісти
А почему только на Донбассе азербайджанский сценарий>>>>А Крым?!!!!Он кстати важнее!
показати весь коментар
13.11.2020 16:43 Відповісти
Альтернативы "азербайджанскому сценарию" НЕТ! Что в Крыму, что на Донбассе! Это касается и других оккупированных территорий Украины, лишнехромосомами!
показати весь коментар
13.11.2020 16:45 Відповісти
Азербайджанський сценарій на Донбасі -це ви серйозно ? В Карабасі з вірменами ,озброєними старою російською технікою , воювала набагато сильніша азербайджанська армія ,озброєна новою турецькою технікою ,і чим ви збираєтесь воювати з москалями - старою совітською зброєю ,і набагато меншою за чисельністю українською армією ? Краще помовчіть стратеги доморощені , вже один стратег воював під Іловайськом і чим це закінчилось . А українцям потрібно набратись терпіння і чекати поки китайці чи американці не розвалять Московію.
показати весь коментар
13.11.2020 17:26 Відповісти
Вибачте, а яка є альтернатива? Молдавський сценарій?
показати весь коментар
13.11.2020 18:08 Відповісти
Заколебал этот Шукстрик
Пусть в Израиле обсуждает проблемы арабского терроризма
показати весь коментар
13.11.2020 16:50 Відповісти
Страна пустомель и демагогов.
показати весь коментар
13.11.2020 16:54 Відповісти
Страна со свободой слова. Что хотят, то и обсуждают.
Научиться бы еще думать...
показати весь коментар
13.11.2020 16:58 Відповісти
думаю мудрый нарит поддержит всеукраинский шабат "Час жити чи час помирати": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять карантин вихідного дня і чи можна реалізувати на Донбасі "азербайджанський сценарій" - Цензор.НЕТ 4037

"Час жити чи час помирати": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять карантин вихідного дня і чи можна реалізувати на Донбасі "азербайджанський сценарій" - Цензор.НЕТ 7968
показати весь коментар
13.11.2020 17:18 Відповісти
Конечно можно. Только надо все руководство Украины (90% на зарплате ФСБ) поменять на Азербайджанское и сразу все получится. А так будут 3 часа воем выть, что это невозможно.
показати весь коментар
13.11.2020 17:21 Відповісти
Ой что-то подсказывает мне что Зеле предложат освобождение приграничных сел кукуево и ******** в обмен на официальное введение российских миротворцев для охраны города Донецк с созданием донецкого корридора....
показати весь коментар
13.11.2020 17:42 Відповісти
Помнится мне что, кое кто ПООБЕЩАЛ, что если через ГОД (его президентства) проблема с Донбассом не будет решена в рамках МИНСКОЙ КАПИТУЛЯЦИИ, то будет решатся другим способом (военным)!
показати весь коментар
13.11.2020 18:35 Відповісти
Попробовать конешна можно. Но есть риск что потеряем и то что есть. 45 тысячный сепарский корпус до зубов вооруженный российским оружием плюс неизвестно сколько регулярных подразделений "настамнету"
показати весь коментар
13.11.2020 18:46 Відповісти
"Азербайджанский сценарий" на Донбасе?Так для этого ж нужно,чтоб "ополченцы" сбили российский Ми-24!😵Это ж начало сценария.
показати весь коментар
13.11.2020 18:56 Відповісти
 
 