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Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Богдан – хворому на коронавірус Разумкову:

Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан порадив спікеру Ради Дмитру Разумкову, у якого виявили коронавірус, лягти в лікарню Феофанія, щоб не "порушувати протокол ".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний коментар Богдан залишив під постом Разумкова.

"Як так вдома? З дружиною? Ви порушуєте протокол! Треба разом з Русланом Стефанчуком (першим заступником голови Ради. - Ред.) лягти у Феофанію))))", - йдеться в коментарі Богдана.

Раніше повідомлялося, що спікер парламенту Дмитро Разумков захворів на коронавірус.

Також читайте: Разумков: "Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно"

Пізніше ексглава ОП Андрій Богдан назвав "коронавірусним кублом" хворих на COVID-19 спікера ВР Разумкова, президента Володимира Зеленського і нинішнього главу ОП Андрія Єрмака.

Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Заражение короновирусом требует серьезного изучения. Для меня не понятен вопрос, как так вышло, что Зеленский заразился короновирусом не от жены, а от Ярмака)
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13.11.2020 17:00
+7
Интересно, зачем из єтой гниды делать ньсмейкера)
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13.11.2020 17:03
+7
Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 238
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13.11.2020 17:38
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Гончарук ещё не высказался.
И Яценюк
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13.11.2020 17:00 Відповісти
Ну це більше фішка слуг, робити зі всього хохму.
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13.11.2020 17:31 Відповісти
Кролики, "это не только ценный мех" но ещё и мрут от вирусов как мухи если их не вакцинировать. Короче: Куля в лоб так Куля в лоб!
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13.11.2020 19:13 Відповісти
Заражение короновирусом требует серьезного изучения. Для меня не понятен вопрос, как так вышло, что Зеленский заразился короновирусом не от жены, а от Ярмака)
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13.11.2020 17:00 Відповісти
тоже мне, бином ньютона... филарет еще в начале года все прекрасно обьяснил. и сам тоже заболел, чем лишний раз доказал правоту своих слов
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13.11.2020 18:00 Відповісти
А это потому, что коронавирус передается воздушно-половым путем, и стало быть: а Ленка тут причем!?
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13.11.2020 19:15 Відповісти
На одну кровать в коридоре
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13.11.2020 17:00 Відповісти
Одному Стефанчуку, полторы койки нужно. Столько в одном коридоре не помещается!
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13.11.2020 19:17 Відповісти
Богдан - больному коронавирусом Разумкову: "Как так дома? Вы нарушаете протокол! Надо вместе со Стефанчуком лечь в Феофанию"

Та эти два мягеньких парня и просто вместе прилечь могли бы. А может и уже. Богдан - больному коронавирусом Разумкову: "Как так дома? Вы нарушаете протокол! Надо вместе со Стефанчуком лечь в Феофанию" - Цензор.НЕТ 350
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13.11.2020 17:02 Відповісти
Интересно, зачем из єтой гниды делать ньсмейкера)
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13.11.2020 17:03 Відповісти
Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 4518 обидно за своего зеленого?
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13.11.2020 17:28 Відповісти
мне типа, обидно? Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 4132
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13.11.2020 17:29 Відповісти
Ну а что ты так реагируешь тогда?
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13.11.2020 17:34 Відповісти
Как - "так"? Не лезу кричать уря зашквареной, вонючей гниде богдану? Яка "зробила це разом" а тепер дзявулить в кущах? Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 5043
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13.11.2020 17:40 Відповісти
Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 7575 пусть дзявулить если ему приспичило главное, что на кого надо.
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13.11.2020 17:43 Відповісти
Тут в другом дело. Єто могли сказать сотня других медиаперсон и намного менее зашквареных. Но в ефир подаются слова именно єтого чма. Именно ему зачем-то создается имидж борца с зеленским. Как думаешь зачем?)
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13.11.2020 17:52 Відповісти
Да какая из жабы борец с гадюкой? Но наблюдать за их сексом прикольно.
Пусть жрут друг друга, меньше отвлекаться на страну будут.
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13.11.2020 17:56 Відповісти
Богдан как девочка обижается что его вышвырнули😀
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13.11.2020 17:03 Відповісти
а тебе то какая разница, то их дела, семейные.
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13.11.2020 17:29 Відповісти
Откуда столько желчи, Андрюша?
Что за детская мстительность?
Комплекс неполноценности во всей красе - не считаешь?
А так начинал...
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13.11.2020 17:04 Відповісти
Да вы все зеленые начинали резво и дерзко.
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13.11.2020 17:33 Відповісти
А я всех фигачу понемногу - типа, бей красных пока не побелеют, бей белых пока не покраснеют. Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 9486
Ещё раз процитирую:
"Когда уходят герои, на арену выходят клоуны." - Генрих Гейне
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13.11.2020 18:19 Відповісти
... и обое на левую ногу
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13.11.2020 17:06 Відповісти
Все сбитые летчики сразу становятся пламенными разоблачителями. "Без кормушки" это ведь так больно и обидно
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13.11.2020 17:06 Відповісти
Ваш клоун 🤢🤡, табуретка каломойши , благодаря ему стал пре…! ВРАГ МОЕГО ВРАГА ,МОЙ ДРУГ .
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13.11.2020 17:24 Відповісти
Ну так надо было твоим дурачкам понимать кого к себе принимать.
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13.11.2020 17:31 Відповісти
По-моему он полный дурак. Как он работал адвокатом у самого Коломойского.
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13.11.2020 17:21 Відповісти
Как оно (существо по фамилии Богдан) быстро перекрасилось. Хамелеоны отдыхают.
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13.11.2020 17:27 Відповісти
Ты чем недоволен?
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13.11.2020 17:32 Відповісти
гав гав с подтишка.... так забавно....)) к чему такое как в детском саду...? Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 1722
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13.11.2020 17:34 Відповісти
какой бубочка такое и окружение
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13.11.2020 17:36 Відповісти
Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 238
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13.11.2020 17:38 Відповісти
усім троьм у сраку вакцину уХйла
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13.11.2020 19:43 Відповісти
Бурят вовремя спрыгнул с Титаника и просто издевается над ними.
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13.11.2020 18:03 Відповісти
А если Стефанчук его там просто сожрет?.... Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 2505
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13.11.2020 18:07 Відповісти
Он тогда передоз словит кокаиновый.
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13.11.2020 18:25 Відповісти
Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 5422
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14.11.2020 12:54 Відповісти
Лучше - вовочке и петичке лечь на павловский..
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13.11.2020 18:13 Відповісти
Правильно!Вчетвером и"козла"забить нехило!А то вдвоем токмо шашки...
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13.11.2020 18:49 Відповісти
Чувствуются нотки обиды всегда в его словах
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13.11.2020 18:59 Відповісти
Вовка стільки хохмив та плював у президентський колодязь усіх бувших... Ох йому вертається зараз !
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13.11.2020 19:46 Відповісти
 
 