Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію"
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Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан порадив спікеру Ради Дмитру Разумкову, у якого виявили коронавірус, лягти в лікарню Феофанія, щоб не "порушувати протокол ".
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний коментар Богдан залишив під постом Разумкова.
"Як так вдома? З дружиною? Ви порушуєте протокол! Треба разом з Русланом Стефанчуком (першим заступником голови Ради. - Ред.) лягти у Феофанію))))", - йдеться в коментарі Богдана.
Раніше повідомлялося, що спікер парламенту Дмитро Разумков захворів на коронавірус.
Пізніше ексглава ОП Андрій Богдан назвав "коронавірусним кублом" хворих на COVID-19 спікера ВР Разумкова, президента Володимира Зеленського і нинішнього главу ОП Андрія Єрмака.
Топ коментарі
+18 Гептимирон
показати весь коментар13.11.2020 17:00
+7 Andriy Kalnyshevsky
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+7 Роберт Мюллер
показати весь коментар13.11.2020 17:38
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Будь ласка, зачекайте...
И Яценюк
Та эти два мягеньких парня и просто вместе прилечь могли бы. А может и уже.
Пусть жрут друг друга, меньше отвлекаться на страну будут.
Что за детская мстительность?
Комплекс неполноценности во всей красе - не считаешь?
А так начинал...
Ещё раз процитирую:
"Когда уходят герои, на арену выходят клоуны." - Генрих Гейне