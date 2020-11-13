Навчальні програми військових ліцеїв Міноборони мають бути побудовані з прицілом на майбутнє членство України в НАТО, - Таран
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Випускники військових ліцеїв повинні мати всі умови, щоб закласти основи для успішної військової кар'єри в українській армії, побудованої за стандартами НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив міністр Андрій Таран.
Система нашої військової освіти і науки поки реформується за спеціальною програмою НАТО. Формується абсолютно нова парадигма, яка створює військову культуру, засновану на євроатлантичних цінностях і принципах. Що стосується навчальних закладів, де починається шлях молодої сержантській і офіцерської зміни, то, на думку Тарана, вже сьогодні їхні освітні програми треба писати, так би мовити, "на виріст", з прицілом на майбутнє членство України в НАТО.
Таран підкреслив, що випускники військових ліцеїв повинні мати всі умови, щоб закласти основи для успішної військової кар'єри в українській армії, побудованої за стандартами НАТО.
"Ця мета, членство в НАТО, визначена Стратегією національної безпеки, нещодавно затвердженої Президентом України. Виходячи з неї ми вже працюємо над Стратегією воєнної безпеки України. У свою чергу, цей документ стане основою для Стратегічного оборонного бюлетеня України та плану оборони України.
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