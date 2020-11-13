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Міноборони (5289) НАТО (5144) Таран Андрій (260)

Навчальні програми військових ліцеїв Міноборони мають бути побудовані з прицілом на майбутнє членство України в НАТО, - Таран

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Навчальні програми військових ліцеїв Міноборони мають бути побудовані з прицілом на майбутнє членство України в НАТО, - Таран

Випускники військових ліцеїв повинні мати всі умови, щоб закласти основи для успішної військової кар'єри в українській армії, побудованої за стандартами НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив міністр Андрій Таран.

Система нашої військової освіти і науки поки реформується за спеціальною програмою НАТО. Формується абсолютно нова парадигма, яка створює військову культуру, засновану на євроатлантичних цінностях і принципах. Що стосується навчальних закладів, де починається шлях молодої сержантській і офіцерської зміни, то, на думку Тарана, вже сьогодні їхні освітні програми треба писати, так би мовити, "на виріст", з прицілом на майбутнє членство України в НАТО.

Таран підкреслив, що випускники військових ліцеїв повинні мати всі умови, щоб закласти основи для успішної військової кар'єри в українській армії, побудованої за стандартами НАТО.

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"Ця мета, членство в НАТО, визначена Стратегією національної безпеки, нещодавно затвердженої Президентом України. Виходячи з неї ми вже працюємо над Стратегією воєнної безпеки України. У свою чергу, цей документ стане основою для Стратегічного оборонного бюлетеня України та плану оборони України.

Автор: Анастасія Потіха
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Чем выдавать "на гора хотелки дешовые", лучше бы турнули своего "главкома", как это сделал Пиночет, паркетный, вы мой, шаркун. Сегодня даже всеядная Россия брезгует вами, а вы талдычите о НАТО. Не Украина, а какой-то 95 квартал с клоунами. Вам даже плюгавый заём ВМФ не дал, а вы бредни несёте о НАТО
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13.11.2020 17:54 Відповісти
МОВА! Добра англiйська мова !Це базiс для адаптацii в НАТО
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13.11.2020 18:26 Відповісти
необходимо уже сегодня не менеем 10% от всех курсантов отправлять во все англоязычные военные академии стран НАТО (после полугодрвой подготовки и интенсивному обучению языку)!
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13.11.2020 18:28 Відповісти
После набора в эти лицеи крымско лугандонской швали нас в НАТО на пушечный выстрел нельзя пускать.
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13.11.2020 19:10 Відповісти
 
 