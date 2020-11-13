Міськрада Чернігова просить Кабмін скасувати карантин вихідного дня: "Міський бюджет очікують втрати, розмір яких взагалі важко передбачити"

Міськрада Чернігова направила звернення до Кабінету Міністрів з проханням скасувати карантин вихідного дня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернігівської міськради, про це йдеться у зверненні до Кабміну.

У міськраді зазначають, що впровадження таких жорстких карантинних заходів відбулося без будь-якого дослідження, яким чином карантин вихідного дня вплине на динаміку поширення COVID-19, а також без проведення консультацій принаймні з міськими головами обласних центрів і з представниками бізнес-спільноти, які понесуть найбільші втрати.

"Міський бюджет Чернігова в результаті запровадження "карантину вихідного дня" в листопаді понесе суттєві втрати на додаток до втрачених 200 млн грн обумовлених запровадженням карантину в 2020 році, в разі продовження "карантину вихідного дня" міський бюджет очікують втрати, розмір яких взагалі важко передбачити", - йдеться у зверненні.

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Крім того, в міськраді додали, що запровадження таких карантинних обмежень призведе до неможливості нормальної роботи установ і позбавить їх можливості користуватися передбаченими чинним законодавством можливостями для зменшення платежів, зокрема, посиланням на форс-мажорні обставини.