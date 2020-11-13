Міськрада Чернігова просить Кабмін скасувати карантин вихідного дня: "Міський бюджет очікують втрати, розмір яких взагалі важко передбачити"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міськрада Чернігова направила звернення до Кабінету Міністрів з проханням скасувати карантин вихідного дня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернігівської міськради, про це йдеться у зверненні до Кабміну.
У міськраді зазначають, що впровадження таких жорстких карантинних заходів відбулося без будь-якого дослідження, яким чином карантин вихідного дня вплине на динаміку поширення COVID-19, а також без проведення консультацій принаймні з міськими головами обласних центрів і з представниками бізнес-спільноти, які понесуть найбільші втрати.
"Міський бюджет Чернігова в результаті запровадження "карантину вихідного дня" в листопаді понесе суттєві втрати на додаток до втрачених 200 млн грн обумовлених запровадженням карантину в 2020 році, в разі продовження "карантину вихідного дня" міський бюджет очікують втрати, розмір яких взагалі важко передбачити", - йдеться у зверненні.
Крім того, в міськраді додали, що запровадження таких карантинних обмежень призведе до неможливості нормальної роботи установ і позбавить їх можливості користуватися передбаченими чинним законодавством можливостями для зменшення платежів, зокрема, посиланням на форс-мажорні обставини.
Будь ласка, зачекайте...
Что касается карантина выходного дня, цель правительства не разорвать цепь (заболеваемости. - Ред.), разорвать цепь может только полный локдаун, но карантин выходного дня может уменьшить количество заболевших," перезагрузить "кровати и все остальное", - сказал Радуцкий, добавив, что сейчас проблема не столько в кроватях, а в недостатке врачей и медицинских работников, которые тоже болеют коронавирусной болезнью.Источник: https://censor.net/ru/n3230827
вспоминайте о потерях когда будете задыхаться...да и не забудьте что если у вас будет ковид19 и вам не повезет.......экономия бюджета..на пенсии и прочее..
Беларусь в зелёной зоне и заболеваемость в 10 раз ниже чем в Украине.
никто не говорит что вируса нет, речь о разумной, высокоинтеллектуальной, научной борьбе с этой заразой - минимальными усилиями достигать наибольшей отдачи.
А власть делает всё для уничтожения Украины и разворовывания средств и под видом "борьбы" с коронавирусом...
Кстати , Стопор - это аварийный элемент управления механизмов, при отказе основных полное название аварийный останов, фиксатор...последняя линия обороны. это известно только технически грамотным
Именно "с неизученным явлением " возможно ТОЛЬКО ЛИШЬ высокоинтелектуальная
малозатратнаяоптимальнозатратная борьба...
Просто "стопор" и "тормоз" - это почти синонимы...
ok
А карантин нам на хутор введите. Пока у нас болезни нет изолируйте нас от дебилов. Му за карантин и оцепление.
я выползла иэ этого ковидного треща...................
и то я не знаю ..когда будет третья четвертая волна из-за таких *********
медики болеют ..врачи медсестры санитарки..когда к тебе болвану не приедет скорая...или приедет сутки при сатурации 50..вот тогда .ты *******..или нет...смотря как рулетка долбанет..попадешь ли в число беспечных идиотов легко перенесших ковид и орущих что это насморк..или же...........на горизонте черный пакет.......
он тебе ответит
Вчора о 08:34 ·
Ковидный отчёт.
Покаяние и матюки.
День 11.
1. В сети есть мои старые посты где я слишком сомневался в смертельной опасности ковида, их не корректирую , не удаляю, а извиняюсь за них, в том числе и о моих высказываниях о ценности жизни.
2.Вместо них пишу следующее.
3.Вирус реален и очень опасен.
Мне повезло, что получил тяжелую форму, это сильно прочищает мозг, переболел бы легкой, с маленькой температурой и потерей вкуса, оставался бы дальше скептиком, *****.
Стало чуть лучше, хотя дышать тяжело, пару десятков метров и приступ кашля ...
4.Чиновники Зеленского мерзавцы, вместе со Степановым, Радуцким и Шмыгну и так далее захочешь найдешь
.он тоже не верил пока ..жареный петух его не клюнул(
то я думаю что те кто хотел ржать 5 лет..уже обосрались..но все равно им до сих пор порох срет в штаны..
Він сказав: "Сьогодні влада - це той, хто має доступ до лікування проти COVID-19. В нас глобальна криза - 8 тисяч захворювань на добу. Невирішення проблем призводить до того, що в певну мить усі вони нападають на тебе. Ми COVID-19 просміялись, ми ролики записували. Ми зробили локдаун, коли в нас було 300 хворих. Виграли час. Можливо, це правильно. Я проти жорсткого локдауну, але так вирішили. Ок, цей час нам дали для того, щоб підготуватись, щоб закупити обладнання, закупити кисень, відкрити лікарні, зробити якісь реконструкції. Це взагалі про державу, не про бабки. Це механіка, це протоколи дій для лікарів".
Колишній соратник Зеленського також заявив, що гроші для ковідного фонду давали міжнародні партнери.
"Ми проср*ли ковідний фонд. Кудись, на тисячу якихось проблем. А ковідний фонд - це міжнародні гроші, міжнародні донори давали, щоб ми підтримували бізнес, підтримували населення. Ті гроші не треба було витрачати, їх зараз треба витрачати - зараз закривати якісь там підприємства і платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити. Нам треба було приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, в нас проблема з киснем", - каже Богдан.
да и он сам сказал ..кто заболеет короной все получат помощь..и ты что не знаешь что наши туда на операции ездят!
а от клоуна ты болт получишь!
то что сын полковника армии украины поехал черт знает куда это говорит о его мягко говоря несознательности.....