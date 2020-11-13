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Міськрада Чернігова просить Кабмін скасувати карантин вихідного дня: "Міський бюджет очікують втрати, розмір яких взагалі важко передбачити"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міськрада Чернігова просить Кабмін скасувати карантин вихідного дня:

Міськрада Чернігова направила звернення до Кабінету Міністрів з проханням скасувати карантин вихідного дня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернігівської міськради, про це йдеться у зверненні до Кабміну.

У міськраді зазначають, що впровадження таких жорстких карантинних заходів відбулося без будь-якого дослідження, яким чином карантин вихідного дня вплине на динаміку поширення COVID-19, а також без проведення консультацій принаймні з міськими головами обласних центрів і з представниками бізнес-спільноти, які понесуть найбільші втрати.

"Міський бюджет Чернігова в результаті запровадження "карантину вихідного дня" в листопаді понесе суттєві втрати на додаток до втрачених 200 млн грн обумовлених запровадженням карантину в 2020 році, в разі продовження "карантину вихідного дня" міський бюджет очікують втрати, розмір яких взагалі важко передбачити", - йдеться у зверненні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житомир вирішив також не запроваджувати карантин вихідного дня

Крім того, в міськраді додали, що запровадження таких карантинних обмежень призведе до неможливості нормальної роботи установ і позбавить їх можливості користуватися передбаченими чинним законодавством можливостями для зменшення платежів, зокрема, посиланням на форс-мажорні обставини.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Невже є дурні, котрі думають, що влада хвилюється за наше здоров'я?
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13.11.2020 17:56
+5
Бобошко, а почему в Беларуси нет этих проблем - проблемы только у бесноватого украинского быдла, голосующего по приколу?

Беларусь в зелёной зоне и заболеваемость в 10 раз ниже чем в Украине.
Міськрада Чернігова просить Кабмін скасувати карантин вихідного дня: "Міський бюджет очікують втрати, розмір яких взагалі важко передбачити" - Цензор.НЕТ 2111
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13.11.2020 18:09
+4
Поддерживаю Чернигов. Мысленно с вами, дорогие черниговчане (или черниговцы) Киев - разрешите им и пальцы в розетки засовывать, на опоры лэп взбираться, а главное на красный дорогу переходить. Одним словом - убейтесь ап стену.
А карантин нам на хутор введите. Пока у нас болезни нет изолируйте нас от дебилов. Му за карантин и оцепление.
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13.11.2020 18:05
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Черниговские холопы челом бьют))
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13.11.2020 17:42 Відповісти
А надо бы крышкой рояля...
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13.11.2020 17:48 Відповісти
мабуть в Чернігові нема промисловості і всі гроші місто заробляє на гулянках по вихідних
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13.11.2020 18:15 Відповісти
та пусть эти рестожоперы у себя в забегаловках установят соблюдение правил санитарии..
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13.11.2020 17:50 Відповісти
]
Что касается карантина выходного дня, цель правительства не разорвать цепь (заболеваемости. - Ред.), разорвать цепь может только полный локдаун, но карантин выходного дня может уменьшить количество заболевших," перезагрузить "кровати и все остальное", - сказал Радуцкий, добавив, что сейчас проблема не столько в кроватях, а в недостатке врачей и медицинских работников, которые тоже болеют коронавирусной болезнью.Источник: https://censor.net/ru/n3230827
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13.11.2020 17:56 Відповісти
Невже є дурні, котрі думають, що влада хвилюється за наше здоров'я?
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13.11.2020 17:56 Відповісти
когда было закрыто все, ВСЯ торговля, Транспорт, ВСЕ услуги ТРИ НЕДЕЛИ бюджет потерял 200 лямов, теперь если закрыть кабаки и бары на два дня в неделю - бюджет потеряет неизмеримое количество...*****, сами кабатчики говорят -они теряют 40 процентов дохода..Так какая в цифре это потеря для бюджета, если взять половину от половины? Почему млять ни одна курва не стала на защиту пасахироперевозчиков, которых обязали ездить с недогрузом?
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13.11.2020 17:58 Відповісти
когда некому будет поставить капельницу я молчу про подключение к ивл!
вспоминайте о потерях когда будете задыхаться...да и не забудьте что если у вас будет ковид19 и вам не повезет.......экономия бюджета..на пенсии и прочее..
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13.11.2020 18:00 Відповісти
Бобошко, а почему в Беларуси нет этих проблем - проблемы только у бесноватого украинского быдла, голосующего по приколу?

Беларусь в зелёной зоне и заболеваемость в 10 раз ниже чем в Украине.
Міськрада Чернігова просить Кабмін скасувати карантин вихідного дня: "Міський бюджет очікують втрати, розмір яких взагалі важко передбачити" - Цензор.НЕТ 2111
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13.11.2020 18:09 Відповісти
«В Беларуси вирус менее вирулентен», - сказал Мишустин, а Лукашенко это подтвердил.
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13.11.2020 18:16 Відповісти
Убогий,США тоже украинское быдло населяет? так там ихний Лукашенко, шо президентом был тоже сказал вируса нет...а страна потеряла уже половину от всех потерь во Второй мировой...и медицина там помильнее, и деньги на лекарства есть
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13.11.2020 21:27 Відповісти
Стопор (заметь - не я тебя так назвал - это общеизвестно),

никто не говорит что вируса нет, речь о разумной, высокоинтеллектуальной, научной борьбе с этой заразой - минимальными усилиями достигать наибольшей отдачи.

А власть делает всё для уничтожения Украины и разворовывания средств и под видом "борьбы" с коронавирусом...
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13.11.2020 22:17 Відповісти
Высокоинтелектуальная малозатратная борьба с неизученным явлением в то время когда умирают люди - это образ действий доктора Менгеле...кстати не подскажешь какими методами идет борьба в наиболее развитых в этом плане странах? Там тоже бюджеты пилят?
Кстати , Стопор - это аварийный элемент управления механизмов, при отказе основных полное название аварийный останов, фиксатор...последняя линия обороны. это известно только технически грамотным Міськрада Чернігова просить Кабмін скасувати карантин вихідного дня: "Міський бюджет очікують втрати, розмір яких взагалі важко передбачити" - Цензор.НЕТ 474
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13.11.2020 23:31 Відповісти
Технически грамотные зубрилы если бы ещё умели мыслить...
Именно "с неизученным явлением " возможно ТОЛЬКО ЛИШЬ высокоинтелектуальная малозатратная оптимальнозатратная борьба... Міськрада Чернігова просить Кабмін скасувати карантин вихідного дня: "Міський бюджет очікують втрати, розмір яких взагалі важко передбачити" - Цензор.НЕТ 3303Міськрада Чернігова просить Кабмін скасувати карантин вихідного дня: "Міський бюджет очікують втрати, розмір яких взагалі важко передбачити" - Цензор.НЕТ 2483

Просто "стопор" и "тормоз" - это почти синонимы...
Міськрада Чернігова просить Кабмін скасувати карантин вихідного дня: "Міський бюджет очікують втрати, розмір яких взагалі важко передбачити" - Цензор.НЕТ 1695 ok
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13.11.2020 23:57 Відповісти
Поддерживаю Чернигов. Мысленно с вами, дорогие черниговчане (или черниговцы) Киев - разрешите им и пальцы в розетки засовывать, на опоры лэп взбираться, а главное на красный дорогу переходить. Одним словом - убейтесь ап стену.
А карантин нам на хутор введите. Пока у нас болезни нет изолируйте нас от дебилов. Му за карантин и оцепление.
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13.11.2020 18:05 Відповісти
влада думает о себе..но вирус бушует..поэтому от этого никто не застрахован ..они сами в шоке...вирус не выбирает..ему плевать молодой ты старый в регалиях или нет
я выползла иэ этого ковидного треща...................
и то я не знаю ..когда будет третья четвертая волна из-за таких *********

медики болеют ..врачи медсестры санитарки..когда к тебе болвану не приедет скорая...или приедет сутки при сатурации 50..вот тогда .ты *******..или нет...смотря как рулетка долбанет..попадешь ли в число беспечных идиотов легко перенесших ковид и орущих что это насморк..или же...........на горизонте черный пакет.......
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13.11.2020 18:09 Відповісти
спроси у лукашенко
он тебе ответит
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13.11.2020 18:14 Відповісти
Марк Гордиенко
Вчора о 08:34 ·
Ковидный отчёт.
Покаяние и матюки.
День 11.
1. В сети есть мои старые посты где я слишком сомневался в смертельной опасности ковида, их не корректирую , не удаляю, а извиняюсь за них, в том числе и о моих высказываниях о ценности жизни.
2.Вместо них пишу следующее.
3.Вирус реален и очень опасен.
Мне повезло, что получил тяжелую форму, это сильно прочищает мозг, переболел бы легкой, с маленькой температурой и потерей вкуса, оставался бы дальше скептиком, *****.
Стало чуть лучше, хотя дышать тяжело, пару десятков метров и приступ кашля ...
4.Чиновники Зеленского мерзавцы, вместе со Степановым, Радуцким и Шмыгну и так далее захочешь найдешь
.он тоже не верил пока ..жареный петух его не клюнул(
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13.11.2020 18:17 Відповісти
а то что быдло не быдло бежало по приколу..вирусу наплевать..быдло вы или не быдло
то я думаю что те кто хотел ржать 5 лет..уже обосрались..но все равно им до сих пор порох срет в штаны..
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13.11.2020 18:21 Відповісти
Влада бездарно витратила запас часу з весни і, замість підготовки до епідемії, розтринькала кошти коронавірусного фонду. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив ексголова Офісу президента Андрій Богдан.
Він сказав: "Сьогодні влада - це той, хто має доступ до лікування проти COVID-19. В нас глобальна криза - 8 тисяч захворювань на добу. Невирішення проблем призводить до того, що в певну мить усі вони нападають на тебе. Ми COVID-19 просміялись, ми ролики записували. Ми зробили локдаун, коли в нас було 300 хворих. Виграли час. Можливо, це правильно. Я проти жорсткого локдауну, але так вирішили. Ок, цей час нам дали для того, щоб підготуватись, щоб закупити обладнання, закупити кисень, відкрити лікарні, зробити якісь реконструкції. Це взагалі про державу, не про бабки. Це механіка, це протоколи дій для лікарів".

Колишній соратник Зеленського також заявив, що гроші для ковідного фонду давали міжнародні партнери.
"Ми проср*ли ковідний фонд. Кудись, на тисячу якихось проблем. А ковідний фонд - це міжнародні гроші, міжнародні донори давали, щоб ми підтримували бізнес, підтримували населення. Ті гроші не треба було витрачати, їх зараз треба витрачати - зараз закривати якісь там підприємства і платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити. Нам треба було приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, в нас проблема з киснем", - каже Богдан.
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13.11.2020 18:22 Відповісти
да и у лукашенко медицина на уровне!отдыхала я с белорусами в курсе1
да и он сам сказал ..кто заболеет короной все получат помощь..и ты что не знаешь что наши туда на операции ездят!
а от клоуна ты болт получишь!
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13.11.2020 18:29 Відповісти
Ага, Павел Гриб уже съездил туда- чем закончилось все знают. У меня в Беларуси родичи, так что байки про то как там все хорошо- оставьте при себе, они устарели лет так на пять, с тех самых пор на окружной дороге Чернигова каждые выходные ася парковка Экомаркета забита белорусскими номерами, причем ездят даже автобусами рейсы- затариваются нашими и импортными 'некачественными' продуктами. Свои качественные они продают в литву и польшу.
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13.11.2020 18:47 Відповісти
С одной стороны Чернигов итак один из самых нищих городов Украины и закрывать остатки малого бизнеса критично. С другой стороны- в Чернигове одна из самых катастрофичных ситуация с ковидом, причем чтоб не портить статистику власти, врачи не посылают больных на тесты, не ложат в больницы, а сделать рентген легких нереально т.к. туда нужно записываться на месяц вперед, и чтобы сделать вовремя- люди ищут блат...как при #баном совке...
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13.11.2020 18:43 Відповісти
а каким боком павел гриб к теме про корону?

то что сын полковника армии украины поехал черт знает куда это говорит о его мягко говоря несознательности.....
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13.11.2020 19:05 Відповісти
если у вас корона..рентген не покажет..все равно придется идти на кт..я сделала рентген..затемнение..а кт легких все показало..так что ..но это мой опыт...
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13.11.2020 19:07 Відповісти
Татьяна Бобошко Что-то много Вы пишите...Работа такая?
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13.11.2020 20:07 Відповісти
Дауни! Мертві бюджет не наповнять!
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13.11.2020 20:27 Відповісти
 
 