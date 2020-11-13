Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська від початку цієї доби чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ОС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля населеного пункту Кам'янка, ворог застосував міномет калібру 82 міліметри, а поблизу Водяного - автоматичний гранатомет і ручний протитанковий гранатомет.

Крім того, поблизу Мар'їнки зафіксовано вогонь ворожого снайпера. Щоб зберегти життя і здоров'я українських захисників, Об'єднані сили адекватно відповіли. Після цього прицільні постріли снайпера збройних формувань Російської Федерації і її найманців припинилися.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території у прифронтовому районі і передали на знищення 74 знайдені вибухонебезпечні предмети. Українські захисники не втрачають пильності і готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ.

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