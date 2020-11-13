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Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська від початку цієї доби чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ОС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля населеного пункту Кам'янка, ворог застосував міномет калібру 82 міліметри, а поблизу Водяного - автоматичний гранатомет і ручний протитанковий гранатомет.

Крім того, поблизу Мар'їнки зафіксовано вогонь ворожого снайпера. Щоб зберегти життя і здоров'я українських захисників, Об'єднані сили адекватно відповіли. Після цього прицільні постріли снайпера збройних формувань Російської Федерації і її найманців припинилися.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території у прифронтовому районі і передали на знищення 74 знайдені вибухонебезпечні предмети. Українські захисники не втрачають пильності і готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ.

Читайте також: Від початку доби найманці РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони
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Топ коментарі
+30
Стоило говнокомандующему вiслюкау сбежать от Байдена в больничку, как и на фронте стало налаживаться... Украинские воины ответили на огонь снайпера наемников РФ, с начала суток оккупанты 4 раза нарушали режим прекращения огня, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4186
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13.11.2020 17:47
+10
Ну, нарешті... Спочатку на "Блазня" "поклали товстий та довгий" голови обласних рад - деякі оголосили, що не будуть виконувать його розпорядження з питань карантину... Тепер на "Клована" "забили" і фронтовики...
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13.11.2020 17:59
+9
Два года назад каждый день сообщали сколько уродов грохнули за сутки, а теперь топ-новость, открыли ответный огонь.....
Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1540
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13.11.2020 18:53
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Стоило говнокомандующему вiслюкау сбежать от Байдена в больничку, как и на фронте стало налаживаться... Украинские воины ответили на огонь снайпера наемников РФ, с начала суток оккупанты 4 раза нарушали режим прекращения огня, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4186
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13.11.2020 17:47 Відповісти
Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7024
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13.11.2020 18:15 Відповісти
оштрафуют на копейку бойцов.
приказ номер 330, ну или какой другой бубин номер....
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13.11.2020 17:54 Відповісти
Ну, нарешті... Спочатку на "Блазня" "поклали товстий та довгий" голови обласних рад - деякі оголосили, що не будуть виконувать його розпорядження з питань карантину... Тепер на "Клована" "забили" і фронтовики...
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13.11.2020 17:59 Відповісти
хлопцы родину защищают, а им опа - штрафик небольшой за то шо на курок нажал в ответ.
даже клятый переклятый совок так не делал зеленые смогли и сделали.
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13.11.2020 18:06 Відповісти
украинский бизнес, если они патриоты конечно, мог бы и выступить с заявой, шо все зеленые штрафы бойцам возместит, но для етого нужно быть патриотом, а не жлобом.
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13.11.2020 18:19 Відповісти
По-поводу жлобов, это ты по себе рисуешь, дядя! Масса волонтеров ФОПов, а ты их грязью с дщивана? А еще матчасть учи! Не курок, а спусковой крючок!!! Вытряхивай из себя лоха!
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14.11.2020 15:19 Відповісти
надо писать на огонь снайпера депутатов опжз
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13.11.2020 18:00 Відповісти
Если из этой фразы убрать "огонь снайпера", получится даже лучше... Если ударение на И, конечно...
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13.11.2020 18:03 Відповісти
Лучше,-пописать депутатов опзж писалом...
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13.11.2020 21:32 Відповісти
А зеклоуну всё пох...,он "работает "в...больнице
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13.11.2020 18:07 Відповісти
Пошли уже вход минометы,а там и огня артиллерии более крупного калибра от"той стороны"недолго дождаться.Срочно нужен наш огонь на упреждение и пока главковерх со своим наставником отлеживаются в лечебнице,у ВСУ есть шанс показать себя.
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13.11.2020 18:30 Відповісти
Невже наших снайперів вернули, чи може артилерію?
Живі наші хлопчики, і слава Богу.
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13.11.2020 18:33 Відповісти
Нарушителей под трибунал! Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6354
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13.11.2020 18:43 Відповісти
Два года назад каждый день сообщали сколько уродов грохнули за сутки, а теперь топ-новость, открыли ответный огонь.....
Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1540
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13.11.2020 18:53 Відповісти
перемирие крепнет
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13.11.2020 19:06 Відповісти
Московитам вірять тільки буратіни : "
13 Листопада, 2020
Росія заводить у Карабах танки та РСЗВ
Азербайджан Вірменія Кавказ Нагірний Карабах Росія Світ

Росія заводить у Нагірний Карабах танки Т-72 та РСЗВ БМ-21 «Град».
Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на відповідні публікації в соцмережах.
Першими на території Азербайджану були помічені танки Т-72 зі складу 102-ї військової бази збройних сил Росії розташованої у Вірменії."
Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6047

Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3666
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13.11.2020 19:48 Відповісти
алієв потренується на башкриських вояках.
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13.11.2020 22:19 Відповісти
А из феофании разрешение на ответку получили?
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13.11.2020 19:53 Відповісти
//// ???
Сьогодні отримали скорботну звістку: у вівторок, 10 листопада, поблизу міста Попасна, Луганської області, помер (?????) військовослужбовець 17 ОТБр, Ігор Загороднюк, 27 років, уродженець села Сухий Ташлик, Вільшанський район Кіровоградська область.
Проходив військову службу за контрактом у складі 17-ї окремої танковій криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка.
Похований 13 листопада у селі Сухий Ташлик.
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ!

Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7040

..
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13.11.2020 20:26 Відповісти
Просто информация к .. - У Северодонецьку та Лисичанську обурені - влада будує дороги в бік окупаних територій, практично не займаючись дорогами на велику Україну. Окрім того в містах почали помічати тих, хто втік до росіян у 2014-ому.(с)
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13.11.2020 20:29 Відповісти




За Вільну Україну

@V_Terron

·8 ч

В ответ
@BorisenkoBoris

А що це - На Донбасі НФ РФ порушити "тишу" чотири рази: - гучно музику вмикали у нічний час, чи що ? Може потрібно писати правду, що російські війська за добу 4 рази з гармат обстріляти позиції ЗСУ, нашим воїнам заборонено стріляти у відповідь, (бо зелений набої відібрав).
Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3735
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13.11.2020 23:27 Відповісти
Оооо, та ти ще й "Власов"?
Що робиш на українскому ресурсі, "власівцю"?
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14.11.2020 00:15 Відповісти
Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1047
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14.11.2020 00:29 Відповісти
 
 