Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС
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Російсько-окупаційні війська від початку цієї доби чотири рази порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ОС.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля населеного пункту Кам'янка, ворог застосував міномет калібру 82 міліметри, а поблизу Водяного - автоматичний гранатомет і ручний протитанковий гранатомет.
Крім того, поблизу Мар'їнки зафіксовано вогонь ворожого снайпера. Щоб зберегти життя і здоров'я українських захисників, Об'єднані сили адекватно відповіли. Після цього прицільні постріли снайпера збройних формувань Російської Федерації і її найманців припинилися.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.
У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території у прифронтовому районі і передали на знищення 74 знайдені вибухонебезпечні предмети. Українські захисники не втрачають пильності і готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ.
Будь ласка, зачекайте...
приказ номер 330, ну или какой другой бубин номер....
даже клятый переклятый совок так не делал зеленые смогли и сделали.
Живі наші хлопчики, і слава Богу.
13 Листопада, 2020
Росія заводить у Карабах танки та РСЗВ
Азербайджан Вірменія Кавказ Нагірний Карабах Росія Світ
Росія заводить у Нагірний Карабах танки Т-72 та РСЗВ БМ-21 «Град».
Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на відповідні публікації в соцмережах.
Першими на території Азербайджану були помічені танки Т-72 зі складу 102-ї військової бази збройних сил Росії розташованої у Вірменії."
Сьогодні отримали скорботну звістку: у вівторок, 10 листопада, поблизу міста Попасна, Луганської області, помер (?????) військовослужбовець 17 ОТБр, Ігор Загороднюк, 27 років, уродженець села Сухий Ташлик, Вільшанський район Кіровоградська область.
Проходив військову службу за контрактом у складі 17-ї окремої танковій криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка.
Похований 13 листопада у селі Сухий Ташлик.
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ!
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За Вільну Україну
@V_Terron
·8 ч
В ответ
@BorisenkoBoris
А що це - На Донбасі НФ РФ порушити "тишу" чотири рази: - гучно музику вмикали у нічний час, чи що ? Може потрібно писати правду, що російські війська за добу 4 рази з гармат обстріляти позиції ЗСУ, нашим воїнам заборонено стріляти у відповідь, (бо зелений набої відібрав).
Що робиш на українскому ресурсі, "власівцю"?