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Баканов проти заборони на службу в СБУ співробітникам з родичами в РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Баканов проти заборони на службу в СБУ співробітникам з родичами в РФ

Глава Служби безпеки України Іван Баканов вважає дискримінаційними норми законопроєкту про реформування спецслужби щодо співробітників, які мають родичів із громадянством РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Наприклад, дискримінаційні норми щодо кандидатів на службу і співробітників, що мають родичів із громадянством РФ. Говорячи юридичними термінами, це положення суперечить конституційному і міжнародно-правовому принципу недискримінації за ознакою національності і є необґрунтованим.

Співробітники СБУ і так проходять ретельні перевірки на відповідність критеріям внутрішньої безпеки. З тим же успіхом у найближчій перспективі можемо очікувати законодавчу ініціативу про позбавлення українського громадянства тих, у кого є родичі в Російській Федерації. Або навіть пришивання зірок їм на одяг...", - заявив Баканов.

Глава СБУ висловив сподівання, що "парламентаріям вистачить здорового глузду виправити власні помилки в запропонованому законопроєкті".

Читайте також: За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов
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Топ коментарі
+51
если бакЛанов говорит что закон плохой - значит закон хороший , надо принимать
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13.11.2020 17:53
+50
Баканов: дружина має громадянство Росії, але оформлює українське Предложенный в законопроекте запрет сотрудникам СБУ иметь родственников в РФ имеет дискриминационный характер, - Баканов - Цензор.НЕТ 6834
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13.11.2020 17:50
+43
Заборона на родичів в росії має бути введена! Той хто має родичів в росії потенційно небезпечний для держави, бо через тиск на рідних цю людину можуть примусити до співпраці ворожі спецслужби.
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13.11.2020 18:07
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А сотрудник ФСБ лиюо ваще какой другой разведки молжет иметь родственников за границей? Бакланов случайно не в курсе?
Или это тока сотрудникам СБУ можно иметь родственников в стране которая воюет Украиной?
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13.11.2020 19:11 Відповісти
У них даже сечин рулит пида рассией. Запропонована у законопроєкті заборона співробітникам СБУ мати родичів у РФ має дискримінаційний характер, - Баканов - Цензор.НЕТ 8838 Запропонована у законопроєкті заборона співробітникам СБУ мати родичів у РФ має дискримінаційний характер, - Баканов - Цензор.НЕТ 8838 Запропонована у законопроєкті заборона співробітникам СБУ мати родичів у РФ має дискримінаційний характер, - Баканов - Цензор.НЕТ 8838
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13.11.2020 19:15 Відповісти
друг по подьезду баканов--********-й сбушный оперативник,который борется с бензоколонками,лезет в бизнес и т.д---когда вы уже нажретесь-падлы
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14.11.2020 09:29 Відповісти
Дебіл зелений,я в свій час проходив такі перевірки,що якби у моїх родичів в третьому коліні був би хтось осуджений,чи за кордоном,чи хоть якась підозра. Мене б навіть не взяли на службу.....Хай тоді росіян набира зразу.....,де Ви блін такі придурки тільки знаходитесь....,одним словом ЗЕБІЛИ....
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13.11.2020 19:18 Відповісти
Ні, не зебіли. Вони є ворогами, добре усвідомлюють що роблять і не настільки тупі як то має виглядати. Бридкі, наглі, зухвалі, але не тупі і нічого не мають спільного з зебілами, які за корито помиїв вислухають будь-яку брехню та оберуть будь-кого, хто пообіцяє те корито оздобити стразами.
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13.11.2020 19:52 Відповісти
Ятакож проходив поглиблену спецперевірку, потім сам здійснював підпір кандидатів на службу. Зайоб ще той. Валерій ти правий. Помилка була зроблена в АРК. Не здійснювалась необхідна ротація оперативного складу на об"єктах контррозвідувального захисту, не дозволялись наступальні оперативно-розшукові заходи проти спецслужб рифляндії. Типо плотна взаємодія. Самі порушили основний принцип спецслужби - товаришів там з ССІД не може бути. Не дозволялись вербувальні дії не тільки проти співробітників ФСК/ФСБ, а навіть проти військовослужбовців.
То таке, після пожежі і туй насос....
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14.11.2020 02:12 Відповісти
Запропонована у законопроєкті заборона співробітникам СБУ мати родичів у РФ має дискримінаційний характер, - Баканов - Цензор.НЕТ 1122
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13.11.2020 19:27 Відповісти
Бакашка, смотря в каком колене родственники....
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13.11.2020 19:34 Відповісти
Вспомни СССР графа анкеты-есть родня за границей ? и всё выше дворника инженера никогда не подимешься... и вообще все законы этой постмайданной страны спошная дескриминация... возьмём экс гарагта ипотрошенко и дети по украински не говорят и 50 чел родни в РАШЕ!!!!
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13.11.2020 21:00 Відповісти
Московитам вірять тільки буратіни : "
13 Листопада, 2020
Росія заводить у Карабах танки та РСЗВ
Азербайджан Вірменія Кавказ Нагірний Карабах Росія Світ

Росія заводить у Нагірний Карабах танки Т-72 та РСЗВ БМ-21 «Град».
Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на відповідні публікації в соцмережах.
Першими на території Азербайджану були помічені танки Т-72 зі складу 102-ї військової бази збройних сил Росії розташованої у Вірменії."

Запропонована у законопроєкті заборона співробітникам СБУ мати родичів у РФ має дискримінаційний характер, - Баканов - Цензор.НЕТ 1795

Запропонована у законопроєкті заборона співробітникам СБУ мати родичів у РФ має дискримінаційний характер, - Баканов - Цензор.НЕТ 9553
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13.11.2020 19:53 Відповісти
Так вести компанию, и аконцеиположить гранату в трусы, это нет слов, теперь они их оттуда невыкурят даже с помощью Турции или там есть какой то план
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16.11.2020 11:29 Відповісти
якщо щось йде не так, як хочуть срані москалі, то вони зразу починають кричати про "ушЧЄмлєніє" і "діскрімінацию".... УБОГІ ДАУНИ!
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13.11.2020 20:03 Відповісти
а ще забув "русАфобствА"!!!
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13.11.2020 20:03 Відповісти
билетер 95 квартала с липовым званием, фигурант нескольких уголовных дел, Халуй бени и суркисов ну и соответственно дружбан нарко-Дегенерата вот кто "возглавляет" одно из главных силовых структур Украины!!!
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13.11.2020 20:03 Відповісти
вот-вот.. а чего стоит его поход на день рождения суркиса с целью изучения аперитивной обстакановки...
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13.11.2020 20:06 Відповісти
а свое ли место занимает ссынарист "Квартала" быканов? он все еще фильмы с погонями смотрит? или про штирлица? как вообще можно было назначить его на эту должность... наверное, все назначенцы зеленского закончат на виселице...
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13.11.2020 20:05 Відповісти
было бы не плохо с виселицей а не с ростовом !
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14.11.2020 08:38 Відповісти
Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван БАКАНОВ НЕ СКРЫВАЕТ, ЧТО ЕГО ЖЕНА ЯВЛЯЕТСЯ ГРАЖДАНКОЙ РОССИИ, но при этом спецпроверка не выявила ограничений при его назначении на должность первого замглавы СБУ ??? и не нашла препятствий для предоставления ему допуска к государственной тайне.???!
Об этом говорится в заявлении Баканова, которое вечером 12 июня (2019г)!!! было опубликовано на официальном аккаунте украинской спецслужбы в Facebook.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/bakanov-soobshchil-chto-u-ego-zheny-rossiyskoe-grazhdanstvo-1035654.html
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13.11.2020 20:07 Відповісти
рекламируешь ущербный сайтишко гордона???? в бан навечно
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13.11.2020 21:01 Відповісти
Рекламирую Бакланова.
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14.11.2020 02:01 Відповісти
Бакланом був, бакланом є, бакланом і залишиться! При чому тут жовті зірки?! Якщо мова йде лише про співробітників СБУ?!
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13.11.2020 20:17 Відповісти
Так, "жовті зірки" може й не в сбу, а в ОП так точно.
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14.11.2020 07:04 Відповісти
Никакую дискриминацию не пришили бы, если формулировка была бы не "гражданство РФ", а "гражданство страны-агрессора".
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13.11.2020 20:24 Відповісти
гражданство РФ, это тоже не национальность, Баканов просто неграмотный.
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14.11.2020 06:44 Відповісти
Это настоящее зазеркалье - глава конституционного суда скупает украинские земли у кремлёвской крысы, главный СБУшник хнычет, что ему мешают контактировать с врагом через родственников, будущий президент оскорбляет унижает свою страну, развлекая врага и снимает фильмы против своей страны на деньги спецслужб страны - агрессора.... Можно продолжать до бесконечности...
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13.11.2020 20:30 Відповісти
бакланов ну ты же врешь. в спецслужбы года эдак с 2014-15 гг итак не берут сотрудников имеющих ближайших родственников в рф или в белорашке. знаю одного чела , которого не взяли в сбу из-за того что имеет сестру которая за кацапа вышла замуж и живет в воронеже. то что у тебя бакланов родня жены в рашке , видимо тебя напрягает (но не твоих подчиненных их итак шерстят за рашкину родню) и ты решил что то ляпнуть в свое оправдание. по идее тебя тоже не должны былииназначать на эту посаду. вспомни у нас в стране уже были силовики-предатели типа министров обороны саломатина или лебедева , главы сбу при януковиче, главы мвд клименко и т.д. в итоге ни к чему хорошему это все не привело.... это я к тому что лучше бы ты молчал.....
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13.11.2020 20:31 Відповісти
Ні яка це не дискримінація, ЧАС ТАК ДИКТУЄ!!!
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13.11.2020 20:35 Відповісти
Вроде не идийот. Значит, прикидывается
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13.11.2020 20:38 Відповісти
росія веде війну проти України, що "... противоречит конституционному и международно-правовому принципу недискриминации по признаку национальности ..." Нехай баканов йде у відставку : в Україні повно фахівців які не мають родичів в росії.
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13.11.2020 20:47 Відповісти
Однозначно, що має бути не РФ, а просто країна агресор. Повинно бути вказано, що на час агресії. А дискримінація, це коли замість професіоналів, які пройшли конкурсний відбір, на вищі посади призначають тому, що ти друг, брат, сват. Тоді замість людей, що мають вирішувати державні проблеми, на посадах - жадібні барани, які призведуть до краху усіх. Краще пояснив би, як то він зірвав операцію по звільненню полонених у Донецьку.
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13.11.2020 20:54 Відповісти
лижник з куршавелю. заява. звільнення .. іди в правозахисники. потім будеш розповідати про дескримінацію.
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13.11.2020 20:58 Відповісти
В нас же з маскалями мир, так баканов?
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13.11.2020 21:18 Відповісти
Баканов спутав поняття - не працівників СБУ дискримінують, навпаки це працівники СБУ дискримінують як Україну так і її громадян. Сам пан Дзержинський ніколи не брав в ВЧК-ГПУ уроженців України, бо вважав, що вони заражені бацилою дрібнобуржуазності та націоналізму. Навпаки. у 1923 році провів таємну операцію по арешту та етапуванню до Лубянки всіх так званих "махновців". Їх сліди загубились в підвалах. А такі "крупні " спеціалісти з переселення "інородців" з України як Серов(останній двічі виселяв українців - в 1940,1944 роках) Аполонов нічого спільного не мали з Україною. Серова (уроженця сонячних волжських країв) в 1962 році таки дістав українець-хресник Брежнева - Миронов (завадмінвідділом ЦК КПРС) і вигнав із служби, забравши зірку героя ( за переселення народівта генерала. Принципи Серова були прості - ненависть до хохлов та євреїв. А цю правову норму необхідно розширити (як в НАБУ) - на службу Україні (а не на роботу) брати тільки після дослідження біографії в третьому поколінні, щоб була не проникли особи з регіону річки Волга
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13.11.2020 21:29 Відповісти
Баканов, су...а ... банально пересмикує.

"Наприклад, дискримінаційні норми щодо кандидатів на службу і співробітників, що мають родичів із громадянством РФ. Говорячи юридичними термінами, це положення суперечить конституційному і міжнародно-правовому принципу недискримінації за ознакою національності і є необґрунтованим."



Національність це не громадянство.
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13.11.2020 21:53 Відповісти
Через кацапських родичів сбушників,в країні ніколи не буде порядку.
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13.11.2020 22:03 Відповісти
********-етнокацапоід думає що люди лошари??? Може і так, але вони не плутають поняття ГРОМАДЯНСТВО і НАЦІОНАЛЬНІСТЬ.
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13.11.2020 22:13 Відповісти
Конечно, дискриминационный. А что ж ты хотел Баканов? Но он в пользу народа Украины и этого на данном этапе развития достаточно. Изменится Россия и законы в отношении нее поменяются.
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13.11.2020 22:14 Відповісти
Та не... Ну сколько может быть количественных примеров того, что сегодняшняя верхушка -пророссийская банда захвата Украины?! Ну - ещё один факт... Ещё два... что это меняет, когда давно всё с ними ясно.... кроме одного...
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13.11.2020 23:10 Відповісти
У меня знакомый как то хотел пойти по контракту работать в погранцы... Начались проверки родственников и т.д. Нашли что его отец одно время ездил на заработки в РФ и отказали. Было это еще во время президенства Порошенко. А тут сотрудники СБУ, которые должны противостоять по большей части РФ, будут иметь родственников из РФ, то есть по сути козырь для влияния... "Зе-*****" одним словом.
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13.11.2020 23:14 Відповісти
Как в том анекдоте.
-У Вас есть родственники за границей?
-Это я за границей.
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13.11.2020 23:42 Відповісти
Давным давно пора уволить этого засланного козачка
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13.11.2020 23:44 Відповісти
Этот глава СБУ предатель Украины ибо не сидят ни коррупционеры, которые наносят огромнейший ущерб стране, а он даже к ним ходит на дни рождения - к суркисам - там была вся мафиозная сходка. И глава СБУ туда с подарками ходит. Да его посадить после этого надо на нары! И СБУ не сажает Медведчуков, Новинских, Ахметовых, и т.д. Которые все связаны с русскими спецслужбами и с русской мафией. В Украине нужно ввести, чтобы народ избирал главу СБУ и чтобы народ на голосовании онлайн мог увольнять его - петицию онлайн такую делать и если народ набирает нужное количество голосов, то увольняется глава СБУ. И менять их, пока не выберем такого, который пересажает всех паразитов пьющих кровь Украины.
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13.11.2020 23:50 Відповісти
баклан Баканов твое место у параши, давно пора отправить в ОТСТАВКУ клоуна и профана Баканова, на прикормке у агентов кремля медведчука и суркиса Баканов проти заборони на службу в СБУ співробітникам з родичами в РФ - Цензор.НЕТ 8578
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14.11.2020 00:02 Відповісти
что у этого кАзла квартального там дохера родственничков?
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14.11.2020 00:20 Відповісти
Ворожини у керівництві - найлютіша зрада шмарклі.
За це рано чи пізно прийдеця відпоаідати.
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14.11.2020 00:26 Відповісти
Кому? Ви бачили бюджети Авакова? Вони тут другий ********* будують. Ну, або як мінімум Білорусь. Може Зеленський і не буде триматись синіми пальцями за владу (що теж не факт), а Аваков буде відбиватись до переможного кінця. Свого, чи держави.
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14.11.2020 09:46 Відповісти
И Департамент борьбы с потусторонними угрозами создать нужно. Сам Зе иногда звонит и просит разобраться с чертями. А тут то сокращение, то родственники не там
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14.11.2020 00:52 Відповісти
Шолом хлопцi!
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14.11.2020 01:01 Відповісти
у него жена россиянка вроде с русским паспортом, если не ошибаюсь.
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14.11.2020 02:49 Відповісти
Задергался, как свинья на веревке.

Вот только гражданство РФ, это не национальность, поэтому, мимо.
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14.11.2020 06:43 Відповісти
Это правильно! Выбор-то есть! Сказали бы выбора нет?
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14.11.2020 06:49 Відповісти
Що далеко ходити. У моєму домі усі, в кого є родичі на Росії, то племінник, то дядько, то брат, що вже у відставці, або й зараз служать в армії РФ -- на дух не переносять українську армію і відкрито заявляють про це. І це не десь на Донбасі, а тут, біля серця України...
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14.11.2020 06:56 Відповісти
...правильно в СБУ необхідно брати працівників тільки в кого родичі в расєї, щоб ці родичі кожний день надавали інформацію про переміщення військ, а також провели операцію по ліквідації пуйла. Але на жаль - в нас навпаки більша половина сотрудніків СБУ - це діти колишніх кдбістів і по спадщині зобовязані бути агентами фсб, За весь час існування України так і не спромоглись створити дієве СБУ, яке б відповідало за безпеку України, а не за безпеку влади, яка здає інтереси держави...
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14.11.2020 07:09 Відповісти
хотелось бы напомнить что у нас парламентско-президентская республика
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14.11.2020 08:24 Відповісти
После того как 99% власти дали в руки Зеленскому вы вдруг решили вспомнить о том, что написано в Конституции? Так у нас и:
"Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною"

Что не мешает ***** ее окупировать, а Баканову из Службы Безопасности Украины отмазывать граждан вражеского государства.
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14.11.2020 09:43 Відповісти
я не вспомнил а напомнил клоунам где у нас пишут законы и я бубочке власть не давал
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14.11.2020 10:19 Відповісти
з баканушки СБУ-шник як зі зеленського президент. сатира на хохлів-малоросів. завтра ці кловуни захочуть відмінити статтю за зраду і створити комітет співпраці спецслужб рашки і України. кандидатів кремль тим мразям підбере
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14.11.2020 08:49 Відповісти
если речь идет о ближайих родственниеах, то то очень даже правильно. не будет у фсб тех яиц а которые можно ухватить
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14.11.2020 08:57 Відповісти
Кто б сомневался
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14.11.2020 09:40 Відповісти
Мне во времена СССР представитель КГБ задавал вопрос - есть ли, или были родственники за границей? Сказал, что дед был в Германии, в войну в плен попал. Пропустили.
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14.11.2020 09:51 Відповісти
А как насчёт тех, кто побывал на территории Расии?
Их можно брать на работу?
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14.11.2020 09:59 Відповісти
Очманіти! Питання національної безпеки цей блазень ставить у залежність від абстрактних норм прав людини, які до того ж ТУТ незастосовні!
Цікаво, а теракти, які москалі чинять на нашій території, вони узгоджують із положеннями Загальної декларації прав людини?

P.S. Посідання певної посади вимагає, приміром, належної освіти, вікових параметрів (приміром, бути не старше 50 років), відповідати спеціяльним вимогам щодо здоров'я. Усі ці обмеження вводяться, бо працедавець воліє мати ефективного працівника.
Проте, виявляється, обмеження щодо родинних зв'язків ця зелена гнида вважає дискримінаційними! Хоча чудово відомо, що спецслужбам РФ тиснути через родичів - це як два пальці об асфальт!
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14.11.2020 10:42 Відповісти
Баканова геть !
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14.11.2020 12:43 Відповісти
Этот старший прапорщик Баканов, ещё что-то вякает??Какие на хрен родственники в россиии?? гнать их на хрен с рядов СБУ в три шеи , вместо с прапорщиком Бакановым и сержантом Зеленским!!
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14.11.2020 12:44 Відповісти
такое сказать , сержант. - Уклонист.
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14.11.2020 15:58 Відповісти
а вот Королева Англии "дискриминирует" даже уличенных водителей в неправильной парковке, а хоть и 20 лет назад. Пусть этот водитель - самоговысокого ранга, но такому Королева в аудиенции откажет...
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14.11.2020 15:57 Відповісти
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает дискриминационными нормы законопроекта о реформировании спецслужбы в отношении сотрудников, которые имеют родственников с гражданством РФ. Источник: https://censor.net/ru/n3231002

Консерва кацапська і сокодрочєр цей "чорт" Баканов Баканов проти заборони на службу в СБУ співробітникам з родичами в РФ - Цензор.НЕТ 5862
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14.11.2020 18:27 Відповісти
этот очкастый ублюдок, у мертвечука на содержании продолжает состоять !?
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15.11.2020 15:52 Відповісти
Они считают раз Медведчук шныряет к куму Рашенфюреру как к себе домой, то и им так же высочайше всё позволено. Поэтому можно и оголтелую пророссийскую пропаганду его каналов направленную на развал страны в упор не замечать
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16.11.2020 06:46 Відповісти
Должна быть создана этическая комиссия, которая будет проверять не только, СБУ, а и Набу, назк, АКП, генпрокуратуру, КС вс, антикор суд, СВР, сос, генштаб, Гур и ВСУ вмсу, то есть закон, и Офис президента и президент)) и ВРУ
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16.11.2020 11:40 Відповісти
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