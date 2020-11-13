Під час кризи Рада має працювати, а не перетворюватися на суцільну Феофанію, - Ірина Геращенко

Верховна Рада в умовах кризи має працювати в штатному режимі, без змін календарного плану.

Про це написала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми щиро бажаємо якнайшвидшого одужання керівництву Верховної Ради Дмитру Разумкову і Руслану Стефанчуку, але категорично проти змін до календарного плану сесії. Ми проти "карантину вихідного дня" для ВР і наголошуємо, що згідно з регламентом, заступник голови Верховної Ради має вести сесії за відсутності голови і першого заступника. І Олена Кондратюк готова виконати свою роботу, а ми всі готові працювати, коли країна реально летить в прірву", - написала Геращенко.

Вона висловила вимоги "Європейської Солідарності" до порядку денного Верховної Ради.

"Ключова проблема для українців зараз - це пандемія і економічна криза. Ми вимагаємо вже у вівторок запросити прем’єр- міністра і уряд і заслухати , що це за ініціатива " карантин вихідного дня", який блокуючий для ковіду ефект вона матиме, що буде з економікою. Це треба заслухати негайно у вівторок. Також ми вимагаємо надати інформацію про розкрадання 65 млрд грн , які були виділені для антиковідного фонду. Бо в лікарнях немає кисню, бо лікарям немає доплат і страховок", - написала Геращенко.

Вона нагадала, що цього тижня в багатьох містах відбулися масові протести ФОП, слуги "прокатили" закон про їх підтримку. "Європейська Солідарність" вимагає у вівторок проголосувати закони про відтермінування касових апаратів на рік і підтримку бізнесу , який просто вмре. Ми маємо щодня дякувати тим, хто створюють робочі місця і сплачують податки, а не знущатися з ФОП", - зазначила співголова фракції "ЄС".

Також "Європейська Солідарність" вимагає поставити в порядок денний створення ТСК по "вагнерівцям".

Геращенко вважає, що парламент має вирішити конституційну кризу, тому у вівторок в порядку денному мають стояти закони по відновленню кримінальної відповідальності за недостовірне декларування і повноваження НАЗК. Наша фракції зареєструвала 3 законопроекти, що стосуються вирішення цих питань, також про прозорий конкурс на обрання суддів КС. Ми готові до компромісу в цих питаннях, тому підписали і проєкт Разумкова і готові негайно за нього голосувати.

"Ми за те, щоб парламент працював. Ми категорично проти перенесення сесіі і вважаємо, що в парламентсько - президентській республіці ВР в умовах кризи має працювати, поки є здорові депутати, а не перетворюватися на суцільну Феофанію", - зазначила Геращенко.

"Примітно, що більшість лідерів фракцій підтримують позицію щодо того, що ВР має працювати в штатному режимі, без змін календарного плану. ВР має , як завжди в кризові моменти, зайняти державницьку і консолідуючу позицію щодо пошуку шляхів виходу з конституційної кризи, боротьби з пандемією , захисту малого бізнесу. Також всі підтримали нашу ініціативу щодо заслуховування прем’єра і міністра охорони здоров’я", - додала нардепка.