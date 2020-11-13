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Новини Політика України
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Під час кризи Рада має працювати, а не перетворюватися на суцільну Феофанію, - Ірина Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Під час кризи Рада має працювати, а не перетворюватися на суцільну Феофанію, - Ірина Геращенко

Верховна Рада в умовах кризи має працювати в штатному режимі, без змін календарного плану.

Про це написала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми щиро бажаємо якнайшвидшого одужання керівництву Верховної Ради Дмитру Разумкову і Руслану Стефанчуку, але категорично проти змін до календарного плану сесії. Ми проти "карантину вихідного дня" для ВР і наголошуємо, що згідно з регламентом, заступник голови Верховної Ради має вести сесії за відсутності голови і першого заступника. І Олена Кондратюк готова виконати свою роботу, а ми всі готові працювати, коли країна реально летить в прірву", - написала Геращенко.

Вона висловила вимоги "Європейської Солідарності" до порядку денного Верховної Ради.

"Ключова проблема для українців зараз - це пандемія і економічна криза. Ми вимагаємо вже у вівторок запросити прем’єр- міністра і уряд і заслухати , що це за ініціатива " карантин вихідного дня", який блокуючий для ковіду ефект вона матиме, що буде з економікою. Це треба заслухати негайно у вівторок. Також ми вимагаємо надати інформацію про розкрадання 65 млрд грн , які були виділені для антиковідного фонду. Бо в лікарнях немає кисню, бо лікарям немає доплат і страховок", - написала Геращенко.

Вона нагадала, що цього тижня в багатьох містах відбулися масові протести ФОП, слуги "прокатили" закон про їх підтримку. "Європейська Солідарність" вимагає у вівторок проголосувати закони про відтермінування касових апаратів на рік і підтримку бізнесу , який просто вмре. Ми маємо щодня дякувати тим, хто створюють робочі місця і сплачують податки, а не знущатися з ФОП", - зазначила співголова фракції "ЄС".

Також "Європейська Солідарність" вимагає поставити в порядок денний створення ТСК по "вагнерівцям".

Геращенко вважає, що парламент має вирішити конституційну кризу, тому у вівторок в порядку денному мають стояти закони по відновленню кримінальної відповідальності за недостовірне декларування і повноваження НАЗК. Наша фракції зареєструвала 3 законопроекти, що стосуються вирішення цих питань, також про прозорий конкурс на обрання суддів КС. Ми готові до компромісу в цих питаннях, тому підписали і проєкт Разумкова і готові негайно за нього голосувати.

"Ми за те, щоб парламент працював. Ми категорично проти перенесення сесіі і вважаємо, що в парламентсько - президентській республіці ВР в умовах кризи має працювати, поки є здорові депутати, а не перетворюватися на суцільну Феофанію", - зазначила Геращенко.

"Примітно, що більшість лідерів фракцій підтримують позицію щодо того, що ВР має працювати в штатному режимі, без змін календарного плану. ВР має , як завжди в кризові моменти, зайняти державницьку і консолідуючу позицію щодо пошуку шляхів виходу з конституційної кризи, боротьби з пандемією , захисту малого бізнесу. Також всі підтримали нашу ініціативу щодо заслуховування прем’єра і міністра охорони здоров’я", - додала нардепка.
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Топ коментарі
+13
Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9261
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13.11.2020 18:10
+11
Зелегниды решили пропетлять , вместо того , чтобы срочно решить вопрос с КС
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13.11.2020 18:06
+7
Это новый тренд...Когда-то, на паРашке все высокопоставленные чиновники играли в большой теннис, так как Борис Николаевич решил им увлечься...А эти играют в короновирусных мучеников... Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5191
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13.11.2020 18:18
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Правила форума Рада форумчан
Правильно.. грабли в руки и вперёд гребсти, может тут у вас лучше получится..
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13.11.2020 18:03 Відповісти
Во время НЕ кризиса тоже хорошо бы не байды бить... Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9209
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13.11.2020 18:04 Відповісти
Профессор лопух
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13.11.2020 18:04 Відповісти
Зелегниды решили пропетлять , вместо того , чтобы срочно решить вопрос с КС
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13.11.2020 18:06 Відповісти
Клетчатое одеяло, как мы видели, - практически броня...
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13.11.2020 18:11 Відповісти
24/7 поки всі не передохнуть!
😇
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13.11.2020 18:07 Відповісти
Думаю , что в "Феофании" кислород никогда не закончится . Ну разве , что стефанчук - один за пятерых .
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13.11.2020 18:08 Відповісти
Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9261
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13.11.2020 18:10 Відповісти
а чем тебе зеля не подходит? От януковича не отличить, даже лучьше
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13.11.2020 18:16 Відповісти
Януковощ - сбитый летчик, Медведчуков надо опасаться...
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13.11.2020 18:17 Відповісти
Осталось пару недель чтоб законодательно утрясти е-декларации.

продалжаем "робить всех разом")
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13.11.2020 18:12 Відповісти
Работа!
Одно это слово, меня утомляет!
Неизвестный Депутат
Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3975
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13.11.2020 18:16 Відповісти
Пора уже в Украине поставить памятник Неизвестному депутату! Під час кризи Рада має працювати, а не перетворюватися на суцільну Феофанію, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5029
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13.11.2020 20:36 Відповісти
Это новый тренд...Когда-то, на паРашке все высокопоставленные чиновники играли в большой теннис, так как Борис Николаевич решил им увлечься...А эти играют в короновирусных мучеников... Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5191
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13.11.2020 18:18 Відповісти
Ещё не понятно , что лучше , когда они "работают" , или молчат . Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3166
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13.11.2020 18:22 Відповісти
Может целесообразней вместо кресел установить койки с капельницами и кислородными балонами, а штатную единицу "помощник депутата", заменить на "медсестру"! Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1316
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13.11.2020 18:23 Відповісти
Ага! которая "за 100 баксов --- анал табу!" Вся ЗекоМанда сразу -- в лежку Під час кризи Рада має працювати, а не перетворюватися на суцільну Феофанію, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7077
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13.11.2020 20:39 Відповісти
отпуск у их - устали оне, хочут полежать все сразу одним кублом...
и от ленки и от юльки отмазка замечательная....
а страна? ну шо страна, как всегда сама по себе все ето вытянет.
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13.11.2020 18:29 Відповісти
Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3508 Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2329 прадед Шарикова работал и была корова...работал 25 часов в сутки..
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13.11.2020 18:33 Відповісти
А неоціненний досвід роботи з президентами таки надасть хочь кому і впевненості, і винахідливості. Ну, якщо це дійсно влада, і вона, наприклад, законодавча, то вона незалежно від стану здоров"я законодавців, має функціонувати виключно на законодавчому полі, тобто у залі ВРУ. Виконавча влада, вона також має не ошиватися десь там по різним Феофаніям, а сидіти, як миши, на Банковій. Ну а судова, має судити, судити та засуджувати усих тих, хто не на встановленому місті перебуває. А хто не на місті, визначемо ми, ті хто хто визначили і контролюємо стратегічний курс розвитку держави.
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13.11.2020 18:34 Відповісти
Самоустранение от власти проходит по разному..один в Бункере сидит 2 месяца...,эти чуваки типа Зеля,дЕрмак,Розумков и мнистр обороны Таран на койках видосы сочигняют.. Під час кризи Рада має працювати, а не перетворюватися на суцільну Феофанію, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5039
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13.11.2020 18:39 Відповісти
И хряк Стефанчук уже в Феофании.
Слуги народа, гребанные.
Лохи, а ваши близкие, из заболевших, то же, как простой президент проходят лечение?
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13.11.2020 18:51 Відповісти
Та зе не заболел, а спрятался от решения по КС.
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13.11.2020 18:51 Відповісти
Ключевая проблема для украинцев сейчас - это пандемия и экономический кризис

А...Ну да....Война с РФ уже не Ключевая проблема....КрымНаш....ДонбасНаш....А вот пандемия и экономический кризис вот вообще не наши но жить мешают чисто конкретно!
Источник: https://censor.net/ru/n3231006
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13.11.2020 18:54 Відповісти
Шо зараза заразу не берет? Під час кризи Рада має працювати, а не перетворюватися на суцільну Феофанію, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6943
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13.11.2020 18:57 Відповісти
пришла страна лимония сплошная феофания
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13.11.2020 19:08 Відповісти
Рада должна или работать - или отправляться на Байковое кладбише
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13.11.2020 21:10 Відповісти
 
 