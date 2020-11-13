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Новини Політика України
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Вовк Павло (254) Дубінський Олександр (415) Бабінець (10)

Глава ОАСК Вовк за домовленістю з Дубінським незаконно закрив виїзд 150 чиновникам Порошенка, - записи НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Журналістка Ганна Бабінець оприлюднила інформацію про те, що напередодні другого туру президентських виборів, коли стало зрозуміло, що перемагає Зеленський, судді ОАСК незаконно заборонили виїзд за кордон 150 чиновникам з оточення Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написала журналістка Анна Бабінець.

Вона зазначила: "Якщо судді Павлу Вовку треба відчути себе ще могутнішим, він кличе на допомогу нардепа Олександра Дубінського.

Коли стало зрозуміло, що президентські вибори виграє Зеленський, судді скандального ОАСК вирішили заборонити виїзд за кордон посадових осіб часів Порошенка - близько 150 осіб.

Така заборона була незаконною, але це не хвилювало суддів. Їм був потрібен лише той, хто "дасть пас", тобто подасть позов про таку заборону в ОАСК. Помічник знайшовся швидко - відомий усім Олександр Дубінський.

Завдяки "плівкам Вовка", які виявилися у журналістів Слідство.Інфо, і блогу Катерини Лихогляд цей черговий "суддівський договірняк" також став публічним. Подробиці ЗА ПОСИЛАННЯМ.

А щоб ми не зупинялися і продовжували викривати нечесних суддів, підтримайте наш проєкт "Судівські секрети" на Спільнокошті.
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Топ коментарі
+31
00-Igor Lyashenko 37b3b0fe Перед перемогою Зеленського на виборах президента ОАСК незаконно заборонив виїзд за кордон 150 чиновникам Порошенка, - журналістка Бабінець - Цензор.НЕТ 5224
Перед перемогою Зеленського на виборах президента ОАСК незаконно заборонив виїзд за кордон 150 чиновникам Порошенка, - журналістка Бабінець - Цензор.НЕТ 9423
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13.11.2020 18:49
+26
Буть он сбитым, его рейтинг сейчас был бы ниже чем перед президентскими выборами.
А он вырос.
А вот "новому лицу" точно светит забвение или кое что похуже (надеюсь).
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13.11.2020 18:45
+21
Перед победой Зеленского на выборах президента ОАСК незаконно запретил выезд за границу 150 чиновникам Порошенко, - журналистка Бабинец - Цензор.НЕТ 7312
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13.11.2020 18:36
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А ты верил, что Зе по чесноку поделит колбасу, пожираему до этого ненавистными барыгами,?...😁
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13.11.2020 19:39 Відповісти
А ты верил, что кто то реально собирался кого то садить, да? Глава ОАСК Вовк за домовленістю з Дубінським незаконно закрив виїзд 150 чиновникам Порошенка, - записи НАБУ - Цензор.НЕТ 6001
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14.11.2020 20:45 Відповісти
журналисты - дебилы!.. искажают информацию..
идея Богдана..

документальное исполнение (иск + решение): юристы Богдана(юридические негры)..
исполнители: председатель + судья ОАСК..
исполнитель 2 (номинальный подписант иска): шлюшка Дубинский..
ЗЫ.. и скорее всего, Богдан взял из "избирательного фонда" примерно 150 000 баксов на решение вопроса, а с председателем ОАСК Вовк договорился за будущую лояльность Администрации Президента к его персоне + 00,00 баксов..
такие финты, Богдан прокручивал на фирме "Пукшин и Партнеры", и "Юридичні Радники", когда обворовывал своих клиентов и партнеров.. и подчиненных юристов (рабов)..
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13.11.2020 19:11 Відповісти
А чего они так массово валить собрались?
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13.11.2020 19:21 Відповісти
А никто и не собирался.Просто это зе-дебилам во главе с ЗЕ во сне привиделось.А продажным судьям похрену,за деньги любую липу напишут.
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13.11.2020 20:16 Відповісти
Коррупционеры почувствовали, что страной управляет дурачок. И можно уже и прогнуть. Сидите дома товарищи коррупционеры и молитесь на Зе, за то что он дурак, вас, не посадил. Какая вам заграница?! Народ желает вас повесить. Извиняюсь за неприятную для вас прямоту...
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13.11.2020 19:23 Відповісти
Но что то пошло не так...мечты были, но Вова чё то очканул.
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13.11.2020 19:25 Відповісти
Вова нассал в глазки, как было написано в сценарии... Кто в это поверил - то его проблемы...
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13.11.2020 19:32 Відповісти
Идет борьба против судейской гангстерской системы. И похоже эти воры будут долго паразитировать на народе.
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13.11.2020 19:33 Відповісти
Вже на посадах цієї влади...
Котята Чечетова убиваются о крышку гроба..
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13.11.2020 19:40 Відповісти
Вовк , матюкло Дубінський....іще кількасот відбірного лайна зебіли привели до влади.
Аби не Петя.
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13.11.2020 19:59 Відповісти
И шо, все они в результате сбежали?)))
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13.11.2020 20:45 Відповісти
На отдых в заморские края.
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13.11.2020 21:13 Відповісти
Незаконность, это синоним зе-власти.
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13.11.2020 21:59 Відповісти
блін, яка ж-таки мерзота визначає долю України..
цей... дебільский ще дурналістом викликав огиду, а за свого депутанства воно просто розквітло, як та яскрава, але смердюча "трупна квітка" Amorphophallus titanum (Аморфофалюс велетенський) (з латині його назва перекладається як «гігантський аморфний / деформований пеніс») (вікі) - дубінський за описом один в один
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13.11.2020 22:53 Відповісти
Теперь главное вовку с дубиной вовремя свалить
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13.11.2020 23:04 Відповісти
Правильно и сделал,хотя это Петин бред. Пока Зеленский не принял присягу,он был никто. Вопросы к судьям.
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14.11.2020 08:45 Відповісти
Вовк устроил логово под дубом?
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14.11.2020 10:10 Відповісти
Ну теперь то уж бпп точно поддержит законопроект о розпуске кс? Да соя? Или все же нет? 😷
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14.11.2020 11:41 Відповісти
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