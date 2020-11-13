Глава ОАСК Вовк за домовленістю з Дубінським незаконно закрив виїзд 150 чиновникам Порошенка, - записи НАБУ
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Журналістка Ганна Бабінець оприлюднила інформацію про те, що напередодні другого туру президентських виборів, коли стало зрозуміло, що перемагає Зеленський, судді ОАСК незаконно заборонили виїзд за кордон 150 чиновникам з оточення Петра Порошенка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написала журналістка Анна Бабінець.
Вона зазначила: "Якщо судді Павлу Вовку треба відчути себе ще могутнішим, він кличе на допомогу нардепа Олександра Дубінського.
Коли стало зрозуміло, що президентські вибори виграє Зеленський, судді скандального ОАСК вирішили заборонити виїзд за кордон посадових осіб часів Порошенка - близько 150 осіб.
Така заборона була незаконною, але це не хвилювало суддів. Їм був потрібен лише той, хто "дасть пас", тобто подасть позов про таку заборону в ОАСК. Помічник знайшовся швидко - відомий усім Олександр Дубінський.
Завдяки "плівкам Вовка", які виявилися у журналістів Слідство.Інфо, і блогу Катерини Лихогляд цей черговий "суддівський договірняк" також став публічним. Подробиці ЗА ПОСИЛАННЯМ.
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Будь ласка, зачекайте...
идея Богдана..
документальное исполнение (иск + решение): юристы Богдана(юридические негры)..
исполнители: председатель + судья ОАСК..
исполнитель 2 (номинальный подписант иска): шлюшка Дубинский..
ЗЫ.. и скорее всего, Богдан взял из "избирательного фонда" примерно 150 000 баксов на решение вопроса, а с председателем ОАСК Вовк договорился за будущую лояльность Администрации Президента к его персоне + 00,00 баксов..
такие финты, Богдан прокручивал на фирме "Пукшин и Партнеры", и "Юридичні Радники", когда обворовывал своих клиентов и партнеров.. и подчиненных юристов (рабов)..
Котята Чечетова убиваются о крышку гроба..
Аби не Петя.
цей... дебільский ще дурналістом викликав огиду, а за свого депутанства воно просто розквітло, як та яскрава, але смердюча "трупна квітка" Amorphophallus titanum (Аморфофалюс велетенський) (з латині його назва перекладається як «гігантський аморфний / деформований пеніс») (вікі) - дубінський за описом один в один