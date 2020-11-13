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У Львові неможливий карантин вихідного дня - міськрада оголосила робочими днями суботи і неділі до 30 листопада

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У Львові неможливий карантин вихідного дня - міськрада оголосила робочими днями суботи і неділі до 30 листопада

Виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення до 30 листопада оголосити суботи та неділі на території Львова робочими днями для низки закладів і установ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив мер Андрій Садовий.

"Щойно закінчилося засідання виконкому. Прийняли рішення, що до 30 листопада субота і неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів і ринків. Це означає, що у Львові неможливо ввести карантин вихідного дня, оскільки у нас немає вихідних", - написав він.

Садовий виклав скан даного рішення виконкому.

"У випадку, якщо завтра хтось намагатиметься заважати вам працювати, покажіть їм це рішення і звертайтеся на гарячу лінію за телефоном 1580. Наші юристи допомагатимуть захистити ваші права", - підкреслив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Братство лисих": Тернопільський бізнесмен оголосив свій ресторан храмом, щоб не закриватися на вихідні

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 11 листопада запровадив низку карантинних обмежень, зокрема заборонив масові заходи за участю понад 20 осіб, планові госпіталізації, роботу розважальних закладів, а також ввів карантин вихідного дня з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Карантин вихідного дня запроваджено з 14 до 30 листопада.

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Топ коментарі
+26
Красені! Во Львове невозможно объявить карантин выходного дня - горсовет объявил рабочими днями субботы и воскресенья до 30 ноября - Цензор.НЕТ 4621
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13.11.2020 19:26
+22
Понт и дурь
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13.11.2020 19:43
+20
Спасают экономику. Иначе мы уверенно движемся к продуктовым карточкам
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13.11.2020 19:28
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дол лампочки? молодцы, даешь еще больше коронутых...)
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14.11.2020 01:39 Відповісти
Вот так и начинается распад государства. Сначала на местах не выполняют распоряжения из центра, а потом....
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13.11.2020 23:07 Відповісти
Такими темпами скоро почнеться парад суверенітетів... Україна йде до розпаду...
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13.11.2020 23:19 Відповісти
Це тимчасове безвладдя рано чи пізно закінчиться, та ми знову стрункими рядками всі підемо в Європу, а не в опу.
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13.11.2020 23:26 Відповісти
Сумніваюсь... Місцеві вибори показали, що світогляд у людей кардинально різний у різних частинах України! Центральна влада слабка і антиукраїнська... Всі ознаки розпаду України на куски...
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13.11.2020 23:33 Відповісти
Не перебільшуйте та будьте оптимістом. У Львові неможливий карантин вихідного дня - міськрада оголосила робочими днями суботи і неділі до 30 листопада - Цензор.НЕТ 168
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13.11.2020 23:41 Відповісти
Лєнка, не заздрь! Бо твоя Європа лише під проксі. У Львові неможливий карантин вихідного дня - міськрада оголосила робочими днями суботи і неділі до 30 листопада - Цензор.НЕТ 6390
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13.11.2020 23:40 Відповісти
У Львові неможливий карантин вихідного дня - міськрада оголосила робочими днями суботи і неділі до 30 листопада - Цензор.НЕТ 3011
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14.11.2020 00:08 Відповісти
Лишь бы как с мусором не было. Сначала выеживались, а потом ПАМАГИТЕ
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14.11.2020 00:13 Відповісти
Даешь флеш-моб по всей Украине : "Сдохни от ковида назло Зеленскому!"
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14.11.2020 00:14 Відповісти
"Кто бюдет хорошо работать-тот бюдет кушать са..са..са..."
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14.11.2020 04:30 Відповісти
Как в морге, каждый день - рабочий.
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14.11.2020 02:37 Відповісти
Карантин выходного дня это идиотизм. Только полный локдаун на две три недели может спасти ситуацию. Но когда выборы мера на носу процветает популизм. Чтобы они так больницы оборудовали быстро как рабочие дни объявляют.
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14.11.2020 14:37 Відповісти
У Львові неможливий карантин вихідного дня - міськрада оголосила робочими днями суботи і неділі до 30 листопада - Цензор.НЕТ 249
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14.11.2020 16:50 Відповісти
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