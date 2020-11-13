У Миколаєві морпіхів без масок відправили зустрічати "високопоставлених гостей" на червоній доріжці в університет кораблебудування, - ЗМІ. ФОТО

25 вересня військовослужбовці навчального центру ВМС України, яким керує Шаген Шайволодян, взяли участь у театралізованій постановці з нагоди Дня народження Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в Миколаєві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Inforesist

Новина про захід була опублікована на сайті університету 30 вересня. Також там розмістили фото зі свята та відео.

На кадрах видно, що військові стоять уздовж червоної доріжки і зустрічають гостей. Гості заходу стояли в оточенні військових, обіймалися і фотографувалися без масок. Військовослужбовці теж були без захисних засобів.

InfoResist поцікавився в університету ім. адмірала Макарова (НУК) на яких підставах бійці ЗСУ брали участь у даному заході.

Пресслужба університету зазначила, що у вересні 2020 року НУК виповнилося 100 років, у зв’язку з чим Верховна Рада включила 100 річчю університету в постанову "Про відзначення пам’ятних дат та ювілеїв у 2020 році".

"Іншими словами, кругла дата Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова є знаковою для всієї України. Тому керівництвом НУК і було ухвалено узгоджене рішення про урочисте святкування ювілею університету в Миколаївському українському театрі драми і музичної комедії", – йдеться у відповіді університету.

Варто зазначити, що в постанові як пам’ятні дати і ювілеї зазначено сотні відомих подій і днів народжень. Рада рекомендує низці відомств, як відзначати ці дати, і серед них немає Міністерства оборони і згадок про те, що подібні заходи мають супроводжуватися почесною вартою ЗСУ.

У НУК додали, що святкування проходило з дотриманням заходів безпеки щодо запобігання поширенню COVID-19 у внутрішніх приміщеннях театру.

У пресслужбі університету розповіли про те, як їхній навчальний заклад бере активну участь у підготовці кадрів для ВМС України, МВС, Нацгвардії та поліції. Також там додали, що наразі у виші на заочній формі навчається "122 учасники бойових дій і кілька десятків військових, які не мають цього статусу".

Окрім того, в НУК наголосили, що очікувалося прибуття важливих гостей з керівництва країни, Верховної Ради, Миколаївської ОДА і дипломатичних місій різних країн, а також військових аташе країн-партнерів НАТО. Були запрошені й командири військових частин ЗСУ, а також представники командування ВМС України, але вони не прибули на свято.

По всій видимості цей коментар на декількох сторінках від університету має пояснити необхідність присутності військових на урочистості цивільного вишу, який підпорядковується Міністерству освіти і науки.

У НУК також повідомили, з якої частини і на якій підставі військовослужбовці залучалися для участі в театралізованому шоу цивільного вишу.

"16 військовослужбовців Навчального центру ВМС ЗС України (а 3163, – ред.) на підставі договору між НУК і УЦ ВМС про співпрацю та взаємодопомогу у вільний від виконання основних службових обов’язків час, з 15-40 до 16-00, у п’ятницю 25 вересня 2020 року були запрошені взяти участь у запропонованому, згідно з театральним сценарієм, у вітальному заході для зустрічі почесних гостей, зокрема перерахованих вище, з дотриманням безпечної відстані при перебуванні на свіжому повітрі, відповідно до вимог "жовтої" зони карантину, і потім були запрошені, за бажанням, подивитися безпосередньо в театрі святкову театральну постановку з обов’язковим надяганням маски і дотриманням інших вимог безпеки", – сказано у повідомленні ВНЗ.

За даними InfoResist, у зазначеному театралізованому шоу брали участь військовослужбовці зі школи морської піхоти, яка нещодавно була створена на базі Навчального центру ВМС України.

За нашими відомостями, згідно з навчальною програмою Центру, у військовослужбовців за розкладом з 14:00 до 16:00 годин проходять післяобідні заняття, після 16:00 – самопідготовка. Таким чином військовослужбовці могли брати участь в цьому шоу в навчальний час. Що є безумовним порушенням.

Звичайно, в компетенції начальника навчального центру ВМС змінити навчальну програму на цей день і відправити військовослужбовців на цей захід. Але чи допустимо під час війни, замість навчання відправляти морпіхів брати участь в театралізованому шоу і зустрічати, як кажуть в університеті, високопоставлених гостей?

Можна з упевненістю сказати, що більшість гостей були б проти такого використання військових і підтримали б їхнє навчання в школі. Варто зазначити, що університет особливо наголосив на участі військових аташе країн-партнерів НАТО в даному заході. Мабуть, в цивільному виші не знають, що в НАТО військові не беруть участь в подібних шоу. Припустимо у ВНЗ не знали про це, але в навчальному центрі ВМС вже точно мали б знати.

Якраз показали військовим аташе, як Україна готова до вступу в НАТО.

Як пізніше стало відомо InfoResist, самостійна підготовка у морпіхів Школи морської піхоти проходить з 14:30 до 16:05, а не після 16:00 як повідомлялося раніше.









