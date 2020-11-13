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Миколаїв (1338) свято (600)

У Миколаєві морпіхів без масок відправили зустрічати "високопоставлених гостей" на червоній доріжці в університет кораблебудування, - ЗМІ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

25 вересня військовослужбовці навчального центру ВМС України, яким керує Шаген Шайволодян, взяли участь у театралізованій постановці з нагоди Дня народження Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в Миколаєві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Inforesist

Новина про захід була опублікована на сайті університету 30 вересня. Також там розмістили фото зі свята та відео.

На кадрах видно, що військові стоять уздовж червоної доріжки і зустрічають гостей. Гості заходу стояли в оточенні військових, обіймалися і фотографувалися без масок. Військовослужбовці теж були без захисних засобів.

InfoResist поцікавився в університету ім. адмірала Макарова (НУК) на яких підставах бійці ЗСУ брали участь у даному заході.

Пресслужба університету зазначила, що у вересні 2020 року НУК виповнилося 100 років, у зв’язку з чим Верховна Рада включила 100 річчю університету в постанову "Про відзначення пам’ятних дат та ювілеїв у 2020 році".

"Іншими словами, кругла дата Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова є знаковою для всієї України. Тому керівництвом НУК і було ухвалено узгоджене рішення про урочисте святкування ювілею університету в Миколаївському українському театрі драми і музичної комедії", – йдеться у відповіді університету.

Варто зазначити, що в постанові як пам’ятні дати і ювілеї зазначено сотні відомих подій і днів народжень. Рада рекомендує низці відомств, як відзначати ці дати, і серед них немає Міністерства оборони і згадок про те, що подібні заходи мають супроводжуватися почесною вартою ЗСУ.

У НУК додали, що святкування проходило з дотриманням заходів безпеки щодо запобігання поширенню COVID-19 у внутрішніх приміщеннях театру.

У пресслужбі університету розповіли про те, як їхній навчальний заклад бере активну участь у підготовці кадрів для ВМС України, МВС, Нацгвардії та поліції. Також там додали, що наразі у виші на заочній формі навчається "122 учасники бойових дій і кілька десятків військових, які не мають цього статусу".

Окрім того, в НУК наголосили, що очікувалося прибуття важливих гостей з керівництва країни, Верховної Ради, Миколаївської ОДА і дипломатичних місій різних країн, а також військових аташе країн-партнерів НАТО. Були запрошені й командири військових частин ЗСУ, а також представники командування ВМС України, але вони не прибули на свято.

По всій видимості цей коментар на декількох сторінках від університету має пояснити необхідність присутності військових на урочистості цивільного вишу, який підпорядковується Міністерству освіти і науки.

У НУК також повідомили, з якої частини і на якій підставі військовослужбовці залучалися для участі в театралізованому шоу цивільного вишу.

"16 військовослужбовців Навчального центру ВМС ЗС України (а 3163, – ред.) на підставі договору між НУК і УЦ ВМС про співпрацю та взаємодопомогу у вільний від виконання основних службових обов’язків час, з 15-40 до 16-00, у п’ятницю 25 вересня 2020 року були запрошені взяти участь у запропонованому, згідно з театральним сценарієм, у вітальному заході для зустрічі почесних гостей, зокрема перерахованих вище, з дотриманням безпечної відстані при перебуванні на свіжому повітрі, відповідно до вимог "жовтої" зони карантину, і потім були запрошені, за бажанням, подивитися безпосередньо в театрі святкову театральну постановку з обов’язковим надяганням маски і дотриманням інших вимог безпеки", – сказано у повідомленні ВНЗ.

За даними InfoResist, у зазначеному театралізованому шоу брали участь військовослужбовці зі школи морської піхоти, яка нещодавно була створена на базі Навчального центру ВМС України.

За нашими відомостями, згідно з навчальною програмою Центру, у військовослужбовців за розкладом з 14:00 до 16:00 годин проходять післяобідні заняття, після 16:00 – самопідготовка. Таким чином військовослужбовці могли брати участь в цьому шоу в навчальний час. Що є безумовним порушенням.

Звичайно, в компетенції начальника навчального центру ВМС змінити навчальну програму на цей день і відправити військовослужбовців на цей захід. Але чи допустимо під час війни, замість навчання відправляти морпіхів брати участь в театралізованому шоу і зустрічати, як кажуть в університеті, високопоставлених гостей?

Можна з упевненістю сказати, що більшість гостей були б проти такого використання військових і підтримали б їхнє навчання в школі. Варто зазначити, що університет особливо наголосив на участі військових аташе країн-партнерів НАТО в даному заході. Мабуть, в цивільному виші не знають, що в НАТО військові не беруть участь в подібних шоу. Припустимо у ВНЗ не знали про це, але в навчальному центрі ВМС вже точно мали б знати.

Якраз показали військовим аташе, як Україна готова до вступу в НАТО.

Як пізніше стало відомо InfoResist, самостійна підготовка у морпіхів Школи морської піхоти проходить з 14:30 до 16:05, а не після 16:00 як повідомлялося раніше.

У Миколаєві морпіхів без масок відправили зустрічати високопоставлених гостей на червоній доріжці в університет кораблебудування, - ЗМІ 01
У Миколаєві морпіхів без масок відправили зустрічати високопоставлених гостей на червоній доріжці в університет кораблебудування, - ЗМІ 02
У Миколаєві морпіхів без масок відправили зустрічати високопоставлених гостей на червоній доріжці в університет кораблебудування, - ЗМІ 03
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Топ коментарі
+16
Старые пердуны и прососаные насквозь шмары!
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13.11.2020 20:01
+13
Позорище.
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13.11.2020 20:00
+11
Совкодрочерные традиции в армии особо то никуда и не уходили. Сей час осень. Судя по фото солдатам повезло, что не заставили листья в желтый цвет красить.
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13.11.2020 20:02
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13.11.2020 20:00 Відповісти
Звільнити ідіота Шайволодяна за приниження честі та гідності військовослужбовців України і позбавити військового звання та військової пенсії
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14.11.2020 10:49 Відповісти
я бы на их месте сильно кашлял В Николаеве морпехов без масок отправили встречать "высокопоставленных гостей" на красной дорожке в университет кораблестроения. - СМИ - Цензор.НЕТ 6880
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13.11.2020 20:00 Відповісти
мусчина в пиджаке Бендера масочку держит!
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13.11.2020 20:00 Відповісти
якась аташа мабуть В Николаеве морпехов без масок отправили встречать "высокопоставленных гостей" на красной дорожке в университет кораблестроения. - СМИ - Цензор.НЕТ 7439
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13.11.2020 20:05 Відповісти
Ибо негоже позировать перед фотографом в маске со столь высокопоставленными шльондрами.
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14.11.2020 09:49 Відповісти
Старые пердуны и прососаные насквозь шмары!
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13.11.2020 20:01 Відповісти
Совкодрочерные традиции в армии особо то никуда и не уходили. Сей час осень. Судя по фото солдатам повезло, что не заставили листья в желтый цвет красить.
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13.11.2020 20:02 Відповісти
Упали . Два дня древесину трясли перед встречей , чтобы не красить . В Николаеве морпехов без масок отправили встречать "высокопоставленных гостей" на красной дорожке в университет кораблестроения. - СМИ - Цензор.НЕТ 7027
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13.11.2020 20:06 Відповісти
А гости почему без масок?
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13.11.2020 20:03 Відповісти
Соромно і гидко дивитись на совок нєістрєбімий з солдатиками-болванчиками
Хто ці на останньому фото ?
Вони військові аташа, викладачі, інженери, штурмани-мореплавці ?

Клята вата !!!! В Николаеве морпехов без масок отправили встречать "высокопоставленных гостей" на красной дорожке в университет кораблестроения. - СМИ - Цензор.НЕТ 3715
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13.11.2020 20:04 Відповісти
"...а остальные три рубли пропили и про...
так как же строить корабли?"
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13.11.2020 20:31 Відповісти
ах да, совсем забыл!
Николаев это город "корабельных сосен"
и ихних "рабочих" аташе в полосатых пиджачках У Миколаєві морпіхів без масок відправили зустрічати "високопоставлених гостей" на червоній доріжці в університет кораблебудування, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5953
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13.11.2020 20:36 Відповісти
Країною керує мАльчік, 42 рочки. Чому ж з приходом до влади такої "юної" особи, так неймовірно сильно засмерділо кацапізмом і совком?
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13.11.2020 20:05 Відповісти
Я не увидел на фото "в университете". Это точно не главный и не центральный корпус. старый? тоже не похоже.
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13.11.2020 20:06 Відповісти
Украинский муздрам, там и праздновали --- наверное, буфет там хороший..) У Миколаєві морпіхів без масок відправили зустрічати "високопоставлених гостей" на червоній доріжці в університет кораблебудування, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9684
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13.11.2020 20:22 Відповісти
ага. я тоже так подумал но т.к. давненько был в родном городе в центре решил не позориться - а вдруг ошибусь
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13.11.2020 20:48 Відповісти
Шаген Шайволодян это коррумпированный черт!
https://mil.in.ua/uk/news/nemaye-groshej-haj-berut-kredyt-komandyr-navchalnogo-tsentru-vms-shajvolodyan-zaprovadyv-groshovi-pobory/
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13.11.2020 20:08 Відповісти
Шо то морпехи щупловатые нонче... В Николаеве морпехов без масок отправили встречать "высокопоставленных гостей" на красной дорожке в университет кораблестроения. - СМИ - Цензор.НЕТ 659
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13.11.2020 20:09 Відповісти
Ну они еще просто курсанты и никакие не герои. Я о другом. Во первых курсант какой то мелковат пошел. А вовторых совка уже 30 лет как нету, а традиции совковые остались. Пихать солдат и курсантов во все дыры. Зачем выставлять военнослужащего на посмешище?
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13.11.2020 20:30 Відповісти
"Мєрзость...(с) а ще на нас чекає співіснування з деокупованой трьохцвєтной ватой(((
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13.11.2020 20:11 Відповісти
Якщо прибрати у бік слиняві емоції,то у наявні маємо яскравий приклад КОРУПЦІЇ. Тобто використання службового становища в особистих цілях.
Спробуйте мені довести,що я неправий!
Але цікаво, чи буде реакція депутатів, прокурватури, МОУ, СБУ?
З ймовірністю 98% все буде спущено"на гальмах", *****.
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13.11.2020 20:17 Відповісти
блдь.. мы идем в НАТО ..тфу... в совок гребанный мы идем... У Миколаєві морпіхів без масок відправили зустрічати "високопоставлених гостей" на червоній доріжці в університет кораблебудування, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6737
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13.11.2020 20:18 Відповісти
совок еще долго выдавливать будем...
тем более из такой консервативной структуры,как армия
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13.11.2020 20:29 Відповісти
надо Шагена отправить Карабах оборонять...
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13.11.2020 20:29 Відповісти
ну и скотизм...
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13.11.2020 20:29 Відповісти
Мля..Я там служил офицером в 70-80 года..
Николаев был мощной кораблестроительной базой совка..
На цей час, майже все розграбували...
Понти залишился..
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13.11.2020 20:30 Відповісти
кста .. во времена эпидемии испанского гриппа в 1918 году , люди массово умирали от массовой вакцинации, а не от "обычного испанского" гриппа....(с)
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13.11.2020 20:32 Відповісти
приятель киевский все спрашивал, чего ты не любишь Николаев, ответ на фото: миниХарьков по совковости. Дааже без морпехов, пипец же..мужчина в костюме Бендера, провинциальные блондинки в "нарядном " такие чужие и ватно-знакомые одновременно, заюзанные ректоры проректоры и **** ...красная ( скорей псевдокрасная) дорожка. Еще портрета Генсека в кадре не хватает)))
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13.11.2020 20:42 Відповісти
А вот как они без портрета Зеленского обошлись?))
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13.11.2020 20:48 Відповісти
Це вуз де ******* кацапів ,и торгують дипломами ..
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13.11.2020 20:42 Відповісти
фотки сентября показуха не по росту срочники встречают ботоксный биомуссор
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13.11.2020 23:11 Відповісти
Шо вы сразу на телок ботоксных набросились? Это цвет университета- професоршы, деканшы, учоныи дамы, академички!
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13.11.2020 23:44 Відповісти
Это- лдшые люди города! Это- народ!
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13.11.2020 23:47 Відповісти
гнать в шею того совкодрочера,который дал приказ морпехам принимать участие в етом позорище!
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14.11.2020 05:27 Відповісти
А что это вообще за шмары с пузатыми коммуняками по красной дорожке шляются и заразу разносят? Кто это такие, эти "высокопоставленные гости"?
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14.11.2020 09:46 Відповісти
когда правит шут, то цирк должен быть во всем.
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14.11.2020 10:36 Відповісти
Така сволота як Шаген Шайволодян просто так, за красиві очі нічого не робить??? А пам'ятаєте як і хто призначав його на цю посаду?
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14.11.2020 13:00 Відповісти
Вірменські збройні сили (перепрошую - доблесні...) саме потребують досвічених кадрових офіцерів ... родіна в апасності.
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14.11.2020 15:14 Відповісти
Путиноїдні курви намагаються і з ЗСУ зробити клоунів.
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14.11.2020 18:44 Відповісти
 
 