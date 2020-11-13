Під час другого туру місцевих виборів порядок підтримуватимуть 5 тисяч правоохоронців, - Фацевич

Поліція забезпечить правопорядок під час другого туру місцевих виборів 15 листопада, для гарантування громадської безпеки на території ділянок і охорони виборчої документації буде залучено понад 5 тис. правоохоронців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації Національної поліції України, про це повідомив заступник глави Національної поліції України Олександр Фацевич.

15 листопада відбудеться другий тур виборів депутатів і голів сільських, селищних і міських рад у 21 регіоні України. Так, сформовано 1 074 виборчі комісії, охоронятиме які поліція.

"Поліція залишається поза політикою, адже наша основна задача - забезпечити законність виборчого процесу", - зазначив Фацевич.

Загалом для гарантування громадської безпеки буде залучено понад 5 200 стражів порядку.

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