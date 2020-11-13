Тристороння заява щодо Карабаху - документ про припинення воєнних дій, а не політичного врегулювання, - Пашинян
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Підписана з президентами Азербайджану та Росії тристороння заява щодо Карабаху не є документом політичного врегулювання проблеми.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю Громадському телебаченню Вірменії.
"Це документ про припинення воєнних дій. І це не документ політичного врегулювання. Є терміни, пропозиції (в заяві), які повинні інтерпретуватися і отримати політичний зміст", - сказав Пашинян.
За його словами, навколо підписаної заяви будуть розпочаті обговорення всередині Вірменії. "Обговорення тільки повинні початися, це будуть обговорення дипломатичного характеру і триватимуть дуже довго. Основний формат обговорення буде всередині уряду", - сказав Пашинян.
При цьому він зазначив, що не чув жодних пропозицій всередині Вірменії, зокрема і від опозиції, про денонсацію заяви. "Так, ми можемо просто взяти і розірвати цей папір, але повинні також мати уявлення про наслідки. Це означає, що ми повертаємося до ситуації до підписання", - сказав прем'єр Вірменії.
У ніч на 10 листопада РФ, Азербайджан і Вірменія погодили тристоронню заяву про припинення вогню в Нагірному Карабаху і введення в регіон російських миротворців, а також передання низки районів в регіоні Азербайджану. Діятиме також російсько-турецький моніторинговий центр.
Будь ласка, зачекайте...
"Гранат, хурма, ********. Акция за счет освобождения Суша. Карабах наши. Крым Украина! Берите бесплатно. Не нада ничего". Відео:
https://m.facebook.com/groups/antivatnik/permalink/1495338540676659/?refid=18&_ft_=qid.6894668832830683229%3Amf_story_key.1495338540676659%3Agroup_id.232746656935860%3Atop_level_post_id.1495338540676659%3Atl_objid.1495338540676659%3Acontent_owner_id_new.100004115467457%3Aoriginal_content_id.3419478351466211%3Aoriginal_content_owner_id.100002122403140%3Apage_id.232746656935860%3Asrc.22%3Aphoto_id.3419473418133371%3Astory_location.6%3Aattached_story_attachment_style.video_inline%3Afilter.GroupStoriesByActivityEntQuery%3Atds_flgs.3%3Aott.AX_OrIzoX6HFLpoT&__tn__=-R
питорасрузкий чилавек из иривани.
В самом деле?
Похоже, он хочет насмешить Байрактары....
в соглашении не было дописки, шо в любое удобное для Азербаджана время он свои территории вернет так или иначе?
Армянские Су-30 назвали бесполезными в войне с Азербайджаном
"Пагнали наши "гарадских"... Наши впереди, а "гарадские" их догнать не могут...".
В подписанном тобою соглашении статус Карабаха вообще никак не определен, а значит Армения признает что это территория Азербайджана. Оставшихся армян в Степанакерте будут охранять свинособакские миротворцы вместе с турками. Понимая это, армяшки оттуда будут в срочном порядке уезжать на родину. Эрдоган дал кацапосвиньям работу - обеспечить мирный исход армян из Степанакерта. В то же время Армения бесплатно предоставит через свою территорию транзитный коридор в Нахичевань. Кроме того, в Азербайджане сейчас подсчитывают сумму нанесенного войсками Армении Азербайджану ущерба и Армения будет выплачивать его.
Еу а если Пашинян и ***** решат кинуть Эрдогана, лачинский коридор захлопывается и в небо взлетают байрактары.
То есть получит ******** по полной программе.
агрессор тут Армения - и ничего никогда не закончится пока армяне уберут свои свои лапти-пушки с чужой земли.
🤗
тётя Роза
- Изя, а что такое оксюморон?
- Это, Сёма, когда несовместимые вещи.
Например: звонкая тишина, горячий лёд, российские миротворцы...
но уже не тока с амянами, а еще и с русней - думаю алиев проиграл, а ердоган недосмотел....
Если все это реализуется, тогда пойдет дальше обсуждаться, что и как. Алиев скажет, так, ребята, азербайджанские беженцы возвращаются домой. Это значит, азербайджанцы заходят в Ходжалы, который сейчас за "линией". То есть это как минимум заходят туда, где они жили до изгнания. Ну мы понимаем, что азербайджанцы заходят в Ходжалы, другие н.п. и они же не будут там жить по каким-то "карабахским" законам. Вот так начнется постепенное восстановление законности. Что-то там армянам дадут наверное, чтобы перед миром быть добрыми, культурную автономию какую-то в пределах н.п. где армян много. Минус - тогда справедливо надо дать культурную автономию другим народам Азербайджана (если нет на сейчас).
Главное, чтобы Азербайджан при поддержке турецкой разведки не допустил военного усиления армян под защитой россиян.